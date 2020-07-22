Начался второй тайм! После перерыва замен не было.

Пошли в атаку игроки "Ахмата", последовала подача с левого фланга, но справились хозяева.

Безбородов пока не даёт игру продолжить! Слушает он коллег по ВАР. Казарцев там сидит в специальной комнате.

Офсайд был у "Ахмата" в этой атаке! Бериша делал голевой пас, забегал по левому флангу, при этом находясь в положении "вне игры". Гол отменён!

Звучит свисток, первый тайм окончен! На табло 1:0, сделаем паузу. Встретимся через 15 минут!

45' ГОЛ! Одисе Роши!

Вау! Вот это гол! Бериша сделал продольную передачу на Роши, который с дальней дистанции отлично стрельнул по воротам, и мяч влетел в самую девятку ворот Адамова! Но стоп! Гол может быть отменён!

45' Две минуты добавлены к основному времени первого тайма.

43' ГО-О-О-О-О-ОЛ! Маркус Берг! 1:0!

Классно сыграл на опережение шведский форвард! Пошёл заброс в штрафную площадь "Ахмата", Берг опередил и вышедшего из рамки голкипера, и защитника, в итоге головой аккуратно перебросил мяч в створ!

40' Подбирается первый тайм к своему окончанию. Темп игры в последние минуты немного упал, да и "Ахмат" уже довольно осмелел. Не получается у "Краснодара" серьёзно надавать.

38' Петров подключился к атаке по правому флангу, забрался в штрафную площадь и попытался пробить из-под защитника, но справился Мелихов.

37' Уткин при первой же возможности старается бить издали. На этот раз Мелихов справился.

36' Очень долго Исмаэл готовился исполнять угловой. В итоге он довольно опасно навесил во вратарскую площадку слева, Петров мяч выбивал, чуть не срезав его в свои ворота. Всё обошлось.

35' Около 10-ти минут осталось до конца первого тайма. Игроки "Ахмата" перешли в наступление, в итоге удалось заработать угловой на левом фланге.

34' Кабелла набрал скорость по левому флангу, но гости уже в оборону вернулись. Атака перешла в менее быструю, в итоге Газинский простреливал с правого фланга, но в центре никого из партнёров не оказалось.

32' Это момент! Олссон сделал передачу в штрафную площадь на Берга, помог и рикошет, в итоге шведский форвард из выгодной позиции пробивал по воротам, но Мелихов справился!

30' Серия отскоков в штрафной площади "Ахмата", падения, но в итоге арбитр определил фол в атаке.

29' Стремительная атака "Краснодара", Вандесон справа здорово забежал в штрафную, но не получился ни удар, ни прострел. Обидная ошибка.

27' Вот вроде и владеет "Краснодар" преимуществом, в первую очередь территориальным, но работы у Мелихова толком и нет.

26' Прервались команды на водопой, после которого и случился штрафной после фола Бериши. Мелихов не очень аккуратно сыграл на выходе, но повезло хозяевам, что никто не успел по пустым воротам добавить.

24' Бериша на фланге в подкате влетел в ногу Вандерсону, игрок "Краснодара" поддал звуковой эффект, в итоге очередная карточка игроку "Ахмата".

22' Середина первого тайма у нас идёт. Да, о преимуществе "Краснодара" говорить не приходится, оно подавляющее, но пока откровенно опасных моментов у ворот гостей не так много.

20' Претензии возникли у футболистов "Краснодара" к арбитру. Вандерсон хватал Роши за футболку, не пуская того в быструю атаку. О чём тут можно спорить, не совсем понятно.

19' Опасно получилось! Вандерсон по центру прорвался, с линии штрафной площади мощно стрельнул под перекладину, Мелихов в прыжке команду выручил!

18' Угловой у ворот "Краснодара". Отбились игроки хозяев после подачи с левого фланга, но Семёнов добавил с дальней дистанции. Неточно получилось.

16' Навес справа к воротам "Краснодара" в исполнении Бериши, Петров изловчился и в падении смог скинуть мяч в руки Адамову.

15' "Ахмат" впервые в матче перешёл в наступление, пошла подача к воротам хозяев, но отбились они в этом эпизоде.

13' Продолжает "Ахмат" доминировать на поле. Газинский сделал передачу к линии штрафной площади на Берга, но швед там проиграл борьбу за мяч.

12' Рамирес навесил с левого фланга, но случился рикошет. Мяч в центр штрафной площади прилетел, но в итоге гости его выбили.

11' Угловой у ворот "Ахмата", пошла подача от правого флажка к линии штрафной площади, но мяч отлетел за её пределы, обострить дальше игроки хозяев уже не смогли.

10' Кабелла слева ворвался в штрафную площадь, попытался пробить из-под защитника, но в итоге в этого самого защитника и пробил.

9' Уткин подключился по левому флангу, прострелил в штрафную площадь, но прервали его передачу.

8' Харин схватил предупреждение. Да, пока не успевают игроки "Ахмата" за футболистами "Краснодара".

7' Подача со штрафного к воротам "Ахмата", выбили мяч гости.

6' Адамов сейчас здорово сыграл в своей штрафной, не позволив сопернику пробить в цель. Бериша имел неплохой шанс.

4' Пока всё спокойно у нас на поле, игроки "Краснодара" чуть больше владеют мячом на первых минутах.

3' "Краснодар" поинтереснее смотрится на первых минутах матча, команда всё же имеет мотивацию, которая должна зашкаливать.

2' вы можете прочитать в нашем специальном материале. Не хочется много времени уделять на рассказ об интригах, о них