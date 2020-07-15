Не сказать, что "Спартак" имел какое-то подавляющее преимущество. Но пока их победа в этом матче не вызывает сомнений. Лучше москвичи играют.

Замен у гостей пока нет, но то, что они будут во втором тайме, сомневаться не приходится.

А вот и дождь зарядил у нас. Возможно, сейчас будет ещё больше дальних ударов.

"Ахмат" подает очередной угловой и снова не приводит это к опасному моменту.

Возобновляется игра в столице России. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли игроки "Спартака", которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи командам!

На второй тайм у "Спартака" вышел Соболев. Он заменил Джордана Ларссона.

Глушаков дал по ногам Кралу на левом фланге атаки.

Второй тайм начинается с неторопливых позиционных атак хозяев поля. Но пока всё безуспешно, насыщенная оборона сегодня у гостей.

Городов дает возможность партнерам немного отдохнуть, подолгу выбивая мяч от ворот.

На контратаках старается действовать "Ахмат", но на Ильина при такой игре рассчитывать не приходится, не успевает он выбежать на острие атаки.

Попытались игроки "Спартака" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Зобнин!!! Роман Зобнин пробил на силу метров с 28, Городов бессилен, мяч вонзился под перекладину.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:0. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Перевели гости игру на чужую половину поля, но пока без острых моментов.

45' В первом тайме переиграем 3 минуты.

45' Затяжной розыгрыш углового завершается без опасного момента, выбит мяч к центральному кругу.

44' В атаке вторым темпом выпала возможность забить гол Понсе, но тот с 11 метров бьёт выше ворот, хотя будет угловой.

43' "Спартак" добивается углового, передавая мяч вперед по левой бровке. Розыгрыш мяча с угла поля довольно быстро заканчивается его потерей, но будет атака вторым темпом.

42' Начался настоящий силовой футбол. Моментов нет, только борьба и мелкие нарушения правил.

41' "Ахмат" попытался пройти к воротам соперника по правому флангу, но это всё осталось в планах, мяч уходит за боковую.

40' И хозяева под занавес тайма решили просто подержать мяч у себя, без особых попыток для атак.

39' Нижич получает карточку жёлтого цвета за фол у центрального круга.

38' Кстати, в эпизоде с ошибкой Городова нам повторили. Там, между прочим, Семёнов рукой себе подыграл, но арбитр не обратил на это внимание. Интересно сегодня судья трактует игровые эпизоды. Будут разговоры.

37' Айртон нарушает правила, игра вновь остановлена.

36' Ильин убежал один на один, но переиграть Максименко не сумел. Правда, позже всё равно судьи зафиксировали офсайд.

35' Крала толкают в центральном круге. Главный арбитр встречи всё видел и остановил игру.

34' Городов чуть было не ошибается на выходе, но Джордан Ларссон не смог разобраться должным образом.

33' Вновь забирают игроки "Спартака" мяч в свои ноги и начинают комбинировать в середине поля.

32' Игорь Шалимов недоволен. Активно что-то высказывает игрокам. Следующий гол в ворота "Ахмата" могут уже и не отменить.

31' После долгой паузы решение лайнсмена подтверждено. Нет гола - офсайд. Решение, честно говоря, странное.

30' Так, судьи вышли на первый план. Теперь боковой арбитр зафиксировал офсайд у Жиго.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 1:0!!! Понсе!!!

А "Спартак" забывает после розыгрыша углового. Гапонов организовал скидку на линию вратарской, где уже дежурил Понсе.

27' Игорь Сухой берёт паузу, после чего отменяет пенальти, ставит штрафной на линии. Фол был вне штрафной "Ахмата".

26' Ненахов получает жёлтую карточку.

26' Айртон вбежал в штрафную и получил по ногам от Ненахова. Это пенальти.

25' Зобнин подыграл себе рукой у штрафной соперника, игра вновь прервана.

24' Очень много стыков, борьба на каждом участке поля. Исмаэл Силва срывает атаку москвичей в центре поля.

23' Интересный факт, показали нам процент владения мячом, 47 на 53, этот показатель в пользу гостей. Даже как-то не верится.

22' А вот и Андреас Хинкель, исполняющий обязанности главного тренера, вышел уже к бровке, раздал указания своим игрокам.

21' Растерянными выглядят гости в эти минуты. Вроде и не выглядят они намного хуже соперника, но ничего в атаке не получается.

20' Бериша придержал Зобнина в середине поля. Фол зафиксировал судья.

19' Не хватает игре скоростей. Но в этом заслуга гостей, которые сами не спешат и соперника удачно сдерживают.

18' "Ахмат" убегает в перспективную атаку, которую, ценой фола, срывает Зобнин.

17' "Спартак" зарабатывает первый угловой после прерванного удара Айртона, но корнер хозяева разыгрывают неудачно.

16' "Спартак" вновь отвоевал у соперника мяч и расположился на чужой половине поля. Но поперечными передачами в атаку не выйдешь.

15' Разыграли игроки "Спартака" штрафной, но позже вели борьбу в штрафной с нарушением правил. Жиго был не прав.

14' А сейчас Денис Глушаков пнул по ногам Айртона. Это шанс для "Спартака".

13' Понсе нарушает правила в штрафной соперника.

12' "Спартак" забрал иницативу себе, буквально обступив штрафную соперника, но забить гол не получается.

11' "Ахмат" мирится с ним, что москвичи очень активно играют. Сосредоточились они на контратаках.

10' Бериша получает по ногам от Бакаева, это фол.

9' Понсе лениво обозначил свое присутствие у ворот "Ахмата", и атака хозяев ничем серьезным не увенчалась.

8' Хозяева не торопятся, "Спартак" пробует взять гостей банальными навесами, но защитники грознинцев спокойно отбиваются.

7' Бакаев с линии штрафной наносит удар в сторону ворот гостей. Мяч проходит мимо стовра.

6' И очередной неудачный заброс в штрафную "Ахмата". Никак хозяева не придумают чего-то интересного в атаке.

5' Городов продолжает вступать в игру исключительно в разминочном режиме. Прервал он очередной навес в свою штрафную.

4' Начало осторожное, к быстрому голу ни одна из команд не стремится.

3' Бакаев забежал в офсайд. Игра прервана.

2' Первую массированную атаку проводят хозяева, навешивают к воротам, где борьбу за мяч выигрывают защитники "Ахмата".

1' "Спартак" проводит матч в комплекте формы красно-белого цвета, в бело-зелёной футболисты из Грозного.