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Уфа
0:1
Второй тайм: 87'

Стадион:
Динамо Москва
0'
55' Желтая карточка
Емельянов Данила
0:1
79' Пенальти
Жоаозиньо Рамос
87'
Уфа - Динамо. 0:1. Жоаозинью (пе...
1
Чернов
Алексей
3
Аликин
Павел
23
Емельянов
Данила
55
Табидзе
Джемал
33
Сухов
Александр
6
Урунов
Остон
22
Голубев
Артём
2
Круговой
Данил
10
Тилль
Оливье
11
Бизяк
Ловро
87
Безденежных
Игорь
1
Шунин
Антон
2
Морозов
Григорий
4
Рыков
Владимир
18
Ордец
Иван
21
Скопинцев
Дмитрий
15
Нойштедтер
Роман
88
Хильемарк
Оскар
22
Жоаозиньо
Рамос
8
Панченко
Кирилл
10
Игбун
Сильвестр
27
Комличенко
Николай
Уфа
5-3-2
Динамо Москва
4-2-3-1

Ход матча

46'
 
Карапузов Владислав
Скопинцев Дмитрий
46'
 
Школик Игорь
Хильемарк Оскар
55'
Емельянов Данила
 
62'
 
Нжи Клинтон Муа
Панченко Кирилл
70'
 
Грулёв Вячеслав
Комличенко Николай
76'
Вомбергар Андрес
Тилль Оливье
 
79'
0:1
Жоаозиньо Рамос
83'
 
