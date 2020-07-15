  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Крылья Советов
0:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Краснодар
0'
15' Желтая карточка
Фернандеш Мануэл
39' Желтая карточка
Петров Сергей
42' Желтая карточка
Кабутов Дмитрий
49'
39
Фролов
Евгений
44
Чичерин
Никита
3
Чернов
Никита
5
Лысцов
Виталий
23
Комбаров
Дмитрий
28
Паул-Виорел
Антон
40
Тимофеев
Артём
77
Кабутов
Дмитрий
15
Глушенков
Максим
17
Зиньковский
Антон
9
Радонич
Деян
39
Сафонов
Матвей
98
Петров
Сергей
31
Кайо
Панталеао
2
Сорокин
Егор
6
Рамирес
Кристьян
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
47
Уткин
Даниил
99
Фернандеш
Мануэл
33
Берг
Маркус
Крылья Советов
4-2-3-1
Краснодар
4-2-3-1

Ход матча

15'
 
Фернандеш Мануэл
39'
 
Петров Сергей
42'
Кабутов Дмитрий
 

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 4 0.13
3. Попович Денис 3 0.1
4. Глушенков Максим 3 0.1
5. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
6. Бурлак Тарас 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Лысцов Виталий 1 0.03
12. Карпов Максим 1 0.03
13. Зиньковский Антон 0 0
14. Кабутов Дмитрий 0 0
15. Гацкан Александр 0 0
16. Тимофеев Артём 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 7 0.23
2. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Фернандеш Мануэл 2 0.07
10. Олссон Кристоффер 1 0.03
11. Намли Юнес 1 0.03
12. Кабелла Реми 1 (1) 0.03
13. Мартынович Александр 1 0.03
14. Спайич Урош 1 0.03
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
16. Стоцкий Дмитрий 0 0
17. Камболов Руслан 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Кабутов Дмитрий 8 0
3. Чернов Никита 8 0
4. Комбаров Дмитрий 7 0
5. Гацкан Александр 7 0
6. Соболев Александр Сергеевич 7 0
7. Анюков Александр 5 1
8. Карпов Максим 4 1
9. Радонич Деян 5 0
10. Тимофеев Артём 4 0
11. Полуяхтов Владимир 2 1
12. Лысцов Виталий 3 0
13. Паул-Виорел Антон 3 0
14. Зиньковский Антон 1 1
15. Хади Сафаа 1 1
16. Чичерин Никита 2 0
17. Гынсарь Раду 2 0
18. Глушенков Максим 2 0
19. Рыжиков Сергей 1 0
20. Канунников Максим 1 0
21. Фролов Евгений 1 0
22. Попович Денис 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0
25. Киселёв Геннадий 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
3. Рамирес Кристьян 6 0
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Кайо Панталеао 4 1
7. Петров Сергей 5 0
8. Ари Феррейра 5 0
9. Мартынович Александр 5 0
10. Спайич Урош 5 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Фернандеш Мануэл 3 0
13. Намли Юнес 1 1
14. Кабелла Реми 2 0
15. Вандерсон Кампос 2 0
16. Скопинцев Дмитрий 2 0
17. Черников Александр 2 0
18. Газинский Юрий 1 0
19. Сорокин Егор 1 0
20. Сафонов Матвей 1 0
21. Игнатьев Иван 1 0
22. Уткин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7) 13.79% (4)
 Краснодар 15.79% (6) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар
Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Краснодар 4:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:2 Краснодар Кубок Крылья Советов 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар 0:0 Заявка 28 13 10 5 45 - 28 49
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Спартак Москва 1:0 Заявка 29 10 6 13 31 - 32 36
9. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
10. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
11. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
12. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
13. Ахмат 0:1 Заявка 29 7 10 12 27 - 40 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов 0:0 Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Второй тайм
  • Опасный момент
    51'
    Очень опасно! Отскочил мяч к Радоничу в штрафной "Краснодара", который с близкой дистанции пробивал по воротам, но в створ не попал.
  • 50'
    Радонич подхватил мяч недалеко от центра поля и сразу же решил пробить по воротам "Краснодара", но получилось неопасно. 
  • 49'
    Отскочил мяч к Петрову у штрафной хозяев, который беспрепятственно пробивал по воротам, но в створ попасть ему не удалось. 
