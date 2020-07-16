Рубин
0:0
Второй тайм: 89'
Стадион: Казань Арена
Ростов
18' Желтая карточкаЧернов Евгений
24' Желтая карточкаПопов Ивелин
38' Желтая карточкаБайрамян Хорен
45' Желтая карточкаГлебов Данил
52' Желтая карточкаСамошников Илья
67' Желтая карточкаТарасов Дмитрий
81' Желтая карточкаДолгов Александр
81' Желтая карточкаСантос Пабло
85' Желтая карточкаУремович Филип
22
Дюпин
Юрий
27
Сантос
Пабло
10
Мамаев
Павел
15
Глебов
Данил
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мамаев ПавелПолузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Ход матча
18'
24'
38'
45'
52'
67'
81'
81'
85'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|5 (1)
|0.17
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|14.
|Романов Роман
|1
|0.03
|15.
|Чернов Евгений
|0
|0
|16.
|Хромов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|10
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Марков Евгений
|3
|0
|9.
|Ташаев Александр
|3
|0
|10.
|Данченко Олег
|3
|0
|11.
|Самошников Илья
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Тарасов Дмитрий
|2
|0
|15.
|Денисов Виталий
|2
|0
|16.
|Могилевец Павел
|2
|0
|17.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|18.
|Йевтич Дарко
|2
|0
|19.
|Старфельт Карл
|2
|0
|20.
|Сорокин Егор
|2
|0
|21.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|22.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|25.
|Сантос Пабло
|1
|0
|26.
|Поярков Николай
|1
|0
|27.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|8
|0
|2.
|Норманн Матиас
|8
|0
|3.
|Глебов Данил
|7
|0
|4.
|Зуев Александр
|4
|1
|5.
|Байрамян Хорен
|5
|0
|6.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|7.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|8.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|9.
|Чистяков Дмитрий
|4
|0
|10.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|12.
|Саплинов Александр
|4
|0
|13.
|Прошляков Данила
|2
|1
|14.
|Логашов Арсений
|3
|0
|15.
|Чернов Евгений
|3
|0
|16.
|Ведерников Данила
|1
|1
|17.
|Мамаев Павел
|2
|0
|18.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|19.
|Долгов Александр
|2
|0
|20.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|21.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|22.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|23.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|24.
|Горелов Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Ростов
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин
Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|45 - 28
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|28
|10
|8
|10
|25 - 29
|38
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|0:1 Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Рубин 0:0 Ростов
Исход игры
Рубин
26% (40)
Ничья
53.9% (83)
Ростов
20.1% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.57% (33)
Меньше
76.43% (107)
Обе команды забьют
Да
67.14% (94)
Нет
32.86% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.6% (61)
1:0 Рубин
12.3% (19)
1:2 Ростов
9.7% (15)
0:0 Ничья
7.1% (11)
0:1 Ростов
6.5% (10)
2:1 Рубин
5.8% (9)
2:2 Ничья
3.2% (5)
2:0 Рубин
1.9% (3)
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