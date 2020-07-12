Спартак Москва
Позже
Стадион: Открытие Арена
Ахмат
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|3.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|6.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|7.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|8.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|9.
|Зобнин Роман
|1
|0.03
|10.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|11.
|Тиль Гус
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Иванов Олег
|1
|0.03
|7.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|8.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|10.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|11.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|13.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Умяров Наиль
|6
|0
|6.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|7.
|Айртон Лукас
|5
|0
|8.
|Понсе Эсекель
|3
|1
|9.
|Кутепов Илья
|4
|0
|10.
|Крал Алекс
|4
|0
|11.
|Шюррле Андре
|3
|0
|12.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|13.
|Рассказов Николай
|3
|0
|14.
|Маслов Павел
|3
|0
|15.
|Тиль Гус
|3
|0
|16.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|17.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|18.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|19.
|Мелкадзе Георгий
|2
|0
|20.
|Ломовицкий Александр
|2
|0
|21.
|Адриано Луис
|1
|0
|22.
|Ребров Артём
|1
|0
|23.
|Ташаев Александр
|1
|0
|24.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|25.
|Максименко Александр
|1
|0
|26.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|6
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|6
|0
|7.
|Бериша Бернард
|6
|0
|8.
|Уциев Ризван
|4
|1
|9.
|Глушаков Денис
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|20.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спартак Москва
|7.41% (2)
|7.41% (2)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|25.93% (7)
|22.22% (6)
|Ахмат
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва Спартак Москва 2:0 Крылья Советов Спартак Москва 0:1 Арсенал Тула
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш Ахмат 0:1 Уфа
Последние игры между собой
Спартак Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 3, поражения: 10
Ахмат 1:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 4:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Спартак Москва 3:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Ахмат 2:4 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:3 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Спартак Москва - Ахмат
Исход игры
Спартак Москва
68.6% (35)
Ничья
21.6% (11)
Ахмат
9.8% (5)
Тотал 2.5
Больше
52.27% (23)
Меньше
47.73% (21)
Обе команды забьют
Да
70.45% (31)
Нет
29.55% (13)
Популярный счёт
2:1 Спартак Москва
33.3% (17)
1:0 Спартак Москва
15.7% (8)
1:1 Ничья
15.7% (8)
1:2 Ахмат
9.8% (5)
2:0 Спартак Москва
5.9% (3)
0:0 Ничья
3.9% (2)
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