  • 48'
    Фернандеш в одиночку пытался прорваться к чужим воротам, сразу четыре соперника было перед ним, ничего не позволили ему сделать.
  • 47'
    Сразу же большими силами пошли в атаку футболисты "Краснодара", два заброса уже было в штрафную хозяев, но до удара дело не дошло. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.
  • 45'
    Опасный штрафной заработали гости. Подошёл к мячу Рамирес и пробил по воротам, но получилось сильно выше створа.
  • 45'
    Фернандешу досталось в центре поле по ногам от Кабутова, надо быть осторожнее Дмитрию, есть уже у него жёлтая карточка.
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлено целых три минуты.
  • 44'
    Вновь Олссон получил мяч в чужой штрафной и пробивал в ближний угол, но на этот раз попал в сетку с внешней стороны.
  • Опасный момент
    43'
    Опасно! Отскочил мяч в штрафной хозяев на Олссона, который из пределов вратарской пробивал в ближний угол, спасает свою команду Фролов.
  • Желтая карточка
    42'
    Антон выполнил передачу на Кабутова, который пытался прорваться к чужой штрафной, но отмахнулся от Фернандеша, жёлтая карточка для полузащитника хозяев. 
  • 41'
    Тимофеев в центре поля классно сыграл в подкате против Фернандеша и отобрал мяч в рамках правил. 
  • Желтая карточка
    40'
    А вот и очередная жёлтая карточка! Это Петров завалил на газон убегавшего к воротам "Краснодара" Глушенкова и получил предупреждение. 
  • 39'
    Здорово играют пока что против Вандерсона защитники "Крыльев Советов", не позволяют они выйти на свободное пространство бразильцу. 
  • 38'
    Радонич боролся с Кайо на чужой половине поля, но нарушил правила в этом единоборстве нападающий самарского клуба. 
  • 37'
    Длинная передача от Сорокина на левый фланг на забежавшего Рамиреса, но получилось слишком сильно, не успел Кристьян к мячу. 
  • 36'
    Уткин выполнил передачу на Вандерсона, которого встретили сразу двое соперников и без проблем отобрали мяч у футболиста "Краснодара". 
  • 35'
    Активно провели первую половину встречи футболистов "Крыльев Советов", а сейчас немного пониже стали играть, позволяют перекатывать мяч гостям. 
  • 34'
    Тимофеев лежит на газоне, оказывают помощь футболисту "Крыльев Советов", досталось ему после нарушения правил со стороны Уткина. 
  • 33'
    Уткин и Берг находились на ударной позиции, но в обеих ситуациях успели опередить своих соперников защитники хозяев.
  • 32'
    Пытаются успокоить игру краснодарцы, перекатывают они сейчас мяч в центре поля, но хозяева своего соперника к штрафной не подпускают. 
  • 31'
    Неплохо было! Комбаров покатил мяч в чужую штрафную на Глушенкова, который ушёл от Кайо и сразу же пробил по воротам, Сафонов спасает. 
  • Опасный момент
    30'
    Угловой заработали гости. Фернандеш выполнил подачу в штрафную, сразу несколько игроков могли замкнуть эту передачу, но мяч в ворота не залетел. 
  • 29'
    Зиньковский потерял мяч на левом фланге атаки и сразу же включился в отбор, но вернул себе мяч лишь с нарушением правил. 
  • 28'
    Обменялись у нас команды моментами к 28-й минуте, но нельзя сказать, что скорости в матче высокие.
  • Опасный момент
    27'
    Опасно! Уткин сделал передачу в штрафную на Вандерсона, который прострелил вдоль ворот, а там не позволил пробить Олссону по пустым воротам Чичерин.
  • 26'
    Олссон из центра поля выполнил передачу вперёд на Берга, который завалился на газон после единоборства с Лысцовом, но свисток арбитра молчит. 
  • 25'
    Возобновилась игра, очень важный матч для обеих команд, "Краснодар" борется за место в Лиге чемпионов, а хозяева за выживание. 
  • 23'
    Пауза на водопой в нашем матче, отдохнут и попьют воды команды, общаются они сейчас с тренерским штабом. 
  • 22'
    Фернандеш из центра поля выполнил заброс в штрафную "Крыльев Советов", но получилось крайне неточно, мяч потерян.
  • Угловой
    21'
    Угловой заработали хозяева, Комбаров выполнил подачу на Чичерина, который пробил по воротам, но получилось неопасно.
  • 20'
