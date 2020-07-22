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Ростов
1:0
Второй тайм: 49'

Стадион:
Зенит
0'
1:0
18' Гол
Зайнутдинов Бактиёр
42' Желтая карточка
Норманн Матиас
49'
Ростов - Зенит. 1:0. Бактийор За...
30
Песьяков
Сергей
34
Козлов
Алексей
Анатольевич
5
Хаджикадунич
Деннис
25
Логашов
Арсений
28
Чернов
Евгений
17
Норманн
Матиас
18
Зайнутдинов
Бактиёр
26
Саплинов
Александр
15
Глебов
Данил
19
Байрамян
Хорен
14
Шомуродов
Элдор
78
Васютин
Александр
87
Прохин
Данила
24
Маммана
Эмануэль
38
Мусаев
Леон
19
Смольников
Игорь
21
Ерохин
Александр
92
Шамкин
Даниил
91
Сутормин
Алексей
17
Шатов
Олег
11
Дриусси
Себастьян
10
Ригони
Эмилиано
Ростов
4-1-4-1
Зенит
3-4-2-1

Ход матча

18'
Зайнутдинов Бактиёр
1:0
42'
Норманн Матиас
 
46'
 
Азмун Сердар
Шамкин Даниил
46'
 
Осорио Йордан
Маммана Эмануэль

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 131 Количество точных передач 310
  • 80 Точность передач, % 88
  • 33 Владение мячом, % 67
  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 131 Количество точных передач 310
  • 80 Точность передач, % 88
  • 33 Владение мячом, % 67

