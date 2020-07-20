Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|20 (1)
|0.53
|2.
|Ляказетт Александр
|10
|0.26
|3.
|Пепе Николя
|5 (1)
|0.13
|4.
|Мартинелли Габриэл
|3
|0.08
|5.
|Луис Давид
|2
|0.05
|6.
|Папастатопулос Сократис
|2
|0.05
|7.
|Нкетиа Эдди
|2
|0.05
|8.
|Сака Букайо
|1
|0.03
|9.
|Озил Месут
|1
|0.03
|10.
|Джака Гранит
|1
|0.03
|11.
|Чамберс Калум
|1
|0.03
|12.
|Торрейра Лукас
|1
|0.03
|13.
|Уиллок Джо
|1
|0.03
|14.
|Седрик Соареш
|1
|0.03
|15.
|Бельерин Эктор
|1
|0.03
|16.
|Нелсон Райс
|1
|0.03
|17.
|Колашинац Сеад
|0
|0
|18.
|Себальос Дани
|0
|0
|19.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|0
|0
|20.
|Мустафи Шкодран
|0
|0
|21.
|Гендузи Маттео
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дини Трой
|9 (4)
|0.24
|2.
|Сарр Исмаила
|5
|0.13
|3.
|Делофеу Херард
|4 (1)
|0.11
|4.
|Дюкур Абдулайе
|4
|0.11
|5.
|Перейра Роберто
|3 (1)
|0.08
|6.
|Грэй Андре
|2
|0.05
|7.
|Доусон Крэйг
|2
|0.05
|8.
|Хьюз Уилл
|1
|0.03
|9.
|Уэлбек Данни
|1
|0.03
|10.
|Клеверли Том
|1
|0.03
|11.
|Масина Адам
|1
|0.03
|12.
|Капу Этьен
|0
|0
|13.
|Кабаселе Кристиан
|0
|0
|14.
|Янмат Дарил
|0
|0
|15.
|Чалоба Натаниэл
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Джака Гранит
|9
|0
|2.
|Луис Давид
|5
|2
|3.
|Ляказетт Александр
|8
|0
|4.
|Торрейра Лукас
|7
|0
|5.
|Мэйтленд-Найлс Эйнсли
|5
|1
|6.
|Папастатопулос Сократис
|6
|0
|7.
|Гендузи Маттео
|6
|0
|8.
|Сака Букайо
|6
|0
|9.
|Чамберс Калум
|5
|0
|10.
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|3
|1
|11.
|Колашинац Сеад
|4
|0
|12.
|Пепе Николя
|4
|0
|13.
|Мустафи Шкодран
|2
|0
|14.
|Лено Бернд
|2
|0
|15.
|Бельерин Эктор
|2
|0
|16.
|Тирни Киран
|2
|0
|17.
|Уиллок Джо
|2
|0
|18.
|Нкетиа Эдди
|0
|1
|19.
|Озил Месут
|1
|0
|20.
|Мхитарян Генрих
|1
|0
|21.
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|22.
|Себальос Дани
|1
|0
|23.
|Нелсон Райс
|1
|0
|24.
|Мартинелли Габриэл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Капу Этьен
|8
|0
|2.
|Дюкур Абдулайе
|8
|0
|3.
|Хьюз Уилл
|8
|0
|4.
|Каткарт Крейг
|7
|0
|5.
|Мариаппа Эдриан
|5
|1
|6.
|Кабаселе Кристиан
|2
|2
|7.
|Холебас Хосе
|5
|0
|8.
|Фемения Кико
|5
|0
|9.
|Доусон Крэйг
|5
|0
|10.
|Делофеу Херард
|4
|0
|11.
|Дини Трой
|3
|0
|12.
|Перейра Роберто
|3
|0
|13.
|Масина Адам
|3
|0
|14.
|Клеверли Том
|2
|0
|15.
|Фостер Бен
|1
|0
|16.
|Янмат Дарил
|1
|0
|17.
|Грэй Андре
|1
|0
|18.
|Чалоба Натаниэл
|1
|0
|19.
|Пуссетто Игнасио
|1
|0
|20.
|Саксесс Исаак
|1
|0
|21.
|Сарр Исмаила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Арсенал
|14% (7)
|16% (8)
|20% (10)
|18% (9)
|16% (8)
|16% (8)
|Уотфорд
|16.13% (5)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|32.26% (10)
|12.9% (4)
|9.68% (3)
Предыдущие игры
Арсенал Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:0 Арсенал Арсенал 2:0 Манчестер Сити Арсенал 2:1 Ливерпуль Тоттенхэм 2:1 Арсенал
Арсенал 1:1 Лестер Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Арсенал 4:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Саутгемптон 0:2 Арсенал Брайтон 2:1 Арсенал Манчестер Сити 3:0 Арсенал Арсенал 2:3 Брентфорд Арсенал 6:0 Чарльтон Арсенал 1:0 Вест Хэм Портсмут 0:2 Арсенал Арсенал 1:2 Олимпиакос Арсенал 3:2 Эвертон Олимпиакос 0:1 Арсенал Арсенал 4:0 Ньюкасл Бёрнли 0:0 Арсенал
Уотфорд Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Вест Хэм 3:1 Уотфорд Уотфорд 2:1 Ньюкасл Уотфорд 2:1 Норвич
Челси 3:0 Уотфорд Уотфорд 1:3 Саутгемптон Бёрнли 1:0 Уотфорд Уотфорд 1:1 Лестер Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Уотфорд 3:0 Ливерпуль Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брайтон 1:1 Уотфорд Уотфорд 2:3 Эвертон Транмир 2:1 Уотфорд Астон Вилла 2:1 Уотфорд Уотфорд 0:0 Тоттенхэм Борнмут 0:3 Уотфорд Уотфорд 3:3 Транмир Уотфорд 2:1 Вулверхэмптон Уотфорд 3:0 Астон Вилла
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 6, ничьи: 1, поражения: 3
Уотфорд: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Арсенал - Уотфорд
Исход игры
Арсенал
84.9% (62)
Ничья
12.3% (9)
Уотфорд
2.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.3% (27)
Меньше
59.7% (40)
Обе команды забьют
Да
46.27% (31)
Нет
53.73% (36)
Популярный счёт
2:0 Арсенал
32.9% (24)
2:1 Арсенал
16.4% (12)
1:1 Ничья
11% (8)
3:1 Арсенал
11% (8)
1:0 Арсенал
9.6% (7)
3:0 Арсенал
5.5% (4)
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