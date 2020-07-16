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Рубин
0:0
Второй тайм: 89'

Стадион:
Ростов
0'
18' Желтая карточка
Чернов Евгений
24' Желтая карточка
Попов Ивелин
38' Желтая карточка
Байрамян Хорен
45' Желтая карточка
Глебов Данил
52' Желтая карточка
Самошников Илья
67' Желтая карточка
Тарасов Дмитрий
81' Желтая карточка
Долгов Александр
81' Желтая карточка
Сантос Пабло
85' Желтая карточка
Уремович Филип
89'
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
27
Сантос
Пабло
77
Самошников
Илья
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
25
Макаров
Денис
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
30
Песьяков
Сергей
19
Байрамян
Хорен
5
Хаджикадунич
Деннис
55
Осипенко
Максим
28
Чернов
Евгений
11
Ионов
Алексей
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
8
Попов
Ивелин
26
Саплинов
Александр
14
Шомуродов
Элдор
Рубин
4-2-3-1
Ростов
4-5-1

Ход матча

18'
 
Чернов Евгений
24'
 
Попов Ивелин
38'
 
Байрамян Хорен
45'
 
Глебов Данил
46'
Бакаев Солтмурад
Макаров Денис
 
52'
Самошников Илья
 
61'
 
Логашов Арсений
Мамаев Павел
64'
Марков Евгений
Игнатьев Иван
 
64'
Тарасов Дмитрий
Абильдгор Оливер
 
64'
Давиташвили Зурико
Йевтич Дарко
 
67'
Тарасов Дмитрий
 
79'
 
Долгов Александр
Байрамян Хорен
79'
 
Ведерников Данила
Саплинов Александр
81'
 
