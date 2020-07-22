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Ливерпуль
 
Позже

Стадион:
Челси
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
3
Фабиньо
Энрике
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
1
Аррисабалага
Кепа
28
Аспиликуэта
Сесар
15
Зума
Курт
2
Рюдигер
Антонио
24
Джеймс
Рис
III
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
10
Виллиан
Боргес
18
Жиру
Оливье
19
Маунт
Мэйсон
Ливерпуль
4-3-3
Челси
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 17 0.45
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Хендерсон Джордан 4 0.11
5. Ван Дейк Виргил 4 0.11
6. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 14 0.37
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 8 0.21
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Жиру Оливье 6 0.16
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Гомес Джо 6 0
3. Александер-Арнольд Трент 5 0
4. Милнер Джеймс 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 8 0
3. Зума Курт 6 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.49% (10) 14.49% (10) 26.09% (18) 14.49% (10) 15.94% (11) 14.49% (10)
 Челси 12.9% (8) 19.35% (12) 20.97% (13) 22.58% (14) 11.29% (7) 12.9% (8)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Челси 2:0 Ливерпуль Кубок Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига
Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • До матча
  • Доброго времени суток, уважаемые любители футбола! В центральном поединке тридцать седьмого тура АПЛ нас ждет интереснейшее противостояние "Ливерпуля" и Челси". Лондонцам нужны очки в борьбе за зону Лиги чемпионов, так что играть они будут только на победу, но удастся ли им обыграть чемпиона, узнаем после финального свистка. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!
Прогнозы 161
Ливерпуль 58.4% (94)
X 23.6% (38)
Челси 18% (29)
0
выиграет Челси
что то с ливерпулем
Vasilij #
Все прогнозы
2.05 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси

Исход игры
Ливерпуль
58.4% (94)
Ничья
23.6% (38)
Челси
18% (29)
Тотал 2.5
Больше
75.68% (112)
Меньше
24.32% (36)
Обе команды забьют
Да
92.57% (137)
Нет
7.43% (11)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
41.6% (67)
1:1 Ничья
16.1% (26)
1:2 Челси
13% (21)
2:2 Ничья
5.6% (9)
3:1 Ливерпуль
5% (8)
1:0 Ливерпуль
5% (8)
3:2 Ливерпуль
3.1% (5)
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