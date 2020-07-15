Ракицкий за снос Фамейе перед штрафной площадью получил жёлтую карточку.

Чуканов слева со штрафного с двадцати трёх метров пробил рядом с ближней крестовиной.

Дриусси с двадцати четырёх метров пробил под перекладину. Климович отбил мяч в сторону.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 3:1!!! АЗМУН!!! Сутормин исполнил подачу от углового флага. Мяч вынесен на Кузяева. Мяч попадает в Дриусси и отскакивает к Азмуну. Сердар обводил Климовича и отправляет футбольный снаряд в пустые ворота.

Сутормин справа прострелил в штрафную площадь, где никто из партнёров не попал по мячу.

76' Замена в составе "Оренбурга": вместо Данилы Липового на поле вышел Жига Шкофлек.

75' Шамкин на чужой половине поля влетел в ноги Липовому и получил жёлтую карточку.

74' Смольников с Суторминым стали хорошо комбинировать на правом фланге. В центр пока переводов нет.

73' Замена в составе "Зенита": вместо Филипе Малкома на поле вышел Алексей Сутормин.

72' Замена в составе "Зенита": вместо Вилмара Барриоса на поле вышел Далер Кузяев.

71' Азмун с двадцати пяти метров пробил левее ворот.

70' Замена в составе "Оренбурга": вместо Виталия Шахова на поле вышел Эдуард Готлиб.

69' Азмун не смог остановить мяч после заброса Ракицкого вперёд по центру.

68' "Оренбург" подержал мяч на чужой половине поля. Остро гостям сыграть не удалось.

67' Ракицкий сделал отличный заброс на Азмуна, который справа с семи метров пробил немного выше перекладины.

66' Терехов на фланге ударил по ногам Барриоса и получил жёлтую карточку.

65' Терехов в центре поля сбил Дзюбу.

64' Замена в составе "Зенита": вместо Магомеда Оздоева на поле вышел Даниил Шамкин.

63' Замена в составе "Зенита": вместо Юрия Жирков на поле вышел Леон Мусаев.

61' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

2:1!!!

АЗМУН!!! Азмун слева отправил вперёд Оздоева и открылся под обратный пас в штрафной площади. Сердар с четырнадцати метров точно пробил низом в левый угол.

61' У Фамейе слева в штрафной площади не прошёл пас пяткой на ход Кулишеву.

60' Оздоев слабо и неточно сделал заброс справа в штрафную площадь.

59' Дзюба забрался в офсайд.

58' У Жиркова не прошёл прострел слева к воротам.

57' Малком на правом фланге здорово проскочил между двумя соперниками, но Шахов здорово сыграл на подстраховке.

56' Чуканов слева со штрафного навесил на дальнюю штангу, где Сиваков поймал мяч на ногу, но с острейшего угла в створ не попал.

55' Прохин на фланге прыгнул в ноги Зотову и получил жёлтую карточку.

54' Второй угловой гостей завершился неточной подачей к воротам.

53' Гости разыграли угловой удар. Жирков выбил мяч у Мадых, рвавшегося с фланга к воротам.

52' Малых справа навесил к дальней штанге, где партнёров не оказалось.

51' У "Оренбурга" после перерыва пока не получаются атаки. Гости после перехода центральной линии постоянно теряют мяч.

50' Дзюба чуть не дотянулся ногой до мяча после опасного навеса Малкома справа.

49' Подачу Смольникова справа к воротам заблокировал Текрехов.

48' Прострел Барриоса справа к воротам перехватил Шахов.

47' Ракицкий отличным забросом вперёд вывел справа Малкома один на один с голкипером, но Себастьян не смог переиграть Климовича.