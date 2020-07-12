Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Краснодар
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|4
|0.13
|3.
|Попович Денис
|3
|0.1
|4.
|Глушенков Максим
|3
|0.1
|5.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|6.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Лысцов Виталий
|1
|0.03
|12.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|13.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|14.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Гацкан Александр
|0
|0
|16.
|Тимофеев Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|7
|0.23
|2.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0.07
|10.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|11.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|12.
|Кабелла Реми
|1 (1)
|0.03
|13.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|14.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|15.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|16.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|17.
|Камболов Руслан
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Чернов Никита
|8
|0
|3.
|Комбаров Дмитрий
|7
|0
|4.
|Гацкан Александр
|7
|0
|5.
|Кабутов Дмитрий
|7
|0
|6.
|Соболев Александр Сергеевич
|7
|0
|7.
|Анюков Александр
|5
|1
|8.
|Карпов Максим
|4
|1
|9.
|Радонич Деян
|5
|0
|10.
|Тимофеев Артём
|4
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|12.
|Лысцов Виталий
|3
|0
|13.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|14.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|15.
|Хади Сафаа
|1
|1
|16.
|Чичерин Никита
|2
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|18.
|Глушенков Максим
|2
|0
|19.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|20.
|Канунников Максим
|1
|0
|21.
|Фролов Евгений
|1
|0
|22.
|Попович Денис
|1
|0
|23.
|Терехов Антон
|1
|0
|24.
|Голенков Егор
|1
|0
|25.
|Киселёв Геннадий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|3.
|Рамирес Кристьян
|6
|0
|4.
|Олссон Кристоффер
|6
|0
|5.
|Берг Маркус
|4
|1
|6.
|Кайо Панталеао
|4
|1
|7.
|Ари Феррейра
|5
|0
|8.
|Мартынович Александр
|5
|0
|9.
|Спайич Урош
|5
|0
|10.
|Петров Сергей
|4
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Намли Юнес
|1
|1
|13.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0
|14.
|Кабелла Реми
|2
|0
|15.
|Вандерсон Кампос
|2
|0
|16.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0
|17.
|Черников Александр
|2
|0
|18.
|Газинский Юрий
|1
|0
|19.
|Сорокин Егор
|1
|0
|20.
|Сафонов Матвей
|1
|0
|21.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|22.
|Уткин Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|Краснодар
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик Крылья Советов 1:1 Динамо-Брест
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар
Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар Краснодар 1:1 ЦСКА Москва Краснодар 0:0 Тамбов
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 7
Краснодар: победы: 7, ничьи: 6, поражения: 6
Крылья Советов 1:2 Краснодар Кубок Крылья Советов 0:3 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:4 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Крылья Советов Кубок Крылья Советов 1:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:1 Крылья Советов Премьер-лига Краснодар 0:3 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 2:2 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:2 Крылья Советов Премьер-лига Крылья Советов 0:0 Краснодар Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Крылья Советов - Краснодар
Исход игры
Крылья Советов
9.8% (5)
Ничья
23.5% (12)
Краснодар
66.7% (34)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
79.55% (35)
Нет
20.45% (9)
Популярный счёт
1:2 Краснодар
35.3% (18)
1:1 Ничья
23.5% (12)
0:1 Краснодар
11.8% (6)
2:1 Крылья Советов
9.8% (5)
0:2 Краснодар
5.9% (3)
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