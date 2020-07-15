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  3. Россия
Зенит
3:1
Второй тайм: 79'

Стадион:
Оренбург
0'
1:0
2' Гол в свои ворота
Малых Андрей
30' Желтая карточка
Шахов Виталий
1:1
32' Гол
Фамейе Джоэль
34' Желтая карточка
Оздоев Магомед
36' Желтая карточка
Фамейе Джоэль
53' Желтая карточка
Прохин Данила
2:1
61' Гол
Азмун Сердар
65' Желтая карточка
Терехов Сергей
73' Желтая карточка
Шамкин Даниил
74' Желтая карточка
Ракицкий Ярослав
79'
Зенит - Оренбург. 2:1. Сердар Аз...
Зенит - Оренбург. 1:1. Джоэл Фам...
Зенит - Оренбург. 1:0. Андрей Ма...
78
Васютин
Александр
19
Смольников
Игорь
87
Прохин
Данила
44
Ракицкий
Ярослав
18
Жирков
Юрий
8
Малком
Филипе
27
Оздоев
Магомед
5
Барриос
Вилмар
11
Дриусси
Себастьян
22
Дзюба
Артём
7
Азмун
Сердар
38
Климович
Андрей
31
Шахов
Виталий
3
Сиваков
Михаил
13
Терехов
Сергей
12
Малых
Андрей
5
Аюпов
Тимур
11
Чуканов
Андреа
15
Зотов
Георгий
18
Липовой
Данил
32
Кулишев
Артём
20
Фамейе
Джоэль
Зенит
4-4-2
Оренбург
3-4-2-1

Ход матча

2'
Малых Андрей
1:0
30'
 
Шахов Виталий
32'
1:1
Фамейе Джоэль
(Кулишев Артём)
34'
Оздоев Магомед
 
36'
 
Фамейе Джоэль
53'
Прохин Данила
 
61'
Азмун Сердар
2:1
62'
Мусаев Леон
Жирков Юрий
 
62'
Шамкин Даниил
Оздоев Магомед
 
65'
 
Терехов Сергей
69'
 
Готлиб Эдуард
Шахов Виталий
70'
Кузяев Далер
Барриос Вилмар
 
70'
Сутормин Алексей
Малком Филипе
 
73'
Шамкин Даниил
 
74'
 
Шкофлек Жига
Липовой Данил
74'
Ракицкий Ярослав
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 307 Количество точных передач 120
  • 90 Точность передач, % 79
  • 71 Владение мячом, % 29
  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 8
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 307 Количество точных передач 120
  • 90 Точность передач, % 79
  • 71 Владение мячом, % 29

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 15 (1) 0.5
3. Малком Филипе 4 0.13
4. Дриусси Себастьян 4 (2) 0.13
5. Иванович Бранислав 4 0.13
6. Оздоев Магомед 3 0.1
7. Сутормин Алексей 3 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 6 0.2
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 9 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ригони Эмилиано 2 1
6. Ерохин Александр 3 0
7. Караваев Вячеслав 3 0
8. Азмун Сердар 3 0
9. Кузяев Далер 3 0
10. Дзюба Артём 2 0
11. Жирков Юрий 2 0
12. Сутормин Алексей 2 0
13. Дуглас Сантос 2 0
14. Дриусси Себастьян 2 0
15. Мусаев Леон 2 0
16. Смольников Игорь 1 0
17. Шатов Олег 1 0
18. Прохин Данила 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 5 1
4. Терехов Сергей 6 0
5. Малых Андрей 4 1
6. Деспотович Джордже 5 0
7. Фамейе Джоэль 5 0
8. Зотов Георгий 3 1
9. Радакович Урош 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Кулишев Артём 2 0
13. Куат Исламбек 2 0
14. Рогич Филип 2 0
15. Шкофлек Жига 2 0
16. Сиваков Михаил 1 0
17. Маляров Никита 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
21. Криворучко Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 24.53% (13) 11.32% (6) 15.09% (8) 9.43% (5) 24.53% (13) 15.09% (8)
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург

