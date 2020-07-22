Второй тайм в Ростове-на-Дону!

В перерыве в составе "Зенита" произошла серия замен: вместо Эмануэля Мамманы, Алексея Сутормина и Даниила Шамкина на поле вышли Йордан Осорио, Сердар Азмун и Артём Дзюба.

Ригони слева исполнил слишком сильную подачу. Мяч перелетел всех игроков и оказался за боковой линией поля.

Байрамян слева прорвался в штрафную площадь, но Прохин аккуратно выбил мяч у Хорена.

Саплинов на левом фланге остановил мяч, но пас в штрафную площадь исполнил точно в ноги Ерохину.

Первый тайм

— Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.

— Перерыв! "Ростов" - "Зенит" - 1:0.

45' Глебов с Байрамяном слева не пошли вперёд.

45' Сутормин слева дошёл до штрафной площади и сделал передачу назад. Очень редко гости в первом тайме доводят атаки до ударов по воротам.

45' Мусаев на левом фланге пас вперёд на Сутормина исполнил неточно.

45' 3 минуты добавил Карасёв в первом тайме.

45' Ригони от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Маммана головой пробил в соперника.

44' Глебов с двадцати двух метров хлёстко пробил по центру ворот. Васютин сумел отбить мяч в сторону.

43' Норманн в центре поля руками остановил проход Шатова и получил жёлтую карточку.

42' У Зайнутдинова справа не прошёл прострел в центр штрафной площади на Байрамяна.

40' У Дриусси по центру пас вперёд на партнёров вышел слишком сильным. Остановить мяч никому не удалось.

39' Чернов пострадал в столкновении с соперниками. Медики на поле, а в матче пауза.

38' Сутормин слева отправил вперёд Ригони, который заработал аут.

36' Байрамячн лежит на газоне. Подвернул ногу Хорен в собственной штрафной площади.

35' Преимущество "Зенита" по владению мячом велико и продолжает расти. При этом гостям ничего не удаётся создавать у ворот соперников.

34' ЦСКА в своей игре вышел вперёд, что перемещает сейчас "Ростов" на пятое место.

33' Байрамян на чужой половине поля ударил по ногам Смольникова.

32' Шамкин в центральном круге сбил Норманна.

31' Шатов справа попытался отправить вперёд Смольникова, но обостряющую передачу перехватили соперники.

30' Дриусси слева сделал заброс в штрафную площадь. До Смольникова мяч не дошёл.

28' Козлов в центре поля ударил по ногам Сутормина.

27' "Ростову" пауза пошла на пользу. Хозяева перевели игру на чужую половину поля.

25' Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились пить воду.

24' "Зенит" держит мяч на чужой половине поля, но к воротам соперников подобраться не может.

23' Норманна слева у штрафной площади встретили три соперника и отобрали мяч.

22' Ригони от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Смольникова, который из-за штрафной площади головой пробил левее ворот.

21' На данный момент "Ростов" перемещается на четвёртое место в турнирной таблице.

20' Чернов слева навесил на Шомуродова, который с девяти метров головой пробил в перекладину.

18' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ЗАЙНУТДИНОВ!!! Зайнутдинов со штрафного пробил под стенкой. После рикошета от Дриусси Васютин реагирует, но отбивает мяч в перекладину, от которой сфера и влетает в сетку.

17' Шамкин перед штрафной площадью сбил Норманна. Двадцать пять метров до ворот.

16' На Глебова не прошёл заброс со соей половины поля. Защитники "Зенита" сыграли надёжно.

15' В центр поля переместилась игра. "Ростов" всё настойчивее поджимает соперников.

13' Ригони от углового флага навесил на Шамкина, который бедром пробил правее ворот.

12' Ригони исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша Шатов слева не смог пробраться в штрафную площадь.

11' Удар Шатова слева из пределов штрафной площади заблокировал и соперники.

10' Зайнутдинов с двадцати четырёх метров пробил правее ворот. Ростовчане начинают смелее играть впереди, пошли дальние удары.

9' Удар Зайнутдинова с двадцати двух метров заблокировал Маммана.

8' Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом "Зенита". Хозяевам пока не удаётся наладить игру в пас в центре поля.

7' Смольников на правом фланге забрался в офсайд.

5' Опасно у ворот "Ростова", но Ригони попытался продолжить атаку, находясь в офсайде.

4' Глебов справа сделал заброс в штрафную площадь на Байрамяна, но Хорен оказался на газоне. Карасёв показывает, что падение игрока "Ростова" не было спровоцировано соперниками.

3' Ерохин в центре поля нарушил правила.

2' "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Зенит" - в белой форме.