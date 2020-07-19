Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Спартак Москва
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Марков Евгений
|5 (1)
|0.17
|2.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0.1
|3.
|Макаров Денис
|2
|0.07
|4.
|Давиташвили Зурико
|2
|0.07
|5.
|Башкиров Евгений
|1
|0.03
|6.
|Коновалов Игорь
|1
|0.03
|7.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0.03
|8.
|Микелтадзе Бека
|1
|0.03
|9.
|Бакаев Солтмурад
|1
|0.03
|10.
|Могилевец Павел
|0
|0
|11.
|Подберёзкин Вячеслав
|0
|0
|12.
|Данченко Олег
|0
|0
|13.
|Уремович Филип
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларссон Джордан
|6
|0.2
|2.
|Понсе Эсекель
|6
|0.2
|3.
|Бакаев Зелимхан
|5 (2)
|0.17
|4.
|Жиго Самуэль
|4
|0.13
|5.
|Зобнин Роман
|2
|0.07
|6.
|Тиль Гус
|2
|0.07
|7.
|Шюррле Андре
|1
|0.03
|8.
|Мирзов Резиуан
|1
|0.03
|9.
|Рассказов Николай
|1
|0.03
|10.
|Мельгарехо Лоренсо
|1
|0.03
|11.
|Джикия Георгий
|1
|0.03
|12.
|Адриано Луис
|1 (1)
|0.03
|13.
|Фернандо Мартинс
|0
|0
|14.
|Айртон Лукас
|0
|0
|15.
|Маслов Павел
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|11
|0
|2.
|Коновалов Игорь
|7
|0
|3.
|Кварацхелия Хвича
|4
|1
|4.
|Давиташвили Зурико
|5
|0
|5.
|Башкиров Евгений
|3
|1
|6.
|Плиев Константин
|4
|0
|7.
|Подберёзкин Вячеслав
|2
|1
|8.
|Марков Евгений
|3
|0
|9.
|Данченко Олег
|3
|0
|10.
|Самошников Илья
|3
|0
|11.
|Степанов Данил
|3
|0
|12.
|Макаров Денис
|1
|1
|13.
|Тарасов Дмитрий
|2
|0
|14.
|Денисов Виталий
|2
|0
|15.
|Могилевец Павел
|2
|0
|16.
|Дюпин Юрий
|2
|0
|17.
|Йевтич Дарко
|2
|0
|18.
|Старфельт Карл
|2
|0
|19.
|Сорокин Егор
|2
|0
|20.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|21.
|Сантос Пабло
|2
|0
|22.
|Абильдгор Оливер
|2
|0
|23.
|Кьяртанссон Видар
|1
|0
|24.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|25.
|Поярков Николай
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Джикия Георгий
|8
|1
|2.
|Жиго Самуэль
|8
|0
|3.
|Бакаев Зелимхан
|7
|0
|4.
|Зобнин Роман
|3
|2
|5.
|Умяров Наиль
|6
|0
|6.
|Гулиев Аяз
|5
|0
|7.
|Айртон Лукас
|5
|0
|8.
|Понсе Эсекель
|3
|1
|9.
|Ташаев Александр
|4
|0
|10.
|Кутепов Илья
|4
|0
|11.
|Тиль Гус
|4
|0
|12.
|Крал Алекс
|4
|0
|13.
|Шюррле Андре
|3
|0
|14.
|Мирзов Резиуан
|3
|0
|15.
|Рассказов Николай
|3
|0
|16.
|Маслов Павел
|3
|0
|17.
|Тедеско Доменико
|1
|1
|18.
|Ещенко Андрей
|2
|0
|19.
|Ларссон Джордан
|2
|0
|20.
|Соболев Александр Сергеевич
|2
|0
|21.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0
|22.
|Адриано Луис
|1
|0
|23.
|Ребров Артём
|1
|0
|24.
|Фернандо Мартинс
|1
|0
|25.
|Мелкадзе Георгий
|1
|0
|26.
|Максименко Александр
|1
|0
|27.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|6.67% (1)
|6.67% (1)
|20% (3)
|26.67% (4)
|26.67% (4)
|13.33% (2)
|Спартак Москва
|6.9% (2)
|6.9% (2)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|24.14% (7)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: + = -Рубин 0:0 Ростов ЦСКА Москва 1:1 Рубин Рубин 1:0 Краснодар Рубин 1:0 Оренбург
Уфа 0:0 Рубин Рубин 0:2 Локомотив Москва Урал 1:2 Рубин Арсенал Тула 0:1 Рубин Рубин 0:1 Крылья Советов Тамбов 0:0 Рубин Рубин 2:0 Шериф Рубин 2:3 Кайрат Рубин 5:0 Славия Мозырь Рубин 4:1 Спартак Юрмала Рубин 3:0 Войводина Рубин 0:1 Оденсе Рубин 2:1 Слован Братислава Рубин 1:0 Лехия Гданьск Сочи 1:1 Рубин Ахмат 1:1 Рубин
Спартак Москва Последние 20 матчей: + = -Зенит 2:1 Спартак Москва Спартак Москва 3:0 Ахмат Сочи 1:0 Спартак Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва
Спартак Москва 2:3 Тамбов ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Спартак Москва 0:0 Уфа Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Оренбург 1:3 Спартак Москва Спартак Москва 0:1 Краснодар Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Спартак Москва 4:0 Пахтакор Спартак Москва 3:1 Арарат Спартак Москва 3:2 Партизан Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Зенит 1:0 Спартак Москва Урал 0:0 Спартак Москва
Последние игры между собой
Рубин: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Спартак Москва: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 4:2 Спартак Москва Товарищеские матчи Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:2 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Спартак Москва Кубок Рубин 0:4 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 2:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:1 Спартак Москва Премьер-лига Спартак Москва 2:1 Рубин Премьер-лига Спартак Москва 2:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Спартак Москва Премьер-лига Рубин 3:0 Спартак Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Рубин - Спартак Москва
Исход игры
Рубин
19.7% (12)
Ничья
47.5% (29)
Спартак Москва
32.8% (20)
Тотал 2.5
Больше
40.68% (24)
Меньше
59.32% (35)
Обе команды забьют
Да
83.05% (49)
Нет
16.95% (10)
Популярный счёт
1:1 Ничья
41% (25)
1:2 Спартак Москва
24.6% (15)
1:0 Рубин
8.2% (5)
2:1 Рубин
6.6% (4)
0:2 Спартак Москва
4.9% (3)
2:2 Ничья
4.9% (3)
1:3 Спартак Москва
3.3% (2)
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