Последние игры между собой

Зенит: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Оренбург 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:2 Зенит Премьер-лига Оренбург 0:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 2:1 Заявка 29 21 6 2 61 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 28 13 10 5 45 - 28 49
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
9. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
10. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
11. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
12. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
13. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург 1:2 Заявка 29 6 6 17 27 - 50 24
  • Второй тайм
  • 81'
    Сутормин справа прострелил в штрафную площадь, где никто из партнёров не попал по мячу.
  • 2 гола - дубль!
    79'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    3:1!!!
    АЗМУН!!! Сутормин исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен на Кузяева. Мяч попадает в Дриусси и отскакивает к Азмуну. Сердар обводил Климовича и отправляет футбольный снаряд в пустые ворота.
  • Опасный момент
    79'
    Дриусси с двадцати четырёх метров пробил под перекладину. Климович отбил мяч в сторону.
  • Опасный момент
    78'
    Чуканов слева со штрафного с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней крестовиной.
  • Желтая карточка
    77'
    Ракицкий за снос Фамейе перед штрафной площадью получил жёлтую карточку.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • Замена
    76'
    Замена в составе "Оренбурга": вместо Данилы Липового на поле вышел Жига Шкофлек.
  • Желтая карточка
    75'
    Шамкин на чужой половине поля влетел в ноги Липовому и получил жёлтую карточку.
  • 74'
    Смольников с Суторминым стали хорошо комбинировать на правом фланге. В центр пока переводов нет.
  • Замена
    73'
    Замена в составе "Зенита": вместо Филипе Малкома на поле вышел Алексей Сутормин.
  • Замена
    72'
    Замена в составе "Зенита": вместо Вилмара Барриоса на поле вышел Далер Кузяев.
  • 71'
    Азмун с двадцати пяти метров пробил левее ворот.
  • Замена
    70'
    Замена в составе "Оренбурга": вместо Виталия Шахова на поле вышел Эдуард Готлиб.
  • 69'
    Азмун не смог остановить мяч после заброса Ракицкого вперёд по центру.
  • 68'
    "Оренбург" подержал мяч на чужой половине поля. Остро гостям сыграть не удалось.
  • Опасный момент
    67'
    Ракицкий сделал отличный заброс на Азмуна, который справа с семи метров пробил немного выше перекладины.
  • Желтая карточка
    66'
    Терехов на фланге ударил по ногам Барриоса и получил жёлтую карточку.
  • Фол, нарушение
    65'
    Терехов в центре поля сбил Дзюбу.
  • Замена
    64'
    Замена в составе "Зенита": вместо Магомеда Оздоева на поле вышел Даниил Шамкин.
  • Замена
    63'
    Замена в составе "Зенита": вместо Юрия Жирков на поле вышел Леон Мусаев.
  • Описание гола
    61'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:1!!!
    АЗМУН!!! Азмун слева отправил вперёд Оздоева и открылся под обратный пас в штрафной площади. Сердар с четырнадцати метров точно пробил низом в левый угол.
  • 61'
    У Фамейе слева в штрафной площади не прошёл пас пяткой на ход Кулишеву.
  • 60'
    Оздоев слабо и неточно сделал заброс справа в штрафную площадь.
  • Офсайд
    59'
    Дзюба забрался в офсайд.
  • 58'
    У Жиркова не прошёл прострел слева к воротам.
  • 57'
    Малком на правом фланге здорово проскочил между двумя соперниками, но Шахов здорово сыграл на подстраховке.
  • 56'
    Чуканов слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Сиваков поймал мяч на ногу, но с острейшего угла в створ не попал.
  • Желтая карточка
    55'
    Прохин на фланге прыгнул в ноги Зотову и получил жёлтую карточку.
  • Угловой
    54'
    Второй угловой гостей завершился неточной подачей к воротам.
  • Угловой
    53'
    Гости разыграли угловой удар. Жирков выбил мяч у Мадых, рвавшегося с фланга к воротам.
  • 52'
    Малых справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.
  • 51'
    У "Оренбурга" после перерыва пока не получаются атаки. Гости после перехода центральной линии  постоянно теряют мяч.
  • 50'
    Дзюба чуть не дотянулся ногой до мяча после опасного навеса Малкома справа.
  • 49'
    Подачу Смольникова справа к воротам заблокировал Текрехов.
  • 48'
    Прострел Барриоса справа к воротам перехватил Шахов.
  • Опасный момент
    47'
    Ракицкий отличным забросом вперёд вывел справа Малкома один на один с голкипером, но Себастьян не смог переиграть Климовича.
  • Второй тайм начался
    Второй тайм в Санкт-Петербурге!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Зенит" - "Оренбург" - 1:1.
  • Угловой
    45'
    Дриусси исполнил первый угловой удар в матче. Фамейе в центр штрафной площади опередил всех и выбил мяч вперёд после подачи Себастьяна.
  • 44'
    "Зенит" держит мяч на чужой половине поля с большим количеством передач назад.
  • 43'
    Малком по центру через трёх соперников не смог пробраться к штрафной площади соперников.
