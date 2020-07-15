Спартак Москва
1:0
Второй тайм: 51'
Стадион: Открытие Арена
Ахмат
26' Желтая карточкаНенахов Максим
40' Желтая карточкаНижич Зоран
56
Гапонов
Илья
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
20
Нижич
Зоран
11
Исмаэл
Силва
23
Швец
Антон
19
Иванов
Олег
- Основной состав
- Вратарь
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Маслов ПавелПолузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
61 Голосов ИльяЗащитник
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Нижич ЗоранЗащитник
- Защитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
-
23 Швец АнтонПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
76 Адамов АрсенЗащитник
-
17 Мбенг АблаеЗащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Визеу ФелипеНападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|3.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|8.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|9.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Иванов Олег
|1
|0.03
|7.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|8.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|10.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|11.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|13.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Умяров Наиль
|6
|0
|6.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|7.
|Айртон Лукас
|5
|0
|8.
|Понсе Эсекель
|3
|1
|9.
|Кутепов Илья
|4
|0
|10.
|Крал Алекс
|4
|0
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|13.
|Рассказов Николай
|3
|0
|14.
|Маслов Павел
|3
|0
|15.
|Тиль Гус
|3
|0
|16.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|17.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|18.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|19.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|21.
|Адриано Луис
|1
|0
|22.
|Ребров Артём
|1
|0
|23.
|Ташаев Александр
|1
|0
|24.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|25.
|Максименко Александр
|1
|0
|26.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|7
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|6
|0
|7.
|Бериша Бернард
|6
|0
|8.
|Уциев Ризван
|4
|1
|9.
|Глушаков Денис
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Ненахов Максим
|1
|0
|20.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|21.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|Ахмат
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|0:0 Заявка
|28
|13
|10
|5
|45 - 28
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Спартак Москва
|1:0 Заявка
|29
|10
|6
|13
|31 - 32
|36
|9.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|10.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|11.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|12.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|13.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 40
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|0:0 Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Спартак Москва 1:0 Ахмат
Исход игры
Спартак Москва
67.5% (102)
Ничья
23.8% (36)
Ахмат
8.6% (13)
Тотал 2.5
Больше
51.06% (72)
Меньше
48.94% (69)
Обе команды забьют
Да
68.79% (97)
Нет
31.21% (44)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.8% (51)
1:1 Ничья
17.9% (27)
1:0 Спартак Москва
15.9% (24)
2:0 Спартак Москва
8.6% (13)
1:2 Ахмат
6% (9)
3:1 Спартак Москва
4% (6)
0:0 Ничья
2.6% (4)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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