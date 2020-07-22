Урал
0:1
Второй тайм: 49'
Стадион: Екатеринбург Арена
Локомотив Москва
14' Желтая карточкаМагомадов Чингиз
19' Желтая карточкаБумаль Майега Петрус
31' Желтая карточкаАугустыняк Рафал
32' Желтая карточкаЭль Кабир Отман
0:1
45' ГолМиранчук Антон
48' Желтая карточкаЕмельянов Роман
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бавин ЮрийПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Парфёнов Дмитрий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Рыбус МацейЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Савин АндрейВратарь
- Защитник
-
74 Чёрный АртурЗащитник
- Защитник
-
98 Галанин ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Николич Марко
Ход матча
14'
31'
32'
45'
48'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|8 (2)
|0.27
|2.
|Эль Кабир Отман
|6
|0.2
|3.
|Ильин Владимир
|4
|0.13
|4.
|Панюков Андрей
|4 (1)
|0.13
|5.
|Бавин Юрий
|3
|0.1
|6.
|Погребняк Павел
|3
|0.1
|7.
|Димитров Николай
|1
|0.03
|8.
|Ароян Вараздат
|1
|0.03
|9.
|Аугустыняк Рафал
|1
|0.03
|10.
|Кулаков Денис
|0
|0
|11.
|Меркулов Михаил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Миранчук Алексей
|13 (7)
|0.43
|2.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0.3
|3.
|Эдер Лопеш
|5
|0.17
|4.
|Смолов Фёдор
|3 (1)
|0.1
|5.
|Жемалетдинов Рифат
|2
|0.07
|6.
|Миранчук Антон
|2
|0.07
|7.
|Мариу Жоау
|1
|0.03
|8.
|Игнатьев Владислав
|1
|0.03
|9.
|Фарфан Джефферсон
|1
|0.03
|10.
|Коломейцев Александр
|1
|0.03
|11.
|Баринов Дмитрий
|1
|0.03
|12.
|Рыбус Мацей
|0
|0
|13.
|Джорджевич Лука
|0
|0
|14.
|Живоглядов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Рыбчинский Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бумаль Майега Петрус
|8
|0
|2.
|Ароян Вараздат
|7
|0
|3.
|Емельянов Роман
|5
|1
|4.
|Бикфалви Эрик
|4
|1
|5.
|Кулаков Денис
|4
|0
|6.
|Фидлер Артём
|4
|0
|7.
|Поляков Денис
|4
|0
|8.
|Эль Кабир Отман
|4
|0
|9.
|Ильин Владимир
|4
|0
|10.
|Бавин Юрий
|3
|0
|11.
|Золотов Николай
|3
|0
|12.
|Калинин Игорь
|3
|0
|13.
|Аугустыняк Рафал
|3
|0
|14.
|Погребняк Павел
|2
|0
|15.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|16.
|Димитров Николай
|1
|0
|17.
|Панюков Андрей
|1
|0
|18.
|Меркулов Михаил
|1
|0
|19.
|Магомадов Чингиз
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Игнатьев Владислав
|12
|1
|2.
|Баринов Дмитрий
|10
|0
|3.
|Крыховяк Гжегож
|9
|0
|4.
|Жемалетдинов Рифат
|7
|1
|5.
|Рыбус Мацей
|5
|1
|6.
|Чорлука Ведран
|6
|0
|7.
|Живоглядов Дмитрий
|5
|0
|8.
|Мурило Серкейра
|4
|0
|9.
|Идову Брайн
|3
|0
|10.
|Мариу Жоау
|3
|0
|11.
|Эдер Лопеш
|3
|0
|12.
|Куликов Даниил
|3
|0
|13.
|Магкеев Станислав
|3
|0
|14.
|Хёведес Бенедикт
|2
|0
|15.
|Гилерме Маринато
|2
|0
|16.
|Миранчук Антон
|2
|0
|17.
|Кверквелия Соломон
|0
|1
|18.
|Смолов Фёдор
|1
|0
|19.
|Фарфан Джефферсон
|1
|0
|20.
|Коломейцев Александр
|1
|0
|21.
|Миранчук Алексей
|1
|0
|22.
|Лысов Михаил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Урал
|6.9% (2)
|13.79% (4)
|10.34% (3)
|20.69% (6)
|27.59% (8)
|20.69% (6)
|Локомотив Москва
|8.57% (3)
|25.71% (9)
|31.43% (11)
|11.43% (4)
|2.86% (1)
|20% (7)
Предыдущие игры
Урал Последние 20 матчей: + = -Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула Краснодар 3:0 Урал Урал 2:1 Динамо Москва
Локомотив Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:0 Сочи
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Рубин 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Оренбург Локомотив Москва 1:0 Тамбов Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ростов 1:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:0 Ахмат Зенит 0:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 3:1 Чайка Волеренга 0:2 Локомотив Москва Ростов 3:3 Локомотив Москва Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Хендай Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Урал: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 10
Локомотив Москва: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 2
Урал 0:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Урал Премьер-лига Урал 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 0:2 Локомотив Москва Кубок Локомотив Москва 1:1 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Урал Премьер-лига Урал 1:3 Локомотив Москва Премьер-лига Урал 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Урал Премьер-лига Локомотив Москва 3:0 Урал Премьер-лига Урал 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
Прогнозы на матч Урал 0:1 Локомотив Москва
Исход игры
Урал
8.6% (14)
Ничья
22.1% (36)
Локомотив Москва
69.3% (113)
Тотал 2.5
Больше
56.95% (86)
Меньше
43.05% (65)
Обе команды забьют
Да
75.5% (114)
Нет
24.5% (37)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
41.1% (67)
1:1 Ничья
19% (31)
0:1 Локомотив Москва
9.2% (15)
0:2 Локомотив Москва
6.7% (11)
1:3 Локомотив Москва
4.3% (7)
1:0 Урал
3.7% (6)
2:1 Урал
3.7% (6)
0:3 Локомотив Москва
1.8% (3)
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