Долгов Александр
81'
Сантос Пабло
 
85'
Уремович Филип
 

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 5 (1) 0.17
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
13. Саплинов Александр 1 0.03
14. Романов Роман 1 0.03
15. Чернов Евгений 0 0
16. Хромов Данил 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 10 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Марков Евгений 3 0
9. Ташаев Александр 3 0
10. Данченко Олег 3 0
11. Самошников Илья 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Тарасов Дмитрий 2 0
15. Денисов Виталий 2 0
16. Могилевец Павел 2 0
17. Дюпин Юрий 2 0
18. Йевтич Дарко 2 0
19. Старфельт Карл 2 0
20. Сорокин Егор 2 0
21. Микелтадзе Бека 2 0
22. Абильдгор Оливер 2 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Игнатьев Иван 1 0
25. Сантос Пабло 1 0
26. Поярков Николай 1 0
27. Бакаев Солтмурад 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 8 0
2. Норманн Матиас 8 0
3. Глебов Данил 7 0
4. Зуев Александр 4 1
5. Байрамян Хорен 5 0
6. Хаджикадунич Деннис 5 0
7. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
8. Ерёменко Роман 4 0
9. Чистяков Дмитрий 4 0
10. Шомуродов Элдор 4 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
12. Саплинов Александр 4 0
13. Прошляков Данила 2 1
14. Логашов Арсений 3 0
15. Чернов Евгений 3 0
16. Ведерников Данила 1 1
17. Мамаев Павел 2 0
18. Песьяков Сергей 2 0
19. Долгов Александр 2 0
20. Сигурдссон Рагнар 1 0
21. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Ростов 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 12.2% (5) 12.2% (5) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин
Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 28 13 10 5 45 - 28 49
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов 0:0 Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва 1:0 Заявка 28 10 8 10 25 - 29 38
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа 0:1 Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин 0:0 Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    88'
    Валерий Карпин за грубые высказывания получил жёлтую карточку.
  • 87'
    Тарасов отличные моменты создаёт у ворот Песьякова. Но ворота ростовчан будто заколдованы.
  • 86'
    Попов со стандартного положения от левого края штрафной выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу.
  • Желтая карточка
    85'
    Уремович попался на финт Чернова, после чего отмахнулся от защитника "Ростова" - жёлтая карточка.
  • 84'
    Тарасов пробивал головой в сетку ворот, но Песьяков без проблем забрал мяч. Неопасный момент создал Дмитрий у ворот ростовчан.
  • Офсайд
    83'
    Ведерников пробил головой в штрафную, но положение вне игры фиксирует арбитр.
  • Желтая карточка
    82'
    Сантос при верховом единоборстве локтем попал в висок Глебову - ещё один "горчичник".
  • 81'
    Кварацхелия прокинул мяч между ног Долгова, заставив ростовчанина фолить на жёлтую карточку.
  • 79'
    Казанцы подержали мяч, эту неспешность Кварацхелия взорвал дриблингом, но подача в штрафную получилась мимо головы Тарасова.
  • 78'
    Тарасов перевёл на Бакаева, тот пытался организовать атаку, но ростовчане выбили мяч из-под ног. Не даёт "Ростов" простреливать ворота Песьякова!
  • Замена
    77'
    Замены от Валерия Карпина. Долгов вышел вместо Байрамяна, а Ведерников заменил Саплинова.
  • 76'
    Песьяков передал мяч на Осипенко, футбольный снаряд коснулся плеча Хаджикадунича и улетел за пределы поля.
  • 75'
    Бакаев у угла штрафной "Ростова" на финтах разбросал соперника, но дальше выполнил плохую передачу- мяч покинул поле.
  • 74'
    "Ростов" перевёл игру на половину соперника, но пока без острых моментов у ворот Дюпина.
  • 73'
    Чернов пасовал на левый угол поля, где Глебов перехватил мяч, пытался прессинговать, но ничего не вышло.
  • 72'
    "Рубин" всё более настойчиво атакует. У Бакаева не получился удар.
  • Опасный момент
    71'
    Марков получил передачу у штрафной "Ростова", на противоходе обыграл Осипенко и пробил низом - в полуметре от штанги!
  • 71'
    Шомуродов закинул мяч к воротам "Рубина", где Дюпин опередил Ионова.
  • 70'
    Опасный момент у ворот Дюпина - Юрий, как всегда, надёжен!
  • 69'
    "Ростов" под свист казанских болельщиков перекатывает мяч на своей половине поля.
  • 68'
