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  3. Англия
Арсенал
3:0
Первый тайм: 34'

Стадион:
Уотфорд
0'
1:0
5' Пенальти
Обамеянг Пьер-Эмерик
2:0
24' Гол
Тирни Киран
3:0
33' Гол
Обамеянг Пьер-Эмерик
34'
26
Мартинес
Эмилиано
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли
16
Холдинг
Роб
23
Луис
Давид
3
Тирни
Киран
8
Себальос
Дани
34
Джака
Гранит
19
Пепе
Николя
28
Уиллок
Джо
14
Обамеянг
Пьер-Эмерик
9
Ляказетт
Александр
26
Фостер
Бен
21
Фемения
Кико
27
Кабаселе
Кристиан
4
Доусон
Крэйг
11
Масина
Адам
23
Сарр
Исмаила
16
Дюкур
Абдулайе
19
Хьюз
Уилл
37
Перейра
Роберто
10
Уэлбек
Данни
9
Дини
Трой
Арсенал
4-2-3-1
Уотфорд
4-4-2

Ход матча

5'
Обамеянг Пьер-Эмерик
1:0
24'
Тирни Киран
(Обамеянг Пьер-Эмерик)
2:0
33'
Обамеянг Пьер-Эмерик
(Тирни Киран)
3:0

Статистика матча

  • 3 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 45 Владение мячом, % 55

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 21 (2) 0.55
2. Ляказетт Александр 10 0.26
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Нелсон Райс 1 0.03
17. Колашинац Сеад 0 0
18. Себальос Дани 0 0
19. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
20. Мустафи Шкодран 0 0
21. Гендузи Маттео 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 9 (4) 0.24
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 9 0
2. Луис Давид 5 2
3. Ляказетт Александр 8 0
4. Торрейра Лукас 7 0
5. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
6. Папастатопулос Сократис 6 0
7. Гендузи Маттео 6 0
8. Сака Букайо 6 0
9. Чамберс Калум 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Колашинац Сеад 4 0
12. Пепе Николя 4 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Уиллок Джо 2 0
18. Нкетиа Эдди 0 1
19. Озил Месут 1 0
20. Мхитарян Генрих 1 0
21. Мартинес Эмилиано 1 0
22. Себальос Дани 1 0
23. Нелсон Райс 1 0
24. Мартинелли Габриэл 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Хьюз Уилл 8 0
4. Каткарт Крейг 7 0
5. Мариаппа Эдриан 5 1
6. Кабаселе Кристиан 2 2
7. Холебас Хосе 5 0
8. Фемения Кико 5 0
9. Доусон Крэйг 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Клеверли Том 2 0
15. Фостер Бен 1 0
16. Янмат Дарил 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 14% (7) 16% (8) 20% (10) 18% (9) 16% (8) 16% (8)
 Уотфорд 16.13% (5) 16.13% (5) 12.9% (4) 32.26% (10) 12.9% (4) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Уотфорд 2:2 Арсенал Премьер-лига Уотфорд 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 3:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Кубок Уотфорд 0:3 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • Первый тайм
  • 26'
    Пауза в матче. Игроки отправились к скамейкам запасных попить воды.
  • Описание гола
    24'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    2:0!!!
    ТИРНИ!!! Пепе справа навесил на дальнюю штангу. Обамеянг остановил мяч и откатил его на Тирни. Пол с пятнадцати метров точно пробил в дальний угол.
  • 24'
    Дини справа прострелил вдоль ворот, но никого из партнёров на линии прострела не оказалось.
  • Фол, нарушение
    23'
    Масина в центре поля завалил на газон Уиллока.
  • 21'
    Перейра справа навесил в центр штрафной площади, где Дини не смог выиграть верховую борьбу у защитников "Арсенала".
  • 19'
    Дини после навеса Сарра справа головой пробил по мячу, но попал мячом в голову Холдинга.
  • Угловой
    18'
    Гости исполнили угловой удар. Лондонцы спокойно выбили мяч к центральному кругу.
  • 17'
    Тирни слева слишком сильно прокинул мяч себе на ход и упустил его за пределы поля.
  • 16'
    Холдинг опередил Лини после подачи с правого фланга и выбил мяч.
  • Опасный момент
    15'
    Сарр справа прорвался к воротам и откатил мяч на Дюкура. Под удар Абдулайе бросился соперник, а удар по воротам нанёс уже Перейра. Мартинес ногой сумел отбить футбольный снаряд.
  • 14'
    Пепе справа рванул вперёд, но попытка пройти сквозь группу из четырёх соперников успехом не увенчалась.
  • Фол, нарушение
    13'
    Ляказетт в центральном круге завалил на газон Дюкура.
  • 12'
    Мяч не задерживается в центре поля. Обе команды сегодня быстро переходят к атакующей фазе.
  • Угловой
    11'
    Доусон в чужой штрафной площади нарушил правила после подачи от углового флага. "Арсенал" спокойно продолжит встречу, введя мяч в игру от своих ворот.
  • 10'
    Сегодня решается судьба "Уотфорда" на следующий сезон. Гостям сегодня нудно сыграть лучше, чем "Астон Вилле"  в параллельном матче против "Вест Хэма" для сохранения прописки в Премьер-лиге..
  • 9'
    Пепе решил справа у угла штрафной площади упасть. Дин даже повода для свистка не усмотрел.
  • 8'
    Дюкур справа навесил на Сарра, который решил пробить впадении через себя с пятнадцати метров. Мяч едва долетел до Мартинеса.
  • 7'
    Уэльек слева прорвался в штрафную площадь, но его удар с острого угла вышел очень неточным.
  • Пенальти
    5'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ОБАМЕЯНГ!!! Обамеянг уверенно пробил в левый угол, а Фостер прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    4'
    Определено нарушение правил со стороны Доусона. Будет пенальти! Ляказетту досталось по затылку от защитника "Арсенала".
  • 4'
    Ляказетт держится за затылок, а арбитры просматривают повторы на предмет пенальти. Пауза в матче уже в самом дебюте.
  • Опасный момент
    3'
    Обамеянг слева навесил на Ляказетта. Последовала скидка на Себальоса, который с семнадцати метров пробил немного выше перекладины.
  • 2'
    "Арсенал" играет в красных футболках с белыми рукавами и белых трусах, "Уотфорд" - в жёлто-чёрных футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Эмирейтс"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Emirates Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Арсенал 3:0 Уотфорд

Исход игры
Арсенал
85.9% (140)
Ничья
8.6% (14)
Уотфорд
5.5% (9)
Тотал 2.5
Больше
52% (78)
Меньше
48% (72)
Обе команды забьют
Да
54% (81)
Нет
46% (69)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
26.4% (43)
2:1 Арсенал
23.9% (39)
3:1 Арсенал
12.9% (21)
1:0 Арсенал
9.8% (16)
1:1 Ничья
6.7% (11)
3:0 Арсенал
4.3% (7)
1:2 Уотфорд
3.7% (6)
2:2 Ничья
1.2% (2)
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