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Кристал Пэлас
 
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Стадион:
Тоттенхэм

Бомбардиры внутри турнира

Кристал Пэлас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Айю Джордан 9 0.24
2. Заха Уилфрид 4 0.11
3. Ван Анхольт Патрик 3 (1) 0.08
4. Миливоевич Лука 3 (2) 0.08
5. Бентеке Кристиан 2 0.05
6. Шлупп Джеффри 2 0.05
7. Томкинс Джеймс 1 0.03
8. Куйяте Шейку 1 0.03
9. Таунсенд Андрос 1 0.03
10. Уикхэм Коннор 1 0.03
11. Макартур Джеймс 0 0
12. Кэхилл Гари 0 0
13. Дэнн Скотт 0 0
14. Келли Мартин 0 0
Тоттенхэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кейн Гарри 17 (2) 0.45
2. Сон Хынмин 11 0.29
3. Алли Деле 8 (1) 0.21
4. Лукас Моура 4 0.11
5. Бергвейн Стевен 3 0.08
6. Алдервейрельд Тоби 2 0.05
7. Эриксен Кристиан 2 0.05
8. Н'Домбеле Тангай 2 0.05
9. Сиссоко Мусса 2 0.05
10. Ламела Эрик 2 0.05
11. Орье Серж 1 0.03
12. Вертонген Ян 1 0.03
13. Дайер Эрик 0 0
14. Ло Чельсо Джовани 0 0

Карточки

Кристал Пэлас
# Игрок      
1. Миливоевич Лука 12 0
2. Маккарти Джеймс 8 0
3. Макартур Джеймс 6 0
4. Айю Джордан 6 0
5. Бентеке Кристиан 4 1
6. Томкинс Джеймс 5 0
7. Заха Уилфрид 5 0
8. Уорд Джоэл 4 0
9. Куйяте Шейку 3 0
10. Сахо Мамаду 1 1
11. Шлупп Джеффри 2 0
12. Кэхилл Гари 1 0
13. Гуаита Висенте 1 0
14. Мейер Максимилиан 1 0
Тоттенхэм
# Игрок      
1. Уинкс Гарри 9 0
2. Сиссоко Мусса 8 0
3. Алдервейрельд Тоби 6 0
4. Дэвис Бен 6 0
5. Санчес Давинсон 6 0
6. Ло Чельсо Джовани 6 0
7. Роуз Дэнни 5 0
8. Эриксен Кристиан 5 0
9. Орье Серж 3 1
10. Кейн Гарри 4 0
11. Дайер Эрик 4 0
12. Сон Хынмин 0 2
13. Ламела Эрик 3 0
14. Лукас Моура 3 0
15. Н'Домбеле Тангай 3 0
16. Вертонген Ян 2 0
17. Бергвейн Стевен 2 0
18. Алли Деле 2 0
19. Ваньяма Виктор 1 0
20. Гассанига Пауло 1 0
21. Фойт Хуан 1 0
22. Танганга Джафет 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Кристал Пэлас 4% (1) 12% (3) 24% (6) 16% (4) 20% (5) 24% (6)
 Тоттенхэм 14% (7) 18% (9) 24% (12) 18% (9) 14% (7) 12% (6)

Предыдущие игры

Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм

Последние игры между собой

Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 3
Тоттенхэм 4:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:0 Тоттенхэм Кубок Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Кристал Пэлас 1.4% (1)
    X 11.6% (8)
    Тоттенхэм 87% (60)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм

    Исход игры
    Кристал Пэлас
    1.4% (1)
    Ничья
    11.6% (8)
    Тоттенхэм
    87% (60)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (40)
    Меньше
    38.46% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    67.69% (44)
    Нет
    32.31% (21)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    44.9% (31)
    0:2 Тоттенхэм
    15.9% (11)
    0:1 Тоттенхэм
    11.6% (8)
    1:1 Ничья
    8.7% (6)
    1:3 Тоттенхэм
    5.8% (4)
    0:3 Тоттенхэм
    2.9% (2)
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