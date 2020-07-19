Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берг Маркус
|7
|0.23
|2.
|Ари Феррейра
|6 (3)
|0.2
|3.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|4
|0.13
|4.
|Уткин Даниил
|4
|0.13
|5.
|Игнатьев Иван
|4
|0.13
|6.
|Вандерсон Кампос
|3
|0.1
|7.
|Петров Сергей
|2
|0.07
|8.
|Де Вильена Тонни
|2
|0.07
|9.
|Фернандеш Мануэл
|2
|0.07
|10.
|Скопинцев Дмитрий
|2
|0.07
|11.
|Олссон Кристоффер
|1
|0.03
|12.
|Намли Юнес
|1
|0.03
|13.
|Кабелла Реми
|1 (1)
|0.03
|14.
|Мартынович Александр
|1
|0.03
|15.
|Спайич Урош
|1
|0.03
|16.
|Стоцкий Дмитрий
|0
|0
|17.
|Камболов Руслан
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Роши Одисе
|7 (3)
|0.23
|2.
|Глушаков Денис
|4
|0.13
|3.
|Бериша Бернард
|3
|0.1
|4.
|Понсе Андрес
|3 (2)
|0.1
|5.
|Харин Евгений
|2
|0.07
|6.
|Иванов Олег
|1
|0.03
|7.
|Мбенг Аблае
|1
|0.03
|8.
|Визеу Фелипе
|1
|0.03
|9.
|Исмаэл Силва
|1 (1)
|0.03
|10.
|Семёнов Андрей
|1
|0.03
|11.
|Вилькер Анхель
|1
|0.03
|12.
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|13.
|Раванелли Феррейра
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Де Вильена Тонни
|8
|1
|2.
|Рамирес Кристьян
|7
|0
|3.
|Олссон Кристоффер
|7
|0
|4.
|Сулейманов Магомед-Шапи
|7
|0
|5.
|Петров Сергей
|5
|1
|6.
|Берг Маркус
|4
|1
|7.
|Кайо Панталеао
|4
|1
|8.
|Ари Феррейра
|5
|0
|9.
|Мартынович Александр
|5
|0
|10.
|Спайич Урош
|5
|0
|11.
|Камболов Руслан
|3
|0
|12.
|Фернандеш Мануэл
|3
|0
|13.
|Вандерсон Кампос
|3
|0
|14.
|Уткин Даниил
|3
|0
|15.
|Намли Юнес
|1
|1
|16.
|Сафонов Матвей
|1
|1
|17.
|Кабелла Реми
|2
|0
|18.
|Черников Александр
|2
|0
|19.
|Газинский Юрий
|1
|0
|20.
|Сорокин Егор
|1
|0
|21.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|22.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Харин Евгений
|8
|0
|2.
|Роши Одисе
|6
|1
|3.
|Швец Антон
|6
|1
|4.
|Иванов Олег
|7
|0
|5.
|Нижич Зоран
|7
|0
|6.
|Исмаэл Силва
|6
|0
|7.
|Бериша Бернард
|6
|0
|8.
|Уциев Ризван
|4
|1
|9.
|Глушаков Денис
|5
|0
|10.
|Вилькер Анхель
|4
|0
|11.
|Семёнов Андрей
|3
|0
|12.
|Мбенг Аблае
|1
|1
|13.
|Гиголаев Роланд
|2
|0
|14.
|Городов Евгений
|2
|0
|15.
|Понсе Андрес
|2
|0
|16.
|Мусалов Магомед
|1
|0
|17.
|Шимански Дамиан
|1
|0
|18.
|Богосавац Мирослав
|1
|0
|19.
|Ненахов Максим
|1
|0
|20.
|Раванелли Феррейра
|1
|0
|21.
|Визеу Фелипе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Краснодар
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|18.42% (7)
|18.42% (7)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|Ахмат
|15.38% (4)
|23.08% (6)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|26.92% (7)
|7.69% (2)
Предыдущие игры
Краснодар Последние 20 матчей: +9 =2 -9Краснодар 0:2 Динамо Москва Крылья Советов 0:0 Краснодар Краснодар 3:0 Урал Рубин 1:0 Краснодар
Краснодар 2:4 Зенит Ростов 1:1 Краснодар Оренбург 0:3 Краснодар Сочи 2:0 Краснодар Спартак Москва 0:1 Краснодар Краснодар 2:0 Уфа Краснодар 0:1 Ростов Краснодар 0:1 Малага Мольде 1:0 Краснодар Краснодар 1:0 Крылья Советов Краснодар 4:3 Мьёндален Краснодар 3:4 Виктория Пльзень Мальмё 1:3 Краснодар Краснодар 2:1 Яблонец Краснодар 2:1 Динамо Бухарест Хетафе 3:0 Краснодар
Ахмат Последние 20 матчей: +7 =5 -8Спартак Москва 3:0 Ахмат Ахмат 1:1 Зенит Тамбов 1:2 Ахмат Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ахмат 1:1 Сочи Крылья Советов 2:4 Ахмат Ахмат 2:3 Динамо Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Ахмат 1:2 Зенит Ахмат 1:1 Ростов Ахмат 1:0 Жетысу Ахмат 0:1 Вентспилс Ахмат 2:2 Сочи Лудогорец 0:1 Ахмат Ахмат 2:2 Железничар Ахмат 2:1 Мура Ахмат 1:3 Шахтёр Солигорск Ахмат 1:3 Ботошани Ахмат 2:1 Пакш
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ахмат: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ахмат 2:3 Краснодар Премьер-лига Ахмат 2:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 4:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:0 Ахмат Кубок Краснодар 1:1 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 2:0 Ахмат Премьер-лига Краснодар 3:2 Ахмат Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 3:0 Ахмат Премьер-лига Ахмат 1:0 Краснодар Премьер-лига Ахмат 0:1 Краснодар Премьер-лига Краснодар 1:3 Ахмат Премьер-лига Ахмат 2:0 Краснодар Премьер-лига Краснодар 0:2 Ахмат Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Краснодар - Ахмат
Исход игры
Краснодар
91.8% (56)
Ничья
4.9% (3)
Ахмат
3.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
49.15% (29)
Меньше
50.85% (30)
Обе команды забьют
Да
45.76% (27)
Нет
54.24% (32)
Популярный счёт
2:1 Краснодар
31.1% (19)
2:0 Краснодар
31.1% (19)
1:0 Краснодар
13.1% (8)
3:1 Краснодар
8.2% (5)
3:0 Краснодар
6.6% (4)
1:1 Ничья
3.3% (2)
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