Каборе Шарль
Игбун Сильвестр

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (4) 0.2
2. Игбун Сильвестр 4 0.13
3. Кротов Вячеслав 3 0.1
4. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 8 (5) 0.27
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.1
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Морозов Григорий 1 0.03
9. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
10. Кардозу Мигел 1 0.03
11. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Паршивлюк Сергей 0 0
14. Нойштедтер Роман 0 0
15. Шейдаев Рамиль 0 0
16. Грулёв Вячеслав 0 0
17. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Игбун Сильвестр 6 0
4. Неделчару Ионуц 4 1
5. Сухов Александр 5 0
6. Йокич Боян 5 0
7. Кротов Вячеслав 5 0
8. Фомин Даниил 5 0
9. Табидзе Джемал 4 0
10. Беленов Александр 3 0
11. Вомбергар Андрес 3 0
12. Бизяк Ловро 3 0
13. Терентьев Денис 2 0
14. Тилль Оливье 2 0
15. Голубев Артём 2 0
16. Емельянов Данила 2 0
17. Урунов Остон 2 0
18. Сысуев Дмитрий 1 0
19. Аликин Павел 1 0
20. Алиев Азер 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Рыков Владимир 6 0
4. Ордец Иван 4 1
5. Шунич Тони 4 1
6. Плиев Заурбек 2 2
7. Шиманьски Себастиан 5 0
8. Нойштедтер Роман 4 0
9. Паршивлюк Сергей 3 0
10. Жоаозиньо Рамос 3 0
11. Рауш Константин 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Комличенко Николай 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Морозов Григорий 2 0
16. Нжи Клинтон Муа 2 0
17. Филипп Максимилиан 2 0
18. Соснин Антон 1 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0
21. Скопинцев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 0 22.22% (4) 33.33% (6)
 Динамо Москва 14.29% (3) 28.57% (6) 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 28 13 10 5 45 - 28 49
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов 0:0 Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва 1:0 Заявка 28 10 8 10 25 - 29 38
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа 0:1 Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин 0:0 Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    85'
    Грулёв в борьбе за мяч получил небольшое рассечение, отправил его Павел Кукуян за пределы поля, кровь нужно остановить. 
  • Замена
    84'
    В составе "Динамо" произошла последняя замена. Вместо Сильвестра Игбуна на поле вышел Шарль Каборе. 
  • 83'
    Табидзе пробил по воротам с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Угловой
    82'
    Игроки "Уфы" решили разыграть корнер, но передача к правому углу штрафной площади оказалась достаточно плохой, Игбун оказался первым на мяче. 
  • 81'
    Емельянов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч задел ногу Нжи и ушёл на угловой. 
  • 80'
    Вновь "Динамо" может победить благодаря голу с пенальти, но мы помним, что "Уфа" умеет спасать матчи в последние минуты. 
  • Пенальти
    79'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Жоаозиньо!!! Жоаозиньо с "точки" пробил в правый угол ворот, Чернов угадал направление удара, но мяч был пущен под самую штангу, голкипер "Уфы" был бессилен. 
  • Пенальти!
    78'
    Пенальти назначается в ворота "Уфы"! Жоаозиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, Сухов сыграл неудачно и выставил руки прямо перед собой, Павел Кукуян справедливо дал свисток и указал на "точку". 
  • 77'
    Сухов с правого фланга выполнил подачу на дальнюю штангу, Шунин удачно смахнул мяч рукой точно на левый угол штрафной площади, где был Морозов. 
  • Замена
    76'
    В составе "Уфы" произошла замена. Вместо Оливье Тилля на поле вышел Андрес Вомбергар. 
  • 75'
    Сухов попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но его накрыл Жоаозиньо и выбил мяч в аут. 
  • 74'
    Совсем немного времени остаётся до конца матча, а Вадим Евсеев пока не провёл ни одной замены сегодня. 
  • Опасный момент
    73'
    Морозов пробил в правый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел над перекладиной. 
  • Желтая карточка
    72'
    Капитан "Уфы" Павел Аликин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Грулёва. 
  • Фол, нарушение
    71'
    Морозов перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Уфы", правила были нарушены против Табидзе. 
  • Замена
    70'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Николая Комличенко на поле вышел Вячеслав Грулёв. 
  • Судья
    69'
    Паузу дал Павел Кукуян футболистам вновь, они могут попить воды и немного перевести дух. 
  • 68'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Нжи попытался протолкнуть мяч к линии вратарской, но защитники "Уфы" выбили его в аут. 
  • Травма, повреждение
    67'
    Вышли на поле врачи "Динамо" и "Уфы", после паузы Комличенко и Аликин поднялись, готовы оба футболиста продолжить матч. 
  • Судья
    66'
    Голубев на своей половине поля в подкате сбил Комличенко, Павел Кукуян не дал свистка, а Комличенко падая ещё и сбил Аликина. 
  • Опасный момент
    65'
    Школик у штрафной площади "Уфы" успешно отыгрался с Карапузовым, а затем Игорь пробил по воротам, мяч пролетел над перекладиной. 
  • 64'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу к правому углу штрафной площади, Круговой думал, что мяч уйдёт за лицевую линию поля, а поэтому не стал его трогать, мяч же в итоге оказался в ногах у Карапузова, пришлось Круговому быстро накрывать соперника и выбивать мяч в аут. 
  • 63'
    Вновь у нас достаточно сильно успокоилась игра, видимо сегодня можно рассчитывать максимум на один забитый мяч. 
