Кристал Пэлас
Позже
Стадион: Селхерст Парк
Тоттенхэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Айю Джордан
|9
|0.24
|2.
|Заха Уилфрид
|4
|0.11
|3.
|Ван Анхольт Патрик
|3 (1)
|0.08
|4.
|Миливоевич Лука
|3 (2)
|0.08
|5.
|Бентеке Кристиан
|2
|0.05
|6.
|Шлупп Джеффри
|2
|0.05
|7.
|Томкинс Джеймс
|1
|0.03
|8.
|Куйяте Шейку
|1
|0.03
|9.
|Таунсенд Андрос
|1
|0.03
|10.
|Уикхэм Коннор
|1
|0.03
|11.
|Макартур Джеймс
|0
|0
|12.
|Кэхилл Гари
|0
|0
|13.
|Дэнн Скотт
|0
|0
|14.
|Келли Мартин
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кейн Гарри
|17 (2)
|0.45
|2.
|Сон Хынмин
|11
|0.29
|3.
|Алли Деле
|8 (1)
|0.21
|4.
|Лукас Моура
|4
|0.11
|5.
|Бергвейн Стевен
|3
|0.08
|6.
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0.05
|7.
|Эриксен Кристиан
|2
|0.05
|8.
|Н'Домбеле Тангай
|2
|0.05
|9.
|Сиссоко Мусса
|2
|0.05
|10.
|Ламела Эрик
|2
|0.05
|11.
|Орье Серж
|1
|0.03
|12.
|Вертонген Ян
|1
|0.03
|13.
|Дайер Эрик
|0
|0
|14.
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Миливоевич Лука
|12
|0
|2.
|Маккарти Джеймс
|8
|0
|3.
|Макартур Джеймс
|6
|0
|4.
|Айю Джордан
|6
|0
|5.
|Бентеке Кристиан
|4
|1
|6.
|Томкинс Джеймс
|5
|0
|7.
|Заха Уилфрид
|5
|0
|8.
|Уорд Джоэл
|4
|0
|9.
|Куйяте Шейку
|3
|0
|10.
|Сахо Мамаду
|1
|1
|11.
|Шлупп Джеффри
|2
|0
|12.
|Кэхилл Гари
|1
|0
|13.
|Гуаита Висенте
|1
|0
|14.
|Мейер Максимилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уинкс Гарри
|9
|0
|2.
|Сиссоко Мусса
|8
|0
|3.
|Алдервейрельд Тоби
|6
|0
|4.
|Дэвис Бен
|6
|0
|5.
|Санчес Давинсон
|6
|0
|6.
|Ло Чельсо Джовани
|6
|0
|7.
|Роуз Дэнни
|5
|0
|8.
|Эриксен Кристиан
|5
|0
|9.
|Орье Серж
|3
|1
|10.
|Кейн Гарри
|4
|0
|11.
|Дайер Эрик
|4
|0
|12.
|Сон Хынмин
|0
|2
|13.
|Ламела Эрик
|3
|0
|14.
|Лукас Моура
|3
|0
|15.
|Н'Домбеле Тангай
|3
|0
|16.
|Вертонген Ян
|2
|0
|17.
|Бергвейн Стевен
|2
|0
|18.
|Алли Деле
|2
|0
|19.
|Ваньяма Виктор
|1
|0
|20.
|Гассанига Пауло
|1
|0
|21.
|Фойт Хуан
|1
|0
|22.
|Танганга Джафет
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Кристал Пэлас
|4% (1)
|12% (3)
|24% (6)
|16% (4)
|20% (5)
|24% (6)
|Тоттенхэм
|14% (7)
|18% (9)
|24% (12)
|18% (9)
|14% (7)
|12% (6)
Предыдущие игры
Кристал Пэлас Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:3 Челси
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Ливерпуль 4:0 Кристал Пэлас Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Уотфорд Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:0 Ньюкасл Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:2 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Кристал Пэлас 0:1 Дерби Норвич 1:1 Кристал Пэлас Саутгемптон 1:1 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
Тоттенхэм Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 3:0 Лестер Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Арсенал Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед РБ Лейпциг 3:0 Тоттенхэм Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Норвич Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Челси 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 0:1 РБ Лейпциг Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Норвич Уотфорд 0:0 Тоттенхэм
Последние игры между собой
Кристал Пэлас: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 11
Тоттенхэм: победы: 11, ничьи: 1, поражения: 3
Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 0:1 Кристал Пэлас Кубок Кристал Пэлас 1:3 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 1:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 2:1 Тоттенхэм Премьер-лига Тоттенхэм 0:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Тоттенхэм 2:0 Кристал Пэлас Премьер-лига Кристал Пэлас 0:1 Тоттенхэм Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Исход игры
Кристал Пэлас
1.4% (1)
Ничья
11.6% (8)
Тоттенхэм
87% (60)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (40)
Меньше
38.46% (25)
Обе команды забьют
Да
67.69% (44)
Нет
32.31% (21)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
44.9% (31)
0:2 Тоттенхэм
15.9% (11)
0:1 Тоттенхэм
11.6% (8)
1:1 Ничья
8.7% (6)
1:3 Тоттенхэм
5.8% (4)
0:3 Тоттенхэм
2.9% (2)
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