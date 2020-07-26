Можно было сравнивать счёт! Милнер сыграл в центр на Минамино, который здорово развернулся и из-за штрафной пробивал в левый верхний угол, но Дубравка в красивом прыжке спасает свою команду.

С левого фланга исполнили угловой гости, но подача в центр штрафной никого из игроков атаки не нашла, отбился "Ньюкасл".

Дуайт оттянулся на левый фланг и оттуда выполнил прострельную передачу в чужую штрафную, но надёжно играет там Джо Гомес.

Угловой заработали хозяева. Пошла подача с правого фланга на ближнюю штангу, но в очередной первым на мяче оказывается Джо Гомес.

27' И вновь Сент-Максимин проявляет активность на левом фланге, но на этот раз не удалось ему доставить мяч в чужую штрафную, хорошо играет в отборе Уильямс.

26' Шелви выполнил отличный пас на левый фланг на Сент-Максимина, который сразу же навесил в штрафную гостей, но там надёжно играют защитники.

25' Кейта вступил в отбор на чужой половине поля и перестарался, нарушив правила на защитнике "Ньюкасла" Дэнни Роузе.

24' Неко Уильямс с правого фланга вошёл в чужую штрафную, сместился в центр и долго решал, что делать дальше, отобрали у него мяч.

23' Очень низкий темп в нашей встрече, даже ударов по воротам минимум, не говоря уже об опасных моментах, в центре поля проходит игра.

22' Втроем прессингуют своего соперника гости на левом атаки и возвращают себе мяч, это Милнер отлично сыграл в отборе.

21' Да, возвращается на поле Бенталеб, видимо оступился он и не получил серьёзных повреждений, возобновляется наша игра.

20' А тем временем, так понимаю, перерыв на водопой в нашем матче, а Бенталеб самостоятельно покидает пределы поля, может и замены не потребуется.

19' На ровном месте оступился в центре поля Бенталеб, оказывают помощь ему, бесконтактные травмы - всегда самые опасные.

18' Лазаро с правого фланга выполнил проникающую передачу в штрафную гостей на Шелви, но совсем немного не успел к мячу бывший футболист "Ливерпуля".

17' Длинная передача к штрафной "Ньюкасла" на Ориги, против которого здорово на опережение играет Федерико Фернандес.

16' Гораздо больше владеют мячом "мерсисайдцы" в первые минуты встречи, но вот моментов не создают и уже уступают в счёте.

15' Минамино с правого фланга сместился в центр и выполнил проникающую передачу в чужую штрафную на Уильямса, но получилось неточно.

14' Милнер протащил мяч по левому флангу, но приблизиться к чужим воротам ему не удалось, не позволил этого сделать Гейл.

13' Кейта в одиночку попытался ворваться в чужую штрафную, он-то, конечно, туда ворвался, только уже без мяча, здорово сыграли в отборе защитники.

12' И вновь Уильямс не лучшим образом играет на правом фланге, но на этот раз в атаке, впрочем своей ошибкой отвечает Альмирон.

11' Окслейд-Чемберлен оказался на газоне на чужой половине поля после единоборства с Ритчи, но арбитр показывает, что нужно подниматься.

10' А вот и прессинг на чужой половине поля приносит плоды "Ньюкаслу", ушёл мяч за боковую линию недалеко от углового флажка от Уильямса.

9' Правильным образом отреагировали гости на пропущенный гол, взбодрились и пошли вперёд, нелегко будет "Ньюкаслу" в ближайшие минуты.

8' Стоит отметить, что с точки зрения турнирного положения данная игра уже ничего не решает, "Ливерпуль" - чемпион, а "Ньюкасл" останется в середине таблицы, но заканчивать сезон поражением никто не хочет.

7' Милнер после передачи от Минамино с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь соперника, но получилось неточно.

6' Не все самые сильные футболисты сегодня в основном составе "Ливерпуля, но ведь и нельзя назвать данный состав слабым, хороший подбор игроков.

5' Да, всё чисто, гол засчитан, очень длительная пауза была, сбивается из-за такого темп игры, надеемся, что сейчас этого не произойдёт.

4' Уже три минуты смотрят данный эпизод помощники главного арбитра встречи на предмет положения "вне игры", но итогового решения всё ещё не вынесено.

2' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гэйл! Вот это начало! Пошла передача в штрафную гостей из глубины поля от Шелви на Гэйла, который принял мяч и без проблем реализовал момент, прошив Алиссона. На 30-й секунде!