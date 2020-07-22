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Урал
0:1
Второй тайм: 49'

Стадион:
Локомотив Москва
0'
14' Желтая карточка
Магомадов Чингиз
19' Желтая карточка
Бумаль Майега Петрус
31' Желтая карточка
Аугустыняк Рафал
32' Желтая карточка
Эль Кабир Отман
0:1
45' Гол
Миранчук Антон
48' Желтая карточка
Емельянов Роман
49'
Урал - Локомотив. 0:1. Антон Мир...
31
Годзюр
Ярослав
80
Магомадов
Чингиз
93
Герасимов
Алексей
8
Емельянов
Роман
95
Калинин
Игорь
6
Аугустыняк
Рафал
13
Бумаль
Майега
Петрус
44
Егорычев
Андрей
10
Бикфалви
Эрик
58
Эль
Кабир
Отман
20
Панюков
Андрей
77
Коченков
Антон
2
Живоглядов
Дмитрий
27
Мурило
Серкейра
33
Кверквелия
Соломон
31
Рыбус
Мацей
6
Баринов
Дмитрий
37
Магкеев
Станислав
59
Миранчук
Алексей
11
Миранчук
Антон
94
Рыбчинский
Дмитрий
93
Сулейманов
Тимур
Урал
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

Ход матча

14'
Магомадов Чингиз
 
19'
Бумаль Майега Петрус
 
31'
Аугустыняк Рафал
 
32'
Эль Кабир Отман
 
38'
Бавин Юрий
Эль Кабир Отман
 
45'
0:1
Миранчук Антон
(Миранчук Алексей)
48'
Емельянов Роман
 

Бомбардиры внутри турнира

Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 8 (2) 0.27
2. Эль Кабир Отман 6 0.2
3. Ильин Владимир 4 0.13
4. Панюков Андрей 4 (1) 0.13
5. Бавин Юрий 3 0.1
6. Погребняк Павел 3 0.1
7. Димитров Николай 1 0.03
8. Ароян Вараздат 1 0.03
9. Аугустыняк Рафал 1 0.03
10. Кулаков Денис 0 0
11. Меркулов Михаил 0 0
Локомотив Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Миранчук Алексей 13 (7) 0.43
2. Крыховяк Гжегож 9 0.3
3. Эдер Лопеш 5 0.17
4. Смолов Фёдор 3 (1) 0.1
5. Жемалетдинов Рифат 2 0.07
6. Миранчук Антон 2 0.07
7. Мариу Жоау 1 0.03
8. Игнатьев Владислав 1 0.03
9. Фарфан Джефферсон 1 0.03
10. Коломейцев Александр 1 0.03
11. Баринов Дмитрий 1 0.03
12. Рыбус Мацей 0 0
13. Джорджевич Лука 0 0
14. Живоглядов Дмитрий 0 0
15. Рыбчинский Дмитрий 0 0

Карточки

Урал
# Игрок      
1. Бумаль Майега Петрус 8 0
2. Ароян Вараздат 7 0
3. Емельянов Роман 5 1
4. Бикфалви Эрик 4 1
5. Кулаков Денис 4 0
6. Фидлер Артём 4 0
7. Поляков Денис 4 0
8. Эль Кабир Отман 4 0
9. Ильин Владимир 4 0
10. Бавин Юрий 3 0
11. Золотов Николай 3 0
12. Калинин Игорь 3 0
13. Аугустыняк Рафал 3 0
14. Погребняк Павел 2 0
15. Егорычев Андрей 2 0
16. Димитров Николай 1 0
17. Панюков Андрей 1 0
18. Меркулов Михаил 1 0
19. Магомадов Чингиз 1 0
Локомотив Москва
# Игрок      
1. Игнатьев Владислав 12 1
2. Баринов Дмитрий 10 0
3. Крыховяк Гжегож 9 0
4. Жемалетдинов Рифат 7 1
5. Рыбус Мацей 5 1
6. Чорлука Ведран 6 0
7. Живоглядов Дмитрий 5 0
8. Мурило Серкейра 4 0
9. Идову Брайн 3 0
10. Мариу Жоау 3 0
11. Эдер Лопеш 3 0
12. Куликов Даниил 3 0
13. Магкеев Станислав 3 0
14. Хёведес Бенедикт 2 0
15. Гилерме Маринато 2 0
16. Миранчук Антон 2 0
17. Кверквелия Соломон 0 1
18. Смолов Фёдор 1 0
19. Фарфан Джефферсон 1 0
20. Коломейцев Александр 1 0
21. Миранчук Алексей 1 0
22. Лысов Михаил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Урал 6.9% (2) 13.79% (4) 10.34% (3) 20.69% (6) 27.59% (8) 20.69% (6)
 Локомотив Москва 8.57% (3) 25.71% (9) 31.43% (11) 11.43% (4) 2.86% (1) 20% (7)

