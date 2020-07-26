Перерыв у нас на водопой. Несколько минут есть у команд, чтобы пообщаться со своими наставниками и получить пару рекомендаций.

УХ! Опасно было, но Крул выручает! Прострел с правого фланга следует в центр штрафной, и голкипер "Норвича" играет на опережении, снимая сферу буквально с ноги Стерлинга.

Удивляюсь я, как вообще под таким давлением держится "Норвич", потому как опасность у ворот соперника "горожане" создают постоянную.

Продолжает уверенно штамповать угловые удары "Манчестер Сити". Два корнера с правого фланга разыграли манчестерцы - отбиваются буквально из последних сил "канарейки".

Циммерман ногой сейчас сыграл против Стерлинга, повалив Рахима на газон. Судья просит игрока "Сити" тут же подниматься с газона. Встречу нужно продолжать.

23' Двумя волнами атаковали сейчас манчестерцы. В результате второго наступления пробивал по рамке "Норвича" Стерлинг, но направил он снаряд макушкой намного выше цели.

22' Быстро ходит мяч у "горожан". Давид Сильва сыграл сейчас на Фодена, который с левого фланга выполнял прострел в сторону штрафной соперника, но сфера точно в руки голкиперу прилетела.

21' Ну, а "Сити", конечно же, затаил на своего соперника определенную обиду. Все дело в том, что в первом круге "горожане" своему оппоненту проиграли со счетом 2:3. Тогда, правда, подопечные Гвардиолы были не в лучшей своей игровой форме.

20' Пытается на чужой половине поля создать некое подобие навала "Норвич". Терять сегодня "канарейкам" уже нечего. Они будут стараться просто забить гол сегодня и попытаться не проиграть разгромно.

18' Циммерман сейчас заблокировал прострел с левого фланга от Давида Сильвы, да так, что сфера угодила в ногу испанцу, после чего покинула пределы поля. Это удар от ворот.

17' У кромки поля "дежурит" сейчас Гвардиола, который считает, что его коллектив должен перемещаться по полю несколько активнее, чем есть на самом деле.

16' МОМЕНТ! Снова заброс в штрафную "Норвича", и выстреливает в касание по воротам соперника сейчас Жезус. Сфера улетает несколько выше цели.

15' Буквально прижат к воротам "Норвич". Снова прострел с левого фланга на Сильву, который пробивает по воротам, но попадает в ногу сопернику. Мяч оказывается в руках у кипера гостей.

14' Да, очень событийным получается у нас первый тайм. Уже два гола успели забить футболисты, и лишь один мяч судьи засчитали. Пока что самым активным игроком встречи является Рахим Стерлинг.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ЖЕЗУС! 1:0!

Тут же "горожане" своего соперника наказывают! По флангу промчался сейчас Стерлинг, который выполнил пас в центр на Сильву. Тот не попал по мячу, зато до снаряда добрался Жезус, который и решил ситуацию в пользу своей команды.

11' Странно и то, что слишком долго просматривали момент с помощью "ВАР" судьи. По мне, так очень уж очевидное "вне игры" было у Онела. Не знаю, какие могли возникнуть сомнения?

10' Все равно эта ситуация станет хорошим подспорьем для "Сити", что нужно играть в футбол, а не катать вату. Даже явный андердог, порой, способен удивлять.

9' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! ОНЕЛ! 0:1!

Вот это старт! Забивает он сейчас гол в ворота соперника, убегая в ответную контратаку, но, вместе с тем, оказывается игрок в положении "вне игры". Мяч не засчитан.

8' Стерлинг дотащил мяч сейчас до штрафной, после чего выполнил удар в дальний угол, но мяч прошел рядом со стойкой. Повезло "канарейкам"!

7' В параллельных матчах уже забиты первые голы. В частности, "Арсенал" отправил мяч в ворота "Уотфорда", и футболисты "Ньюкасла" в дебюте поединка забили мяч в рамку "Ливерпуля". Вот вам и чемпион.

6' Первая более и менее нормальная атака "Сити" закончилась ударом с линии штрафной. Это после передачи от де Брёйне нанес выстрел по чужой рамке Канселу, и сфера улетела чуть выше цели.

4' Продолжают "горожане" возить мяч на чужой половине поля. Пока никак не удается "Норвичу" отобрать сферу у своего соперника.

3' Бытует мнение, что невероятно много голов может в последнем матче перед вылетом в Чемпионшип получить в свои ворота "Норвич". А вы как считаете, с каким результатом эта игра завершится?

2' Спокойно стартовала наша игра. Контролируют мяч на чужой половине поля футболисты "Манчестер Сити". Пока без особого продвижения вперед.