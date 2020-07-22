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Рубин
1:1
Второй тайм: 52'

Стадион:
Спартак Москва
0'
3' Желтая карточка
Самошников Илья
33' Желтая карточка
Понсе Эсекель
38' Желтая карточка
Старфельт Карл
0:1
40' Пенальти
Бакаев Зелимхан
1:1
45' Пенальти
Игнатьев Иван
52'
Рубин - Спартак. 1:1. Владислав ...
Рубин - Спартак. 0:1. Зелимхан Б...
22
Дюпин
Юрий
5
Уремович
Филип
2
Старфельт
Карл
77
Самошников
Илья
12
Зуев
Александр
28
Абильдгор
Оливер
10
Коновалов
Игорь
87
Бакаев
Солтмурад
8
Йевтич
Дарко
21
Кварацхелия
Хвича
19
Игнатьев
Иван
98
Максименко
Александр
39
Маслов
Павел
2
Жиго
Самуэль
14
Джикия
Георгий
92
Рассказов
Николай
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
10
Бакаев
Зелимхан
6
Айртон
Лукас
19
Понсе
Эсекель
23
Ларссон
Джордан
Рубин
4-2-3-1
Спартак Москва
3-5-2

Ход матча

3'
Самошников Илья
 
33'
 
Понсе Эсекель
38'
Старфельт Карл
 
40'
0:1
Бакаев Зелимхан
45'
Игнатьев Иван
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 5 (1) 0.17
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бакаев Зелимхан 6 (3) 0.2
2. Ларссон Джордан 6 0.2
3. Понсе Эсекель 6 0.2
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Зобнин Роман 2 0.07
6. Тиль Гус 2 0.07
7. Шюррле Андре 1 0.03
8. Мирзов Резиуан 1 0.03
9. Рассказов Николай 1 0.03
10. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
11. Джикия Георгий 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
15. Маслов Павел 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 11 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Самошников Илья 4 0
8. Подберёзкин Вячеслав 2 1
9. Марков Евгений 3 0
10. Данченко Олег 3 0
11. Старфельт Карл 3 0
12. Степанов Данил 3 0
13. Макаров Денис 1 1
14. Тарасов Дмитрий 2 0
15. Денисов Виталий 2 0
16. Могилевец Павел 2 0
17. Дюпин Юрий 2 0
18. Йевтич Дарко 2 0
19. Сорокин Егор 2 0
20. Микелтадзе Бека 2 0
21. Сантос Пабло 2 0
22. Абильдгор Оливер 2 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Игнатьев Иван 1 0
25. Поярков Николай 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Умяров Наиль 6 0
6. Понсе Эсекель 4 1
7. Гулиев Аяз 5 0
8. Айртон Лукас 5 0
9. Ташаев Александр 4 0
10. Кутепов Илья 4 0
11. Тиль Гус 4 0
12. Крал Алекс 4 0
13. Шюррле Андре 3 0
14. Мирзов Резиуан 3 0
15. Рассказов Николай 3 0
16. Маслов Павел 3 0
17. Тедеско Доменико 1 1
18. Ещенко Андрей 2 0
19. Ларссон Джордан 2 0
20. Соболев Александр Сергеевич 2 0
21. Бакаев Солтмурад 2 0
22. Адриано Луис 1 0
23. Ребров Артём 1 0
24. Фернандо Мартинс 1 0
25. Мелкадзе Георгий 1 0
26. Максименко Александр 1 0
27. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Спартак Москва 6.9% (2) 6.9% (2) 24.14% (7) 13.79% (4) 24.14% (7) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Рубин: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 53'
    Бакаев в подкате откровенно сбивал Айртона. Тянул этот эпизод на желтую карточку, но судья был иного мнения.
  • 52'
    Теперь уже с угла поля навесил в центр штрафной Йевтич, но здесь выше всех прыгнул Джикия и вынес мяч головой на фланг.
  • 51'
    С левого фланга исполнил подачу на линию вратарской Айртон, но на выходе Дюпин перехватил этот пас.
  • 50'
    Активнее начали второй тайм москвичи, но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.
  • 49'
    С угла поля навесил Зобнин на дальнюю штангу, где пробил головой Жиго, но мяч полетел гораздо выше перекладины.
  • 48'
    Получил по ногам на фланге Кварацхелия от Рассказова. Ограничился на этот раз судья устным предупреждением.
  • 47'
    Взял инициативу на себя Зобнин, обыграл двоих защитников, ворвался в штрафную, но здесь пробить ему не позволил в подкате Уремович.
  • Второй тайм начался
    46'
    Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Ничего интересного в добавленное время не произошло, судья отправил команды на перерыв. После первого тайма счет равный!
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.
  • Пенальти
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Иван Игнатьев! Пробил на силу Игнатьев с одиннадцатиметровой отметки точно под перекладину. У Максименко не было ни единого шанса, чтобы спасти свою команду.
  • Пенальти!
    44'
    На фланге убрал соперника финтом Кварацхелия, ворвался в штрафную, но был сбит Айртоном. Судья без раздумий указал на "точку". Это еще один пенальти!
  • 43'
    Со штрафного навесил Зуев на дальнюю штангу, где Коновалов сбросил головой в центр, но там никого из партнеров не оказалось.
  • 42'
    На фланге получил по ногам Кварацхелия от Маслова. Опасный штрафной будет в распоряжении казанской команды.
  • Желтая карточка
    41'
    Еще и желтую карточку за игру рукой получил в моменте с пенальти Старфельт. Защитник особо и не спорил с арбитром.
  • Пенальти
    40'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Зелимхан Бакаев! Уверенно пробил пенальти Бакаев, выдержав паузу, точно в нижний правый от себя угол. Дюпин пытался среагировать, но прыгнул в противоположную сторону.
  • Пенальти!
    39'
    От лицевой линии покатил поперек Бакаев в центр на Ларссона, который пробил в касание. Мяч от руки Старфельта полетел выше перекладины, но судья все видел и назначил пенальти.