Предыдущие игры

Урал Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва
Уфа 1:1 Урал Оренбург 0:3 Урал Урал 2:1 Тамбов Шинник 0:2 Урал Урал 1:2 Рубин Зенит 7:1 Урал Сочи 2:0 Урал ЦСКА Москва 1:1 Урал Урал 1:1 Чукарички Арарат-Армения 1:1 Урал Царско село 1:0 Урал Ракув 1:3 Урал Крылья Советов 2:3 Урал Ростов 0:0 Урал Урал 0:0 Спартак Москва Урал 3:1 Родина Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Локомотив Москва 4:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Кубок Урал 2:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:2 Урал Премьер-лига
Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 51'
    Бавин получил мяч на левом фланге и выполнил передачу назад на Калинина, но получился пас за боковую линию, а не в ноги партнёру. 
  • 50'
    Стоит отметить, что "железнодорожники" лишь однажды пробили в створ ворот хозяев, но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счёт.
  • 49'
    Антон Миранчук получил мяч от Живоглядова и выполнял проникающую передачу в штрафную "Урала" на Сулейманова, получилось слишком сильно. 
  • Желтая карточка
    48'
    И ещё одна жёлтая карточка футболисту хозяев! Это Емельянов придержал за футболку Сулейманова, который убегал в контратаку. 
  • 47'
    Рыбус потерял мяч на правом фланге, убегал к чужой штрафной Бикфалви, но догнал его Магкеев и в пределах правил выбил мяч из-под ног.
  • Второй тайм начался
    46'
    Появляются команды на поле. Арбитр дает сигнал о старте второго тайма. Поехали!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:1.
  • Описание гола
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Антон Миранчук! Рыбчинский покатил мяч к чужой штрафной на Антона Миранчука, а тот на технику пробил в правый нижний угол, Годзюр не выручил. 
  • Дополнительное время
    45'
    К основному времени первого тайма добавлена одна минута. 
  • 44'
    Миранчук выполнил подачу от правого углового флажка в центр чужой штрафной, но там выше всех выпрыгнул Герасимов и спокойно выбил мяч.
  • 43'
    Перевели игру на чужую половину поля "железнодорожники", простреливал с правого фланга вдоль ворот Живоглядов, успевает прервать эту передачу Калинин. 
  • 42'
    Ещё один неплохой подход от "Урала", Панюков получил мяч на границе чужой штрафной и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.
  • 41'
    Баринов отобрал мяч в центре поля у Бикфалви и уже готов был убегать к чужим воротам, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Дмитрия.
  • 40'
    Живоглядов протащил мяч по правому флангу, но перед ним оказалось сразу два соперника, не получилось создать ничего опасного.
  • 39'
    Бумаль нарушил правила на Мурило, а затем сказал что-то резкое в адрес арбитра, стоит не забывать футболисту "Урала", что у него уже есть желтая карточка.
  • Замена
    38'
    Замена в составе "Урала". Вместо Отмана Эль Кабира на поле появился Юрий Бавин.
  • 37'
    Эль Кабир на поле, оказывают ему помощь, а в составе "Урала" готовится замена, не сможет продолжить игру полузащитник хозяев.
  • 36'
    Бикфалви получил мяч в чужой штрафной и из не самой удобной позиции пробил по воротам, кулаками отбивает этот удар Коченков.
  • 35'
    Стоит отметить, что при всём позиционном преимуществе "Урала", моментов у них не было, отлично обороняется "Локомотив".
  • 34'
    А вот теперь уже здорово проявил свои оборонительные навыки Кверквелия, прекрасно сыграв на опережение против Панюкова.
  • 33'
    Кверквелия со своей половины поля выполнил длинную передачу вперёд на Живоглядова, но получилось крайне неточно.
  • 32'
    Подошёл к мячу Миранчук, но решил не бить, а выполнил подачу на Сулейманова, удар которого головой получился неопасным. 
  • Желтая карточка
    31'
    Три в три убегали гости на ворота "Урала", но сорвал опасную атаку соперника Аугустыняк, сбив Алексея Миранчука, это жёлтая карточка. 
  • 30'
    Совсем не бегут вперёд "железнодорожники", очень осторожно они играют, хотя никакого турнирного значения для них данная игра не имеет. 
  • 29'
    Бикфалви здоров приложился к летящему мячу из-за пределов штрафной, но попал точно в Коченкова, который не ошибся.
  • 28'
    Магкеев подключился к атаке и попытался выполнить разрезающий пас на левый фланг на Рыбчинского, но передача была прервана.
  • 27'
    Очень активно проводят последние минуты футболисты "Урала", особенно в их составе можно отметить Бумаля, который дирижирует игрой своей команды.
  • 26'
