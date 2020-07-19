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Краснодар
 
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Стадион:
Ахмат

Бомбардиры внутри турнира

Краснодар
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берг Маркус 7 0.23
2. Ари Феррейра 6 (3) 0.2
3. Сулейманов Магомед-Шапи 4 0.13
4. Уткин Даниил 4 0.13
5. Игнатьев Иван 4 0.13
6. Вандерсон Кампос 3 0.1
7. Петров Сергей 2 0.07
8. Де Вильена Тонни 2 0.07
9. Фернандеш Мануэл 2 0.07
10. Скопинцев Дмитрий 2 0.07
11. Олссон Кристоффер 1 0.03
12. Намли Юнес 1 0.03
13. Кабелла Реми 1 (1) 0.03
14. Мартынович Александр 1 0.03
15. Спайич Урош 1 0.03
16. Стоцкий Дмитрий 0 0
17. Камболов Руслан 0 0
Ахмат
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Роши Одисе 7 (3) 0.23
2. Глушаков Денис 4 0.13
3. Бериша Бернард 3 0.1
4. Понсе Андрес 3 (2) 0.1
5. Харин Евгений 2 0.07
6. Иванов Олег 1 0.03
7. Мбенг Аблае 1 0.03
8. Визеу Фелипе 1 0.03
9. Исмаэл Силва 1 (1) 0.03
10. Семёнов Андрей 1 0.03
11. Вилькер Анхель 1 0.03
12. Богосавац Мирослав 0 0
13. Раванелли Феррейра 0 0

Карточки

Краснодар
# Игрок      
1. Де Вильена Тонни 8 1
2. Рамирес Кристьян 7 0
3. Олссон Кристоффер 7 0
4. Сулейманов Магомед-Шапи 7 0
5. Петров Сергей 5 1
6. Берг Маркус 4 1
7. Кайо Панталеао 4 1
8. Ари Феррейра 5 0
9. Мартынович Александр 5 0
10. Спайич Урош 5 0
11. Камболов Руслан 3 0
12. Фернандеш Мануэл 3 0
13. Вандерсон Кампос 3 0
14. Уткин Даниил 3 0
15. Намли Юнес 1 1
16. Сафонов Матвей 1 1
17. Кабелла Реми 2 0
18. Черников Александр 2 0
19. Газинский Юрий 1 0
20. Сорокин Егор 1 0
21. Игнатьев Иван 1 0
22. Скопинцев Дмитрий 1 0
Ахмат
# Игрок      
1. Харин Евгений 8 0
2. Роши Одисе 6 1
3. Швец Антон 6 1
4. Иванов Олег 7 0
5. Нижич Зоран 7 0
6. Исмаэл Силва 6 0
7. Бериша Бернард 6 0
8. Уциев Ризван 4 1
9. Глушаков Денис 5 0
10. Вилькер Анхель 4 0
11. Семёнов Андрей 3 0
12. Мбенг Аблае 1 1
13. Гиголаев Роланд 2 0
14. Городов Евгений 2 0
15. Понсе Андрес 2 0
16. Мусалов Магомед 1 0
17. Шимански Дамиан 1 0
18. Богосавац Мирослав 1 0
19. Ненахов Максим 1 0
20. Раванелли Феррейра 1 0
21. Визеу Фелипе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Краснодар 15.79% (6) 15.79% (6) 18.42% (7) 18.42% (7) 15.79% (6) 15.79% (6)
 Ахмат 15.38% (4) 23.08% (6) 15.38% (4) 11.54% (3) 26.92% (7) 7.69% (2)

Предыдущие игры

Краснодар Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш

Последние игры между собой

Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 1:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:1 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига
Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Ахмат Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар - Ахмат от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 61
    Краснодар 91.8% (56)
    X 4.9% (3)
    Ахмат 3.3% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат

    Исход игры
    Краснодар
    91.8% (56)
    Ничья
    4.9% (3)
    Ахмат
    3.3% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.15% (29)
    Меньше
    50.85% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    45.76% (27)
    Нет
    54.24% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Краснодар
    31.1% (19)
    2:0 Краснодар
    31.1% (19)
    1:0 Краснодар
    13.1% (8)
    3:1 Краснодар
    8.2% (5)
    3:0 Краснодар
    6.6% (4)
    1:1 Ничья
    3.3% (2)
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