    Коновалов с дальней дистанции с лёта пробил, но мяч свалился с ноги и улетел за боковую линию.
  • 68'
    Тарасов отдал на Самошникова, Илья продвигался вперёд по лицевой линии , но его остановил защитник "Ростова".
  • Желтая карточка
    67'
    Тарасов быстро себя проявил, получив жёлтую карточку за фол на Байрамяне.
  • 66'
    Байрамян от угла поля навесил мяч во вратарскую "Рубина", но не на голову партнёра.
  • 65'
    Бакаев пытался обмануть защитника "Ростова", но потерял мяч на линии штрафной.
  • Замена
    64'
    Тройная замена у казанцев. Игнатьев, Абильдгор, Евтич ушли с поля. Тарасов, Марков и Давиташвили вошли в игру.
  • Офсайд
    63'
    Игнатьев забрался в положение вне игры - уже не первый офсайд для Ивана.
  • Фол, нарушение
    62'
    Уремович толкнул Попова, арбитр не реагирует на нарушение.
  • Замена
    61'
    Замена у "Ростова". Логашов вышел вместо Мамаева.
  • Опасный момент
    60'
    Кварацхелия на скорости дотащил мяч до штрафной гостей, сместился в центр и пробил - Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой!
  • 59'
    Сантос сыграл на Кварацхелия, сделал навес в штрафную ростовчан, но Песьяков спокойно забрал мяч в руки.
  • 58'
    Кварацхелия в одиночку побежал в контратаку "Рубина", но ростовские защитники не пустили Хвичу в свою штрафную.
  • 57'
    Мамаев сделал удачный пас пяткой  на Чернова, но дальнейший пас из пределов штрафной не получился на партнёра.
  • 56'
    Ошибся Попов в передаче у штрафной соперника, но быстро исправился, помешав казанцам выйти в контрвыпад.
  • 55'
    Два ростовских навеса с правого фланга в чужую штрафную, но защита казанцев действует надёжно.
  • 54'
    Подача с лицевой линии в штрафную "Рубина" - защитник смело выбил мяч головой.
  • Желтая карточка
    53'
    Самошников очень грубо сыграл против Ионова - жёлтая карточка показана казанскому защитнику.
  • 52'
    Самошников смело пролез в штрафную "Ростов" и исполнил удар - прямо в ноги защитника.
  • 51'
    Ионов ещё одну подачу отдал в направлении Шомуродова, но на этот раз Эльдор к мячу не успел.
  • Опасный момент
    50'
    Перехватили ростовчане мяч в центре поля, Ионов слева сделал пас в штрафную "Рубина", Шомуродов оттеснил защитника и нанёс удар - Дюпин начеку!
  • 49'
    Кварацхелия от левого угла штрафной выстрелил по воротам "Ростова" - слишком неточно.
  • 48'
    Контролирует мяч в центре поля "Рубин", Уремович отдал пас грудью на Йевтича - неточно.
  • 47'
    Бакаев от правого края навесил мяч во вратарскую "Ростова" - прямо в руки Песьякова.
  • Замена
    47'
    Замена у "Рубина". Бакаев вышел вместо Макарова.
  • Второй тайм начался
    46'
    Свисток арбитра, начало второго тайма!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Равный получился первый тайм. Команды обменивались атаками, были и редкие моменты у ворот, но на счёте они никак не сказались - 0:0 на табло.
  • Перерыв
    45'
    Свисток на перерыв!
  • Желтая карточка
    45'
    Глебов не справился со скоростью Кварацхелия, пришлось нарушать на жёлтую карточку.
  • Дополнительное время
    45'
    Судья добавил 1 минуту.
  • Фол, нарушение
    45'
    Опасно сыграл Попов. Судья ограничился свистком.
  • 44'
    Шомуродов прострелил в штрафную, но Сантос выбил мяч подальше.
  • Опасный момент
    43'
    Кварацхелия всё сделал для Игнатьева, выкатив мяч в центр штрафной, но Иван ударом в касание пробил выше ворот! Разочарован Игнатьев.
  • 42'
    Попов высокую подачу сделал в штрафную хозяев - над головами партнёров по команде.
  • 41'
    Ионову дали пройти с мячом в штрафную "Рубина", но большее казанцы не позволили.
  • 40'
    Неудачный пас отдал Игнатьев на Кварацхелия и мяч ушёл из штрафной-загублен момент.
  • Желтая карточка
    39'
    Рукой сыграл Байрамян. Очередная карточка у "Ростова"
  • 38'
    Осипенко успел выбить мяч на угловой, остановив опасную контратаку "Рубина" правым флангом.
  • 37'
    "Ростов" стал больше обороняться, но "Рубин" не может никак приблизиться к чужим воротам.
  • Фол, нарушение
    36'
    Саплинов оказался на газоне. Опасно играют ростовчане. Как бы не напороться на жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    35'
    Хаджикадунич, выставив ногу в полёте, задел своего соперника.
  • 34'
    Подача на ближнюю штангу не доставила большим проблем обороне "Ростова".
