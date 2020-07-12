Уфа
Позже
Стадион: Нефтяник
Динамо Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.2
|2.
|Игбун Сильвестр
|4
|0.13
|3.
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|4.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Никитин Алексей
|0
|0
|15.
|Пуцко Александр
|0
|0
|16.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|8 (5)
|0.27
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.1
|3.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|4.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|5.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|6.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|7.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|8.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|9.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|10.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|11.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|13.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|14.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|15.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|16.
|Грулёв Вячеслав
|0
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Игбун Сильвестр
|6
|0
|4.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|5.
|Сухов Александр
|5
|0
|6.
|Йокич Боян
|5
|0
|7.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|8.
|Фомин Даниил
|5
|0
|9.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|10.
|Беленов Александр
|3
|0
|11.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|12.
|Бизяк Ловро
|3
|0
|13.
|Терентьев Денис
|2
|0
|14.
|Тилль Оливье
|2
|0
|15.
|Голубев Артём
|2
|0
|16.
|Урунов Остон
|2
|0
|17.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|18.
|Аликин Павел
|1
|0
|19.
|Алиев Азер
|1
|0
|20.
|Емельянов Данила
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Рыков Владимир
|6
|0
|4.
|Ордец Иван
|4
|1
|5.
|Шунич Тони
|4
|1
|6.
|Плиев Заурбек
|2
|2
|7.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|8.
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|9.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|10.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|11.
|Рауш Константин
|3
|0
|12.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|13.
|Комличенко Николай
|3
|0
|14.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|15.
|Морозов Григорий
|2
|0
|16.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|17.
|Филипп Максимилиан
|2
|0
|18.
|Соснин Антон
|1
|0
|19.
|Шунин Антон
|1
|0
|20.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|21.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Динамо Москва
|14.29% (3)
|28.57% (6)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|4.76% (1)
|14.29% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +8 =8 -4Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин
Последние игры между собой
Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Уфа - Динамо Москва
Исход игры
Уфа
34.4% (21)
Ничья
59% (36)
Динамо Москва
6.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
22.64% (12)
Меньше
77.36% (41)
Обе команды забьют
Да
75.47% (40)
Нет
24.53% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
45.9% (28)
2:1 Уфа
18% (11)
1:0 Уфа
13.1% (8)
0:0 Ничья
6.6% (4)
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