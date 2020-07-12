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Уфа
 
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Стадион:
Динамо Москва

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (4) 0.2
2. Игбун Сильвестр 4 0.13
3. Кротов Вячеслав 3 0.1
4. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0
Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 8 (5) 0.27
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.1
3. Панченко Кирилл 2 0.07
4. Рауш Константин 1 0.03
5. Шиманьски Себастиан 1 0.03
6. Юсупов Артур 1 0.03
7. Ордец Иван 1 0.03
8. Морозов Григорий 1 0.03
9. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
10. Кардозу Мигел 1 0.03
11. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
12. Жоаозиньо Рамос 0 0
13. Паршивлюк Сергей 0 0
14. Нойштедтер Роман 0 0
15. Шейдаев Рамиль 0 0
16. Грулёв Вячеслав 0 0
17. Евгеньев Роман 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Игбун Сильвестр 6 0
4. Неделчару Ионуц 4 1
5. Сухов Александр 5 0
6. Йокич Боян 5 0
7. Кротов Вячеслав 5 0
8. Фомин Даниил 5 0
9. Табидзе Джемал 4 0
10. Беленов Александр 3 0
11. Вомбергар Андрес 3 0
12. Бизяк Ловро 3 0
13. Терентьев Денис 2 0
14. Тилль Оливье 2 0
15. Голубев Артём 2 0
16. Урунов Остон 2 0
17. Сысуев Дмитрий 1 0
18. Аликин Павел 1 0
19. Алиев Азер 1 0
20. Емельянов Данила 1 0
Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Рыков Владимир 6 0
4. Ордец Иван 4 1
5. Шунич Тони 4 1
6. Плиев Заурбек 2 2
7. Шиманьски Себастиан 5 0
8. Нойштедтер Роман 4 0
9. Паршивлюк Сергей 3 0
10. Жоаозиньо Рамос 3 0
11. Рауш Константин 3 0
12. Панченко Кирилл 3 0
13. Комличенко Николай 3 0
14. Евгеньев Роман 3 0
15. Морозов Григорий 2 0
16. Нжи Клинтон Муа 2 0
17. Филипп Максимилиан 2 0
18. Соснин Антон 1 0
19. Шунин Антон 1 0
20. Кардозу Мигел 1 0
21. Скопинцев Дмитрий 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 0 22.22% (4) 33.33% (6)
 Динамо Москва 14.29% (3) 28.57% (6) 19.05% (4) 19.05% (4) 4.76% (1) 14.29% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал Уфа 0:0 Рубин
Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички Уфа 0:1 Шлёнск
Динамо Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани Динамо Москва 0:2 Лехия Гданьск Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин

Последние игры между собой

Уфа: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 6
Динамо Москва: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 0
Динамо Москва 0:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 3:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:1 Динамо Москва Премьер-лига
Динамо Москва 1:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:1 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Уфа Премьер-лига Динамо Москва 3:1 Уфа Премьер-лига Уфа 0:2 Динамо Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Динамо Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 44 минуты.


    • Прогнозы 61
    Уфа 34.4% (21)
    X 59% (36)
    Динамо Москва 6.6% (4)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Уфа - Динамо Москва

    Исход игры
    Уфа
    34.4% (21)
    Ничья
    59% (36)
    Динамо Москва
    6.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    22.64% (12)
    Меньше
    77.36% (41)
    Обе команды забьют
    Да
    75.47% (40)
    Нет
    24.53% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.9% (28)
    2:1 Уфа
    18% (11)
    1:0 Уфа
    13.1% (8)
    0:0 Ничья
    6.6% (4)
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