  • 33'
    Судья поясняет, как необходимо вести себя в штрафной площади.
  • Угловой
    32'
    "Рубин" последние 2-3 минуты больше атакует. Заработали казанцы угловой.
  • 31'
    Кварацхелия получил мяч в штрафной "Ростова", но выйти на ударную позиции ему не дали
  • 30'
    Ростовчане активно атакуют, Уремович перехватил мяч на левой бровке.
  • Фол, нарушение
    29'
    Нарушил правила Коновалов. Опасный стандарт у "Рубина".
  • 28'
    Ионов прострелил в штрафную, но Самошников с лёту выбил мяч у соперника из-под ног.
  • 26'
    Ионов отдал пас на Попова, затем Шомуродов прострелил с линии штрафной в левый угол, но мяч улетел в считанных сантиметрах от каркаса.
  • Фол, нарушение
    25'
    Игнатьев нарушил правила против своего соперника. Судья ограничился свистком.
  • Желтая карточка
    24'
    Второе предупреждение в матче. Попов сначала ошибся в передаче, а затем не по правилам остановил проход Кварацхелии - жёлтая карточка.
  • 23'
    Попов пытался навесить в штрафную соперника, но Кварацхелия забрал инициативу у Ивелина.
  • Офсайд
    22'
    Игнатьев не успел выйти из положения вне игры. Линейный арбитр этот момент не пропустил.
  • 21'
    Дюпин пробил в зону соперника, защитник "Рубина" выбил мяч головой.
  • Травма, повреждение
    19'
    Песьяков лежит на газоне. Медицинская помощь понадобилась голкиперу "Ростова". Тренеры пользуют моментом и дают наставления своим игрокам.
  • Опасный момент
    18'
    Йевтич ударом от правого края едва не закрутил мяч в дальний угол ворот! Игнатьев и Уремович чуть-чуть не дотянулись!
  • Желтая карточка
    18'
    Чернов за грубый фол против Уремовича получил жёлтую карточку.
  • 17'
     "Рубин" смог подравнять игру. Команды стали обмениваться атаками.
  • 16'
    Шомуродов пытался тонко сыграть на Ионова, но мяч отправился за лицевую линию .
  • 14'
    Кварацхелия протащил мяч в штрафную зону соперника, но Байрамян опередил Хвича и выхватил сферу.
  • Опасный момент
    13'
    Опасный момент создали ростовчане. Великолепный пас выполнил Ионов на Саплинова, Александр слёту нанес удар - рядом со штангой!
  • 12'
    У "Ростова" стали получаться длительные позиционные атаки. Инициатива сейчас в ногах гостей. Мамаев зарядил в штрафную площадь. но мяч улетел выше створки.
  • Угловой
    11'
    Чернов исполнил угловой по левой бровке на товарища по команде,  затем Попов ворвался в штрафную, выкатил мяч в центр, Хаджикадунич в касание пробил - Дюпин выручил!
  • Угловой
    10'
    Чернов заработал угловой слева, сам его исполнил, но казанцы справились с подачей в штрафную.
  • 9'
    Мамаев пробил в штрафную площадь, но Дюпин вышел из ворот и спокойно перехватил мяч.
  • 8'
    Йевтич по центру забежал с мячом в штрафную "Ростова", но пробить по воротам не сумел.
  • 7'
    Байрамян справа сделал кросс в штрафную хозяев, но там после серии рикошетов мяч достался Дюпину
  • 7'
    Коновалов отдал передачу на Макарова, Денис  издали несильно пробил с левой ноги - неточно.
  • 6'
    Первая попытка удара по воротам. Шомуродов попробовал пробить в касание, но мяч на ногу плохо лёг.
  • Офсайд
    5'
    Офсайд у Ионова.
  • 4'
    Ионов подал в штрафную площадь, хорошо сыграл головой Уремович, отбив мяч подальше.
  • 3'
    "Ростов" на первых минутах встречи провели две позиционные атаки - неопасно.
  • 1'
    Борьба в центре поля за мяч, Дюпин прострелил, футбольный снаряд был отбит головой одним из защитников "Ростова"
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток арбитра, поехали!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Глебов Данил получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Байрамян Хорен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Попов Ивелин получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Чернов Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 0:0 Ростов

Исход игры
Рубин
26% (40)
Ничья
53.9% (83)
Ростов
20.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.57% (33)
Меньше
76.43% (107)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (61)
1:0 Рубин
12.3% (19)
1:2 Ростов
9.7% (15)
0:0 Ничья
7.1% (11)
0:1 Ростов
6.5% (10)
2:1 Рубин
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Рубин
1.9% (3)
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