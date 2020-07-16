Тарасов пробивал головой в сетку ворот, но Песьяков без проблем забрал мяч. Неопасный момент создал Дмитрий у ворот ростовчан.

Уремович попался на финт Чернова, после чего отмахнулся от защитника "Ростова" - жёлтая карточка.

Попов со стандартного положения от левого края штрафной выполнил неудачную подачу на дальнюю штангу.

Тарасов отличные моменты создаёт у ворот Песьякова. Но ворота ростовчан будто заколдованы.

83' Ведерников пробил головой в штрафную, но положение вне игры фиксирует арбитр.

82' Сантос при верховом единоборстве локтем попал в висок Глебову - ещё один "горчичник".

81' Кварацхелия прокинул мяч между ног Долгова, заставив ростовчанина фолить на жёлтую карточку.

79' Казанцы подержали мяч, эту неспешность Кварацхелия взорвал дриблингом, но подача в штрафную получилась мимо головы Тарасова.

78' Тарасов перевёл на Бакаева, тот пытался организовать атаку, но ростовчане выбили мяч из-под ног. Не даёт "Ростов" простреливать ворота Песьякова!

77' Замены от Валерия Карпина. Долгов вышел вместо Байрамяна, а Ведерников заменил Саплинова.

76' Песьяков передал мяч на Осипенко, футбольный снаряд коснулся плеча Хаджикадунича и улетел за пределы поля.

75' Бакаев у угла штрафной "Ростова" на финтах разбросал соперника, но дальше выполнил плохую передачу- мяч покинул поле.

74' "Ростов" перевёл игру на половину соперника, но пока без острых моментов у ворот Дюпина.

73' Чернов пасовал на левый угол поля, где Глебов перехватил мяч, пытался прессинговать, но ничего не вышло.

72' "Рубин" всё более настойчиво атакует. У Бакаева не получился удар.

71' Марков получил передачу у штрафной "Ростова", на противоходе обыграл Осипенко и пробил низом - в полуметре от штанги!

71' Шомуродов закинул мяч к воротам "Рубина", где Дюпин опередил Ионова.

70' Опасный момент у ворот Дюпина - Юрий, как всегда, надёжен!

69' "Ростов" под свист казанских болельщиков перекатывает мяч на своей половине поля.

68' Коновалов с дальней дистанции с лёта пробил, но мяч свалился с ноги и улетел за боковую линию.

68' Тарасов отдал на Самошникова, Илья продвигался вперёд по лицевой линии , но его остановил защитник "Ростова".

67' Тарасов быстро себя проявил, получив жёлтую карточку за фол на Байрамяне.

66' Байрамян от угла поля навесил мяч во вратарскую "Рубина", но не на голову партнёра.

65' Бакаев пытался обмануть защитника "Ростова", но потерял мяч на линии штрафной.

64' Тройная замена у казанцев. Игнатьев, Абильдгор, Евтич ушли с поля. Тарасов, Марков и Давиташвили вошли в игру.

63' Игнатьев забрался в положение вне игры - уже не первый офсайд для Ивана.

62' Уремович толкнул Попова, арбитр не реагирует на нарушение.

61' Замена у "Ростова". Логашов вышел вместо Мамаева.

60' Кварацхелия на скорости дотащил мяч до штрафной гостей, сместился в центр и пробил - Песьяков в прыжке перевёл мяч на угловой!

59' Сантос сыграл на Кварацхелия, сделал навес в штрафную ростовчан, но Песьяков спокойно забрал мяч в руки.

58' Кварацхелия в одиночку побежал в контратаку "Рубина", но ростовские защитники не пустили Хвичу в свою штрафную.

57' Мамаев сделал удачный пас пяткой на Чернова, но дальнейший пас из пределов штрафной не получился на партнёра.

56' Ошибся Попов в передаче у штрафной соперника, но быстро исправился, помешав казанцам выйти в контрвыпад.

55' Два ростовских навеса с правого фланга в чужую штрафную, но защита казанцев действует надёжно.

54' Подача с лицевой линии в штрафную "Рубина" - защитник смело выбил мяч головой.

53' Самошников очень грубо сыграл против Ионова - жёлтая карточка показана казанскому защитнику.

52' Самошников смело пролез в штрафную "Ростов" и исполнил удар - прямо в ноги защитника.

51' Ионов ещё одну подачу отдал в направлении Шомуродова, но на этот раз Эльдор к мячу не успел.

50' Перехватили ростовчане мяч в центре поля, Ионов слева сделал пас в штрафную "Рубина", Шомуродов оттеснил защитника и нанёс удар - Дюпин начеку!

49' Кварацхелия от левого угла штрафной выстрелил по воротам "Ростова" - слишком неточно.

48' Контролирует мяч в центре поля "Рубин", Уремович отдал пас грудью на Йевтича - неточно.

47' Бакаев от правого края навесил мяч во вратарскую "Ростова" - прямо в руки Песьякова.

47' Замена у "Рубина". Бакаев вышел вместо Макарова.