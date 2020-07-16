Уфа
0:1
Второй тайм: 87'
Стадион: Нефтяник
Динамо Москва
55' Желтая карточкаЕмельянов Данила
0:1
79' ПенальтиЖоаозиньо Рамос
10
Тилль
Оливье
11
Бизяк
Ловро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тилль ОливьеНападающий
-
11 Бизяк ЛовроНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Алиев АзерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
23 Соснин АнтонЗащитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
Ход матча
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.2
|2.
|Игбун Сильвестр
|4
|0.13
|3.
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|4.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Никитин Алексей
|0
|0
|15.
|Пуцко Александр
|0
|0
|16.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|8 (5)
|0.27
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.1
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|10.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|14.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|15.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|16.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Игбун Сильвестр
|6
|0
|4.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|5.
|Сухов Александр
|5
|0
|6.
|Йокич Боян
|5
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|8.
|Фомин Даниил
|5
|0
|9.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|10.
|Беленов Александр
|3
|0
|11.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|12.
|Бизяк Ловро
|3
|0
|13.
|Терентьев Денис
|2
|0
|14.
|Тилль Оливье
|2
|0
|15.
|Голубев Артём
|2
|0
|16.
|Емельянов Данила
|2
|0
|17.
|Урунов Остон
|2
|0
|18.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|19.
|Аликин Павел
|1
|0
|20.
|Алиев Азер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Рыков Владимир
|6
|0
|4.
|Ордец Иван
|4
|1
|5.
|Шунич Тони
|4
|1
|6.
|Плиев Заурбек
|2
|2
|7.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|8.
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|9.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|11.
|Рауш Константин
|3
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Комличенко Николай
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Морозов Григорий
|2
|0
|16.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|17.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|18.
|Соснин Антон
|1
|0
|19.
|Шунин Антон
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|21.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Динамо Москва
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|28
|13
|10
|5
|45 - 28
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|0:0 Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|1:0 Заявка
|28
|10
|8
|10
|25 - 29
|38
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|0:1 Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|0:0 Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Уфа 0:1 Динамо Москва
Исход игры
Уфа
27.6% (43)
Ничья
57.7% (90)
Динамо Москва
14.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
21.68% (31)
Меньше
78.32% (112)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (71)
1:0 Уфа
12.8% (20)
2:1 Уфа
11.5% (18)
0:0 Ничья
7.7% (12)
1:2 Динамо Москва
5.8% (9)
0:1 Динамо Москва
3.2% (5)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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