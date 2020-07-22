Рыбус потерял мяч на правом фланге, убегал к чужой штрафной Бикфалви, но догнал его Магкеев и в пределах правил выбил мяч из-под ног.

И ещё одна жёлтая карточка футболисту хозяев! Это Емельянов придержал за футболку Сулейманова, который убегал в контратаку.

Антон Миранчук получил мяч от Живоглядова и выполнял проникающую передачу в штрафную "Урала" на Сулейманова, получилось слишком сильно.

Стоит отметить, что "железнодорожники" лишь однажды пробили в створ ворот хозяев, но этого оказалось достаточно, чтобы открыть счёт.

Бавин получил мяч на левом фланге и выполнил передачу назад на Калинина, но получился пас за боковую линию, а не в ноги партнёру.

Первый тайм

— Судья дает свисток на перерыв. Счет после первого тайма 0:1.

45' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 0-1! Антон Миранчук! Рыбчинский покатил мяч к чужой штрафной на Антона Миранчука, а тот на технику пробил в правый нижний угол, Годзюр не выручил.

45' К основному времени первого тайма добавлена одна минута.

44' Миранчук выполнил подачу от правого углового флажка в центр чужой штрафной, но там выше всех выпрыгнул Герасимов и спокойно выбил мяч.

43' Перевели игру на чужую половину поля "железнодорожники", простреливал с правого фланга вдоль ворот Живоглядов, успевает прервать эту передачу Калинин.

42' Ещё один неплохой подход от "Урала", Панюков получил мяч на границе чужой штрафной и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.

41' Баринов отобрал мяч в центре поля у Бикфалви и уже готов был убегать к чужим воротам, но арбитр зафиксировал нарушение правил со стороны Дмитрия.

40' Живоглядов протащил мяч по правому флангу, но перед ним оказалось сразу два соперника, не получилось создать ничего опасного.

39' Бумаль нарушил правила на Мурило, а затем сказал что-то резкое в адрес арбитра, стоит не забывать футболисту "Урала", что у него уже есть желтая карточка.

38' Замена в составе "Урала". Вместо Отмана Эль Кабира на поле появился Юрий Бавин.

37' Эль Кабир на поле, оказывают ему помощь, а в составе "Урала" готовится замена, не сможет продолжить игру полузащитник хозяев.

36' Бикфалви получил мяч в чужой штрафной и из не самой удобной позиции пробил по воротам, кулаками отбивает этот удар Коченков.

35' Стоит отметить, что при всём позиционном преимуществе "Урала", моментов у них не было, отлично обороняется "Локомотив".

34' А вот теперь уже здорово проявил свои оборонительные навыки Кверквелия, прекрасно сыграв на опережение против Панюкова.

33' Кверквелия со своей половины поля выполнил длинную передачу вперёд на Живоглядова, но получилось крайне неточно.

32' Подошёл к мячу Миранчук, но решил не бить, а выполнил подачу на Сулейманова, удар которого головой получился неопасным.

31' Три в три убегали гости на ворота "Урала", но сорвал опасную атаку соперника Аугустыняк, сбив Алексея Миранчука, это жёлтая карточка.

30' Совсем не бегут вперёд "железнодорожники", очень осторожно они играют, хотя никакого турнирного значения для них данная игра не имеет.

29' Бикфалви здоров приложился к летящему мячу из-за пределов штрафной, но попал точно в Коченкова, который не ошибся.

28' Магкеев подключился к атаке и попытался выполнить разрезающий пас на левый фланг на Рыбчинского, но передача была прервана.

27' Очень активно проводят последние минуты футболисты "Урала", особенно в их составе можно отметить Бумаля, который дирижирует игрой своей команды.

26' И вновь Бумаль выполнил заброс на дальнюю штангу в направлении Егорычева, совсем немного не успел к этой передаче Андрей.

25' Калинин подключился к атаке по левому флангу, не успел за ним Живоглядов, пошла подача в штрафную "Локомотива", но там надёжно играет Мурило.

24' Эль Кабир выполнил подачу в центр штрафной "Локомотива", но там выше всех выпрыгнул Мурило и головой выбил мяч подальше от ворот.

23' Бумаль получил проникающую передачу у чужой штрафной и сразу же выполнил подачу на дальнюю штангу, но успевает там опередить Егорычева Рыбус.

22' В полном составе "железнодорожники" в последние две минуты находятся на своей половине поля, но вот даже подойти к штрафной у хозяев не получается.

21' Макгеев выполнил передачу на левый фланг на Рыбуся, но получилось слишком сильно, не успел польский защитник к мячу.

20' По игре интереснее смотрится "Урал", а вот самый опасный момент в матче создали "железнодорожники", должны были они открывать счёт.

19' Алексей Миранчук прорывался к чужим воротам, не без нарушения смог остановить его Бумаль и получил жёлтую карточку от главного арбитра.

18' Как не забивает Сулейманов? Отскочил мяч в чужой штрафной к Рыбчинскому, который выполнил пас на пустые ворота на Сулейманова, а Тимур просто не попал по мячу.

17' Эль Кабир со стандарта выполнил подачу на ближнюю штангу, но там здорово грудью сыграл Баринов и спокойно вынес мяч.

16' Эль Кабир с левого фланга выполнил подачу в чужую штрафную, пробивал головой Панюков, но попал в Кверквелию, угловой будет.

15' Первая жёлтая карточка в матче! Магомадов на чужой половине поля сбил с ног Рыбчинского, тем самым сорвав атаку соперника, арбитр моментально показал предупреждение.

14' Неплохую атаку организовали уральцы, получил мяч в чужой штрафной Панюков, но замешкался, тут как тут оказался около него Кверквелия и прекрасно сыграл в отборе.

13' Рыбчинский сыграл на Алексея Миранчук, обработал лидер атаки "Локомотива" мяч и сразу же пробил по воротам, но в створ не попал.

12' И в очередной раз теряют мяч в центре поля гости, на этот раз Баринов выполнил неаккуратную передачу, Бумаль разгоняет атаку своей команды.

11' Антон Миранчук из глубины поля выполнял передачу в штрафную "Урала" на своего брата Алексея, но здорово играет на перехвате Бумаль.

10' Быстро разыграли стандарт "железнодорожники", но сделали это, мягко говоря, неудачно. Введёт мяч от ворот Годзюр.

9' И вновь подключился к атаке Живголядов, но его навес был прерван, угловой исполнят гости.

8' Едва не привезли опасный момент на свои ворота футболисты "Урала", это Герасимов выполнил неточную передачу на своей половине поля, но на этот раз обошлось.

7' Баринов выполнил заброс на правый фланг атаки на Живоглядова, который нарушил правила в атаке, сыграв неаккуратно локтем против Калинина.

6' Отодвинули игру от своих ворот футболисты московской команды, но подойти к чужой штрафной им пока так и не удаётся.

5' Много воспитанников "Локомотива" сегодня на поле, минимум семь я насчитал, интересно будет посмотреть, как они себя проявят.

4' Гораздо интереснее смотрятся хозяева вначале матча. Вот и сейчас получил Бикфалви мяч в чужой штрафной, но его прострел был заблокирован.

3' Уже третья потеря подряд в исполнении футболистов "Локомотива", совсем не держится мяч на первых минутах у "железнодорожников".

2' На правом фланге заработали штрафной футболисты "Урала", но подача Эль Кабира оказалась безадресной, надёжно на выходе сыграл Коченков.