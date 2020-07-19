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Ливерпуль
 
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Стадион:
Челси

Бомбардиры внутри турнира

Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 17 0.45
3. Фирмино Роберто 8 0.21
4. Хендерсон Джордан 4 0.11
5. Ван Дейк Виргил 4 0.11
6. Александер-Арнольд Трент 3 0.08
7. Ориги Дивок 3 0.08
8. Вейналдум Джорджиньо 3 0.08
9. Окслейд-Чемберлен Алекс 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
13. Кейта Наби 1 0.03
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0
Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 14 0.37
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 8 0.21
4. Маунт Мэйсон 6 0.16
5. Жиру Оливье 6 0.16
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Баркли Росс 1 0.03
12. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0

Карточки

Ливерпуль
# Игрок      
1. Фабиньо Энрике 6 0
2. Гомес Джо 6 0
3. Александер-Арнольд Трент 5 0
4. Милнер Джеймс 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0
Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 8 0
3. Зума Курт 6 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ливерпуль 14.49% (10) 14.49% (10) 26.09% (18) 14.49% (10) 15.94% (11) 14.49% (10)
 Челси 12.9% (8) 19.35% (12) 20.97% (13) 22.58% (14) 11.29% (7) 12.9% (8)

Предыдущие игры

Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5
Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси

Последние игры между собой

Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Челси 2:0 Ливерпуль Кубок Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Суперкубок УЕФА Ливерпуль 2:0 Челси Премьер-лига
Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 36 30 3 3 77 - 29 93
2. Манчестер Сити Заявка 36 24 3 9 93 - 35 75
3. Челси Заявка 36 19 6 11 64 - 49 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 36 17 11 8 63 - 35 62
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
7. Вулверхэмптон Заявка 36 14 14 8 49 - 38 56
8. Шеффилд Юнайтед Заявка 36 14 12 10 38 - 35 54
9. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
10. Арсенал Заявка 36 13 14 9 53 - 45 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 36 12 10 14 42 - 53 46
13. Ньюкасл Заявка 36 11 10 15 37 - 55 43
14. Кристал Пэлас Заявка 36 11 9 16 30 - 47 42
15. Вест Хэм Заявка 36 10 7 19 47 - 60 37
16. Брайтон Заявка 36 8 13 15 37 - 53 37
17. Уотфорд Заявка 36 8 10 18 34 - 57 34
18. Астон Вилла Заявка 36 8 7 21 39 - 66 31
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ливерпуль - Челси от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 19 часов 43 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 57
    Ливерпуль 64.9% (37)
    X 22.8% (13)
    Челси 12.3% (7)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси

    Исход игры
    Ливерпуль
    64.9% (37)
    Ничья
    22.8% (13)
    Челси
    12.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.21% (41)
    Меньше
    26.79% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    92.86% (52)
    Нет
    7.14% (4)
    Популярный счёт
    2:1 Ливерпуль
    43.9% (25)
    1:1 Ничья
    19.3% (11)
    1:2 Челси
    12.3% (7)
    3:1 Ливерпуль
    7% (4)
    1:0 Ливерпуль
    5.3% (3)
    3:2 Ливерпуль
    5.3% (3)
    2:2 Ничья
    3.5% (2)
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