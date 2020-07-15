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Спартак Москва
1:0
Второй тайм: 51'

Стадион:
Ахмат
0'
26' Желтая карточка
Ненахов Максим
40' Желтая карточка
Нижич Зоран
51'
Спартак – Ахмат. Незасчитанный ...
98
Максименко
Александр
56
Гапонов
Илья
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
6
Айртон
Лукас
23
Ларссон
Джордан
19
Понсе
Эсекель
16
Городов
Евгений
3
Ненахов
Максим
15
Семёнов
Андрей
20
Нижич
Зоран
8
Богосавац
Мирослав
11
Исмаэл
Силва
23
Швец
Антон
88
Глушаков
Денис
19
Иванов
Олег
77
Бериша
Бернард
29
Ильин
Владимир
Спартак Москва
3-5-2
Ахмат
4-2-3-1

Ход матча

26'
 
Ненахов Максим
40'
 
Нижич Зоран
46'
Соболев Александр Сергеевич
Ларссон Джордан
 

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Понсе Эсекель 6 0.2
3. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Иванов Олег 1 0.03
7. Мбенг Аблае 1 0.03
8. Визеу Фелипе 1 0.03
9. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
10. Семёнов Андрей 1 0.03
11. Вилькер Анхель 1 0.03
12. Богосавац Мирослав 0 0
13. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Умяров Наиль 6 0
6. Гулиев Аяз 5 0
7. Айртон Лукас 5 0
8. Понсе Эсекель 3 1
9. Кутепов Илья 4 0
10. Крал Алекс 4 0
11. Шюррле Андре 3 0
12. Мирзов Резиуан 3 0
13. Рассказов Николай 3 0
14. Маслов Павел 3 0
15. Тиль Гус 3 0
16. Тедеско Доменико 1 1
17. Ещенко Андрей 2 0
18. Ларссон Джордан 2 0
19. Мелкадзе Георгий 2 0
20. Ломовицкий Александр 2 0
21. Адриано Луис 1 0
22. Ребров Артём 1 0
23. Ташаев Александр 1 0
24. Фернандо Мартинс 1 0
25. Максименко Александр 1 0
26. Бакаев Солтмурад 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 7 0
6. Исмаэл Силва 6 0
7. Бериша Бернард 6 0
8. Уциев Ризван 4 1
9. Глушаков Денис 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Ненахов Максим 1 0
20. Раванелли Феррейра 1 0
21. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 7.41% (2) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 25.93% (7) 22.22% (6)
 Ахмат 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар 0:0 Заявка 28 13 10 5 45 - 28 49
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Спартак Москва 1:0 Заявка 29 10 6 13 31 - 32 36
9. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
10. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
11. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
12. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
13. Ахмат 0:1 Заявка 29 7 10 12 27 - 40 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов 0:0 Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Второй тайм
  • Угловой
    56'
    "Ахмат" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.
  • Угловой
    56'
    Атака "Ахмата" завершается первым угловым во втором тайме. Подача углового получилась неудачной, игроки москвичей замысел соперника раскусили.
  • Дождь
    55'
    А вот и дождь зарядил у нас. Возможно, сейчас будет ещё больше дальних ударов.
  • 54'
    Замен у гостей пока нет, но то, что они будут во втором тайме, сомневаться не приходится.
  • 53'
    Не сказать, что "Спартак" имел какое-то подавляющее преимущество. Но пока их победа в этом матче не вызывает сомнений. Лучше москвичи играют.
  • Описание гола
    52'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Зобнин!!!
    Роман Зобнин пробил на силу метров с 28, Городов бессилен, мяч вонзился под перекладину.
  • Фол, нарушение
    52'
    Денис Глушаков нарушает правила. Маслов пострадал в центре поля.
  • 51'
    Попытались игроки "Спартака" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 50'
    На контратаках старается действовать "Ахмат", но на Ильина при такой игре рассчитывать не приходится, не успевает он выбежать на острие атаки.
  • 49'
    Городов дает возможность партнерам немного отдохнуть, подолгу выбивая мяч от ворот.
  • 48'
    Второй тайм начинается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у гостей.
  • Фол, нарушение
    48'
    Глушаков дал по ногам Кралу на левом фланге атаки.
  • Замена
    47'
    На второй тайм у "Спартака" вышел Соболев. Он заменил Джордана Ларссона.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра в столице России. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли игроки "Спартака", которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи командам!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • 45'
    Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.
  • Дополнительное время
    45'
    В первом тайме переиграем 3 минуты.
  • Угловой
    45'
    Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, выбит мяч к центральному кругу.
  • Опасный момент
    44'
    В атаке вторым темпом выпала возможность забить гол Понсе, но тот с 11 метров бьёт выше ворот, хотя будет угловой.
  • Угловой
    43'
    "Спартак" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.
  • 42'
    Начался настоящий силовой футбол. Моментов нет, только борьба и мелкие нарушения правил.
  • 41'
    "Ахмат" попытался пройти к воротам соперника по правому флангу, но это всё осталось в планах, мяч уходит за боковую.
  • 40'
    И хозяева под занавес тайма решили просто подержать мяч у себя, без особых попыток для атак.
