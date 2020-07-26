Канониры на хорошей ноте завершат чемпионат
НикитаФуфачев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|21 (2)
|0.55
|2.
|Ляказетт Александр
|10
|0.26
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Сака Букайо
|1
|0.03
|9.
|Озил Месут
|1
|0.03
|10.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|11.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|14.
|Седрик Соареш
|1
|0.03
|15.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|16.
|Нелсон Райс
|1
|0.03
|17.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|18.
|Себальос Дани
|0
|0
|19.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|20.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|21.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|9
|0
|2.
|Луис Давид
|5
|2
|3.
|Ляказетт Александр
|8
|0
|4.
|Торрейра Лукас
|7
|0
|5.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|5
|1
|6.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|7.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|8.
|Сака Букайо
|6
|0
|9.
|Чамберс Калум
|5
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|11.
|Колашинац Сеад
|4
|0
|12.
|Пепе Николя
|4
|0
|13.
|Мустафи Шкодран
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|2
|0
|15.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|16.
|Тирни Киран
|2
|0
|17.
|Уиллок Джо
|2
|0
|18.
|Нкетиа Эдди
|0
|1
|19.
|Озил Месут
|1
|0
|20.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|21.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|22.
|Себальос Дани
|1
|0
|23.
|Нелсон Райс
|1
|0
|24.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Хьюз Уилл
|8
|0
|4.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|5.
|Мариаппа Эдриан
|5
|1
|6.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|7.
|Холебас Хосе
|5
|0
|8.
|Фемения Кико
|5
|0
|9.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Клеверли Том
|2
|0
|15.
|Фостер Бен
|1
|0
|16.
|Янмат Дарил
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|14% (7)
|16% (8)
|20% (10)
|18% (9)
|16% (8)
|16% (8)
|Уотфорд
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21