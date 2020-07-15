Сразу же большими силами пошли в атаку футболисты "Краснодара", два заброса уже было в штрафную хозяев, но до удара дело не дошло.

Фернандеш в одиночку пытался прорваться к чужим воротам, сразу четыре соперника было перед ним, ничего не позволили ему сделать.

Отскочил мяч к Петрову у штрафной хозяев, который беспрепятственно пробивал по воротам, но в створ попасть ему не удалось.

Радонич подхватил мяч недалеко от центра поля и сразу же решил пробить по воротам "Краснодара", но получилось неопасно.

Очень опасно! Отскочил мяч к Радоничу в штрафной "Краснодара", который с близкой дистанции пробивал по воротам, но в створ не попал.

КЭШБЭК 12,5% на все ставки

Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:0.

45' Опасный штрафной заработали гости. Подошёл к мячу Рамирес и пробил по воротам, но получилось сильно выше створа.

45' Фернандешу досталось в центре поле по ногам от Кабутова, надо быть осторожнее Дмитрию, есть уже у него жёлтая карточка.

45' К основному времени первого тайма добавлено целых три минуты.

44' Вновь Олссон получил мяч в чужой штрафной и пробивал в ближний угол, но на этот раз попал в сетку с внешней стороны.

43' Опасно! Отскочил мяч в штрафной хозяев на Олссона, который из пределов вратарской пробивал в ближний угол, спасает свою команду Фролов.

42' Антон выполнил передачу на Кабутова, который пытался прорваться к чужой штрафной, но отмахнулся от Фернандеша, жёлтая карточка для полузащитника хозяев.

41' Тимофеев в центре поля классно сыграл в подкате против Фернандеша и отобрал мяч в рамках правил.

40' А вот и очередная жёлтая карточка! Это Петров завалил на газон убегавшего к воротам "Краснодара" Глушенкова и получил предупреждение.

39' Здорово играют пока что против Вандерсона защитники "Крыльев Советов", не позволяют они выйти на свободное пространство бразильцу.

38' Радонич боролся с Кайо на чужой половине поля, но нарушил правила в этом единоборстве нападающий самарского клуба.

37' Длинная передача от Сорокина на левый фланг на забежавшего Рамиреса, но получилось слишком сильно, не успел Кристьян к мячу.

36' Уткин выполнил передачу на Вандерсона, которого встретили сразу двое соперников и без проблем отобрали мяч у футболиста "Краснодара".

35' Активно провели первую половину встречи футболистов "Крыльев Советов", а сейчас немного пониже стали играть, позволяют перекатывать мяч гостям.

34' Тимофеев лежит на газоне, оказывают помощь футболисту "Крыльев Советов", досталось ему после нарушения правил со стороны Уткина.

33' Уткин и Берг находились на ударной позиции, но в обеих ситуациях успели опередить своих соперников защитники хозяев.

32' Пытаются успокоить игру краснодарцы, перекатывают они сейчас мяч в центре поля, но хозяева своего соперника к штрафной не подпускают.

31' Неплохо было! Комбаров покатил мяч в чужую штрафную на Глушенкова, который ушёл от Кайо и сразу же пробил по воротам, Сафонов спасает.

30' Угловой заработали гости. Фернандеш выполнил подачу в штрафную, сразу несколько игроков могли замкнуть эту передачу, но мяч в ворота не залетел.

29' Зиньковский потерял мяч на левом фланге атаки и сразу же включился в отбор, но вернул себе мяч лишь с нарушением правил.

28' Обменялись у нас команды моментами к 28-й минуте, но нельзя сказать, что скорости в матче высокие.

27' Опасно! Уткин сделал передачу в штрафную на Вандерсона, который прострелил вдоль ворот, а там не позволил пробить Олссону по пустым воротам Чичерин.

26' Олссон из центра поля выполнил передачу вперёд на Берга, который завалился на газон после единоборства с Лысцовом, но свисток арбитра молчит.

25' Возобновилась игра, очень важный матч для обеих команд, "Краснодар" борется за место в Лиге чемпионов, а хозяева за выживание.

23' Пауза на водопой в нашем матче, отдохнут и попьют воды команды, общаются они сейчас с тренерским штабом.

22' Фернандеш из центра поля выполнил заброс в штрафную "Крыльев Советов", но получилось крайне неточно, мяч потерян.

21' Угловой заработали хозяева, Комбаров выполнил подачу на Чичерина, который пробил по воротам, но получилось неопасно.

20' Вандерсон прорвался по правому флангу и прострелил вдоль ворот, но никто из его партнёров до мяча добраться не смог.

19' Рамирес решился на удар из-за пределов штрафной, но получилось не очень сильно и мимо створа, активен левый защитник гостей.

18' Стоит отметить, что очень часто атаки "Краснодара" начинаются через Газинского, дирижирует игрой своей команды Юрий.

17' Вандерсон получил мяч на правом фланге, но обыграть Комбарова ему не удалось, а потом и вовсе нарушил правила футболист "Краснодара".

16' Длинная передача из центра поля вперёд от Газинского в направлении Берга, но получилось сильно, мяч в руках у Фролова.

15' Фернандеш обыграл двоих соперников в центре поля, а от третьего отмахнулся, за что и получил жёлтую карточку от главного арбитра.

14' Как опасно! Тимофеев мягко забросил мяч в штрафную на Радонича, а тот вышел на рандеву с голкипером, но пробил мимо ворот.

13' Зиньковский выполнил проникающую передачу в штрафную на Глушенкова, но Максим находился спиной к воротам, поэтому пробить и не получилось.

12' Глушенков отлично сохранял мяч в центре поля и грамотно поставил спину Рамиресу, а защитник "Краснодара" нарушил правила.

11' И вот довели дело до удара хозяева! Рамирес с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, а оттуда пробивал головой Берг, но попал точно в руки Фролову.

10' Берг получил мяч на правом фланге, продавил двоих защитников и выполнил подачу в штрафную, но никого из партнёров там не оказалось.

9' Петров отобрал мяч в центре поля, продвинулся по правому флангу и выполнил передачу в штрафную на Берга, но нападающему обработать мяч не позволили.

8' И вновь Фернандеш в центре внимания, на этот раз попал мяч ему в руку, но португалец с решением арбитра даже не спорит.

7' Фернандеш отобрал мяч на чужой половине поля, приблизился к штрафной соперника и завалился на газон, арбитр показывает, что нужно подниматься.

6' Потеряли мяч хозяева на чужой половине поля после ошибки Комбарова, побежал отрабатывать в защиту нападающий "Крыльев Советов" Радонич и вернул владение своей команде.

5' Олссон выполнял длинную передачу в чужую штрафную на Берга, но отлично сыграл на перехвате защитник самарского клуба Лысцов.

4' А вот и неплохая атака хозяев, вывели Антона на удар из-за пределов штрафной, а тот сразу же выстрелил, но попал в ногу Кайо.

3' Вандерсон попытался в одиночку прорваться к чужой штрафной, но здорово против него сыграл в отборе Тимофеев и отвёл угрозу.

2' Сразу же забрали мяч под свой контроль футболисты "Краснодара" и перекатывают его на своей половине поля, но скорости пока не включают.