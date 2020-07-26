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  3. Англия
Ньюкасл
1:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Ливерпуль
0'
1:0
1' Гол
Гейл Дуайт
33'
1
Дубравка
Мартин
23
Лазаро
Валентино
19
Манкильо
Хави
18
Фернандес
Федерико
28
Роуз
Дэнни
11
Ритчи
Мэтт
8
Шелви
Джонджо
42
Бенталеб
Набиль
24
Альмирон
Мигель
12
Гейл
Дуайт
10
Сент-Максимин
Аллан
1
Алиссон
Бекер
76
Уильямс
Неко
12
Гомес
Джо
4
Ван
Дейк
Виргил
26
Робертсон
Эндрю
8
Кейта
Наби
5
Вейналдум
Джорджиньо
7
Милнер
Джеймс
15
Окслейд-Чемберлен
Алекс
18
Минамино
Такуми
27
Ориги
Дивок
Ньюкасл
5-3-2
Ливерпуль
4-3-3

Ход матча

1'
Гейл Дуайт
(Шелви Джонджо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 23 Владение мячом, % 77

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Гейл Дуайт 4 0.11
3. Альмирон Мигель 4 0.11
4. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
5. Фернандес Федерико 2 0.05
6. Виллемс Джетро 2 0.05
7. Жоэлинтон 2 0.05
8. Ритчи Мэтт 2 0.05
9. Кларк Киран 2 0.05
10. Лежён Флорьян 2 0.05
11. Шёр Фабиан 2 0.05
12. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
13. Хэйден Айзак 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 17 0.45
3. Фирмино Роберто 9 0.24
4. Александер-Арнольд Трент 4 0.11
5. Хендерсон Джордан 4 0.11
6. Ван Дейк Виргил 4 0.11
7. Вейналдум Джорджиньо 4 0.11
8. Окслейд-Чемберлен Алекс 4 0.11
9. Ориги Дивок 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Кейта Наби 2 0.05
13. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Фернандес Федерико 8 0
2. Жоэлинтон 7 0
3. Хэйден Айзак 4 1
4. Ласcеллс Джамал 5 0
5. Манкильо Хави 5 0
6. Шёр Фабиан 5 0
7. Альмирон Мигель 5 0
8. Ритчи Мэтт 4 0
9. Лонгстафф Шон 2 1
10. Шелви Джонджо 3 0
11. Кларк Киран 3 0
12. Йедлин Деандре 3 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Гомес Джо 7 0
2. Фабиньо Энрике 6 0
3. Александер-Арнольд Трент 5 0
4. Милнер Джеймс 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.12% (4) 24.24% (8) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Ливерпуль 13.51% (10) 14.86% (11) 27.03% (20) 14.86% (11) 14.86% (11) 14.86% (11)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Шеффилд Юнайтед 1:0 Заявка 38 15 12 11 39 - 36 57
9. Арсенал 3:0 Заявка 38 14 14 10 56 - 46 56
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:1 Заявка 38 14 7 17 48 - 60 49
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:3 Заявка 38 8 10 20 34 - 64 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    32'
    Первая жёлтая карточка в матче. Это Фернандес сорвал контратаку "Ливерпуля", моментально арбитр вынес предупреждение защитнику. 
  • Угловой
    31'
    Угловой заработали хозяева. Пошла подача с правого фланга на ближнюю штангу, но в очередной первым на мяче оказывается Джо Гомес.
  • 30'
    Дуайт оттянулся на левый фланг и оттуда выполнил прострельную передачу в чужую штрафную, но надёжно играет там Джо Гомес.
  • 29'
    С левого фланга исполнили угловой гости, но подача в центр штрафной никого из игроков атаки не нашла, отбился "Ньюкасл".
  • Опасный момент
    28'
    Можно было сравнивать счёт! Милнер сыграл в центр на Минамино, который здорово развернулся и из-за штрафной пробивал в левый верхний угол, но Дубравка в красивом прыжке спасает свою команду.
  • 27'
    И вновь Сент-Максимин проявляет активность на левом фланге, но на этот раз не удалось ему доставить мяч в чужую штрафную, хорошо играет в отборе Уильямс.
  • 26'
    Шелви выполнил отличный пас на левый фланг на Сент-Максимина, который сразу же навесил в штрафную гостей, но там надёжно играют защитники.
  • 25'
    Кейта вступил в отбор на чужой половине поля и перестарался, нарушив правила на защитнике "Ньюкасла" Дэнни Роузе.
  • 24'
    Неко Уильямс с правого фланга вошёл в чужую штрафную, сместился в центр и долго решал, что делать дальше, отобрали у него мяч.
