Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 31'
Стадион: Этихад Стэдиум
Норвич
8' Undefined phrase: football_event_Эрнандес Онел
1:0
11' ГолЖезус Габриэль
50
Гарсия
Эрик
27
Канселу
Жоау
21
Сильва
Давид
47
Фоден
Фил
1
Крул
Тим
12
Льюис
Джамал
23
Маклин
Кенни
22
Пукки
Теэму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Сильва ДавидПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
1 Крул ТимВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Льюис ДжамалЗащитник
- Полузащитник
-
23 Маклин КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Пукки ТеэмуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
60 Майр АрчиВратарь
-
43 Фамево АкинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Айда АдамНападающий
-
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
11'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
5 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|19
|0.5
|2.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|3.
|Жезус Габриэль
|14
|0.37
|4.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Сильва Давид
|6
|0.16
|7.
|Силва Бернарду
|6
|0.16
|8.
|Фоден Фил
|5
|0.13
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Лапорт Эмерик
|1
|0.03
|14.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|15.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|17.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буэндия Эмилиано
|6
|1
|2.
|Ааронс Макс
|7
|0
|3.
|Штайперманн Марко
|6
|0
|4.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0
|5.
|Тетти Александер
|5
|0
|6.
|Маклин Кенни
|5
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|1
|8.
|Крул Тим
|4
|0
|9.
|Хэнли Грант
|4
|0
|10.
|Байрам Сэм
|4
|0
|11.
|Льюис Джамал
|4
|0
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Дрмич Йосип
|0
|1
|17.
|Рупп Лукас
|1
|0
|18.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|19.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10.87% (10)
|18.48% (17)
|20.65% (19)
|17.39% (16)
|15.22% (14)
|17.39% (16)
|Норвич
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:2 Бёрнли Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Норвич
Исход игры
Манчестер Сити
97.4% (152)
Ничья
1.3% (2)
Норвич
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.77% (115)
Меньше
21.23% (31)
Обе команды забьют
Да
20.55% (30)
Нет
79.45% (116)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
27.6% (43)
4:0 Манчестер Сити
16.7% (26)
2:0 Манчестер Сити
16% (25)
5:0 Манчестер Сити
9% (14)
2:1 Манчестер Сити
7.1% (11)
3:1 Манчестер Сити
5.8% (9)
1:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
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