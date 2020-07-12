Тамбов
Позже
Стадион: Нижний Новгород
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костюков Михаил
|7
|0.23
|2.
|Мелкадзе Георгий
|7 (1)
|0.23
|3.
|Обухов Владимир
|7 (2)
|0.23
|4.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|5.
|Килин Антон
|2
|0.07
|6.
|Гогуа Седрик
|2
|0.07
|7.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|8.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|9.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|11.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|12.
|Бенито
|1
|0.03
|13.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|14.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|15.
|Карасёв Павел
|0
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|17.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|18.
|Каплиенко Александр
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Заболотный Антон
|5
|0.17
|4.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|5.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|10
|3
|2.
|Тетрашвили Гурам
|8
|1
|3.
|Мелкадзе Георгий
|9
|0
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|6
|0
|6.
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|7.
|Шелия Гиорги
|4
|0
|8.
|Килин Антон
|4
|0
|9.
|Филин Александр
|4
|0
|10.
|Костюков Михаил
|3
|0
|11.
|Карасёв Павел
|3
|0
|12.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|13.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|14.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|15.
|Бенито
|2
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|10
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|4
|1
|6.
|Лагатор Душан
|5
|0
|7.
|Заболотный Антон
|4
|0
|8.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|9.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|10.
|Померко Алексей
|3
|0
|11.
|Заика Кирилл
|3
|0
|12.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|13.
|Кокорин Александр
|2
|0
|14.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|16.
|Карапетян Александр
|2
|0
|17.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|18.
|Калугин Никита
|2
|0
|19.
|Мевля Миха
|1
|0
|20.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|21.
|Колдунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Тамбов
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
|Сочи
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =4 -10Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов Тамбов 1:2 Зенит
Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов Тамбов 3:0 Салют
Сочи Последние 20 матчей: +7 =10 -3Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи Сочи 1:1 Динамо Москва
Последние игры между собой
Тамбов: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Сочи: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|28
|20
|6
|2
|59 - 16
|66
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|28
|14
|9
|5
|38 - 28
|51
|3.
|Краснодар
|Заявка
|27
|13
|9
|5
|45 - 28
|48
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|28
|13
|8
|7
|40 - 27
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|28
|12
|8
|8
|44 - 48
|44
|6.
|Уфа
|Заявка
|28
|8
|13
|7
|22 - 23
|37
|7.
|Динамо Москва
|Заявка
|27
|9
|8
|10
|24 - 29
|35
|8.
|Урал
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|35 - 49
|35
|9.
|Арсенал Тула
|Заявка
|28
|10
|4
|14
|34 - 40
|34
|10.
|Рубин
|Заявка
|28
|8
|10
|10
|17 - 26
|34
|11.
|Сочи
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|40 - 33
|33
|12.
|Спартак Москва
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|30 - 32
|33
|13.
|Ахмат
|Заявка
|28
|7
|10
|11
|27 - 39
|31
|14.
|Тамбов
|Заявка
|28
|8
|4
|16
|34 - 39
|28
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|28
|7
|6
|15
|30 - 40
|27
|16.
|Оренбург
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|26 - 48
|24
Прогнозы на матч Тамбов - Сочи
Исход игры
Тамбов
32.2% (19)
Ничья
44.1% (26)
Сочи
23.7% (14)
Тотал 2.5
Больше
34% (17)
Меньше
66% (33)
Обе команды забьют
Да
76% (38)
Нет
24% (12)
Популярный счёт
1:1 Ничья
35.6% (21)
1:2 Сочи
13.6% (8)
2:1 Тамбов
13.6% (8)
1:0 Тамбов
11.9% (7)
0:1 Сочи
5.1% (3)
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