Ростов
Позже
Стадион: Ростов Арена
Зенит
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Шомуродов Элдор
|11
|0.37
|2.
|Ионов Алексей
|6
|0.2
|3.
|Попов Ивелин
|5 (3)
|0.17
|4.
|Байрамян Хорен
|4
|0.13
|5.
|Ерёменко Роман
|4 (1)
|0.13
|6.
|Зайнутдинов Бактиёр
|3
|0.1
|7.
|Мамаев Павел
|2
|0.07
|8.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|2
|0.07
|9.
|Норманн Матиас
|1
|0.03
|10.
|Зуев Александр
|1
|0.03
|11.
|Чистяков Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Хаджикадунич Деннис
|1
|0.03
|13.
|Саплинов Александр
|1
|0.03
|14.
|Романов Роман
|1
|0.03
|15.
|Чернов Евгений
|0
|0
|16.
|Хромов Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Дзюба Артём
|17 (7)
|0.57
|2.
|Азмун Сердар
|16 (1)
|0.53
|3.
|Дриусси Себастьян
|4 (2)
|0.13
|4.
|Малком Филипе
|4
|0.13
|5.
|Иванович Бранислав
|4
|0.13
|6.
|Оздоев Магомед
|3
|0.1
|7.
|Сутормин Алексей
|3
|0.1
|8.
|Жирков Юрий
|2
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|2
|0.07
|10.
|Ерохин Александр
|2
|0.07
|11.
|Караваев Вячеслав
|1
|0.03
|12.
|Барриос Вилмар
|1
|0.03
|13.
|Ригони Эмилиано
|1
|0.03
|14.
|Мак Роберт
|1
|0.03
|15.
|Дуглас Сантос
|0
|0
|16.
|Кузяев Далер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Попов Ивелин
|8
|0
|2.
|Норманн Матиас
|8
|0
|3.
|Глебов Данил
|7
|0
|4.
|Байрамян Хорен
|5
|0
|5.
|Хаджикадунич Деннис
|5
|0
|6.
|Козлов Алексей Анатольевич
|4
|0
|7.
|Ерёменко Роман
|4
|0
|8.
|Чистяков Дмитрий
|4
|0
|9.
|Шомуродов Элдор
|4
|0
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|4
|0
|11.
|Саплинов Александр
|4
|0
|12.
|Прошляков Данила
|2
|1
|13.
|Логашов Арсений
|3
|0
|14.
|Чернов Евгений
|3
|0
|15.
|Долгов Александр
|3
|0
|16.
|Ведерников Данила
|1
|1
|17.
|Мамаев Павел
|2
|0
|18.
|Песьяков Сергей
|2
|0
|19.
|Сигурдссон Рагнар
|1
|0
|20.
|Сигурдарсон Бьёрн Бергманн
|1
|0
|21.
|Зуев Александр
|1
|0
|22.
|Топурия Тамаз
|1
|0
|23.
|Гирнык Кирилл
|1
|0
|24.
|Горелов Павел
|1
|0
|25.
|Valerij Karpin
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Оздоев Магомед
|9
|1
|2.
|Барриос Вилмар
|9
|0
|3.
|Ракицкий Ярослав
|7
|1
|4.
|Иванович Бранислав
|5
|0
|5.
|Ригони Эмилиано
|2
|1
|6.
|Ерохин Александр
|3
|0
|7.
|Караваев Вячеслав
|3
|0
|8.
|Азмун Сердар
|3
|0
|9.
|Кузяев Далер
|3
|0
|10.
|Дзюба Артём
|2
|0
|11.
|Жирков Юрий
|2
|0
|12.
|Сутормин Алексей
|2
|0
|13.
|Дуглас Сантос
|2
|0
|14.
|Дриусси Себастьян
|2
|0
|15.
|Мусаев Леон
|2
|0
|16.
|Смольников Игорь
|1
|0
|17.
|Шатов Олег
|1
|0
|18.
|Шамкин Даниил
|1
|0
|19.
|Прохин Данила
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ростов
|14.63% (6)
|19.51% (8)
|24.39% (10)
|12.2% (5)
|12.2% (5)
|17.07% (7)
|Зенит
|23.64% (13)
|10.91% (6)
|14.55% (8)
|9.09% (5)
|25.45% (14)
|16.36% (9)
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +5 =7 -8Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов
Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +14 =5 -1Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи
Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало
Последние игры между собой
Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Ростов - Зенит
Исход игры
Ростов
27.1% (16)
Ничья
22% (13)
Зенит
50.8% (30)
Тотал 2.5
Больше
61.4% (35)
Меньше
38.6% (22)
Обе команды забьют
Да
80.7% (46)
Нет
19.3% (11)
Популярный счёт
1:2 Зенит
28.8% (17)
1:1 Ничья
20.3% (12)
2:1 Ростов
18.6% (11)
0:2 Зенит
6.8% (4)
1:3 Зенит
6.8% (4)
1:0 Ростов
6.8% (4)
0:1 Зенит
3.4% (2)
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