  • Замена
    62'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Кирилла Панченко на поле вышел Клинтон Нжи. 
  • Фол, нарушение
    61'
    Нойштедтер в центре поля жёстко сыграл против Тилля, на этот раз Павел Кукуян решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 60'
    Панченко со стандарта выполнил подачу к правому углу штрафной площади, мяч полетел слишком высоко, игроки "Уфы" дали ему уйти за лицевую линию поля. 
  • Травма, повреждение
    59'
    Вышли на поле врачи "Динамо", после паузы Нойштедтер показал, что он готов играть дальше. 
  • Желтая карточка
    58'
    Защитник "Уфы" Данила Емельянов получил жёлтую карточку за грубую игру на своей половине поля против Нойштедтера. 
  • 57'
    Урунов разогнал контратаку "Уфы" через правый фланг, а затем Остон выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Тиллю, мяч полетел достаточно слабо, его в итоге без проблем перехватил Ордец. 
  • 56'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной площади вновь, на этот раз Аликин и Емельянов сразу перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Панченко при попытке перехватить мяч в центре поля подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Уфы". 
  • 54'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, Панченко пробил по воротам, мяч попал в Голубева. 
  • 53'
    Тилль попытался выполнить заброс к правому углу штрафной площади на Безденежных, Жоаозиньо за счёт грамотной позиции смог без особого труда перехватить мяч. 
  • 52'
    Карапузов с правого фланга выполнил прострел во вратарскую, мяч полетел точно в руки Чернову. 
  • 51'
    Панченко выполнил передачу в центр штрафной площади на ход Комличенко, защитники "Уфы" грамотно поставили заслон, что позволило Чернову спокойно сыграть на выходе и забрать мяч в руки. 
  • 50'
    Морозов пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 49'
    Тилль попытался убежать вперёд по правому флангу после передачи из центра поля, но Оливье не смог развить должную скорость, Ордец успешно сыграл в подкате, мяч в аут ушёл от игрока "Уфы". 
  • Замена
    48'
    И вторую замену после перерыва провёл Кирилл Новиков. Вместо Оскара Хильемарка на поле вышел Игорь Школик. 
  • Замена
    47'
    В составе "Динамо" произошла замена. Вместо Дмитрия Скопинцева на поле вышел Владислав Карапузов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Наверняка сейчас игра сильно как-то меняться не будет, "Уфа" привычно для себя будет играть от обороны, "Динамо" всё же за счёт глубины состава нужно попытаться перевернуть ход матча в свою пользу, терять очки московскому клубу сегодня нельзя. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "Уфа" на своём поле играет вничью с московским "Динамо" 0:0. Пока команда Вадима Евсеева привычно для себя уверенно играет от обороны, а вот московский клуб пока выглядит довольно странно. В атаке "Динамо" практически ничего не создало, а уж про удары по воротам в исполнении гостей говорить совсем не хочется. Будем надеяться, что во втором тайме команда Кирилла Новикова сможет улучшить свою игру, а иначе сегодня в очередной раз клуб будет ждать потеря очков. 
  • 45'
    Урунов выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Круговой выполнил прострел к линии вратарской, Морозов грамотно сыграл в подкате и выбил мяч на левый фланг. 
  • 45'
    Панченко с левого фланга сместился в центр, а затем Кирилл выполнил заброс к правому углу вратарской, Игбун в касание пробил в ближний угол ворот, мяч свалился с ноги у Сильвестра и достаточно сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавил Павел Кукуян к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Атаки у "Динамо" по-прежнему не получаются, Ордец и вовсе сейчас в центре поля попал под прессинг, сразу Иван отдал пас назад Шунину. 
  • 43'
    Доигрывает уже первый тайм и "Уфа", практически всем составом на свою половину поля отошли подопечные Вадима Евсеева. 
  • 42'
    Иван Ордец показал, что помощь врачей ему не нужна, готов защитник "Динамо" доиграть первый тайм. 
  • Травма, повреждение
    41'
    Ордец получил небольшое повреждение в борьбе за верховой мяч с Бизяком, пауза в игре. 
  • Судья
    40'
    Хильемарк получил по ногам в центре поля от Урунова, но Павел Кукуян не дал свистка. 
  • Угловой
    39'
    Угловой у ворот "Уфы". Панченко выполнил подачу в центр штрафной площади, Нойштедтер головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 38'
    Безденежных с правого фланга выполнил неплохую подачу в центр штрафной площади, Круговой в окружении Морозова и Хильемарка не смог пробить точно в левый угол ворот. 
  • 37'
    Жоаозиньо с левого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Чернов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 36'
    Скопинцев с левого фланга выполнил прострел к линии вратарской, мяч попал в ногу Сухова. 
  • 35'
    Хильемарк с правого фланга выполнил подачу к левому углу вратарской, Панченко в борьбе с Суховым не смог зацепиться за мяч. 
  • 34'
    Круговой со стандарта выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел достаточно сильно, Аликин так и не смог под него подстроиться. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Нойштедтер на правом фланге зацепил Бизяка. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 32'
