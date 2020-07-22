Рубин
1:1
Второй тайм: 52'
Стадион: Казань Арена
Спартак Москва
3' Желтая карточкаСамошников Илья
33' Желтая карточкаПонсе Эсекель
38' Желтая карточкаСтарфельт Карл
0:1
40' ПенальтиБакаев Зелимхан
1:1
45' ПенальтиИгнатьев Иван
22
Дюпин
Юрий
39
Маслов
Павел
47
Зобнин
Роман
33
Крал
Алекс
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Сантос ПаблоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
-
39 Маслов ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Ребров АртёмВратарь
-
29 Кутепов ИльяЗащитник
-
56 Гапонов ИльяЗащитник
-
61 Голосов ИльяЗащитник
- Полузащитник
-
54 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тедеско Доменико
Ход матча
33'
38'
40'
0:1
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|5 (1)
|0.17
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бакаев Зелимхан
|6 (3)
|0.2
|2.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|3.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Зобнин Роман
|2
|0.07
|6.
|Тиль Гус
|2
|0.07
|7.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|8.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|9.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|10.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|11.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|15.
|Маслов Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|11
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Самошников Илья
|4
|0
|8.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|9.
|Марков Евгений
|3
|0
|10.
|Данченко Олег
|3
|0
|11.
|Старфельт Карл
|3
|0
|12.
|Степанов Данил
|3
|0
|13.
|Макаров Денис
|1
|1
|14.
|Тарасов Дмитрий
|2
|0
|15.
|Денисов Виталий
|2
|0
|16.
|Могилевец Павел
|2
|0
|17.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|18.
|Йевтич Дарко
|2
|0
|19.
|Сорокин Егор
|2
|0
|20.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|21.
|Сантос Пабло
|2
|0
|22.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|25.
|Поярков Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Умяров Наиль
|6
|0
|6.
|Понсе Эсекель
|4
|1
|7.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|8.
|Айртон Лукас
|5
|0
|9.
|Ташаев Александр
|4
|0
|10.
|Кутепов Илья
|4
|0
|11.
|Тиль Гус
|4
|0
|12.
|Крал Алекс
|4
|0
|13.
|Шюррле Андре
|3
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|15.
|Рассказов Николай
|3
|0
|16.
|Маслов Павел
|3
|0
|17.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|18.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|19.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|20.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|21.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|22.
|Адриано Луис
|1
|0
|23.
|Ребров Артём
|1
|0
|24.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|25.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|26.
|Максименко Александр
|1
|0
|27.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Спартак Москва
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
Прогнозы на матч Рубин 1:1 Спартак Москва
Исход игры
Рубин
20.5% (34)
Ничья
46.4% (77)
Спартак Москва
33.1% (55)
Тотал 2.5
Больше
35.29% (54)
Меньше
64.71% (99)
Обе команды забьют
Да
78.43% (120)
Нет
21.57% (33)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (66)
1:2 Спартак Москва
19.9% (33)
2:1 Рубин
9% (15)
1:0 Рубин
9% (15)
0:1 Спартак Москва
5.4% (9)
0:0 Ничья
2.4% (4)
0:2 Спартак Москва
2.4% (4)
2:2 Ничья
1.8% (3)
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