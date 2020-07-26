Перейра справа навесил в центр штрафной площади, где Дини не смог выиграть верховую борьбу у защитников "Арсенала".

Масина в центре поля завалил на газон Уиллока.

Дини справа прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров на линии прострела не оказалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:0!!! ТИРНИ!!! Пепе справа навесил на дальнюю штангу. Обамеянг остановил мяч и откатил его на Тирни. Пол с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.

Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.

19' Дини после навеса Сарра справа головой пробил по мячу, но попал мячом в голову Холдинга.

18' Гости исполнили угловой удар. Лондонцы спокойно выбили мяч к центральному кругу.

17' Тирни слева слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.

16' Холдинг опередил Лини после подачи с правого фланга и выбил мяч.

15' Сарр справа прорвался к воротам и откатил мяч на Дюкура. Под удар Абдулайе бросился соперник, а удар по воротам нанёс уже Перейра. Мартинес ногой сумел отбить футбольный снаряд.

14' Пепе справа рванул вперёд, но попытка пройти сквозь группу из четырёх соперников успехом не увенчалась.

13' Ляказетт в центральном круге завалил на газон Дюкура.

12' Мяч не задерживается в центре поля. Обе команды сегодня быстро переходят к атакующей фазе.

11' Доусон в чужой штрафной площади нарушил правила после подачи от углового флага. "Арсенал" спокойно продолжит встречу, введя мяч в игру от своих ворот.

10' Сегодня решается судьба "Уотфорда" на следующий сезон. Гостям сегодня нудно сыграть лучше, чем "Астон Вилле" в параллельном матче против "Вест Хэма" для сохранения прописки в Премьер-лиге..

9' Пепе решил справа у угла штрафной площади упасть. Дин даже повода для свистка не усмотрел.

8' Дюкур справа навесил на Сарра, который решил пробить впадении через себя с пятнадцати метров. Мяч едва долетел до Мартинеса.

7' Уэльек слева прорвался в штрафную площадь, но его удар с острого угла вышел очень неточным.

5' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ОБАМЕЯНГ!!! Обамеянг уверенно пробил в левый угол, а Фостер прыгнул в другую сторону.

4' Определено нарушение правил со стороны Доусона. Будет пенальти! Ляказетту досталось по затылку от защитника "Арсенала".

4' Ляказетт держится за затылок, а арбитры просматривают повторы на предмет пенальти. Пауза в матче уже в самом дебюте.

3' Обамеянг слева навесил на Ляказетта. Последовала скидка на Себальоса, который с семнадцати метров пробил немного выше перекладины.

2' "Арсенал" играет в красных футболках с белыми рукавами и белых трусах, "Уотфорд" - в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах.