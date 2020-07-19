Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|17
|0.45
|3.
|Фирмино Роберто
|8
|0.21
|4.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|5.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|6.
|Александер-Арнольд Трент
|3
|0.08
|7.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|8.
|Вейналдум Джорджиньо
|3
|0.08
|9.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|3
|0.08
|10.
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|12.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|13.
|Кейта Наби
|1
|0.03
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|14
|0.37
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|8
|0.21
|4.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|5.
|Жиру Оливье
|6
|0.16
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|12.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|18.
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|2.
|Гомес Джо
|6
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|8
|0
|3.
|Зума Курт
|6
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ливерпуль
|14.49% (10)
|14.49% (10)
|26.09% (18)
|14.49% (10)
|15.94% (11)
|14.49% (10)
|Челси
|12.9% (8)
|19.35% (12)
|20.97% (13)
|22.58% (14)
|11.29% (7)
|12.9% (8)
Предыдущие игры
Ливерпуль Последние 20 матчей: +11 =3 -6Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Астон Вилла
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед
Челси Последние 20 матчей: +12 =3 -5Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Кристал Пэлас 2:3 Челси
Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси
Последние игры между собой
Ливерпуль: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 8
Челси: победы: 8, ничьи: 7, поражения: 5
Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:2 Челси Кубок лиги Челси 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:2 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок чемпионов - Северная Америка / Европа Ливерпуль 1:1 Челси Премьер-лига Челси 1:3 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Челси 1:0 Ливерпуль Кубок лиги Ливерпуль 1:1 Челси Кубок лиги Ливерпуль 1:2 Челси Премьер-лига Ливерпуль 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Челси Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|36
|30
|3
|3
|77 - 29
|93
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|36
|24
|3
|9
|93 - 35
|75
|3.
|Челси
|Заявка
|36
|19
|6
|11
|64 - 49
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|36
|17
|11
|8
|63 - 35
|62
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|7.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|36
|14
|14
|8
|49 - 38
|56
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|36
|14
|12
|10
|38 - 35
|54
|9.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|36
|13
|14
|9
|53 - 45
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|36
|12
|10
|14
|42 - 53
|46
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|36
|11
|10
|15
|37 - 55
|43
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|36
|11
|9
|16
|30 - 47
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|36
|10
|7
|19
|47 - 60
|37
|16.
|Брайтон
|Заявка
|36
|8
|13
|15
|37 - 53
|37
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|36
|8
|10
|18
|34 - 57
|34
|18.
|Астон Вилла
|Заявка
|36
|8
|7
|21
|39 - 66
|31
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Ливерпуль - Челси
Исход игры
Ливерпуль
64.9% (37)
Ничья
22.8% (13)
Челси
12.3% (7)
Тотал 2.5
Больше
73.21% (41)
Меньше
26.79% (15)
Обе команды забьют
Да
92.86% (52)
Нет
7.14% (4)
Популярный счёт
2:1 Ливерпуль
43.9% (25)
1:1 Ничья
19.3% (11)
1:2 Челси
12.3% (7)
3:1 Ливерпуль
7% (4)
1:0 Ливерпуль
5.3% (3)
3:2 Ливерпуль
5.3% (3)
2:2 Ничья
3.5% (2)
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