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  3. Англия
Манчестер Сити
1:0
Первый тайм: 31'

Стадион:
Норвич
0'
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Эрнандес Онел
1:0
11' Гол
Жезус Габриэль
31'
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
50
Гарсия
Эрик
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
21
Сильва
Давид
47
Фоден
Фил
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Крул
Тим
2
Ааронс
Макс
6
Циммерман
Кристоф
4
Годфри
Бен
12
Льюис
Джамал
18
Штайперманн
Марко
23
Маклин
Кенни
7
Рупп
Лукас
14
Кантуэлл
Тодд
11
Эрнандес
Онел
22
Пукки
Теэму
Манчестер Сити
4-3-3
Норвич
4-2-3-1

Ход матча

8'
 
Эрнандес Онел
11'
Жезус Габриэль
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 3 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 19 0.5
2. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
3. Жезус Габриэль 14 0.37
4. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Сильва Давид 6 0.16
7. Силва Бернарду 6 0.16
8. Фоден Фил 5 0.13
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Лапорт Эмерик 1 0.03
14. Менди Бенджамин 0 0
15. Фернандиньо Фернандо 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
17. Гарсия Эрик 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Буэндия Эмилиано 6 1
2. Ааронс Макс 7 0
3. Штайперманн Марко 6 0
4. Кантуэлл Тодд 6 0
5. Тетти Александер 5 0
6. Маклин Кенни 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Дрмич Йосип 0 1
17. Рупп Лукас 1 0
18. Ляйтнер Мориц 1 0
19. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10.87% (10) 18.48% (17) 20.65% (19) 17.39% (16) 15.22% (14) 17.39% (16)
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:2 Бёрнли Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Норвич 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:3 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 2:1 Норвич Премьер-лига
Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 7:0 Норвич Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Норвич Премьер-лига Норвич 3:4 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • Первый тайм
  • 29'
    Циммерман ногой сейчас сыграл против Стерлинга, повалив Рахима на газон. Судья просит игрока "Сити" тут же подниматься с газона. Встречу нужно продолжать.
  • Угловой
    28'
    Продолжает уверенно штамповать угловые удары "Манчестер Сити". Два корнера с правого фланга разыграли манчестерцы - отбиваются буквально из последних сил "канарейки".
  • 27'
    Удивляюсь я, как вообще под таким давлением держится "Норвич", потому как опасность у ворот соперника "горожане" создают постоянную.
  • Опасный момент
    26'
    УХ! Опасно было, но Крул выручает! Прострел с правого фланга следует в центр штрафной, и голкипер "Норвича" играет на опережении, снимая сферу буквально с ноги Стерлинга.
  • 24'
    Перерыв у нас на водопой. Несколько минут есть у команд, чтобы пообщаться со своими наставниками и получить пару рекомендаций.
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  • 23'
    Двумя волнами атаковали сейчас манчестерцы. В результате второго наступления пробивал по рамке "Норвича" Стерлинг, но направил он снаряд макушкой намного выше цели.
  • 22'
    Быстро ходит мяч у "горожан". Давид Сильва сыграл сейчас на Фодена, который с левого фланга выполнял прострел в сторону штрафной соперника, но сфера точно в руки голкиперу прилетела.
  • 21'
    Ну, а "Сити", конечно же, затаил на своего соперника определенную обиду. Все дело в том, что в первом круге "горожане" своему оппоненту проиграли со счетом 2:3. Тогда, правда, подопечные Гвардиолы были не в лучшей своей игровой форме.
  • 20'
    Пытается на чужой половине поля создать некое подобие навала "Норвич". Терять сегодня "канарейкам" уже нечего. Они будут стараться просто забить гол сегодня и попытаться не проиграть разгромно.
  • 18'
    Циммерман сейчас заблокировал прострел с левого фланга от Давида Сильвы, да так, что сфера угодила в ногу испанцу, после чего покинула пределы поля. Это удар от ворот.
  • 17'
    У кромки поля "дежурит" сейчас Гвардиола, который считает, что его коллектив должен перемещаться по полю несколько активнее, чем есть на самом деле.
  • Опасный момент
    16'
    МОМЕНТ! Снова заброс в штрафную "Норвича", и выстреливает в касание по воротам соперника сейчас Жезус. Сфера улетает несколько выше цели.
  • 15'
    Буквально прижат к воротам "Норвич". Снова прострел с левого фланга на Сильву, который пробивает по воротам, но попадает в ногу сопернику. Мяч оказывается в руках у кипера гостей.
  • 14'
    Да, очень событийным получается у нас первый тайм. Уже два гола успели забить футболисты, и лишь один мяч судьи засчитали. Пока что самым активным игроком встречи является Рахим Стерлинг.
  • Описание гола
    13'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 1:0!
    Тут же "горожане" своего соперника наказывают! По флангу промчался сейчас Стерлинг, который выполнил пас в центр на Сильву. Тот не попал по мячу, зато до снаряда добрался Жезус, который и решил ситуацию в пользу своей команды.
  • Видеоповтор
    11'
    Странно и то, что слишком долго просматривали момент с помощью "ВАР" судьи. По мне, так очень уж очевидное "вне игры" было у Онела. Не знаю, какие могли возникнуть сомнения?
  • 10'
    Все равно эта ситуация станет хорошим подспорьем для "Сити", что нужно играть в футбол, а не катать вату. Даже явный андердог, порой, способен удивлять.
  • Офсайд
    9'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОНЕЛ! 0:1!
    Вот это старт! Забивает он сейчас гол в ворота соперника, убегая в ответную контратаку, но, вместе с тем, оказывается игрок в положении "вне игры". Мяч не засчитан.
  • Опасный момент
    8'
    Стерлинг дотащил мяч сейчас до штрафной, после чего выполнил удар в дальний угол, но мяч прошел рядом со стойкой. Повезло "канарейкам"!
  • 7'
    В параллельных матчах уже забиты первые голы. В частности, "Арсенал" отправил мяч в ворота "Уотфорда", и футболисты "Ньюкасла" в дебюте поединка забили мяч в рамку "Ливерпуля". Вот вам и чемпион.
  • 6'
    Первая более и менее нормальная атака "Сити" закончилась ударом с линии штрафной. Это после передачи от де Брёйне нанес выстрел по чужой рамке Канселу, и сфера улетела чуть выше цели.
  • 4'
    Продолжают "горожане" возить мяч на чужой половине поля. Пока никак не удается "Норвичу" отобрать сферу у своего соперника. 
  • 3'
    Бытует мнение, что невероятно много голов может в последнем матче перед вылетом в Чемпионшип получить в свои ворота "Норвич". А вы как считаете, с каким результатом эта игра завершится?
  • 2'
    Спокойно стартовала наша игра. Контролируют мяч на чужой половине поля футболисты "Манчестер Сити". Пока без особого продвижения вперед.
  • Первый тайм начался
    1'
    Итак, дамы и господа, встреча на "Этихаде" со свистком главного рефери стартовала! Удачи командам, и пусть в этой встрече победит сильнейший! Поехали!
  • До матча

