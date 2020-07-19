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Ростов
 
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Стадион:
Зенит

Бомбардиры внутри турнира

Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Шомуродов Элдор 11 0.37
2. Ионов Алексей 6 0.2
3. Попов Ивелин 5 (3) 0.17
4. Байрамян Хорен 4 0.13
5. Ерёменко Роман 4 (1) 0.13
6. Зайнутдинов Бактиёр 3 0.1
7. Мамаев Павел 2 0.07
8. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 2 0.07
9. Норманн Матиас 1 0.03
10. Зуев Александр 1 0.03
11. Чистяков Дмитрий 1 0.03
12. Хаджикадунич Деннис 1 0.03
13. Саплинов Александр 1 0.03
14. Романов Роман 1 0.03
15. Чернов Евгений 0 0
16. Хромов Данил 0 0
Зенит
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Дзюба Артём 17 (7) 0.57
2. Азмун Сердар 16 (1) 0.53
3. Дриусси Себастьян 4 (2) 0.13
4. Малком Филипе 4 0.13
5. Иванович Бранислав 4 0.13
6. Оздоев Магомед 3 0.1
7. Сутормин Алексей 3 0.1
8. Жирков Юрий 2 0.07
9. Шатов Олег 2 0.07
10. Ерохин Александр 2 0.07
11. Караваев Вячеслав 1 0.03
12. Барриос Вилмар 1 0.03
13. Ригони Эмилиано 1 0.03
14. Мак Роберт 1 0.03
15. Дуглас Сантос 0 0
16. Кузяев Далер 0 0

Карточки

Ростов
# Игрок      
1. Попов Ивелин 8 0
2. Норманн Матиас 8 0
3. Глебов Данил 7 0
4. Байрамян Хорен 5 0
5. Хаджикадунич Деннис 5 0
6. Козлов Алексей Анатольевич 4 0
7. Ерёменко Роман 4 0
8. Чистяков Дмитрий 4 0
9. Шомуродов Элдор 4 0
10. Зайнутдинов Бактиёр 4 0
11. Саплинов Александр 4 0
12. Прошляков Данила 2 1
13. Логашов Арсений 3 0
14. Чернов Евгений 3 0
15. Долгов Александр 3 0
16. Ведерников Данила 1 1
17. Мамаев Павел 2 0
18. Песьяков Сергей 2 0
19. Сигурдссон Рагнар 1 0
20. Сигурдарсон Бьёрн Бергманн 1 0
21. Зуев Александр 1 0
22. Топурия Тамаз 1 0
23. Гирнык Кирилл 1 0
24. Горелов Павел 1 0
25. Valerij Karpin 1 0
Зенит
# Игрок      
1. Оздоев Магомед 9 1
2. Барриос Вилмар 9 0
3. Ракицкий Ярослав 7 1
4. Иванович Бранислав 5 0
5. Ригони Эмилиано 2 1
6. Ерохин Александр 3 0
7. Караваев Вячеслав 3 0
8. Азмун Сердар 3 0
9. Кузяев Далер 3 0
10. Дзюба Артём 2 0
11. Жирков Юрий 2 0
12. Сутормин Алексей 2 0
13. Дуглас Сантос 2 0
14. Дриусси Себастьян 2 0
15. Мусаев Леон 2 0
16. Смольников Игорь 1 0
17. Шатов Олег 1 0
18. Шамкин Даниил 1 0
19. Прохин Данила 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ростов 14.63% (6) 19.51% (8) 24.39% (10) 12.2% (5) 12.2% (5) 17.07% (7)
 Зенит 23.64% (13) 10.91% (6) 14.55% (8) 9.09% (5) 25.45% (14) 16.36% (9)

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов
Ростов 1:1 Краснодар Ростов 2:1 Арсенал Тула Сочи 10:1 Ростов Ростов 1:3 Локомотив Москва Ростов 3:2 ЦСКА Москва Ахмат 1:1 Ростов Краснодар 0:1 Ростов Мольде 1:0 Ростов АИК 1:1 Ростов Ростов 3:3 Локомотив Москва Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов
Зенит Последние 20 матчей: +14 =5 -1
Зенит 2:1 Спартак Москва Зенит 4:1 Оренбург Ахмат 1:1 Зенит Зенит 2:1 Сочи
Краснодар 2:4 Зенит Тамбов 1:2 Зенит Зенит 2:1 Крылья Советов ЦСКА Москва 0:4 Зенит Зенит 0:4 Красково Зенит 7:1 Урал Зенит 0:0 Уфа Ахмат 1:2 Зенит Зенит 0:0 Локомотив Москва Зенит 1:1 Динамо Минск Зенит 1:1 Ислочь Кайрат 1:3 Зенит Зенит 4:2 Алания Зенит 3:1 Ленинградец Зенит 3:2 ЦСКА Москва Зенит 4:0 Сабуртало

Последние игры между собой

Ростов: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 12
Зенит: победы: 12, ничьи: 4, поражения: 4
Зенит 6:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Зенит Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Кубок Париматч Премьер Зенит 2:0 Ростов Премьер-лига
Ростов 3:1 Зенит Кубок Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:2 Ростов Премьер-лига Ростов 3:0 Зенит Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Зенит 3:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:5 Зенит Премьер-лига Зенит 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Зенит Премьер-лига Ростов 1:1 Зенит Премьер-лига Зенит 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Зенит Премьер-лига Зенит 4:0 Ростов Премьер-лига Зенит 5:0 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Зенит от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 59
    Ростов 27.1% (16)
    X 22% (13)
    Зенит 50.8% (30)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Ростов - Зенит

    Исход игры
    Ростов
    27.1% (16)
    Ничья
    22% (13)
    Зенит
    50.8% (30)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.4% (35)
    Меньше
    38.6% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (46)
    Нет
    19.3% (11)
    Популярный счёт
    1:2 Зенит
    28.8% (17)
    1:1 Ничья
    20.3% (12)
    2:1 Ростов
    18.6% (11)
    0:2 Зенит
    6.8% (4)
    1:3 Зенит
    6.8% (4)
    1:0 Ростов
    6.8% (4)
    0:1 Зенит
    3.4% (2)
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