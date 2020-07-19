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Рубин
 
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Стадион:
Спартак Москва

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Марков Евгений 5 (1) 0.17
2. Кварацхелия Хвича 3 0.1
3. Макаров Денис 2 0.07
4. Давиташвили Зурико 2 0.07
5. Башкиров Евгений 1 0.03
6. Коновалов Игорь 1 0.03
7. Кьяртанссон Видар 1 0.03
8. Микелтадзе Бека 1 0.03
9. Бакаев Солтмурад 1 0.03
10. Могилевец Павел 0 0
11. Подберёзкин Вячеслав 0 0
12. Данченко Олег 0 0
13. Уремович Филип 0 0
Спартак Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларссон Джордан 6 0.2
2. Понсе Эсекель 6 0.2
3. Бакаев Зелимхан 5 (2) 0.17
4. Жиго Самуэль 4 0.13
5. Зобнин Роман 2 0.07
6. Тиль Гус 2 0.07
7. Шюррле Андре 1 0.03
8. Мирзов Резиуан 1 0.03
9. Рассказов Николай 1 0.03
10. Мельгарехо Лоренсо 1 0.03
11. Джикия Георгий 1 0.03
12. Адриано Луис 1 (1) 0.03
13. Фернандо Мартинс 0 0
14. Айртон Лукас 0 0
15. Маслов Павел 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 11 0
2. Коновалов Игорь 7 0
3. Кварацхелия Хвича 4 1
4. Давиташвили Зурико 5 0
5. Башкиров Евгений 3 1
6. Плиев Константин 4 0
7. Подберёзкин Вячеслав 2 1
8. Марков Евгений 3 0
9. Данченко Олег 3 0
10. Самошников Илья 3 0
11. Степанов Данил 3 0
12. Макаров Денис 1 1
13. Тарасов Дмитрий 2 0
14. Денисов Виталий 2 0
15. Могилевец Павел 2 0
16. Дюпин Юрий 2 0
17. Йевтич Дарко 2 0
18. Старфельт Карл 2 0
19. Сорокин Егор 2 0
20. Микелтадзе Бека 2 0
21. Сантос Пабло 2 0
22. Абильдгор Оливер 2 0
23. Кьяртанссон Видар 1 0
24. Игнатьев Иван 1 0
25. Поярков Николай 1 0
Спартак Москва
# Игрок      
1. Джикия Георгий 8 1
2. Жиго Самуэль 8 0
3. Бакаев Зелимхан 7 0
4. Зобнин Роман 3 2
5. Умяров Наиль 6 0
6. Гулиев Аяз 5 0
7. Айртон Лукас 5 0
8. Понсе Эсекель 3 1
9. Ташаев Александр 4 0
10. Кутепов Илья 4 0
11. Тиль Гус 4 0
12. Крал Алекс 4 0
13. Шюррле Андре 3 0
14. Мирзов Резиуан 3 0
15. Рассказов Николай 3 0
16. Маслов Павел 3 0
17. Тедеско Доменико 1 1
18. Ещенко Андрей 2 0
19. Ларссон Джордан 2 0
20. Соболев Александр Сергеевич 2 0
21. Бакаев Солтмурад 2 0
22. Адриано Луис 1 0
23. Ребров Артём 1 0
24. Фернандо Мартинс 1 0
25. Мелкадзе Георгий 1 0
26. Максименко Александр 1 0
27. Ломовицкий Александр 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 6.67% (1) 6.67% (1) 20% (3) 26.67% (4) 26.67% (4) 13.33% (2)
 Спартак Москва 6.9% (2) 6.9% (2) 24.14% (7) 13.79% (4) 24.14% (7) 24.14% (7)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва

Последние игры между собой

Рубин: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 1:2 Спартак Москва Премьер-лига
Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24

Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва

Исход игры
Рубин
19.7% (12)
Ничья
47.5% (29)
Спартак Москва
32.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (24)
Меньше
59.32% (35)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (25)
1:2 Спартак Москва
24.6% (15)
1:0 Рубин
8.2% (5)
2:1 Рубин
6.6% (4)
0:2 Спартак Москва
4.9% (3)
2:2 Ничья
4.9% (3)
1:3 Спартак Москва
3.3% (2)
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