    Первый тайм у нас получается достаточно "пресным", "Динамо" сегодня очень сильно удивляет своей пассивностью. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Игбун влетел в Кругового на правом фланге, сегодня Сильвестр выглядит особенно заведённым в матче против бывшего клуба. 
  • 30'
    Морозов из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Панченко попытался пробить по воротам в падении через себя, попытка вышла крайне неудачной. 
  • 29'
    Урунов выиграл борьбу за мяч в центре поля, затем Остон прошёл немного вперёд и выполнил передачу к линии штрафной площади, Тилль сразу же пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Шунину. 
  • 28'
    Панченко из центра поля выполнил передачу на Комличенко, Николай в борьбе с Аликиным не смог зацепиться за мяч. 
  • Офсайд
    27'
    Урунов сам попытался разогнать контратаку своей команды, Остон дошёл до центра поля, а затем выполнил передачу на ход Бизяку, Ловро оказался в офсайде. 
  • 26'
    Игбун попытался войти в штрафную площадь с правого фланга, но в борьбе с Уруновым Сильвестр в итоге потерял мяч. 
  • 25'
    В среднем темпе у нас продолжается игра, "Динамо" вновь стало больше времени проводить с мячом, но с созиданием у команды Кирилла Новикова совсем всё плохо. 
  • Судья
    24'
    Игбун в борьбе за мяч у штрафной площади "Уфы" достаточно опасно сыграл против Табидзе, Вадим Евсеев уже начинает заводиться, не всё его устраивает в работе Павла Кукуяна, который свистка на этот раз вообще не дал. 
  • 23'
    Голубев попытался выполнить заброс к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Тилль никак не мог за него побороться. 
  • 22'
    Павел Кукуян дал небольшую паузу футболистам, могут они попить воды и перевести дух. Играть в Уфе сегодня совсем непросто. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Теперь уже против Рыкова были нарушены правила в борьбе за верховой мяч. Достаточно много у нас стало фолов. 
  • Фол, нарушение
    20'
    Тилль в борьбе за верховой мяч в центре поля получил по лицу от Игбуна, Павел Кукуян пока решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • Травма, повреждение
    19'
    Табидзе получил небольшое повреждение плеча в борьбе за мяч с Ордецом в своей штрафной площади, но после паузы защитник "Уфы" показал, что он готов играть дальше. 
  • Угловой
    18'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Ордец головой пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Чернову. 
  • 17'
    Игбун с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Табидзе выбил мяч на угловой. 
  • 16'
    Стараются игроки "Динамо" теперь как-то развивать атаки и через фланги, но у гостей это также получается достаточно плохо. 
  • 15'
    Игроки "Уфы" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля команде Вадима Евсеева пройти достаточно тяжело. 
  • 14'
    Урунов на половине поля "Динамо" ушёл от Нойштедтера, а затем Остон пробил в правый угол ворот с дальней дистанции, мяч полетел слишком высоко. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Скопинцев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко в борьбе с защитниками "Уфы" подыграл себе рукой, вновь Павел Кукуян дал свисток в пользу "Уфы". 
  • Угловой
    12'
    Угловой у ворот "Уфы". Панченко выполнил подачу в центр штрафной площади, Комличенко не смог как следует пробить по воротам, а затем мяч в аут выбил Круговой. 
  • 11'
    Последовал очередной заброс к правому углу штрафной площади "Уфы" на ход Игбуну, Чернов уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Комличенко в центре поля нарушил правила против Голубева. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 9'
    Жоаозиньо с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Панченко головой пробил в правый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Игбун в борьбе за мяч на левом фланге подыграл себе рукой, Павел Кукуян всё видел и дал свисток в пользу "Уфы". 
  • 7'
    "Динамо" пока также старается играть в большинстве своём за счёт длинных передач вперёд, но они получаются у московского клуба не очень хорошо. 
  • Офсайд
    6'
    Рыков из центра поля выполнил заброс к левому углу штрафной площади "Уфы", Игбун оказался в офсайде. 
  • 5'
    Игбун под прессингом Сухова на левом фланге неудачно поставил ногу при приёме мяча, аут будет в пользу "Уфы". 
  • 4'
    Болельщики "Уфы" активно гонят свою команду вперёд, но сегодня подопечные Вадима Евсеева начинают встречу исключительно от обороны. 
  • 3'
    Скопинцев прошёл вперёд по левому флангу, а затем Дмитрий выполнил прострел в центр штрафной площади, Аликин оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 2'
    Сразу же последовал заброс к левому углу штрафной площади "Динамо", Шунин уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня у "Уфы" немало проблем с составом, но в Уфе также достаточно жарко, а искусственный газон также не особо добавляет шансов "Динамо" на успех в этом противостоянии. 
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 0:1 Динамо Москва

Исход игры
Уфа
27.6% (43)
Ничья
57.7% (90)
Динамо Москва
14.7% (23)
Тотал 2.5
Больше
21.68% (31)
Меньше
78.32% (112)
Обе команды забьют
Да
71.33% (102)
Нет
28.67% (41)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.5% (71)
1:0 Уфа
12.8% (20)
2:1 Уфа
11.5% (18)
0:0 Ничья
7.7% (12)
1:2 Динамо Москва
5.8% (9)
0:1 Динамо Москва
3.2% (5)
0:2 Динамо Москва
1.3% (2)
2:2 Ничья
1.3% (2)
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