Ньюкасл
1:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Сент-Джеймс Парк
Ливерпуль
1:0
1' ГолГейл Дуайт
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
12
Гейл
Дуайт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Роуз ДэнниЗащитник
-
11 Ритчи МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Гейл ДуайтНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Хэйден АйзакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
60 Jack Young
-
Главный тренер: Брюс Стив
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
76 Уильямс НекоЗащитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
48 Джонс КёртисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Мане СадиоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
1'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 1
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 2
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
23 Владение мячом, % 77
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Гейл Дуайт
|4
|0.11
|3.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|4.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Ритчи Мэтт
|2
|0.05
|9.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|10.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|11.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|12.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|13.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|17
|0.45
|3.
|Фирмино Роберто
|9
|0.24
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0.11
|5.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|6.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|7.
|Вейналдум Джорджиньо
|4
|0.11
|8.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4
|0.11
|9.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|10.
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|12.
|Кейта Наби
|2
|0.05
|13.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Федерико
|8
|0
|2.
|Жоэлинтон
|7
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|9.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|10.
|Шелви Джонджо
|3
|0
|11.
|Кларк Киран
|3
|0
|12.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Джо
|7
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Ливерпуль
|13.51% (10)
|14.86% (11)
|27.03% (20)
|14.86% (11)
|14.86% (11)
|14.86% (11)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Шеффилд Юнайтед
|1:0 Заявка
|38
|15
|12
|11
|39 - 36
|57
|9.
|Арсенал
|3:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|56 - 46
|56
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:1 Заявка
|38
|14
|7
|17
|48 - 60
|49
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:3 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 64
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
5.1% (8)
Ничья
15.3% (24)
Ливерпуль
79.6% (125)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
73.97% (108)
Нет
26.03% (38)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.6% (59)
0:2 Ливерпуль
14.6% (23)
1:3 Ливерпуль
11.5% (18)
1:1 Ничья
8.9% (14)
0:1 Ливерпуль
5.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:0 Ньюкасл
2.5% (4)
2:4 Ливерпуль
1.9% (3)
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