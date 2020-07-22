С угла поля навесил Зобнин на дальнюю штангу, где пробил головой Жиго, но мяч полетел гораздо выше перекладины.

Активнее начали второй тайм москвичи, но пока пройти массированную оборону соперника им не удается.

С левого фланга исполнил подачу на линию вратарской Айртон, но на выходе Дюпин перехватил этот пас.

Теперь уже с угла поля навесил в центр штрафной Йевтич, но здесь выше всех прыгнул Джикия и вынес мяч головой на фланг.

Бакаев в подкате откровенно сбивал Айртона. Тянул этот эпизод на желтую карточку, но судья был иного мнения.

Незаметно пролетели пятнадцать минут перерыва, пора начинать второй тайм. Прозвучал свисток, поехали!

Взял инициативу на себя Зобнин, обыграл двоих защитников, ворвался в штрафную, но здесь пробить ему не позволил в подкате Уремович.

Получил по ногам на фланге Кварацхелия от Рассказова. Ограничился на этот раз судья устным предупреждением.

Первый тайм

— Ничего интересного в добавленное время не произошло, судья отправил команды на перерыв. После первого тайма счет равный!

45' Одну минуту компенсировал арбитр к времени первого тайма.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-1! Иван Игнатьев! Пробил на силу Игнатьев с одиннадцатиметровой отметки точно под перекладину. У Максименко не было ни единого шанса, чтобы спасти свою команду.

44' На фланге убрал соперника финтом Кварацхелия, ворвался в штрафную, но был сбит Айртоном. Судья без раздумий указал на "точку". Это еще один пенальти!

43' Со штрафного навесил Зуев на дальнюю штангу, где Коновалов сбросил головой в центр, но там никого из партнеров не оказалось.

42' На фланге получил по ногам Кварацхелия от Маслова. Опасный штрафной будет в распоряжении казанской команды.

41' Еще и желтую карточку за игру рукой получил в моменте с пенальти Старфельт. Защитник особо и не спорил с арбитром.

40' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Зелимхан Бакаев! Уверенно пробил пенальти Бакаев, выдержав паузу, точно в нижний правый от себя угол. Дюпин пытался среагировать, но прыгнул в противоположную сторону.

39' От лицевой линии покатил поперек Бакаев в центр на Ларссона, который пробил в касание. Мяч от руки Старфельта полетел выше перекладины, но судья все видел и назначил пенальти.

38' С угла поля навесил Зобнин на дальнюю штангу, где пытался пробить головой Жиго, но не смог он дотянуться до мяча.

37' С левого фланга прострелил низом в штрафную Айртон, но от ноги защитника мяч полетел на очередной угловой.

36' Бакаев отлично вырезал в штрафную на Игнатьева, но тот не смог зацепиться за мяч в борьбе с двумя защитниками.

35' С левого фланга навесил на дальнюю штангу Айртон. Здесь выиграл верх Ларссон и пробил головой, но крайне неточно.

34' В верховой борьбе против Самошникова заехал локтем по лицу сопернику Понсе. Расценил это нарушение судья на желтую карточку.

33' Догнал мяч у лицевой линии Понсе и прострелил тут же во вратарскую, но здесь спокойно вынес в аут Старфельт.

32' Отдавал в прорыв Коновалов на ход Кварацхелии, но тот не мог оторваться от Маслова и потерял мяч.

31' Прорывался Айртон на скорости по флангу, но напоролся на Бакаева, который в чистом подкате отобрал мяч.

30' Дальний заброс исполнял Рассказов в штрафную в направлении Понсе, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

29' С левого фланга покатил низом Зуев в штрафную на Кварацхелию, но до того мяч не дошел. Хорошо на перехвате сыграл Маслов.

28' Тонко отдавал Зобнин в штрафную на Понсе, но тому пробить в одно касание не позволил в подкате Самошников.

27' Длинный пас выдавал со своей половины поля Жиго на ход Ларссону, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Самошников.

26' Нарушил правила на чужой половине поля Понсе, заехав по ногам Самошникову. Фол в атаке зафиксировал судья.

25' Взял инициативу на себя Зобнин, прошел к штрафной и запустил пасом по флангу Айртона, который тут же прострелил вдоль ворот. На дальней штанге не успел замкнуть Понсе.

23' Заехал сзади по ногам сопернику в подкате Старфельт. Можно было показать желтую карточку, но судья ограничился устным предупреждением.

22' Очередной заброс исполнял Зобнин в штрафную в направлении Рассказова, но прочитал эпизод Дюпин и на выходе перехватил сферу.

21' Забрасывал Зобнин в штрафную, куда врывался Понсе, но в последний момент перехватил этот пас Уремович.

20' С углового навесил на дальнюю штангу Бакаев, но здесь крайне неточно пробил головой Коновалов.

19' Убежал в контратаку по левой бровке Кварацхелия и прострелил вдоль ворот. Максименко на выходе отбил мяч в сторону, а дальше подстраховали партнеры.

18' Подавал в штрафную с левой бровки Айртон. Здесь первым на мяче оказался Старфельт и вынес сферу в аут.

17' Мог убегать на ворота соперника Кварацхелия после заброса от Коновалова, но не хватило ему скорости, чтобы догнать мяч до лицевой линии.

16' Бакаев мягко забросил на фланг, куда врывался Айртон, но не выдержал он линию и оказался в положении "вне игры".

15' Джикия нашел пасом на фланге Айртона, но тот не увидел продолжения атаки и вынужден был разворачиваться назад.

14' Успокоилась игра в последние минуты. Команды не торопятся раскрываться, боясь пропустить контратаку.

13' Ушел от соперника на фланге Кварацхелия и прострелил в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

12' Бакаев с правого фланга покатил в штрафную под удар Йевтичу, который пробил в касание, но на пути мяч оказался защитник.

11' После подачи с угла поля пробил головой Крал, но мяч полетел крайне слабо и оказался в руках Дюпина.

10' Бакаев с левого фланга навесил в штрафную, но мяч угодил в спину защитнику и полетел на угловой.

9' Мягко забросил Зобнин на правый фланг, куда забегал Рассказов, но его опередил Зуев и вынес мяч за боковую линию.

8' Прорвался по правой бровке Солтмурад Бакаев и навесил на одиннадцатиметровую отметку, где в падении пробил Кварацхелия, но точно в руки голкиперу.

7' Тонко отдавал в штрафную Бакаев на ход Ларссону, который упал в борьбе с защитником, но арбитр не стал назначать пенальти.

6' На фланге ушел от соперника Кварацхелия и подал во вратарскую, но здесь пробить Игнатьеву не позволил Джикия.

5' Со штрафного навесил Зобнин в центр штрафной, где головой без сопротивления пробил Понсе, но мяч прошел выше перекладины.

4' Прорвался по флангу на скорости Айртон и получил по ногам от Самошникова. Заслуженная желтая карточка для нарушителя была показана.

3' С угла поля навесил Бакаев на ближнюю штангу, но здесь выше всех прыгнул Джикия и вынес мяч далеко в центр поля.

2' Хозяева будут играть сегодня в традиционный для себя бордовых цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.