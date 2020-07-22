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  3. Россия
Краснодар
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Ахмат
0'
7' Желтая карточка
Харин Евгений
20' Желтая карточка
Вандерсон Кампос
23' Желтая карточка
Бериша Бернард
1:0
43' Гол
Берг Маркус
49'
Краснодар - Ахмат. 1:0. Маркус Б...
66
Адамов
Денис
98
Петров
Сергей
4
Мартынович
Александр
31
Кайо
Панталеао
6
Рамирес
Кристьян
8
Газинский
Юрий
14
Олссон
Кристоффер
10
Вандерсон
Кампос
47
Уткин
Даниил
7
Кабелла
Реми
33
Берг
Маркус
42
Мелихов
Александр
23
Швец
Антон
15
Семёнов
Андрей
59
Харин
Евгений
76
Адамов
Арсен
11
Исмаэл
Силва
19
Иванов
Олег
8
Богосавац
Мирослав
21
Роши
Одисе
77
Бериша
Бернард
18
Понсе
Андрес
Краснодар
4-2-3-1
Ахмат
3-4-2-1

Ход матча

7'
 
Харин Евгений
20'
Вандерсон Кампос
 
23'
 
Бериша Бернард
43'
Берг Маркус
(Олссон Кристоффер)
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 8 0.27
2. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Фернандеш Мануэл 2 0.07
10. Скопинцев Дмитрий 2 0.07
11. Олссон Кристоффер 1 0.03
12. Намли Юнес 1 0.03
13. Кабелла Реми 1 (1) 0.03
14. Мартынович Александр 1 0.03
15. Спайич Урош 1 0.03
16. Стоцкий Дмитрий 0 0
17. Камболов Руслан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Иванов Олег 1 0.03
7. Мбенг Аблае 1 0.03
8. Визеу Фелипе 1 0.03
9. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
10. Семёнов Андрей 1 0.03
11. Вилькер Анхель 1 0.03
12. Богосавац Мирослав 0 0
13. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Рамирес Кристьян 7 0
3. Олссон Кристоффер 7 0
4. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
5. Петров Сергей 5 1
6. Берг Маркус 4 1
7. Кайо Панталеао 4 1
8. Ари Феррейра 5 0
9. Мартынович Александр 5 0
10. Спайич Урош 5 0
11. Вандерсон Кампос 4 0
12. Камболов Руслан 3 0
13. Фернандеш Мануэл 3 0
14. Уткин Даниил 3 0
15. Намли Юнес 1 1
16. Сафонов Матвей 1 1
17. Кабелла Реми 2 0
18. Черников Александр 2 0
19. Газинский Юрий 1 0
20. Сорокин Егор 1 0
21. Игнатьев Иван 1 0
22. Скопинцев Дмитрий 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 9 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 7 0
6. Бериша Бернард 7 0
7. Исмаэл Силва 6 0
8. Уциев Ризван 4 1
9. Глушаков Денис 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Ненахов Максим 1 0
20. Раванелли Феррейра 1 0
21. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 15.79% (6) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Ахмат 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: + = -
Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 47'
    Пошли в атаку игроки "Ахмата", последовала подача с левого фланга, но справились хозяева.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм! После перерыва замен не было.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток, первый тайм окончен! На табло 1:0, сделаем паузу. Встретимся через 15 минут!
  • Офсайд
    45'
    Офсайд был у "Ахмата" в этой атаке! Бериша делал голевой пас, забегал по левому флангу, при этом находясь в положении "вне игры". Гол отменён!
  • Видеоповтор
    45'
    Безбородов пока не даёт игру продолжить! Слушает он коллег по ВАР. Казарцев там сидит в специальной комнате.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 45'
    ГОЛ! Одисе Роши!
    Вау! Вот это гол! Бериша сделал продольную передачу на Роши, который с дальней дистанции отлично стрельнул по воротам, и мяч влетел в самую девятку ворот Адамова! Но стоп! Гол может быть отменён!
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! Маркус Берг! 1:0!
    Классно сыграл на опережение шведский форвард! Пошёл заброс в штрафную площадь "Ахмата", Берг опередил и вышедшего из рамки голкипера, и защитника, в итоге головой аккуратно перебросил мяч в створ!
  • 40'
    Подбирается первый тайм к своему окончанию. Темп игры в последние минуты немного упал, да и "Ахмат" уже довольно осмелел. Не получается у "Краснодара" серьёзно надавать.
  • 38'
    Петров подключился к атаке по правому флангу, забрался в штрафную площадь и попытался пробить из-под защитника, но справился Мелихов.
  • 37'
    Уткин при первой же возможности старается бить издали. На этот раз Мелихов справился.
  • Угловой
    36'
    Очень долго Исмаэл готовился исполнять угловой. В итоге он довольно опасно навесил во вратарскую площадку слева, Петров мяч выбивал, чуть не срезав его в свои ворота. Всё обошлось.
  • 35'
    Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Игроки "Ахмата" перешли в наступление, в итоге удалось заработать угловой на левом фланге.
