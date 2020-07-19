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Ньюкасл
 
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Стадион:
Ливерпуль

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шелви Джонджо 6 0.16
2. Альмирон Мигель 4 0.11
3. Сент-Максимин Аллан 3 0.08
4. Гейл Дуайт 3 0.08
5. Фернандес Федерико 2 0.05
6. Виллемс Джетро 2 0.05
7. Жоэлинтон 2 0.05
8. Ритчи Мэтт 2 0.05
9. Кларк Киран 2 0.05
10. Лежён Флорьян 2 0.05
11. Шёр Фабиан 2 0.05
12. Лонгстафф Мэттью 2 0.05
13. Хэйден Айзак 1 0.03
14. Лонгстафф Шон 1 0.03
15. Ласcеллс Джамал 1 0.03
16. Лазаро Валентино 1 0.03
17. Йедлин Деандре 1 0.03
18. Кэрролл Эндрю 0 0
19. Атсу Кристиан 0 0
20. Крафт Эмиль 0 0
21. Манкильо Хави 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 19 (3) 0.5
2. Мане Садио 17 0.45
3. Фирмино Роберто 9 0.24
4. Александер-Арнольд Трент 4 0.11
5. Хендерсон Джордан 4 0.11
6. Ван Дейк Виргил 4 0.11
7. Вейналдум Джорджиньо 4 0.11
8. Окслейд-Чемберлен Алекс 4 0.11
9. Ориги Дивок 3 0.08
10. Робертсон Эндрю 2 0.05
11. Фабиньо Энрике 2 0.05
12. Кейта Наби 2 0.05
13. Милнер Джеймс 2 (2) 0.05
14. Лаллана Адам 1 0.03
15. Матип Жоэль 1 0.03
16. Шакири Джердан 1 0.03
17. Джонс Кёртис 1 0.03
18. Ловрен Деян 0 0
19. Алиссон Бекер 0 0

Карточки

Ньюкасл
# Игрок      
1. Фернандес Федерико 7 0
2. Жоэлинтон 7 0
3. Хэйден Айзак 4 1
4. Ласcеллс Джамал 5 0
5. Манкильо Хави 5 0
6. Шёр Фабиан 5 0
7. Альмирон Мигель 5 0
8. Ритчи Мэтт 4 0
9. Лонгстафф Шон 2 1
10. Шелви Джонджо 3 0
11. Кларк Киран 3 0
12. Йедлин Деандре 3 0
13. Атсу Кристиан 2 0
14. Гейл Дуайт 2 0
15. Дамметт Пол 2 0
16. Бенталеб Набиль 2 0
17. Лазаро Валентино 0 1
18. Кэрролл Эндрю 1 0
19. Лонгстафф Мэттью 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Гомес Джо 7 0
2. Фабиньо Энрике 6 0
3. Александер-Арнольд Трент 5 0
4. Милнер Джеймс 4 0
5. Мане Садио 3 0
6. Хендерсон Джордан 2 0
7. Робертсон Эндрю 2 0
8. Алиссон Бекер 0 1
9. Лаллана Адам 1 0
10. Ловрен Деян 1 0
11. Салах Мохамед 1 0
12. Ван Дейк Виргил 1 0
13. Окслейд-Чемберлен Алекс 1 0
14. Адриан Сан-Мигель 1 0
15. Ориги Дивок 1 0
16. Кейта Наби 1 0
17. Уильямс Неко 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ньюкасл 12.12% (4) 24.24% (8) 9.09% (3) 18.18% (6) 18.18% (6) 18.18% (6)
 Ливерпуль 13.51% (10) 14.86% (11) 27.03% (20) 14.86% (11) 14.86% (11) 14.86% (11)

Предыдущие игры

Ньюкасл Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Борнмут 1:4 Ньюкасл Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Бромвич 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Бёрнли Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Арсенал 4:0 Ньюкасл Оксфорд Юнайтед 2:3 Ньюкасл Ньюкасл 0:0 Норвич Ньюкасл 0:0 Оксфорд Юнайтед Эвертон 2:2 Ньюкасл Ньюкасл 1:0 Челси Ньюкасл 4:1 Рочдейл
Ливерпуль Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли Брайтон 1:3 Ливерпуль
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Эвертон 0:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:3 Атлетико М Ливерпуль 2:1 Борнмут Челси 2:0 Ливерпуль Уотфорд 3:0 Ливерпуль Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Атлетико М 1:0 Ливерпуль Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль

Последние игры между собой

Ньюкасл: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Ливерпуль: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:3 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Ливерпуль Премьер-лига Ньюкасл 0:6 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:5 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 70
    Ньюкасл 1.4% (1)
    X 20% (14)
    Ливерпуль 78.6% (55)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ньюкасл - Ливерпуль

    Исход игры
    Ньюкасл
    1.4% (1)
    Ничья
    20% (14)
    Ливерпуль
    78.6% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.61% (40)
    Меньше
    39.39% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    75.76% (50)
    Нет
    24.24% (16)
    Популярный счёт
    1:2 Ливерпуль
    37.1% (26)
    0:2 Ливерпуль
    18.6% (13)
    1:1 Ничья
    15.7% (11)
    1:3 Ливерпуль
    8.6% (6)
    2:2 Ничья
    4.3% (3)
    0:1 Ливерпуль
    2.9% (2)
    2:3 Ливерпуль
    2.9% (2)
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