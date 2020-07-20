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Стадион:
Уотфорд

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Обамеянг Пьер-Эмерик 20 (1) 0.53
2. Ляказетт Александр 10 0.26
3. Пепе Николя 5 (1) 0.13
4. Мартинелли Габриэл 3 0.08
5. Луис Давид 2 0.05
6. Папастатопулос Сократис 2 0.05
7. Нкетиа Эдди 2 0.05
8. Сака Букайо 1 0.03
9. Озил Месут 1 0.03
10. Джака Гранит 1 0.03
11. Чамберс Калум 1 0.03
12. Торрейра Лукас 1 0.03
13. Уиллок Джо 1 0.03
14. Седрик Соареш 1 0.03
15. Бельерин Эктор 1 0.03
16. Нелсон Райс 1 0.03
17. Колашинац Сеад 0 0
18. Себальос Дани 0 0
19. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 0 0
20. Мустафи Шкодран 0 0
21. Гендузи Маттео 0 0
Уотфорд
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дини Трой 9 (4) 0.24
2. Сарр Исмаила 5 0.13
3. Делофеу Херард 4 (1) 0.11
4. Дюкур Абдулайе 4 0.11
5. Перейра Роберто 3 (1) 0.08
6. Грэй Андре 2 0.05
7. Доусон Крэйг 2 0.05
8. Хьюз Уилл 1 0.03
9. Уэлбек Данни 1 0.03
10. Клеверли Том 1 0.03
11. Масина Адам 1 0.03
12. Капу Этьен 0 0
13. Кабаселе Кристиан 0 0
14. Янмат Дарил 0 0
15. Чалоба Натаниэл 0 0

Карточки

Арсенал
# Игрок      
1. Джака Гранит 9 0
2. Луис Давид 5 2
3. Ляказетт Александр 8 0
4. Торрейра Лукас 7 0
5. Мэйтленд-Найлс Эйнсли 5 1
6. Папастатопулос Сократис 6 0
7. Гендузи Маттео 6 0
8. Сака Букайо 6 0
9. Чамберс Калум 5 0
10. Обамеянг Пьер-Эмерик 3 1
11. Колашинац Сеад 4 0
12. Пепе Николя 4 0
13. Мустафи Шкодран 2 0
14. Лено Бернд 2 0
15. Бельерин Эктор 2 0
16. Тирни Киран 2 0
17. Уиллок Джо 2 0
18. Нкетиа Эдди 0 1
19. Озил Месут 1 0
20. Мхитарян Генрих 1 0
21. Мартинес Эмилиано 1 0
22. Себальос Дани 1 0
23. Нелсон Райс 1 0
24. Мартинелли Габриэл 1 0
Уотфорд
# Игрок      
1. Капу Этьен 8 0
2. Дюкур Абдулайе 8 0
3. Хьюз Уилл 8 0
4. Каткарт Крейг 7 0
5. Мариаппа Эдриан 5 1
6. Кабаселе Кристиан 2 2
7. Холебас Хосе 5 0
8. Фемения Кико 5 0
9. Доусон Крэйг 5 0
10. Делофеу Херард 4 0
11. Дини Трой 3 0
12. Перейра Роберто 3 0
13. Масина Адам 3 0
14. Клеверли Том 2 0
15. Фостер Бен 1 0
16. Янмат Дарил 1 0
17. Грэй Андре 1 0
18. Чалоба Натаниэл 1 0
19. Пуссетто Игнасио 1 0
20. Саксесс Исаак 1 0
21. Сарр Исмаила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Арсенал 14% (7) 16% (8) 20% (10) 18% (9) 16% (8) 16% (8)
 Уотфорд 16.13% (5) 16.13% (5) 12.9% (4) 32.26% (10) 12.9% (4) 9.68% (3)

Предыдущие игры

Арсенал Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла

Последние игры между собой

Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
Уотфорд 2:2 Арсенал Премьер-лига Уотфорд 0:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 3:0 Уотфорд Премьер-лига
Уотфорд 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Премьер-лига Уотфорд 1:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 4:0 Уотфорд Премьер-лига Арсенал 1:2 Уотфорд Кубок Уотфорд 0:3 Арсенал Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Арсенал - Уотфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 73
    Арсенал 84.9% (62)
    X 12.3% (9)
    Уотфорд 2.7% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд

    Исход игры
    Арсенал
    84.9% (62)
    Ничья
    12.3% (9)
    Уотфорд
    2.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.3% (27)
    Меньше
    59.7% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    46.27% (31)
    Нет
    53.73% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Арсенал
    32.9% (24)
    2:1 Арсенал
    16.4% (12)
    1:1 Ничья
    11% (8)
    3:1 Арсенал
    11% (8)
    1:0 Арсенал
    9.6% (7)
    3:0 Арсенал
    5.5% (4)
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