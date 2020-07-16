Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Лестер
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|15 (2)
|0.39
|2.
|Сон Хынмин
|11
|0.29
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.05
|7.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|8.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|9.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|10.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|11.
|Орье Серж
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|14.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|23 (4)
|0.61
|2.
|Перес Айосе
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Грэй Демарай
|2
|0.05
|10.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|11.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Томас Люк
|0
|0
|17.
|Джастин Джеймс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|9
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|8
|0
|3.
|Алдервейрельд Тоби
|6
|0
|4.
|Дэвис Бен
|6
|0
|5.
|Ло Чельсо Джовани
|6
|0
|6.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|7.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|8.
|Санчес Давинсон
|5
|0
|9.
|Орье Серж
|3
|1
|10.
|Кейн Гарри
|4
|0
|11.
|Дайер Эрик
|4
|0
|12.
|Сон Хынмин
|0
|2
|13.
|Ламела Эрик
|3
|0
|14.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|15.
|Вертонген Ян
|2
|0
|16.
|Лукас Моура
|2
|0
|17.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|18.
|Алли Деле
|2
|0
|19.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|20.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|6
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|6
|0
|3.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|1
|4.
|Чодури Хамза
|3
|1
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тоттенхэм
|14.58% (7)
|18.75% (9)
|20.83% (10)
|18.75% (9)
|14.58% (7)
|12.5% (6)
|Лестер
|5.08% (3)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
|22.03% (13)
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро
Лестер Последние 20 матчей: + = -Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Лестер
|Заявка
|36
|18
|8
|10
|67 - 36
|62
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|36
|15
|10
|11
|57 - 46
|55
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|10.
|Бёрнли
|Заявка
|36
|14
|9
|13
|40 - 48
|51
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|36
|13
|7
|16
|46 - 59
|46
|12.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Брайтон
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|37 - 53
|37
|16.
|Вест Хэм
|Заявка
|35
|9
|7
|19
|44 - 59
|34
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|35
|8
|10
|17
|33 - 54
|34
|18.
|Борнмут
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|37 - 62
|31
|19.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|36
|5
|6
|25
|26 - 68
|21
Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер
Исход игры
Тоттенхэм
72.1% (44)
Ничья
19.7% (12)
Лестер
8.2% (5)
Тотал 2.5
Больше
62.07% (36)
Меньше
37.93% (22)
Обе команды забьют
Да
79.31% (46)
Нет
20.69% (12)
Популярный счёт
2:1 Тоттенхэм
45.9% (28)
1:1 Ничья
18% (11)
1:0 Тоттенхэм
9.8% (6)
3:2 Тоттенхэм
6.6% (4)
2:0 Тоттенхэм
6.6% (4)
1:2 Лестер
4.9% (3)
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