  • 42'
    Малых справа исполнил перевод на Зотова, который с лёта с четырнадцати метров пробил выше ворот.
  • 41'
    Удар Фамейе с двадцати двух метров заблокировали соперники.
  • 40'
    Малком справа откатил мяч на Азмуна, который с пятнадцати метров пробил выше ворот.
  • 39'
    Чуканов с девятнадцати метров пробил немного выше ворот.
  • Желтая карточка
    38'
    Фамейе на чужой половине поля в верховой борьбе ударил локтем по голове Барриоса и получил жёлтую карточку.
  • 37'
    Ракицкий по левому флангу пас на ход Жиркову сделал неточно.
  • Фол, нарушение
    36'
    Прошла подача Жиркова слева на Дзюбу, но Артё1м в верховой борьбе с Тереховым нарушил правила.
  • Желтая карточка
    35'
    Оздоев на чужой половине поля сбил Липового и получил жёлтую карточку.
  • 34'
    Подача Жиркова слева не дошла до Дзюбы. Защитники "Оренбурга" сыграли надёжно в своей штрафной площади.
  • Описание гола
    32'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:1!!!
    ФАМЕЙЕ!!! Слева прошла подача на Фапмейе, который переправил мяч головой в дальний угол.
  • 32'
    У Дриусси не получилась подача справа.
  • Желтая карточка
    31'
    Шахов в центральном круге сзади врезал по ногам Азмуну и получил жёлтую карточку.
  • 30'
    Кулишев на своей половине поля перехватил мяч, совершил справа рывок в чуждую штрафную площадь и пробил рядом с ближней штангой.
  • 28'
    "Зенит" проводит активный отрезок. У хозяев всё ограничивается неспешным перепасом на чужой половине поля.
  • 26'
    Оздоев сделал заброс верхом в штрафную площадь на Дзюбу. Артём головой пробил влево от ворот.
  • 25'
    Оздоев с Жирковым покомбинировали на левом фланге и откатил мяч в центральный круг на Ракицкого.
  • 24'
    Малком не попал головой по мячу после навеса Смольникова с правого фланга.
  • 22'
    Обмениваются команды атаками. До опасных ударов доходит редко с обеих сторон.
  • 21'
    Азмун слева обыграл соперника и покатил мяч в центр на ход Дзюбе. Климович бросился в ноги Артёму и опередил нападающего "Зенита".
  • Фол, нарушение
    20'
    Дриусси в центральном круге сбил Фамейе.
  • Опасный момент
    19'
    Фамейе слева в штрафной площади обыграл Прохина и с пятнадцати метров пробил рядом с дальней штангой.
  • 18'
    Оздоев по центру попытался вывести к воротам Азмуна, но обостряющая передача Магомеда не прошла.
  • 17'
    Васютин поймал мяч после дальнего удара Фамейе.
  • 16'
    Аюпов старается дирижировать атакой "Оренбурга". Справа прошла передача на Зотова, чей удар с пятнадцати метров соперники заблокировали.
  • 15'
    Липовой справа в штрафной площади покружил с мячом, но момента для передачи к воротам так и не нашёл.
  • 14'
    Ракицкий спокойно выбил мяч после прострела Зотова слева.
  • 13'
    "Оренбургу" сегодня нужно атаковать. Только победа в сегодняшнем матче может сохранить теоретические шансы гостей на сохранение прописки в Премьер-лиге.
  • Травма, повреждение
    12'
    Смольников с Зотовым неудачно столкнулись в центре поля. Обоим игрокам потребовалась небольшая пауза перед возобновлением игры.
  • 10'
    Жирков на фланге в подкате выбил мяч у Малых, прорвавшегося справа вперёд.
  • 9'
    Фамейе слева попытался прорваться к воротам, но слишком увлёкся индивидуальными действиями и потерял мяч.
  • 8'
    Терехов головой рискованно сделал скидку на Климовича. Дриусси немного не успел перехватить мяч.
  • 7'
    Оздоев справа в штрафной площади не смог выиграть силовую борьбу у Шахова и упустил мяч за пределы поля.
  • 6'
    Смольников справа неудачно обыгрался с Дзюбой. Пас Артёма получился сильным и неточным.
  • 4'
    Азмун слева в штрафной площади получил мяч, но с обострением Сердар сыграть не смог.
  • Гол в свои ворота
    2'
    АВТОГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    МАЛЫХ!!! Азмун не смог остановить мяч после заброса Оздоева справа к линии штрафной площади. Сфера отскочила к Малых, от ноги которого залетела в правый нижний угол.
  • 2'
    "Зенит" играет в бирюзовой форме, "Оренбург" - в белой.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Газпром Арене"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    36'
    Фамейе Джоэль получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Оздоев Магомед получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Фамейе Джоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Шахов Виталий получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Малых Андрей уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gazprom Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Зенит 3:1 Оренбург

Исход игры
Зенит
93.4% (142)
Ничья
5.3% (8)
Оренбург
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.66% (61)
Меньше
57.34% (82)
Обе команды забьют
Да
30.07% (43)
Нет
69.93% (100)
Популярный счёт
2:0 Зенит
41.4% (63)
2:1 Зенит
14.5% (22)
3:0 Зенит
13.8% (21)
1:0 Зенит
9.2% (14)
3:1 Зенит
7.9% (12)
1:1 Ничья
3.3% (5)
4:0 Зенит
1.3% (2)
4:1 Зенит
1.3% (2)
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