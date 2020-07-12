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Крылья Советов
 
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Стадион:
Краснодар

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 4 0.13
3. Попович Денис 3 0.1
4. Глушенков Максим 3 0.1
5. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
6. Бурлак Тарас 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Лысцов Виталий 1 0.03
12. Карпов Максим 1 0.03
13. Зиньковский Антон 0 0
14. Кабутов Дмитрий 0 0
15. Гацкан Александр 0 0
16. Тимофеев Артём 0 0
Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 7 0.23
2. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Фернандеш Мануэл 2 0.07
10. Олссон Кристоффер 1 0.03
11. Намли Юнес 1 0.03
12. Кабелла Реми 1 (1) 0.03
13. Мартынович Александр 1 0.03
14. Спайич Урош 1 0.03
15. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
16. Стоцкий Дмитрий 0 0
17. Камболов Руслан 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Чернов Никита 8 0
3. Комбаров Дмитрий 7 0
4. Гацкан Александр 7 0
5. Кабутов Дмитрий 7 0
6. Соболев Александр Сергеевич 7 0
7. Анюков Александр 5 1
8. Карпов Максим 4 1
9. Радонич Деян 5 0
10. Тимофеев Артём 4 0
11. Полуяхтов Владимир 2 1
12. Лысцов Виталий 3 0
13. Паул-Виорел Антон 3 0
14. Зиньковский Антон 1 1
15. Хади Сафаа 1 1
16. Чичерин Никита 2 0
17. Гынсарь Раду 2 0
18. Глушенков Максим 2 0
19. Рыжиков Сергей 1 0
20. Канунников Максим 1 0
21. Фролов Евгений 1 0
22. Попович Денис 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0
25. Киселёв Геннадий 1 0
Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
3. Рамирес Кристьян 6 0
4. Олссон Кристоффер 6 0
5. Берг Маркус 4 1
6. Кайо Панталеао 4 1
7. Ари Феррейра 5 0
8. Мартынович Александр 5 0
9. Спайич Урош 5 0
10. Петров Сергей 4 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Намли Юнес 1 1
13. Фернандеш Мануэл 2 0
14. Кабелла Реми 2 0
15. Вандерсон Кампос 2 0
16. Скопинцев Дмитрий 2 0
17. Черников Александр 2 0
18. Газинский Юрий 1 0
19. Сорокин Егор 1 0
20. Сафонов Матвей 1 0
21. Игнатьев Иван 1 0
22. Уткин Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7) 13.79% (4)
 Краснодар 15.79% (6) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест
Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар
Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Краснодар 1:0 Крылья Советов Товарищеские матчи Краснодар 4:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:1 Краснодар Товарищеские матчи Краснодар 1:0 Крылья Советов Премьер-лига
Крылья Советов 1:2 Краснодар Кубок Крылья Советов 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 14 часов 17 минут.


    • Прогнозы 51
    Крылья Советов 9.8% (5)
    X 23.5% (12)
    Краснодар 66.7% (34)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар

    Исход игры
    Крылья Советов
    9.8% (5)
    Ничья
    23.5% (12)
    Краснодар
    66.7% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    79.55% (35)
    Нет
    20.45% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Краснодар
    35.3% (18)
    1:1 Ничья
    23.5% (12)
    0:1 Краснодар
    11.8% (6)
    2:1 Крылья Советов
    9.8% (5)
    0:2 Краснодар
    5.9% (3)
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