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 4 0.13
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
13. Саплинов Александр 1 0.03
14. Романов Роман 1 0.03
15. Чернов Евгений 0 0
16. Хромов Данил 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 17 (7) 0.57
2. Азмун Сердар 16 (1) 0.53
3. Дриусси Себастьян 4 (2) 0.13
4. Малком Филипе 4 0.13
5. Иванович Бранислав 4 0.13
6. Оздоев Магомед 3 0.1
7. Сутормин Алексей 3 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 9 0
2. Попов Ивелин 8 0
3. Глебов Данил 7 0
4. Байрамян Хорен 5 0
5. Хаджикадунич Деннис 5 0
6. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
7. Ерёменко Роман 4 0
8. Чистяков Дмитрий 4 0
9. Шомуродов Элдор 4 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
11. Саплинов Александр 4 0
12. Прошляков Данила 2 1
13. Логашов Арсений 3 0
14. Чернов Евгений 3 0
15. Долгов Александр 3 0
16. Ведерников Данила 1 1
17. Мамаев Павел 2 0
18. Песьяков Сергей 2 0
19. Сигурдссон Рагнар 1 0
20. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
21. Зуев Александр 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0
25. Valerij Karpin 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 9 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 7 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ригони Эмилиано 2 1
6. Ерохин Александр 3 0
7. Караваев Вячеслав 3 0
8. Азмун Сердар 3 0
9. Кузяев Далер 3 0
10. Дзюба Артём 2 0
11. Жирков Юрий 2 0
12. Сутормин Алексей 2 0
13. Дуглас Сантос 2 0
14. Дриусси Себастьян 2 0
15. Мусаев Леон 2 0
16. Смольников Игорь 1 0
17. Шатов Олег 1 0
18. Шамкин Даниил 1 0
19. Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 12.2% (5) 12.2% (5) 17.07% (7)
 Зенит 23.64% (13) 10.91% (6) 14.55% (8) 9.09% (5) 25.45% (14) 16.36% (9)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: + = -
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов
Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: + = -
Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи
Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 50'
    Саплинов на левом фланге остановил мяч, но пас в штрафную площадь исполнил точно в ноги Ерохину.
  • 49'
    Байрамян слева прорвался в штрафную площадь, но Прохин аккуратно выбил мяч у Хорена.
  • 48'
    Ригони слева исполнил слишком сильную подачу. Мяч перелетел всех игроков и оказался за боковой линией поля.
  • Замена
    47'
    В перерыве в составе "Зенита" произошла серия замен: вместо Эмануэля Мамманы, Алексея Сутормина и Даниила Шамкина на поле вышли Йордан Осорио, Сердар Азмун и Артём Дзюба.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм в Ростове-на-Дону!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Статистика первого тайма находится в одноимённой вкладке.
  • Перерыв
    Перерыв! "Ростов" - "Зенит" - 1:0.
  • 45'
    Глебов с Байрамяном слева не пошли вперёд.
  • 45'
    Сутормин слева дошёл до штрафной площади и сделал передачу назад. Очень редко гости в первом тайме доводят атаки до ударов по воротам.
  • 45'
    Мусаев на левом фланге пас вперёд на Сутормина исполнил неточно.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты добавил Карасёв в первом тайме.
  • Угловой
    45'
    Ригони от углового флага навесил в центр штрафной площади, где Маммана головой пробил в соперника.
  • 44'
    Глебов с двадцати двух метров хлёстко пробил по центру ворот. Васютин сумел отбить мяч в сторону.
  • Желтая карточка
    43'
    Норманн в центре поля руками остановил проход Шатова и получил жёлтую карточку.
  • 42'
    У Зайнутдинова справа не прошёл прострел в центр штрафной площади на Байрамяна.
  • 40'
    У Дриусси по центру пас вперёд на партнёров вышел слишком сильным. Остановить мяч никому не удалось.
  • Травма, повреждение
    39'
    Чернов пострадал в столкновении с соперниками. Медики на поле, а в матче пауза.
  • 38'
    Сутормин слева отправил вперёд Ригони, который заработал аут.
  • Травма, повреждение
    36'
    Байрамячн лежит на газоне. Подвернул ногу Хорен в собственной штрафной площади.
  • 35'
    Преимущество "Зенита" по владению мячом велико и продолжает расти. При этом гостям ничего не удаётся создавать у ворот соперников.
  • 34'
    ЦСКА в своей игре вышел вперёд, что перемещает сейчас "Ростов" на пятое место.
  • Фол, нарушение
    33'
    Байрамян на чужой половине поля ударил по ногам Смольникова.
  • Фол, нарушение
    32'
    Шамкин в центральном круге сбил Норманна.
  • 31'
    Шатов справа попытался отправить вперёд Смольникова, но обостряющую передачу перехватили соперники.
  • 30'
    Дриусси слева сделал заброс в штрафную площадь. До Смольникова мяч не дошёл.
  • Фол, нарушение
    28'
    Козлов в центре поля ударил по ногам Сутормина.
  • 27'
    "Ростову" пауза пошла на пользу. Хозяева перевели игру на чужую половину поля.
  • 25'
    Пауза в матче. Игроки обеих команд отправились пить воду.
  • 24'
    "Зенит" держит мяч на чужой половине поля, но к воротам соперников подобраться не может.
  • 23'
    Норманна слева у штрафной площади встретили три соперника и отобрали мяч.
  • Угловой
    22'
    Ригони от углового флага навесил на ближнюю штангу. Мяч вынесен на Смольникова, который из-за штрафной площади головой пробил левее ворот.
  • 21'
    На данный момент "Ростов" перемещается на четвёртое место в турнирной таблице.
  • Штанга
    20'
    Чернов слева навесил на Шомуродова, который с девяти метров головой пробил в перекладину.
  • Описание гола
    18'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ЗАЙНУТДИНОВ!!! Зайнутдинов со штрафного пробил под стенкой. После рикошета от Дриусси Васютин реагирует, но отбивает мяч в перекладину, от которой сфера и влетает в сетку.
  • Фол, нарушение
    17'
    Шамкин перед штрафной площадью сбил Норманна. Двадцать пять метров до ворот.
  • 16'
    На Глебова не прошёл заброс со соей половины поля. Защитники "Зенита" сыграли надёжно.
  • 15'
    В центр поля переместилась игра. "Ростов" всё настойчивее поджимает соперников.
  • Угловой
    13'
    Ригони от углового флага навесил на Шамкина, который бедром пробил правее ворот.
  • Угловой
    12'
    Ригони исполнил первый угловой удар в матче. После розыгрыша Шатов слева не смог пробраться в штрафную площадь.
  • 11'
    Удар Шатова слева из пределов штрафной площади заблокировал и соперники.
  • 10'
    Зайнутдинов с двадцати четырёх метров пробил правее ворот. Ростовчане начинают смелее играть впереди, пошли дальние удары.
  • 9'
    Удар Зайнутдинова с двадцати двух метров заблокировал Маммана.
  • 8'
    Стартовые минуты проходят с небольшим преимуществом "Зенита". Хозяевам пока не удаётся наладить игру в пас в центре поля.
  • Офсайд
    7'
    Смольников на правом фланге забрался в офсайд.
  • Офсайд
    5'
    Опасно у ворот "Ростова", но Ригони попытался продолжить атаку, находясь в офсайде.
  • 4'
    Глебов справа  сделал заброс в штрафную площадь на Байрамяна, но Хорен оказался на газоне. Карасёв показывает, что падение игрока "Ростова" не было спровоцировано соперниками.
  • Фол, нарушение
    3'
    Ерохин в центре поля нарушил правила.
  • 2'
    "Ростов" играет в жёлтых футболках и тёмно-синих трусах, "Зенит" - в белой форме.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Ростов Арене"!
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Норманн Матиас получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Зайнутдинов Бактиёр бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Rostov Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Ростов 1:0 Зенит

Исход игры
Ростов
27.8% (47)
Ничья
30.2% (51)
Зенит
42% (71)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (88)
Меньше
43.59% (68)
Обе команды забьют
Да
80.77% (126)
Нет
19.23% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
24.3% (41)
1:2 Зенит
23.7% (40)
2:1 Ростов
17.2% (29)
1:0 Ростов
8.3% (14)
0:2 Зенит
4.7% (8)
1:3 Зенит
4.1% (7)
2:2 Ничья
3.6% (6)
0:1 Зенит
2.4% (4)
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