  • «Норвич» после перерыва попросту перестал сопротивляться. «Канарейки» будто бы осознали, что смотрятся слишком слабо для АПЛ, поэтому их попытки удержаться в лиге выглядят борьбой с неизбежным. Больше всего пострадала атака команды, которая после пандемии в восьми матчах забила всего лишь 1 гол. «Норвич» идет на последнем месте в чемпионате Англии и выше уже не поднимется.

  • Четыре последних встречи в АПЛ «Манчестер Сити» выиграл с общим счетом 16:1. «Горожанам» удалось разгромить «Уотфорд» (4:0), «Брайтон» (5:0), «Ньюкасл» (5:0) и скромно переиграть «Борнмут» (2:1). Домашняя победная серия манчестерцев достигла шести встреч, в которых они пропустили всего 1 мяч.

  • «Манчестер Сити» под занавес первенства набрал прекрасную форму, хотя это не помешало команде вылететь из Кубка Англии от «Арсенала» (0:2). Получается, что «Манчестер Сити» в этом сезоне собрал непривычно мало трофеев. «Горожанам» удалось выиграть только Суперкубок Англии и Кубок Лиги. Сезон будет считаться успешным, только если подопечные Хосепа Гвардиолы возьмут еще Лигу чемпионов.

  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду арбитров:
    Главный судья: Крейг Поусон (Южный Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Ричард Уэст (Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия);
    Ассистент: Ник Гринхалг (Англия);
    Резервный: Тони Харрингтон (Кливленд, Англия).

  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех тех, кто неравнодушен к английскому чемпионату. В рамках заключительного 38-го тура АПЛ лицом к лицу сойдутся футболисты «Манчестер Сити» и «Норвича». Встреча состоится в Манчестере, на стадионе «Этихад». Для вас текстовую трансляцию поединка проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!

    • Прогнозы 156
    Манчестер Сити 97.4% (152)
    X 1.3% (2)
    Норвич 1.3% (2)
    Все прогнозы
    1.69 Прогноз на матч от Liveresult
    Новости
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Etihad Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Манчестер Сити 1:0 Норвич

Исход игры
Манчестер Сити
97.4% (152)
Ничья
1.3% (2)
Норвич
1.3% (2)
Тотал 2.5
Больше
78.77% (115)
Меньше
21.23% (31)
Обе команды забьют
Да
20.55% (30)
Нет
79.45% (116)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
27.6% (43)
4:0 Манчестер Сити
16.7% (26)
2:0 Манчестер Сити
16% (25)
5:0 Манчестер Сити
9% (14)
2:1 Манчестер Сити
7.1% (11)
3:1 Манчестер Сити
5.8% (9)
1:0 Манчестер Сити
2.6% (4)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
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