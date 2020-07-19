Ньюкасл
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Стадион: Сент-Джеймс Парк
Ливерпуль
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шелви Джонджо
|6
|0.16
|2.
|Альмирон Мигель
|4
|0.11
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|3
|0.08
|4.
|Гейл Дуайт
|3
|0.08
|5.
|Фернандес Федерико
|2
|0.05
|6.
|Виллемс Джетро
|2
|0.05
|7.
|Жоэлинтон
|2
|0.05
|8.
|Ритчи Мэтт
|2
|0.05
|9.
|Кларк Киран
|2
|0.05
|10.
|Лежён Флорьян
|2
|0.05
|11.
|Шёр Фабиан
|2
|0.05
|12.
|Лонгстафф Мэттью
|2
|0.05
|13.
|Хэйден Айзак
|1
|0.03
|14.
|Лонгстафф Шон
|1
|0.03
|15.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.03
|16.
|Лазаро Валентино
|1
|0.03
|17.
|Йедлин Деандре
|1
|0.03
|18.
|Кэрролл Эндрю
|0
|0
|19.
|Атсу Кристиан
|0
|0
|20.
|Крафт Эмиль
|0
|0
|21.
|Манкильо Хави
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|19 (3)
|0.5
|2.
|Мане Садио
|17
|0.45
|3.
|Фирмино Роберто
|9
|0.24
|4.
|Александер-Арнольд Трент
|4
|0.11
|5.
|Хендерсон Джордан
|4
|0.11
|6.
|Ван Дейк Виргил
|4
|0.11
|7.
|Вейналдум Джорджиньо
|4
|0.11
|8.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|4
|0.11
|9.
|Ориги Дивок
|3
|0.08
|10.
|Робертсон Эндрю
|2
|0.05
|11.
|Фабиньо Энрике
|2
|0.05
|12.
|Кейта Наби
|2
|0.05
|13.
|Милнер Джеймс
|2 (2)
|0.05
|14.
|Лаллана Адам
|1
|0.03
|15.
|Матип Жоэль
|1
|0.03
|16.
|Шакири Джердан
|1
|0.03
|17.
|Джонс Кёртис
|1
|0.03
|18.
|Ловрен Деян
|0
|0
|19.
|Алиссон Бекер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандес Федерико
|7
|0
|2.
|Жоэлинтон
|7
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|4
|1
|4.
|Ласcеллс Джамал
|5
|0
|5.
|Манкильо Хави
|5
|0
|6.
|Шёр Фабиан
|5
|0
|7.
|Альмирон Мигель
|5
|0
|8.
|Ритчи Мэтт
|4
|0
|9.
|Лонгстафф Шон
|2
|1
|10.
|Шелви Джонджо
|3
|0
|11.
|Кларк Киран
|3
|0
|12.
|Йедлин Деандре
|3
|0
|13.
|Атсу Кристиан
|2
|0
|14.
|Гейл Дуайт
|2
|0
|15.
|Дамметт Пол
|2
|0
|16.
|Бенталеб Набиль
|2
|0
|17.
|Лазаро Валентино
|0
|1
|18.
|Кэрролл Эндрю
|1
|0
|19.
|Лонгстафф Мэттью
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Джо
|7
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|6
|0
|3.
|Александер-Арнольд Трент
|5
|0
|4.
|Милнер Джеймс
|4
|0
|5.
|Мане Садио
|3
|0
|6.
|Хендерсон Джордан
|2
|0
|7.
|Робертсон Эндрю
|2
|0
|8.
|Алиссон Бекер
|0
|1
|9.
|Лаллана Адам
|1
|0
|10.
|Ловрен Деян
|1
|0
|11.
|Салах Мохамед
|1
|0
|12.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|13.
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|1
|0
|14.
|Адриан Сан-Мигель
|1
|0
|15.
|Ориги Дивок
|1
|0
|16.
|Кейта Наби
|1
|0
|17.
|Уильямс Неко
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ньюкасл
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|18.18% (6)
|Ливерпуль
|13.51% (10)
|14.86% (11)
|27.03% (20)
|14.86% (11)
|14.86% (11)
|14.86% (11)
Предыдущие игры
Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль
Последние игры между собой
Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль
Исход игры
Ньюкасл
1.4% (1)
Ничья
20% (14)
Ливерпуль
78.6% (55)
Тотал 2.5
Больше
60.61% (40)
Меньше
39.39% (26)
Обе команды забьют
Да
75.76% (50)
Нет
24.24% (16)
Популярный счёт
1:2 Ливерпуль
37.1% (26)
0:2 Ливерпуль
18.6% (13)
1:1 Ничья
15.7% (11)
1:3 Ливерпуль
8.6% (6)
2:2 Ничья
4.3% (3)
0:1 Ливерпуль
2.9% (2)
2:3 Ливерпуль
2.9% (2)
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