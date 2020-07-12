Зенит
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Стадион: Газпром Арена
Оренбург
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|16 (7)
|0.53
|2.
|Азмун Сердар
|14 (1)
|0.47
|3.
|Малком Филипе
|4
|0.13
|4.
|Дриусси Себастьян
|4 (2)
|0.13
|5.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|6.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|7.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|5
|0.17
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|8
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|9
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|6
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|6.
|Ерохин Александр
|3
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|8.
|Азмун Сердар
|3
|0
|9.
|Кузяев Далер
|3
|0
|10.
|Дзюба Артём
|2
|0
|11.
|Жирков Юрий
|2
|0
|12.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|15.
|Мусаев Леон
|2
|0
|16.
|Смольников Игорь
|1
|0
|17.
|Шатов Олег
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|10
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Шахов Виталий
|4
|1
|4.
|Малых Андрей
|4
|1
|5.
|Терехов Сергей
|5
|0
|6.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|7.
|Зотов Георгий
|3
|1
|8.
|Фамейе Джоэль
|4
|0
|9.
|Радакович Урош
|3
|0
|10.
|Довбня Александр
|1
|1
|11.
|Афонин Вадим
|2
|0
|12.
|Кулишев Артём
|2
|0
|13.
|Куат Исламбек
|2
|0
|14.
|Рогич Филип
|2
|0
|15.
|Шкофлек Жига
|2
|0
|16.
|Сиваков Михаил
|1
|0
|17.
|Маляров Никита
|1
|0
|18.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|19.
|Силла Мамаду
|1
|0
|20.
|Козлов Савелий
|1
|0
|21.
|Криворучко Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Зенит
|24.53% (13)
|11.32% (6)
|15.09% (8)
|9.43% (5)
|24.53% (13)
|15.09% (8)
|Оренбург
|8.7% (2)
|4.35% (1)
|21.74% (5)
|13.04% (3)
|26.09% (6)
|26.09% (6)
Предыдущие игры
Зенит Последние 20 матчей: + = -Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург
Последние игры между собой
Зенит: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Зенит - Оренбург
Исход игры
Зенит
89.1% (41)
Ничья
8.7% (4)
Оренбург
2.2% (1)
Тотал 2.5
Больше
53.66% (22)
Меньше
46.34% (19)
Обе команды забьют
Да
43.9% (18)
Нет
56.1% (23)
Популярный счёт
2:1 Зенит
28.3% (13)
2:0 Зенит
21.7% (10)
1:0 Зенит
15.2% (7)
3:0 Зенит
10.9% (5)
3:1 Зенит
6.5% (3)
1:1 Ничья
4.3% (2)
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