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Локомотив Москва
 
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Стадион:
ЦСКА Москва

Бомбардиры внутри турнира

Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 11 (5) 0.37
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Мариу Жоау 1 0.03
7. Игнатьев Владислав 1 0.03
8. Фарфан Джефферсон 1 0.03
9. Коломейцев Александр 1 0.03
10. Миранчук Антон 1 0.03
11. Баринов Дмитрий 1 0.03
12. Рыбус Мацей 0 0
13. Джорджевич Лука 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Рыбчинский Дмитрий 0 0
ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 11 (2) 0.37
2. Чалов Фёдор 8 (1) 0.27
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Обляков Иван 3 0.1
5. Фернандес Марио 3 0.1
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Щенников Георгий 1 0.03
11. Гогуа Седрик 1 0.03
12. Дивеев Игорь 0 0
13. Тикнизян Наяир 0 0

Карточки

Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 11 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 9 0
4. Жемалетдинов Рифат 7 1
5. Рыбус Мацей 5 1
6. Чорлука Ведран 5 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Мурило Серкейра 4 0
9. Идову Брайн 3 0
10. Мариу Жоау 3 0
11. Эдер Лопеш 3 0
12. Куликов Даниил 3 0
13. Хёведес Бенедикт 2 0
14. Гилерме Маринато 2 0
15. Миранчук Антон 2 0
16. Магкеев Станислав 2 0
17. Кверквелия Соломон 0 1
18. Смолов Фёдор 1 0
19. Коломейцев Александр 1 0
20. Миранчук Алексей 1 0
21. Лысов Михаил 1 0
ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 11 0
2. Дивеев Игорь 8 0
3. Бийол Яка 3 2
4. Магнуссон Хёрдур 6 0
5. Карпов Вадим 2 2
6. Фернандес Марио 5 0
7. Ахметов Ильзат 3 1
8. Набабкин Кирилл 4 0
9. Сигурдссон Арнор 4 0
10. Бистрович Кристиян 4 0
11. Кучаев Константин 3 0
12. Чалов Фёдор 3 0
13. Шарлия Звонимир 3 0
14. Щенников Георгий 2 0
15. Влашич Никола 2 0
16. Марадишвили Константин 2 0
17. Акинфеев Игорь 1 0
18. Васин Виктор 1 0
19. Дзагоев Алан 1 0
20. Гогуа Седрик 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Локомотив Москва 8.82% (3) 26.47% (9) 29.41% (10) 11.76% (4) 2.94% (1) 20.59% (7)
 ЦСКА Москва 3.13% (1) 18.75% (6) 28.13% (9) 12.5% (4) 31.25% (10) 6.25% (2)

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =8 -3
Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:1 ЦСКА Москва Суперкубок
Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - ЦСКА Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.


    • Прогнозы 64
    Локомотив Москва 20.3% (13)
    X 37.5% (24)
    ЦСКА Москва 42.2% (27)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва

    Исход игры
    Локомотив Москва
    20.3% (13)
    Ничья
    37.5% (24)
    ЦСКА Москва
    42.2% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    71.7% (38)
    Нет
    28.3% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    29.7% (19)
    1:2 ЦСКА Москва
    18.8% (12)
    0:1 ЦСКА Москва
    7.8% (5)
    2:1 Локомотив Москва
    7.8% (5)
    1:0 Локомотив Москва
    6.3% (4)
    0:2 ЦСКА Москва
    6.3% (4)
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