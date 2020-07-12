Урал
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Стадион: Екатеринбург Арена
Арсенал Тула
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|7 (2)
|0.23
|2.
|Эль Кабир Отман
|6
|0.2
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|3
|0.1
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|15
|0.5
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|5.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|6.
|Ткачёв Сергей
|1
|0.03
|7.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|8.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|9.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|10.
|Денисов Александр
|1
|0.03
|11.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|12.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|13.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|14.
|Пантелеев Владислав
|1 (1)
|0.03
|15.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|16.
|Беляев Максим
|0
|0
|17.
|Костадинов Георги
|0
|0
|18.
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|2.
|Бумаль Майега Петрус
|7
|0
|3.
|Емельянов Роман
|5
|1
|4.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Фидлер Артём
|4
|0
|6.
|Поляков Денис
|4
|0
|7.
|Ильин Владимир
|4
|0
|8.
|Кулаков Денис
|3
|0
|9.
|Бавин Юрий
|3
|0
|10.
|Эль Кабир Отман
|3
|0
|11.
|Калинин Игорь
|3
|0
|12.
|Золотов Николай
|2
|0
|13.
|Аугустыняк Рафал
|2
|0
|14.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|15.
|Погребняк Павел
|1
|0
|16.
|Димитров Николай
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|8
|0
|2.
|Григалава Гиа
|7
|0
|3.
|Ломовицкий Александр
|7
|0
|4.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|7.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|8.
|Луценко Евгений
|4
|0
|9.
|Ткачёв Сергей
|4
|0
|10.
|Чаушич Горан
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|4
|0
|12.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|13.
|Левашов Михаил
|2
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|15.
|Шамов Егор
|2
|0
|16.
|Кангва Эванс
|2
|0
|17.
|Беляев Максим
|1
|0
|18.
|Кангва Кингс
|1
|0
|19.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|20.
|Хагуш Анри
|1
|0
|21.
|Минаев Роман
|1
|0
|22.
|Хлусевич Даниил
|1
|0
|23.
|Банда Ламек
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|7.14% (2)
|14.29% (4)
|7.14% (2)
|21.43% (6)
|28.57% (8)
|21.43% (6)
|Арсенал Тула
|17.24% (5)
|27.59% (8)
|6.9% (2)
|17.24% (5)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:3 Ахмат
Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Урал: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 1
Арсенал Тула: победы: 1, ничьи: 7, поражения: 5
Урал 1:0 Арсенал Тула Кубок Урал 2:1 Арсенал Тула Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 2:2 Урал Премьер-лига Арсенал Тула 2:0 Урал Премьер-лига Урал 1:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Урал Товарищеские матчи Арсенал Тула 1:2 Урал Премьер-лига Урал 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Урал - Арсенал Тула
Исход игры
Урал
63.8% (30)
Ничья
31.9% (15)
Арсенал Тула
4.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
70.73% (29)
Нет
29.27% (12)
Популярный счёт
2:1 Урал
38.3% (18)
1:1 Ничья
23.4% (11)
1:0 Урал
12.8% (6)
0:0 Ничья
6.4% (3)
2:0 Урал
4.3% (2)
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