    И вновь Бумаль выполнил заброс на дальнюю штангу в направлении Егорычева, совсем немного не успел к этой передаче Андрей.
  • 25'
    Калинин подключился к атаке по левому флангу, не успел за ним Живоглядов, пошла подача в штрафную "Локомотива", но там надёжно играет Мурило. 
  • Угловой
    24'
    Эль Кабир выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", но там выше всех выпрыгнул Мурило и головой выбил мяч подальше от ворот.
  • 23'
    Бумаль получил проникающую передачу у чужой штрафной и сразу же выполнил подачу на дальнюю штангу, но успевает там опередить Егорычева Рыбус. 
  • 22'
    В полном составе "железнодорожники" в последние две минуты находятся на своей половине поля, но вот даже подойти к штрафной у хозяев не получается.
  • 21'
    Макгеев выполнил передачу на левый фланг на Рыбуся, но получилось слишком сильно, не успел польский защитник к мячу.
  • 20'
    По игре интереснее смотрится "Урал", а вот самый опасный момент в матче создали "железнодорожники", должны были они открывать счёт.
  • Желтая карточка
    19'
    Алексей Миранчук прорывался к чужим воротам, не без нарушения смог остановить его Бумаль и получил жёлтую карточку от главного арбитра. 
  • Опасный момент
    18'
    Как не забивает Сулейманов? Отскочил мяч в чужой штрафной к Рыбчинскому, который выполнил пас на пустые ворота на Сулейманова, а Тимур просто не попал по мячу.
  • Угловой
    17'
    Эль Кабир со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, но там здорово грудью сыграл Баринов и спокойно вынес мяч.
  • 16'
    Эль Кабир с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, пробивал головой Панюков, но попал в Кверквелию, угловой будет.
  • Желтая карточка
    15'
    Первая жёлтая карточка в матче! Магомадов на чужой половине поля сбил с ног Рыбчинского, тем самым сорвав атаку соперника, арбитр моментально показал предупреждение. 
  • 14'
    Неплохую атаку организовали уральцы, получил мяч в чужой штрафной Панюков, но замешкался, тут как тут оказался около него Кверквелия и прекрасно сыграл в отборе. 
  • 13'
    Рыбчинский сыграл на Алексея Миранчук, обработал лидер атаки "Локомотива" мяч и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.
  • 12'
    И в очередной раз теряют мяч в центре поля гости, на этот раз Баринов выполнил неаккуратную передачу, Бумаль разгоняет атаку своей команды. 
  • 11'
    Антон Миранчук из глубины поля выполнял передачу в штрафную "Урала" на своего брата Алексея, но здорово играет на перехвате Бумаль.
  • Угловой
    10'
    Быстро разыграли стандарт "железнодорожники", но сделали это, мягко говоря, неудачно. Введёт мяч от ворот Годзюр.
  • 9'
    И вновь подключился к атаке Живголядов, но его навес был прерван, угловой исполнят гости.
  • 8'
    Едва не привезли опасный момент на свои ворота футболисты "Урала", это Герасимов выполнил неточную передачу на своей половине поля, но на этот раз обошлось. 
  • 7'
    Баринов выполнил заброс на правый фланг атаки на Живоглядова, который нарушил правила в атаке, сыграв неаккуратно локтем против Калинина.
  • 6'
    Отодвинули игру от своих ворот футболисты московской команды, но подойти к чужой штрафной им пока так и не удаётся. 
  • 5'
    Много воспитанников "Локомотива" сегодня на поле, минимум семь я насчитал, интересно будет посмотреть, как они себя проявят. 
  • 4'
    Гораздо интереснее смотрятся хозяева вначале матча. Вот и сейчас получил Бикфалви мяч в чужой штрафной, но его прострел был заблокирован. 
  • 3'
    Уже третья потеря подряд в исполнении футболистов "Локомотива", совсем не держится мяч на первых минутах у "железнодорожников". 
  • 2'
    На правом фланге заработали штрафной футболисты "Урала", но подача Эль Кабира оказалась безадресной, надёжно на выходе сыграл Коченков.
  • Первый тайм начался
    1'
    Начался первый тайм!
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    48'
    Емельянов Роман получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ekaterinburg Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Урал 0:1 Локомотив Москва

Исход игры
Урал
8.6% (14)
Ничья
22.1% (36)
Локомотив Москва
69.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
75.5% (114)
Нет
24.5% (37)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
41.1% (67)
1:1 Ничья
19% (31)
0:1 Локомотив Москва
9.2% (15)
0:2 Локомотив Москва
6.7% (11)
1:3 Локомотив Москва
4.3% (7)
1:0 Урал
3.7% (6)
2:1 Урал
3.7% (6)
0:3 Локомотив Москва
1.8% (3)
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