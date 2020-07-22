7' Желтая карточкаХарин Евгений
20' Желтая карточкаВандерсон Кампос
23' Желтая карточкаБериша Бернард
1:0
43' ГолБерг Маркус
66
Адамов
Денис
47
Уткин
Даниил
33
Берг
Маркус
23
Швец
Антон
76
Адамов
Арсен
11
Исмаэл
Силва
19
Иванов
Олег
21
Роши
Одисе
18
Понсе
Андрес
- Основной состав
-
66 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Уткин ДаниилПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Берг МаркусНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Швец АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
76 Адамов АрсенПолузащитник
-
11 Исмаэл СилваПолузащитник
-
19 Иванов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Роши ОдисеПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Понсе АндресНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
17 Мбенг АблаеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шалимов Игорь
Ход матча
20'
23'
43'
1:0
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|8
|0.27
|2.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0.07
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0.07
|11.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|12.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|13.
|Кабелла Реми
|1 (1)
|0.03
|14.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|15.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|16.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|17.
|Камболов Руслан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Иванов Олег
|1
|0.03
|7.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|8.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|10.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|11.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|13.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|7
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|7
|0
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|5.
|Петров Сергей
|5
|1
|6.
|Берг Маркус
|4
|1
|7.
|Кайо Панталеао
|4
|1
|8.
|Ари Феррейра
|5
|0
|9.
|Мартынович Александр
|5
|0
|10.
|Спайич Урош
|5
|0
|11.
|Вандерсон Кампос
|4
|0
|12.
|Камболов Руслан
|3
|0
|13.
|Фернандеш Мануэл
|3
|0
|14.
|Уткин Даниил
|3
|0
|15.
|Намли Юнес
|1
|1
|16.
|Сафонов Матвей
|1
|1
|17.
|Кабелла Реми
|2
|0
|18.
|Черников Александр
|2
|0
|19.
|Газинский Юрий
|1
|0
|20.
|Сорокин Егор
|1
|0
|21.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|22.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|9
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|7
|0
|6.
|Бериша Бернард
|7
|0
|7.
|Исмаэл Силва
|6
|0
|8.
|Уциев Ризван
|4
|1
|9.
|Глушаков Денис
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Ненахов Максим
|1
|0
|20.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|21.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Ахмат
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: + = -Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: + = -Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
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Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Ахмат
Исход игры
Краснодар
90.4% (151)
Ничья
6.6% (11)
Ахмат
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.95% (82)
Меньше
46.05% (70)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39.5% (66)
2:0 Краснодар
21.6% (36)
1:0 Краснодар
15% (25)
3:1 Краснодар
4.8% (8)
1:1 Ничья
4.2% (7)
3:0 Краснодар
3.6% (6)
0:2 Ахмат
1.2% (2)
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