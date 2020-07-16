Емельянов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Нжи и ушёл на угловой.

Игроки "Уфы" решили разыграть корнер, но передача к правому углу штрафной площади оказалась достаточно плохой, Игбун оказался первым на мяче.

Табидзе пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

Грулёв в борьбе за мяч получил небольшое рассечение, отправил его Павел Кукуян за пределы поля, кровь нужно остановить.

Начинается второй тайм. Наверняка сейчас игра сильно как-то меняться не будет, "Уфа" привычно для себя будет играть от обороны, "Динамо" всё же за счёт глубины состава нужно попытаться перевернуть ход матча в свою пользу, терять очки московскому клубу сегодня нельзя.

И вторую замену после перерыва провёл Кирилл Новиков. Вместо Оскара Хильемарка на поле вышел Игорь Школик.

Тилль попытался убежать вперёд по правому флангу после передачи из центра поля, но Оливье не смог развить должную скорость, Ордец успешно сыграл в подкате, мяч в аут ушёл от игрока "Уфы".

Морозов пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

Панченко выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Комличенко, защитники "Уфы" грамотно поставили заслон, что позволило Чернову спокойно сыграть на выходе и забрать мяч в руки.

Карапузов с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Чернову.

Тилль попытался выполнить заброс к правому углу штрафной площади на Безденежных, Жоаозиньо за счёт грамотной позиции смог без особого труда перехватить мяч.

Жоаозиньо с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Панченко пробил по воротам, мяч попал в Голубева.

Панченко при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Уфы".

Жоаозиньо с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади вновь, на этот раз Аликин и Емельянов сразу перехватили мяч.

Урунов разогнал контратаку "Уфы" через правый фланг, а затем Остон выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Тиллю, мяч полетел достаточно слабо, его в итоге без проблем перехватил Ордец.

Защитник "Уфы" Данила Емельянов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Нойштедтера.

Вышли на поле врачи "Динамо", после паузы Нойштедтер показал, что он готов играть дальше.

Панченко со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, игроки "Уфы" дали ему уйти за лицевую линию поля.

Нойштедтер в центре поля жёстко сыграл против Тилля, на этот раз Павел Кукуян решил обойтись без жёлтой карточки.

Вновь у нас достаточно сильно успокоилась игра, видимо сегодня можно рассчитывать максимум на один забитый мяч.

Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Круговой думал, что мяч уйдёт за лицевую линию поля, а поэтому не стал его трогать, мяч же в итоге оказался в ногах у Карапузова, пришлось Круговому быстро накрывать соперника и выбивать мяч в аут.

Школик у штрафной площади "Уфы" успешно отыгрался с Карапузовым, а затем Игорь пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной.

Голубев на своей половине поля в подкате сбил Комличенко, Павел Кукуян не дал свистка, а Комличенко падая ещё и сбил Аликина.

Вышли на поле врачи "Динамо" и "Уфы", после паузы Комличенко и Аликин поднялись, готовы оба футболиста продолжить матч.

Жоаозиньо с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Нжи попытался протолкнуть мяч к линии вратарской, но защитники "Уфы" выбили его в аут.

Паузу дал Павел Кукуян футболистам вновь, они могут попить воды и немного перевести дух.

Морозов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Табидзе.

Капитан "Уфы" Павел Аликин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Грулёва.

Совсем немного времени остаётся до конца матча, а Вадим Евсеев пока не провёл ни одной замены сегодня.

Сухов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его накрыл Жоаозиньо и выбил мяч в аут.

Сухов с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Шунин удачно смахнул мяч рукой точно на левый угол штрафной площади, где был Морозов.

Пенальти назначается в ворота "Уфы"! Жоаозиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, Сухов сыграл неудачно и выставил руки прямо перед собой, Павел Кукуян справедливо дал свисток и указал на "точку".

Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Жоаозиньо!!! Жоаозиньо с "точки" пробил в правый угол ворот, Чернов угадал направление удара, но мяч был пущен под самую штангу, голкипер "Уфы" был бессилен.

Вновь "Динамо" может победить благодаря голу с пенальти, но мы помним, что "Уфа" умеет спасать матчи в последние минуты.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на своём поле играет вничью с московским "Динамо" 0:0. Пока команда Вадима Евсеева привычно для себя уверенно играет от обороны, а вот московский клуб пока выглядит довольно странно. В атаке "Динамо" практически ничего не создало, а уж про удары по воротам в исполнении гостей говорить совсем не хочется. Будем надеяться, что во втором тайме команда Кирилла Новикова сможет улучшить свою игру, а иначе сегодня в очередной раз клуб будет ждать потеря очков.

45' Урунов выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Круговой выполнил прострел к линии вратарской, Морозов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на левый фланг.

45' Панченко с левого фланга сместился в центр, а затем Кирилл выполнил заброс к правому углу вратарской, Игбун в касание пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Сильвестра и достаточно сильно ушёл в сторону от цели.

45' Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма.

44' Атаки у "Динамо" по-прежнему не получаются, Ордец и вовсе сейчас в центре поля попал под прессинг, сразу Иван отдал пас назад Шунину.

43' Доигрывает уже первый тайм и "Уфа", практически всем составом на свою половину поля отошли подопечные Вадима Евсеева.

42' Иван Ордец показал, что помощь врачей ему не нужна, готов защитник "Динамо" доиграть первый тайм.

41' Ордец получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Бизяком, пауза в игре.

40' Хильемарк получил по ногам в центре поля от Урунова, но Павел Кукуян не дал свистка.

39' Угловой у ворот "Уфы". Панченко выполнил подачу в центр штрафной площади, Нойштедтер головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

38' Безденежных с правого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Круговой в окружении Морозова и Хильемарка не смог пробить точно в левый угол ворот.

37' Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чернов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

36' Скопинцев с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Сухова.

35' Хильемарк с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Панченко в борьбе с Суховым не смог зацепиться за мяч.

34' Круговой со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел достаточно сильно, Аликин так и не смог под него подстроиться.

33' Нойштедтер на правом фланге зацепил Бизяка. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

32' Первый тайм у нас получается достаточно "пресным", "Динамо" сегодня очень сильно удивляет своей пассивностью.

31' Игбун влетел в Кругового на правом фланге, сегодня Сильвестр выглядит особенно заведённым в матче против бывшего клуба.

30' Морозов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Панченко попытался пробить по воротам в падении через себя, попытка вышла крайне неудачной.

29' Урунов выиграл борьбу за мяч в центре поля, затем Остон прошёл немного вперёд и выполнил передачу к линии штрафной площади, Тилль сразу же пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину.

28' Панченко из центра поля выполнил передачу на Комличенко, Николай в борьбе с Аликиным не смог зацепиться за мяч.

27' Урунов сам попытался разогнать контратаку своей команды, Остон дошёл до центра поля, а затем выполнил передачу на ход Бизяку, Ловро оказался в офсайде.

26' Игбун попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Уруновым Сильвестр в итоге потерял мяч.

25' В среднем темпе у нас продолжается игра, "Динамо" вновь стало больше времени проводить с мячом, но с созиданием у команды Кирилла Новикова совсем всё плохо.

24' Игбун в борьбе за мяч у штрафной площади "Уфы" достаточно опасно сыграл против Табидзе, Вадим Евсеев уже начинает заводиться, не всё его устраивает в работе Павла Кукуяна, который свистка на этот раз вообще не дал.

23' Голубев попытался выполнить заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Тилль никак не мог за него побороться.

22' Павел Кукуян дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Играть в Уфе сегодня совсем непросто.

21' Теперь уже против Рыкова были нарушены правила в борьбе за верховой мяч. Достаточно много у нас стало фолов.

20' Тилль в борьбе за верховой мяч в центре поля получил по лицу от Игбуна, Павел Кукуян пока решил обойтись без жёлтой карточки.

19' Табидзе получил небольшое повреждение плеча в борьбе за мяч с Ордецом в своей штрафной площади, но после паузы защитник "Уфы" показал, что он готов играть дальше.

18' Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Чернову.

17' Игбун с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Табидзе выбил мяч на угловой.

16' Стараются игроки "Динамо" теперь как-то развивать атаки и через фланги, но у гостей это также получается достаточно плохо.

15' Игроки "Уфы" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Вадима Евсеева пройти достаточно тяжело.

14' Урунов на половине поля "Динамо" ушёл от Нойштедтера, а затем Остон пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко.

13' Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с защитниками "Уфы" подыграл себе рукой, вновь Павел Кукуян дал свисток в пользу "Уфы".

12' Угловой у ворот "Уфы". Панченко выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко не смог как следует пробить по воротам, а затем мяч в аут выбил Круговой.

11' Последовал очередной заброс к правому углу штрафной площади "Уфы" на ход Игбуну, Чернов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

10' Комличенко в центре поля нарушил правила против Голубева. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели.

8' Игбун в борьбе за мяч на левом фланге подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Уфы".

7' "Динамо" пока также старается играть в большинстве своём за счёт длинных передач вперёд, но они получаются у московского клуба не очень хорошо.

6' Рыков из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Игбун оказался в офсайде.

5' Игбун под прессингом Сухова на левом фланге неудачно поставил ногу при приёме мяча, аут будет в пользу "Уфы".

4' Болельщики "Уфы" активно гонят свою команду вперёд, но сегодня подопечные Вадима Евсеева начинают встречу исключительно от обороны.

3' Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр штрафной площади, Аликин оказался первым на мяче и выбил его в аут.

2' Сразу же последовал заброс к левому углу штрафной площади "Динамо", Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.