  • 34'
    Кабелла набрал скорость по левому флангу, но гости уже в оборону вернулись. Атака перешла в менее быструю, в итоге Газинский простреливал с правого фланга, но в центре никого из партнёров не оказалось.
  • Опасный момент
    32'
    Это момент! Олссон сделал передачу в штрафную площадь на Берга, помог и рикошет, в итоге шведский форвард из выгодной позиции пробивал по воротам, но Мелихов справился!
  • Фол, нарушение
    30'
    Серия отскоков в штрафной площади "Ахмата", падения, но в итоге арбитр определил фол в атаке.
  • 29'
    Стремительная атака "Краснодара", Вандесон справа здорово забежал в штрафную, но не получился ни удар, ни прострел. Обидная ошибка.
  • 27'
    Вот вроде и владеет "Краснодар" преимуществом, в первую очередь территориальным, но работы у Мелихова толком и нет.
  • 26'
    Прервались команды на водопой, после которого и случился штрафной после фола Бериши. Мелихов не очень аккуратно сыграл на выходе, но повезло хозяевам, что никто не успел по пустым воротам добавить.
  • Желтая карточка
    24'
    Бериша на фланге в подкате влетел в ногу Вандерсону, игрок "Краснодара" поддал звуковой эффект, в итоге очередная карточка игроку "Ахмата".
  • 22'
    Середина первого тайма у нас идёт. Да, о преимуществе "Краснодара" говорить не приходится, оно подавляющее, но пока откровенно опасных моментов у ворот гостей не так много.
  • Желтая карточка
    20'
    Претензии возникли у футболистов "Краснодара" к арбитру. Вандерсон хватал Роши за футболку, не пуская того в быструю атаку. О чём тут можно спорить, не совсем понятно.
  • Опасный момент
    19'
    Опасно получилось! Вандерсон по центру прорвался, с линии штрафной площади мощно стрельнул под перекладину, Мелихов в прыжке команду выручил!
  • Угловой
    18'
    Угловой у ворот "Краснодара". Отбились игроки хозяев после подачи с левого фланга, но Семёнов добавил с дальней дистанции. Неточно получилось.
  • 16'
    Навес справа к воротам "Краснодара" в исполнении Бериши, Петров изловчился и в падении смог скинуть мяч в руки Адамову.
  • 15'
    "Ахмат" впервые в матче перешёл в наступление, пошла подача к воротам хозяев, но отбились они в этом эпизоде.
  • 13'
    Продолжает "Ахмат" доминировать на поле. Газинский сделал передачу к линии штрафной площади на Берга, но швед там проиграл борьбу за мяч.
  • 12'
    Рамирес навесил с левого фланга, но случился рикошет. Мяч в центр штрафной площади прилетел, но в итоге гости его выбили.
  • Угловой
    11'
    Угловой у ворот "Ахмата", пошла подача от правого флажка к линии штрафной площади, но мяч отлетел за её пределы, обострить дальше игроки хозяев уже не смогли.
  • 10'
    Кабелла слева ворвался в штрафную площадь, попытался пробить из-под защитника, но в итоге в этого самого защитника и пробил.
  • 9'
    Уткин подключился по левому флангу, прострелил в штрафную площадь, но прервали его передачу.
  • Желтая карточка
    8'
    Харин схватил предупреждение. Да, пока не успевают игроки "Ахмата" за футболистами "Краснодара".
  • 7'
    Подача со штрафного к воротам "Ахмата", выбили мяч гости.
  • 6'
    Адамов сейчас здорово сыграл в своей штрафной, не позволив сопернику пробить в цель. Бериша имел неплохой шанс. 
  • 4'
    Пока всё спокойно у нас на поле, игроки "Краснодара" чуть больше владеют мячом на первых минутах.
  • 3'
    "Краснодар" поинтереснее смотрится на первых минутах матча, команда всё же имеет мотивацию, которая должна зашкаливать. 
  • 2'
    Не хочется много времени уделять на рассказ об интригах, о них вы можете прочитать в нашем специальном материале
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Роши Одисе бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Берг Маркус бьет в цель!
  • Желтая карточка
    23'
    Бериша Бернард получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Вандерсон Кампос получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    7'
    Харин Евгений получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Krasnodar Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Краснодар 1:0 Ахмат

Исход игры
Краснодар
90.4% (151)
Ничья
6.6% (11)
Ахмат
3% (5)
Тотал 2.5
Больше
53.95% (82)
Меньше
46.05% (70)
Обе команды забьют
Да
54.61% (83)
Нет
45.39% (69)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
39.5% (66)
2:0 Краснодар
21.6% (36)
1:0 Краснодар
15% (25)
3:1 Краснодар
4.8% (8)
1:1 Ничья
4.2% (7)
3:0 Краснодар
3.6% (6)
0:2 Ахмат
1.2% (2)
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