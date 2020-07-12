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Тамбов
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костюков Михаил 7 0.23
2. Мелкадзе Георгий 7 (1) 0.23
3. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
4. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
5. Килин Антон 2 0.07
6. Гогуа Седрик 2 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Заболотный Антон 5 0.17
4. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
5. Нобоа Кристиан 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Тетрашвили Гурам 8 1
3. Мелкадзе Георгий 9 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 6 0
6. Грицаенко Алексей 5 0
7. Шелия Гиорги 4 0
8. Килин Антон 4 0
9. Филин Александр 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 10 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Заболотный Антон 4 0
8. Маргасов Тимофей 4 0
9. Нобоа Кристиан 3 0
10. Померко Алексей 3 0
11. Заика Кирилл 3 0
12. Новосельцев Иван 3 0
13. Кокорин Александр 2 0
14. Полоз Дмитрий 2 0
15. Джанаев Сослан 2 0
16. Карапетян Александр 2 0
17. Мостовой Андрей 2 0
18. Калугин Никита 2 0
19. Мевля Миха 1 0
20. Юрганов Игорь 1 0
21. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Тамбов 9.09% (3) 6.06% (2) 15.15% (5) 21.21% (7) 33.33% (11) 15.15% (5)
 Сочи 15.15% (5) 6.06% (2) 30.3% (10) 15.15% (5) 24.24% (8) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Тамбов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит
Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют
Сочи Последние 20 матчей: +7 =10 -3
Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште Сочи 1:1 Рубин

Последние игры между собой

Тамбов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи 1:2 Тамбов Премьер-лига Тамбов 0:3 Сочи ФНЛ - Первый дивизион Сочи 0:0 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион Сочи 1:1 Тамбов ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 28 20 6 2 59 - 16 66
2. Локомотив Москва Заявка 28 14 9 5 38 - 28 51
3. Краснодар Заявка 27 13 9 5 45 - 28 48
4. ЦСКА Москва Заявка 28 13 8 7 40 - 27 47
5. Ростов Заявка 28 12 8 8 44 - 48 44
6. Уфа Заявка 28 8 13 7 22 - 23 37
7. Динамо Москва Заявка 27 9 8 10 24 - 29 35
8. Урал Заявка 28 9 8 11 35 - 49 35
9. Арсенал Тула Заявка 28 10 4 14 34 - 40 34
10. Рубин Заявка 28 8 10 10 17 - 26 34
11. Сочи Заявка 28 8 9 11 40 - 33 33
12. Спартак Москва Заявка 28 9 6 13 30 - 32 33
13. Ахмат Заявка 28 7 10 11 27 - 39 31
14. Тамбов Заявка 28 8 4 16 34 - 39 28
15. Крылья Советов Заявка 28 7 6 15 30 - 40 27
16. Оренбург Заявка 28 6 6 16 26 - 48 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 июля 2020, осталось 2 дня 18 часов 14 минут.


    • Прогнозы 59
    Тамбов 32.2% (19)
    X 44.1% (26)
    Сочи 23.7% (14)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Тамбов - Сочи

    Исход игры
    Тамбов
    32.2% (19)
    Ничья
    44.1% (26)
    Сочи
    23.7% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    34% (17)
    Меньше
    66% (33)
    Обе команды забьют
    Да
    76% (38)
    Нет
    24% (12)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.6% (21)
    1:2 Сочи
    13.6% (8)
    2:1 Тамбов
    13.6% (8)
    1:0 Тамбов
    11.9% (7)
    0:1 Сочи
    5.1% (3)
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