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Зенит
 
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Стадион:
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 16 (7) 0.53
2. Азмун Сердар 14 (1) 0.47
3. Малком Филипе 4 0.13
4. Дриусси Себастьян 4 (2) 0.13
5. Иванович Бранислав 4 0.13
6. Оздоев Магомед 3 0.1
7. Сутормин Алексей 3 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 5 0.17
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 8 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 6 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ригони Эмилиано 2 1
6. Ерохин Александр 3 0
7. Караваев Вячеслав 3 0
8. Азмун Сердар 3 0
9. Кузяев Далер 3 0
10. Дзюба Артём 2 0
11. Жирков Юрий 2 0
12. Сутормин Алексей 2 0
13. Дуглас Сантос 2 0
14. Дриусси Себастьян 2 0
15. Мусаев Леон 2 0
16. Смольников Игорь 1 0
17. Шатов Олег 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 4 1
4. Малых Андрей 4 1
5. Терехов Сергей 5 0
6. Деспотович Джордже 5 0
7. Зотов Георгий 3 1
8. Фамейе Джоэль 4 0
9. Радакович Урош 3 0
10. Довбня Александр 1 1
11. Афонин Вадим 2 0
12. Кулишев Артём 2 0
13. Куат Исламбек 2 0
14. Рогич Филип 2 0
15. Шкофлек Жига 2 0
16. Сиваков Михаил 1 0
17. Маляров Никита 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
21. Криворучко Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Зенит 24.53% (13) 11.32% (6) 15.09% (8) 9.43% (5) 24.53% (13) 15.09% (8)
 Оренбург 8.7% (2) 4.35% (1) 21.74% (5) 13.04% (3) 26.09% (6) 26.09% (6)

Предыдущие игры

Зенит Последние 20 матчей: + = -
Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит
Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало Зенит 4:0 Дюделанж Ред Булл Зальцбург 6:3 Зенит
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург Оренбург 0:3 Урал
Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава Тамбов 3:0 Оренбург

Последние игры между собой

Зенит: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Оренбург: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
Оренбург 0:2 Зенит Премьер-лига Зенит 3:1 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:2 Зенит Премьер-лига Оренбург 0:1 Зенит Премьер-лига
Зенит 1:0 Оренбург Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Зенит - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 15 июля 2020, осталось 2 дня 18 часов 47 минут.


    • Прогнозы 46
    Зенит 89.1% (41)
    X 8.7% (4)
    Оренбург 2.2% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Зенит - Оренбург

    Исход игры
    Зенит
    89.1% (41)
    Ничья
    8.7% (4)
    Оренбург
    2.2% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    43.9% (18)
    Нет
    56.1% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Зенит
    28.3% (13)
    2:0 Зенит
    21.7% (10)
    1:0 Зенит
    15.2% (7)
    3:0 Зенит
    10.9% (5)
    3:1 Зенит
    6.5% (3)
    1:1 Ничья
    4.3% (2)
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