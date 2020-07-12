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Спартак Москва
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Понсе Эсекель 6 0.2
3. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Шюррле Андре 1 0.03
6. Мирзов Резиуан 1 0.03
7. Рассказов Николай 1 0.03
8. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
9. Зобнин Роман 1 0.03
10. Джикия Георгий 1 0.03
11. Тиль Гус 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Иванов Олег 1 0.03
7. Мбенг Аблае 1 0.03
8. Визеу Фелипе 1 0.03
9. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
10. Семёнов Андрей 1 0.03
11. Вилькер Анхель 1 0.03
12. Богосавац Мирослав 0 0
13. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Умяров Наиль 6 0
6. Гулиев Аяз 5 0
7. Айртон Лукас 5 0
8. Понсе Эсекель 3 1
9. Кутепов Илья 4 0
10. Крал Алекс 4 0
11. Шюррле Андре 3 0
12. Мирзов Резиуан 3 0
13. Рассказов Николай 3 0
14. Маслов Павел 3 0
15. Тиль Гус 3 0
16. Тедеско Доменико 1 1
17. Ещенко Андрей 2 0
18. Ларссон Джордан 2 0
19. Мелкадзе Георгий 2 0
20. Ломовицкий Александр 2 0
21. Адриано Луис 1 0
22. Ребров Артём 1 0
23. Ташаев Александр 1 0
24. Фернандо Мартинс 1 0
25. Максименко Александр 1 0
26. Бакаев Солтмурад 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 6 0
6. Исмаэл Силва 6 0
7. Бериша Бернард 6 0
8. Уциев Ризван 4 1
9. Глушаков Денис 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Раванелли Феррейра 1 0
20. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спартак Москва 7.41% (2) 7.41% (2) 25.93% (7) 11.11% (3) 25.93% (7) 22.22% (6)
 Ахмат 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа

Последние игры между собой

Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 1:3 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:2 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 1:3 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 19 минут.


    • Прогнозы 51
    Спартак Москва 68.6% (35)
    X 21.6% (11)
    Ахмат 9.8% (5)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат

    Исход игры
    Спартак Москва
    68.6% (35)
    Ничья
    21.6% (11)
    Ахмат
    9.8% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    52.27% (23)
    Меньше
    47.73% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    70.45% (31)
    Нет
    29.55% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Спартак Москва
    33.3% (17)
    1:0 Спартак Москва
    15.7% (8)
    1:1 Ничья
    15.7% (8)
    1:2 Ахмат
    9.8% (5)
    2:0 Спартак Москва
    5.9% (3)
    0:0 Ничья
    3.9% (2)
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