Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|5 (1)
|0.17
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|14.
|Романов Роман
|1
|0.03
|15.
|Чернов Евгений
|0
|0
|16.
|Хромов Данил
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|10
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Марков Евгений
|3
|0
|9.
|Ташаев Александр
|3
|0
|10.
|Данченко Олег
|3
|0
|11.
|Степанов Данил
|3
|0
|12.
|Макаров Денис
|1
|1
|13.
|Денисов Виталий
|2
|0
|14.
|Могилевец Павел
|2
|0
|15.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|16.
|Йевтич Дарко
|2
|0
|17.
|Старфельт Карл
|2
|0
|18.
|Сорокин Егор
|2
|0
|19.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|20.
|Самошников Илья
|2
|0
|21.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|22.
|Тарасов Дмитрий
|1
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|25.
|Сантос Пабло
|1
|0
|26.
|Поярков Николай
|1
|0
|27.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|8
|0
|2.
|Попов Ивелин
|7
|0
|3.
|Глебов Данил
|6
|0
|4.
|Зуев Александр
|4
|1
|5.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|6.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|7.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|8.
|Байрамян Хорен
|4
|0
|9.
|Чистяков Дмитрий
|4
|0
|10.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|12.
|Саплинов Александр
|4
|0
|13.
|Прошляков Данила
|2
|1
|14.
|Логашов Арсений
|3
|0
|15.
|Ведерников Данила
|1
|1
|16.
|Мамаев Павел
|2
|0
|17.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|18.
|Чернов Евгений
|2
|0
|19.
|Долгов Александр
|2
|0
|20.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|21.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|22.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|23.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|24.
|Горелов Павел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Ростов
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург Уфа 0:0 Рубин
Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин Рубин 1:2 Зенит
Ростов Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов Ростов 1:1 Краснодар
Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Рубин Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Исход игры
Рубин
27.9% (17)
Ничья
59% (36)
Ростов
13.1% (8)
Тотал 2.5
Больше
22.64% (12)
Меньше
77.36% (41)
Обе команды забьют
Да
69.81% (37)
Нет
30.19% (16)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (25)
1:0 Рубин
14.8% (9)
1:2 Ростов
8.2% (5)
0:0 Ничья
6.6% (4)
2:2 Ничья
4.9% (3)
2:1 Рубин
4.9% (3)
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