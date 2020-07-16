  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Тоттенхэм
 
Позже

Стадион:
Лестер

Бомбардиры внутри турнира

Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 15 (2) 0.39
2. Сон Хынмин 11 0.29
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Алдервейрельд Тоби 2 0.05
7. Эриксен Кристиан 2 0.05
8. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
9. Сиссоко Мусса 2 0.05
10. Ламела Эрик 2 0.05
11. Орье Серж 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
14. Ло Чельсо Джовани 0 0
Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 23 (4) 0.61
2. Перес Айосе 8 (1) 0.21
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Грэй Демарай 2 0.05
10. Ндиди Уилфред 2 0.05
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Томас Люк 0 0
17. Джастин Джеймс 0 0

Карточки

Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 9 0
2. Сиссоко Мусса 8 0
3. Алдервейрельд Тоби 6 0
4. Дэвис Бен 6 0
5. Ло Чельсо Джовани 6 0
6. Роуз Дэнни 5 0
7. Эриксен Кристиан 5 0
8. Санчес Давинсон 5 0
9. Орье Серж 3 1
10. Кейн Гарри 4 0
11. Дайер Эрик 4 0
12. Сон Хынмин 0 2
13. Ламела Эрик 3 0
14. Н'Домбеле Тангай 3 0
15. Вертонген Ян 2 0
16. Лукас Моура 2 0
17. Бергвейн Стевен 2 0
18. Алли Деле 2 0
19. Ваньяма Виктор 1 0
20. Гассанига Пауло 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0
Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 6 0
2. Ндиди Уилфред 6 0
3. Сёюнджю Чаглар 4 1
4. Чодури Хамза 3 1
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тоттенхэм 14.58% (7) 18.75% (9) 20.83% (10) 18.75% (9) 14.58% (7) 12.5% (6)
 Лестер 5.08% (3) 13.56% (8) 20.34% (12) 16.95% (10) 22.03% (13) 22.03% (13)

Предыдущие игры

Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:0 Эвертон
Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Мидлсбро
Лестер Последние 20 матчей: + = -
Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон Лестер 1:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Тоттенхэм: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 4
Лестер: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 7
Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 5:4 Лестер Премьер-лига
Лестер 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Лестер 1:6 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 0:2 Тоттенхэм Кубок Тоттенхэм 0:1 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 2:2 Лестер Кубок Лестер 1:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 4:3 Лестер Премьер-лига Тоттенхэм 1:2 Лестер Кубок Лестер 1:2 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Лестер Заявка 36 18 8 10 67 - 36 62
5. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
6. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
7. Тоттенхэм Заявка 36 15 10 11 57 - 46 55
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
10. Бёрнли Заявка 36 14 9 13 40 - 48 51
11. Саутгемптон Заявка 36 13 7 16 46 - 59 46
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
16. Вест Хэм Заявка 35 9 7 19 44 - 59 34
17. Уотфорд Заявка 35 8 10 17 33 - 54 34
18. Борнмут Заявка 36 8 7 21 37 - 62 31
19. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
20. Норвич Заявка 36 5 6 25 26 - 68 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тоттенхэм - Лестер от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 июля 2020, осталось 2 дня 11 часов 2 минуты.


    • Прогнозы 61
    Тоттенхэм 72.1% (44)
    X 19.7% (12)
    Лестер 8.2% (5)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Тоттенхэм - Лестер

    Исход игры
    Тоттенхэм
    72.1% (44)
    Ничья
    19.7% (12)
    Лестер
    8.2% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.07% (36)
    Меньше
    37.93% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    79.31% (46)
    Нет
    20.69% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Тоттенхэм
    45.9% (28)
    1:1 Ничья
    18% (11)
    1:0 Тоттенхэм
    9.8% (6)
    3:2 Тоттенхэм
    6.6% (4)
    2:0 Тоттенхэм
    6.6% (4)
    1:2 Лестер
    4.9% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Тоттенхэм - Лестер онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Прямая трансляция матча после регистрации
    Как посмотреть матч бесплатно?

    1. Зарегистрироваться у букмекера
    2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
    3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

    Перейти к просмотру и регистрации

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный