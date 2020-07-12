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Рубин
 
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Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 5 (1) 0.17
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
13. Саплинов Александр 1 0.03
14. Романов Роман 1 0.03
15. Чернов Евгений 0 0
16. Хромов Данил 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 10 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Марков Евгений 3 0
9. Ташаев Александр 3 0
10. Данченко Олег 3 0
11. Степанов Данил 3 0
12. Макаров Денис 1 1
13. Денисов Виталий 2 0
14. Могилевец Павел 2 0
15. Дюпин Юрий 2 0
16. Йевтич Дарко 2 0
17. Старфельт Карл 2 0
18. Сорокин Егор 2 0
19. Микелтадзе Бека 2 0
20. Самошников Илья 2 0
21. Абильдгор Оливер 2 0
22. Тарасов Дмитрий 1 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Игнатьев Иван 1 0
25. Сантос Пабло 1 0
26. Поярков Николай 1 0
27. Бакаев Солтмурад 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 8 0
2. Попов Ивелин 7 0
3. Глебов Данил 6 0
4. Зуев Александр 4 1
5. Хаджикадунич Деннис 5 0
6. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
7. Ерёменко Роман 4 0
8. Байрамян Хорен 4 0
9. Чистяков Дмитрий 4 0
10. Шомуродов Элдор 4 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
12. Саплинов Александр 4 0
13. Прошляков Данила 2 1
14. Логашов Арсений 3 0
15. Ведерников Данила 1 1
16. Мамаев Павел 2 0
17. Песьяков Сергей 2 0
18. Чернов Евгений 2 0
19. Долгов Александр 2 0
20. Сигурдссон Рагнар 1 0
21. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Ростов 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 12.2% (5) 12.2% (5) 17.07% (7)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин
Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига
Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 45 минут.


    • Прогнозы 61
    Рубин 27.9% (17)
    X 59% (36)
    Ростов 13.1% (8)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Рубин - Ростов

    Исход игры
    Рубин
    27.9% (17)
    Ничья
    59% (36)
    Ростов
    13.1% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.64% (12)
    Меньше
    77.36% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    69.81% (37)
    Нет
    30.19% (16)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    41% (25)
    1:0 Рубин
    14.8% (9)
    1:2 Ростов
    8.2% (5)
    0:0 Ничья
    6.6% (4)
    2:2 Ничья
    4.9% (3)
    2:1 Рубин
    4.9% (3)
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