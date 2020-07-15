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Урал
0:1
Первый тайм: 15'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
0:1
14' Гол
Хлусевич Даниил
15'
31
Годзюр
Ярослав
15
Кулаков
Денис
8
Емельянов
Роман
5
Вилюш
Мацей
95
Калинин
Игорь
6
Аугустыняк
Рафал
13
Бумаль
Майега
Петрус
18
Кухарчик
Михал
10
Бикфалви
Эрик
11
Ефремов
Дмитрий
44
Егорычев
Андрей
36
Левашов
Михаил
14
Хагуш
Анри
6
Беляев
Максим
5
Довбня
Александр
Евгеньевич
82
Хлусевич
Даниил
20
Чаушич
Горан
25
Кангва
Кингс
10
Кангва
Эванс
28
Пантелеев
Владислав
22
Лесовой
Даниил
48
Луценко
Евгений
Урал
4-2-3-1
Арсенал Тула
3-4-2-1

Ход матча

14'
0:1
Хлусевич Даниил

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 7 (2) 0.23
2. Эль Кабир Отман 6 0.2
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 3 0.1
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 15 0.5
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Чаушич Горан 2 0.07
5. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
6. Ткачёв Сергей 1 0.03
7. Горбатенко Игорь 1 0.03
8. Бауэр Роберт 1 0.03
9. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
10. Денисов Александр 1 0.03
11. Григалава Гиа 1 0.03
12. Берхамов Кантемир 1 0.03
13. Тудорие Александру 1 0.03
14. Пантелеев Владислав 1 (1) 0.03
15. Комбаров Кирилл 0 0
16. Беляев Максим 0 0
17. Костадинов Георги 0 0
18. Банда Ламек 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Ароян Вараздат 7 0
2. Бумаль Майега Петрус 7 0
3. Емельянов Роман 5 1
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Фидлер Артём 4 0
6. Поляков Денис 4 0
7. Ильин Владимир 4 0
8. Кулаков Денис 3 0
9. Бавин Юрий 3 0
10. Эль Кабир Отман 3 0
11. Калинин Игорь 3 0
12. Золотов Николай 2 0
13. Аугустыняк Рафал 2 0
14. Егорычев Андрей 2 0
15. Погребняк Павел 1 0
16. Димитров Николай 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Меркулов Михаил 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Костадинов Георги 8 0
2. Григалава Гиа 7 0
3. Ломовицкий Александр 7 0
4. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Комбаров Кирилл 3 1
7. Бауэр Роберт 3 1
8. Луценко Евгений 4 0
9. Ткачёв Сергей 4 0
10. Чаушич Горан 4 0
11. Лесовой Даниил 4 0
12. Горбатенко Игорь 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Шамов Егор 2 0
16. Кангва Эванс 2 0
17. Беляев Максим 1 0
18. Кангва Кингс 1 0
19. Пантелеев Владислав 1 0
20. Хагуш Анри 1 0
21. Минаев Роман 1 0
22. Хлусевич Даниил 1 0
23. Банда Ламек 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 7.14% (2) 14.29% (4) 7.14% (2) 21.43% (6) 28.57% (8) 21.43% (6)
 Арсенал Тула 17.24% (5) 27.59% (8) 6.9% (2) 17.24% (5) 10.34% (3) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал
Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва Пафос 1:2 Урал Ахмат 0:0 Урал
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Урал 2:2 Арсенал Тула Кубок Арсенал Тула 1:1 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Кубок Арсенал Тула 0:0 Урал Премьер-лига
Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Урал 0:0 Заявка 29 9 9 11 35 - 49 36
8. Арсенал Тула 0:0 Заявка 29 10 5 14 34 - 40 35
9. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    12'
    Калинин проходил с мячом через защитников "Арсенала", но нарушил правила против Хагуша. Опасный стандарт у уральцев.
  • 11'
    Егорычев упал в штрафной "Арсенала", но не стал выпрашивать пенальти, понимая, что тут не было нарушения правил.
  • 10'
    Обмениваются команды атаками. В стартовый отрезок игры наблюдаем борьбу за инициативу.
  • Опасный момент
    9'
    Лесовой ворвался в штрафную "Урала", отклеился от защитника и пробил под острым углом - выше ворот!
  • 8'
    Годзюр пробил мяч из вратарской в центр поля, уральцы пытались организовать атаку, но Хлусевич подальше выбил футбольный снаряд.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 7'
    Егорычев по центру развил атаку "Урала", но ушёл на левый фланг, где мяч у него из-под ног выбили.
  • 6'
    Екатеринбуржцы начали свою атаку длинной диагональной передачей к чужой штрафной, которую Левашов прочитал и забрал мяч в руки.
  • 5'
    Левашов передал руками мяч на Хагуша, футбольный снаряд затерялся среди защитников уральцев.
  • 4'
    Лесовой, набирая обороты в скорости, двигался к воротам Годзюра, мяч вышел за пределы поля.
  • Угловой
    3'
    "Арсенал" на старте разыграл два угловых, но подачи в штрафную "Урала" не привели к моменту у ворот Годзюра.
  • 2'
    Угловой удар у "Арсенала", Кангва прострелил в штрафную уральцев, Годзюр отбивает футбольный снаряд головой.
  • Свисток
    Прозвучал стартовый свисток арбитра, начало первого тайма!
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Урал 0:1 Арсенал Тула

Исход игры
Урал
65.1% (95)
Ничья
30.1% (44)
Арсенал Тула
4.8% (7)
Тотал 2.5
Больше
44.53% (61)
Меньше
55.47% (76)
Обе команды забьют
Да
70.07% (96)
Нет
29.93% (41)
Популярный счёт
2:1 Урал
39% (57)
1:1 Ничья
24% (35)
1:0 Урал
19.2% (28)
0:0 Ничья
3.4% (5)
2:0 Урал
3.4% (5)
0:1 Арсенал Тула
2.1% (3)
1:2 Арсенал Тула
1.4% (2)
2:2 Ничья
1.4% (2)
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