  • 38'
    С угла поля навесил Зобнин на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Жиго, но не смог он дотянуться до мяча.
  • Угловой
    37'
    С левого фланга прострелил низом в штрафную Айртон, но от ноги защитника мяч полетел на очередной угловой.
  • 36'
    Бакаев отлично вырезал в штрафную на Игнатьева, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.
  • 35'
    С левого фланга навесил на дальнюю штангу Айртон. Здесь выиграл верх Ларссон и пробил головой, но крайне неточно.
  • Желтая карточка
    34'
    В верховой борьбе против Самошникова заехал локтем по лицу сопернику Понсе. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.
  • 33'
    Догнал мяч у лицевой линии Понсе и прострелил тут же во вратарскую, но здесь спокойно вынес в аут Старфельт.
  • 32'
    Отдавал в прорыв Коновалов на ход Кварацхелии, но тот не мог оторваться от Маслова и потерял мяч.
  • 31'
    Прорывался Айртон на скорости по флангу, но напоролся на Бакаева, который в чистом подкате отобрал мяч.
  • 30'
    Дальний заброс исполнял Рассказов в штрафную в направлении Понсе, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 29'
    С левого фланга покатил низом Зуев в штрафную на Кварацхелию, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Маслов.
  • 28'
    Тонко отдавал Зобнин в штрафную на Понсе, но тому пробить в одно касание не позволил в подкате Самошников.
  • 27'
    Длинный пас выдавал со своей половины поля Жиго на ход Ларссону, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Самошников.
  • 26'
    Нарушил правила на чужой половине поля Понсе, заехав по ногам Самошникову. Фол в атаке зафиксировал судья.
  • 25'
    Взял инициативу на себя Зобнин, прошел к штрафной и запустил пасом по флангу Айртона, который тут же прострелил вдоль ворот. На дальней штанге не успел замкнуть Понсе.
  • 23'
    Заехал сзади по ногам сопернику в подкате Старфельт. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.
  • 22'
    Очередной заброс исполнял Зобнин в штрафную в направлении Рассказова, но прочитал эпизод Дюпин и на выходе перехватил сферу.
  • 21'
    Забрасывал Зобнин в штрафную, куда врывался Понсе, но в последний момент перехватил этот пас Уремович.
  • 20'
    С углового навесил на дальнюю штангу Бакаев, но здесь крайне неточно пробил головой Коновалов.
  • 19'
    Убежал в контратаку по левой бровке Кварацхелия и прострелил вдоль ворот. Максименко на выходе отбил мяч в сторону, а дальше подстраховали партнеры.
  • 18'
    Подавал в штрафную с левой бровки Айртон. Здесь первым на мяче оказался Старфельт и вынес сферу в аут.
  • 17'
    Мог убегать на ворота соперника Кварацхелия после заброса от Коновалова, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.
  • Офсайд
    16'
    Бакаев мягко забросил на фланг, куда врывался Айртон, но не выдержал он линию и оказался в положении "вне игры".
  • 15'
    Джикия нашел пасом на фланге Айртона, но тот не увидел продолжения атаки и вынужден был разворачиваться назад.
  • 14'
    Успокоилась игра в последние минуты. Команды не торопятся раскрываться, боясь пропустить контратаку.
  • 13'
    Ушел от соперника на фланге Кварацхелия и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 12'
    Бакаев с правого фланга покатил в штрафную под удар Йевтичу, который пробил в касание, но на пути мяч оказался защитник.
  • 11'
    После подачи с угла поля пробил головой Крал, но мяч полетел крайне слабо и оказался в руках Дюпина.
  • Угловой
    10'
    Бакаев с левого фланга навесил в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел на угловой.
  • 9'
    Мягко забросил Зобнин на правый фланг, куда забегал Рассказов, но его опередил Зуев и вынес мяч за боковую линию.
  • 8'
    Прорвался по правой бровке Солтмурад Бакаев и навесил на одиннадцатиметровую отметку, где в падении пробил Кварацхелия, но точно в руки голкиперу.
  • 7'
    Тонко отдавал в штрафную Бакаев на ход Ларссону, который упал в борьбе с защитником, но арбитр не стал назначать пенальти.
  • 6'
    На фланге ушел от соперника Кварацхелия и подал во вратарскую, но здесь пробить Игнатьеву не позволил Джикия.
  • 5'
    Со штрафного навесил Зобнин в центр штрафной, где головой без сопротивления пробил Понсе, но мяч прошел выше перекладины.
  • Желтая карточка
    4'
    Прорвался по флангу на скорости Айртон и получил по ногам от Самошникова. Заслуженная желтая карточка для нарушителя была показана.
  • 3'
    С угла поля навесил Бакаев на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Джикия и вынес мяч далеко в центр поля.
  • 2'
    Хозяева будут играть сегодня в традиционный для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Kazan Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Рубин 1:1 Спартак Москва

Исход игры
Рубин
20.5% (34)
Ничья
46.4% (77)
Спартак Москва
33.1% (55)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (54)
Меньше
64.71% (99)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (66)
1:2 Спартак Москва
19.9% (33)
2:1 Рубин
9% (15)
1:0 Рубин
9% (15)
0:1 Спартак Москва
5.4% (9)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:2 Спартак Москва
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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