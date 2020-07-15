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Команды уже по сути завершили сезон РПЛ: в еврокубковую пятёрку по итогам уже не попасть, а зона вылета уже давно не пугает. Для "Урала" сейчас куда важнее Кубок России, в котором коллектив Дмитрия Парфёнова на полуфинальной стадии встретится с "Химками".