    Вандерсон прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров до мяча добраться не смог.
  • 19'
    Рамирес решился на удар из-за пределов штрафной, но получилось не очень сильно и мимо створа, активен левый защитник гостей. 
  • 18'
    Стоит отметить, что очень часто атаки "Краснодара" начинаются через Газинского, дирижирует игрой своей команды Юрий.
  • 17'
    Вандерсон получил мяч на правом фланге, но обыграть Комбарова ему не удалось, а потом и вовсе нарушил правила футболист "Краснодара".
  • 16'
    Длинная передача из центра поля вперёд от Газинского в направлении Берга, но получилось сильно, мяч в руках у Фролова. 
  • Желтая карточка
    15'
    Фернандеш обыграл двоих соперников в центре поля, а от третьего отмахнулся, за что и получил жёлтую карточку от главного арбитра. 
  • Опасный момент
    14'
    Как опасно! Тимофеев мягко забросил мяч в штрафную на Радонича, а тот вышел на рандеву с голкипером, но пробил мимо ворот. 
  • 13'
    Зиньковский выполнил проникающую передачу в штрафную на Глушенкова, но Максим находился спиной к воротам, поэтому пробить и не получилось. 
  • 12'
    Глушенков отлично сохранял мяч в центре поля и грамотно поставил спину Рамиресу, а защитник "Краснодара" нарушил правила. 
  • 11'
    И вот довели дело до удара хозяева! Рамирес с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, а оттуда пробивал головой Берг, но попал точно в руки Фролову.
  • 10'
    Берг получил мяч на правом фланге, продавил двоих защитников и выполнил подачу в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось. 
  • 9'
    Петров отобрал мяч в центре поля, продвинулся по правому флангу и выполнил передачу в штрафную на Берга, но нападающему обработать мяч не позволили. 
  • 8'
    И вновь Фернандеш в центре внимания, на этот раз попал мяч ему в руку, но португалец с решением арбитра даже не спорит.
  • 7'
    Фернандеш отобрал мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной соперника и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 6'
    Потеряли мяч хозяева на чужой половине поля после ошибки Комбарова, побежал отрабатывать в защиту нападающий "Крыльев Советов" Радонич и вернул владение своей команде. 
  • 5'
    Олссон выполнял длинную передачу в чужую штрафную на Берга, но отлично сыграл на перехвате защитник самарского клуба Лысцов.
  • 4'
    А вот и неплохая атака хозяев, вывели Антона на удар из-за пределов штрафной, а тот сразу же выстрелил, но попал в ногу Кайо.
  • 3'
    Вандерсон попытался в одиночку прорваться к чужой штрафной, но здорово против него сыграл в отборе Тимофеев и отвёл угрозу. 
  • 2'
    Сразу же забрали мяч под свой контроль футболисты "Краснодара" и перекатывают его на своей половине поля, но скорости пока не включают. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Кабутов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Петров Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    15'
    Фернандеш Мануэл получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cosmos Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Крылья Советов 0:0 Краснодар

Исход игры
Крылья Советов
4.7% (7)
Ничья
14.8% (22)
Краснодар
80.5% (120)
Тотал 2.5
Больше
62.59% (87)
Меньше
37.41% (52)
Обе команды забьют
Да
74.82% (104)
Нет
25.18% (35)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
46.3% (69)
0:1 Краснодар
13.4% (20)
1:1 Ничья
12.1% (18)
0:2 Краснодар
8.7% (13)
1:3 Краснодар
4.7% (7)
2:1 Крылья Советов
4.7% (7)
2:2 Ничья
1.3% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Крылья Советов 0:0 Краснодар онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Прямая трансляция матча после регистрации
Как посмотреть матч бесплатно?

1. Зарегистрироваться у букмекера
2. Выбрать нужный матч в списке матчей, и выбрать видеотрансляцию.
3. Смотреть и наслаждаться. Бесплатно. Без депозитов.

Перейти к просмотру и регистрации

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

Бонусы букмекеров
КЭШБЭК 12,5% на все ставки


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный