что то с ливерпулем
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|17
|0.45
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|5.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|12.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|13.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|14
|0.37
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|8
|0.21
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|6
|0.16
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|18.
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Гомес Джо
|6
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|8
|0
|3.
|Зума Курт
|6
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.49% (10)
|14.49% (10)
|26.09% (18)
|14.49% (10)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|Челси
|12.9% (8)
|19.35% (12)
|20.97% (13)
|22.58% (14)
|11.29% (7)
|12.9% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21