  • Желтая карточка
    39'
    Нижич получает карточку жёлтого цвета за фол у центрального круга.
  • Судья
    38'
    Кстати, в эпизоде с ошибкой Городова нам повторили. Там, между прочим, Семёнов рукой себе подыграл, но арбитр не обратил на это внимание. Интересно сегодня судья трактует игровые эпизоды. Будут разговоры.
  • Фол, нарушение
    37'
    Айртон нарушает правила, игра вновь остановлена.
  • Офсайд
    36'
    Ильин убежал один на один, но переиграть Максименко не сумел. Правда, позже всё равно судьи зафиксировали офсайд.
  • Фол, нарушение
    35'
    Крала толкают в центральном круге. Главный арбитр встречи всё видел и остановил игру.
  • 34'
    Городов чуть было не ошибается на выходе, но Джордан Ларссон не смог разобраться должным образом.
  • 33'
    Вновь забирают игроки "Спартака" мяч в свои ноги и начинают комбинировать в середине поля.
  • 32'
    Игорь Шалимов недоволен. Активно что-то высказывает игрокам. Следующий гол в ворота "Ахмата" могут уже и не отменить.
  • Судья
    31'
    После долгой паузы решение лайнсмена подтверждено. Нет гола - офсайд. Решение, честно говоря, странное.
  • Офсайд
    30'
    Так, судьи вышли на первый план. Теперь боковой арбитр зафиксировал офсайд у Жиго.
  • 29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Понсе!!!
    А "Спартак" забывает после розыгрыша углового. Гапонов организовал скидку на линию вратарской, где уже дежурил Понсе.
  • Судья
    27'
    Игорь Сухой берёт паузу, после чего отменяет пенальти, ставит штрафной на линии. Фол был вне штрафной "Ахмата".
  • Желтая карточка
    26'
    Ненахов получает жёлтую карточку.
  • Пенальти!
    26'
    Айртон вбежал в штрафную и получил по ногам от Ненахова. Это пенальти.
  • Фол, нарушение
    25'
    Зобнин подыграл себе рукой у штрафной соперника, игра вновь прервана.
  • Фол, нарушение
    24'
    Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Исмаэл Силва срывает атаку москвичей в центре поля.
  • 23'
    Интересный факт, показали нам процент владения мячом, 47 на 53, этот показатель в пользу гостей. Даже как-то не верится.
  • 22'
    А вот и Андреас Хинкель, исполняющий обязанности главного тренера, вышел уже к бровке, раздал указания своим игрокам.
  • 21'
    Растерянными выглядят гости в эти минуты. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается.
  • Фол, нарушение
    20'
    Бериша придержал Зобнина в середине поля. Фол зафиксировал судья.
  • 19'
    Не хватает игре скоростей. Но в этом заслуга гостей, которые сами не спешат и соперника удачно сдерживают.
  • Фол, нарушение
    18'
    "Ахмат" убегает в перспективную атаку, которую, ценой фола, срывает Зобнин.
  • Угловой
    17'
    "Спартак" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Айртона, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.
  • 16'
    "Спартак" вновь отвоевал у соперника мяч и расположился на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.
  • Фол, нарушение
    15'
    Разыграли игроки "Спартака" штрафной, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил. Жиго был не прав.
  • Фол, нарушение
    14'
    А сейчас Денис Глушаков пнул по ногам Айртона. Это шанс для "Спартака".
  • Фол, нарушение
    13'
    Понсе нарушает правила в штрафной соперника.
  • 12'
    "Спартак" забрал иницативу себе, буквально обступив штрафную соперника, но забить гол не получается.
  • 11'
    "Ахмат" мирится с ним, что москвичи очень активно играют. Сосредоточились они на контратаках.
  • Фол, нарушение
    10'
    Бериша получает по ногам от Бакаева, это фол.
  • 9'
    Понсе лениво обозначил свое присутствие у ворот "Ахмата", и атака хозяев ничем серьезным не увенчалась.
  • 8'
    Хозяева не торопятся, "Спартак" пробует взять гостей банальными навесами, но защитники грознинцев спокойно отбиваются.
  • 7'
    Бакаев с линии штрафной наносит удар в сторону ворот гостей. Мяч проходит мимо стовра.
  • 6'
    И очередной неудачный заброс в штрафную "Ахмата". Никак хозяева не придумают чего-то интересного в атаке.
  • 5'
    Городов продолжает вступать в игру исключительно в разминочном режиме. Прервал он очередной навес в свою штрафную.
  • 4'
    Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.
  • Офсайд
    3'
    Бакаев забежал в офсайд. Игра прервана.
  • 2'
    Первую массированную атаку проводят хозяева, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывают защитники "Ахмата".
  • 1'
    "Спартак" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в бело-зелёной футболисты из Грозного.
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты "Ахмата".
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    40'
    Нижич Зоран получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    26'
    Ненахов Максим получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Otkrytiye Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Ахмат

Исход игры
Спартак Москва
67.5% (102)
Ничья
23.8% (36)
Ахмат
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.8% (51)
1:1 Ничья
17.9% (27)
1:0 Спартак Москва
15.9% (24)
2:0 Спартак Москва
8.6% (13)
1:2 Ахмат
6% (9)
3:1 Спартак Москва
4% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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