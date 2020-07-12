Локомотив Москва
Позже
Стадион: РЖД Арена
ЦСКА Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|11 (5)
|0.37
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|7.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|8.
|Фарфан Джефферсон
|1
|0.03
|9.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|10.
|Миранчук Антон
|1
|0.03
|11.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|13.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|11 (2)
|0.37
|2.
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|0.27
|3.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.13
|4.
|Обляков Иван
|3
|0.1
|5.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|8.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|9.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|10.
|Щенников Георгий
|1
|0.03
|11.
|Гогуа Седрик
|1
|0.03
|12.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|13.
|Тикнизян Наяир
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|11
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|7
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|5
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|5
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|9.
|Идову Брайн
|3
|0
|10.
|Мариу Жоау
|3
|0
|11.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|12.
|Куликов Даниил
|3
|0
|13.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|14.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|15.
|Миранчук Антон
|2
|0
|16.
|Магкеев Станислав
|2
|0
|17.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|18.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|19.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|20.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|21.
|Лысов Михаил
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|11
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|8
|0
|3.
|Бийол Яка
|3
|2
|4.
|Магнуссон Хёрдур
|6
|0
|5.
|Карпов Вадим
|2
|2
|6.
|Фернандес Марио
|5
|0
|7.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|8.
|Набабкин Кирилл
|4
|0
|9.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|10.
|Бистрович Кристиян
|4
|0
|11.
|Кучаев Константин
|3
|0
|12.
|Чалов Фёдор
|3
|0
|13.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|14.
|Щенников Георгий
|2
|0
|15.
|Влашич Никола
|2
|0
|16.
|Марадишвили Константин
|2
|0
|17.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|18.
|Васин Виктор
|1
|0
|19.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|20.
|Гогуа Седрик
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Локомотив Москва
|8.82% (3)
|26.47% (9)
|29.41% (10)
|11.76% (4)
|2.94% (1)
|20.59% (7)
|ЦСКА Москва
|3.13% (1)
|18.75% (6)
|28.13% (9)
|12.5% (4)
|31.25% (10)
|6.25% (2)
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +9 =8 -3Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов
Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ЦСКА Москва: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
Локомотив Москва 2:2 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 ЦСКА Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:4 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи ЦСКА Москва 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 ЦСКА Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Локомотив Москва - ЦСКА Москва
Исход игры
Локомотив Москва
20.3% (13)
Ничья
37.5% (24)
ЦСКА Москва
42.2% (27)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
71.7% (38)
Нет
28.3% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.7% (19)
1:2 ЦСКА Москва
18.8% (12)
0:1 ЦСКА Москва
7.8% (5)
2:1 Локомотив Москва
7.8% (5)
1:0 Локомотив Москва
6.3% (4)
0:2 ЦСКА Москва
6.3% (4)
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