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Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! В центральном поединке тридцать седьмого тура АПЛ нас ждет интереснейшее противостояние "Ливерпуля" и Челси". Лондонцам нужны очки в борьбе за зону Лиги чемпионов, так что играть они будут только на победу, но удастся ли им обыграть чемпиона, узнаем после финального свистка. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!