  • 23'
    Очень низкий темп в нашей встрече, даже ударов по воротам минимум, не говоря уже об опасных моментах, в центре поля проходит игра.
  • 22'
    Втроем прессингуют своего соперника гости на левом атаки и возвращают себе мяч, это Милнер отлично сыграл в отборе.
  • 21'
    Да, возвращается на поле Бенталеб, видимо оступился он и не получил серьёзных повреждений, возобновляется наша игра.
  • 20'
    А тем временем, так понимаю, перерыв на водопой в нашем матче, а Бенталеб самостоятельно покидает пределы поля, может и замены не потребуется.
  • 19'
    На ровном месте оступился в центре поля Бенталеб, оказывают помощь ему, бесконтактные травмы - всегда самые опасные. 
  • 18'
    Лазаро с правого фланга выполнил проникающую передачу в штрафную гостей на Шелви, но совсем немного не успел к мячу бывший футболист "Ливерпуля".
  • 17'
    Длинная передача к штрафной "Ньюкасла" на Ориги, против которого здорово на опережение играет Федерико Фернандес.
  • 16'
    Гораздо больше владеют мячом "мерсисайдцы" в первые минуты встречи, но вот моментов не создают и уже уступают в счёте.
  • 15'
    Минамино с правого фланга сместился в центр и выполнил проникающую передачу в чужую штрафную на Уильямса, но получилось неточно.
  • 14'
    Милнер протащил мяч по левому флангу, но приблизиться к чужим воротам ему не удалось, не позволил этого сделать Гейл.
  • 13'
    Кейта в одиночку попытался ворваться в чужую штрафную, он-то, конечно, туда ворвался, только уже без мяча, здорово сыграли в отборе защитники. 
  • 12'
    И вновь Уильямс не лучшим образом играет на правом фланге, но на этот раз в атаке, впрочем своей ошибкой отвечает Альмирон.
  • 11'
    Окслейд-Чемберлен оказался на газоне на чужой половине поля после единоборства с Ритчи, но арбитр показывает, что нужно подниматься. 
  • 10'
    А вот и прессинг на чужой половине поля приносит плоды "Ньюкаслу", ушёл мяч за боковую линию недалеко от углового флажка от Уильямса.
  • 9'
    Правильным образом отреагировали гости на пропущенный гол, взбодрились и пошли вперёд, нелегко будет "Ньюкаслу" в ближайшие минуты.
  • 8'
    Стоит отметить, что с точки зрения турнирного положения данная игра уже ничего не решает, "Ливерпуль" - чемпион, а "Ньюкасл" останется в середине таблицы, но заканчивать сезон поражением никто не хочет.
  • 7'
    Милнер после передачи от Минамино с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь соперника, но получилось неточно. 
  • 6'
    Не все самые сильные футболисты сегодня в основном составе "Ливерпуля, но ведь и нельзя назвать данный состав слабым, хороший подбор игроков.
  • 5'
    Да, всё чисто, гол засчитан, очень длительная пауза была, сбивается из-за такого темп игры, надеемся, что сейчас этого не произойдёт. 
  • Видеоповтор
    4'
    Уже три минуты смотрят данный эпизод помощники главного арбитра встречи на предмет положения "вне игры", но итогового решения всё ещё не вынесено.
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Гэйл! Вот это начало! Пошла передача в штрафную гостей из глубины поля от Шелви на Гэйла, который принял мяч и без проблем реализовал момент, прошив Алиссона. На 30-й секунде!
  • Первый тайм начался
    1'
    Команды появились на поле. Звучит стартовый свисток, матч начался!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St James' Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ньюкасл 1:0 Ливерпуль

Исход игры
Ньюкасл
5.1% (8)
Ничья
15.3% (24)
Ливерпуль
79.6% (125)
Тотал 2.5
Больше
65.75% (96)
Меньше
34.25% (50)
Обе команды забьют
Да
73.97% (108)
Нет
26.03% (38)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.6% (59)
0:2 Ливерпуль
14.6% (23)
1:3 Ливерпуль
11.5% (18)
1:1 Ничья
8.9% (14)
0:1 Ливерпуль
5.7% (9)
2:2 Ничья
4.5% (7)
1:0 Ньюкасл
2.5% (4)
2:4 Ливерпуль
1.9% (3)
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