Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Норвич
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|19
|0.5
|2.
|Агуэро Серхио
|16 (2)
|0.42
|3.
|Жезус Габриэль
|13
|0.34
|4.
|Де Брёйне Кевин
|11 (2)
|0.29
|5.
|Марез Рияд
|10 (1)
|0.26
|6.
|Сильва Давид
|6
|0.16
|7.
|Силва Бернарду
|6
|0.16
|8.
|Фоден Фил
|5
|0.13
|9.
|Родри Эрнандес
|3
|0.08
|10.
|Гюндоган Илкай
|2 (1)
|0.05
|11.
|Отаменди Николас
|2
|0.05
|12.
|Уокер Кайл
|1
|0.03
|13.
|Лапорт Эмерик
|1
|0.03
|14.
|Менди Бенджамин
|0
|0
|15.
|Фернандиньо Фернандо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пукки Теэму
|11 (2)
|0.29
|2.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0.16
|3.
|Буэндия Эмилиано
|1
|0.03
|4.
|Эрнандес Онел
|1
|0.03
|5.
|Тетти Александер
|1
|0.03
|6.
|Маклин Кенни
|1
|0.03
|7.
|Вранчич Марио
|1
|0.03
|8.
|Дрмич Йосип
|1
|0.03
|9.
|Србени Деннис
|1
|0.03
|10.
|Льюис Джамал
|1
|0.03
|11.
|Циммерман Кристоф
|0
|0
|12.
|Ааронс Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Фернандиньо Фернандо
|8
|2
|2.
|Родри Эрнандес
|8
|0
|3.
|Гюндоган Илкай
|7
|0
|4.
|Уокер Кайл
|5
|0
|5.
|Стерлинг Рахим
|5
|0
|6.
|Силва Бернарду
|5
|0
|7.
|Эдерсон Мораес
|3
|1
|8.
|Де Брёйне Кевин
|3
|0
|9.
|Отаменди Николас
|3
|0
|10.
|Менди Бенджамин
|3
|0
|11.
|Канселу Жоау
|3
|0
|12.
|Жезус Габриэль
|3
|0
|13.
|Зинченко Александр
|1
|1
|14.
|Агуэро Серхио
|1
|0
|15.
|Лапорт Эмерик
|1
|0
|16.
|Анхелиньо Хосе
|1
|0
|17.
|Гарсия Эрик
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Буэндия Эмилиано
|6
|1
|2.
|Ааронс Макс
|7
|0
|3.
|Штайперманн Марко
|6
|0
|4.
|Кантуэлл Тодд
|6
|0
|5.
|Тетти Александер
|5
|0
|6.
|Маклин Кенни
|5
|0
|7.
|Годфри Бен
|3
|1
|8.
|Крул Тим
|4
|0
|9.
|Хэнли Грант
|4
|0
|10.
|Байрам Сэм
|4
|0
|11.
|Льюис Джамал
|4
|0
|12.
|Пукки Теэму
|3
|0
|13.
|Вранчич Марио
|3
|0
|14.
|Трибулл Том
|2
|0
|15.
|Циммерман Кристоф
|2
|0
|16.
|Дрмич Йосип
|0
|1
|17.
|Рупп Лукас
|1
|0
|18.
|Ляйтнер Мориц
|1
|0
|19.
|Амаду Ибрагим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|10.87% (10)
|18.48% (17)
|20.65% (19)
|17.39% (16)
|15.22% (14)
|17.39% (16)
|Норвич
|12.5% (3)
|33.33% (8)
|12.5% (3)
|8.33% (2)
|25% (6)
|8.33% (2)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:2 Бёрнли Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Норвич
Исход игры
Манчестер Сити
95.7% (66)
Ничья
2.9% (2)
Норвич
1.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
73.85% (48)
Меньше
26.15% (17)
Обе команды забьют
Да
24.62% (16)
Нет
75.38% (49)
Популярный счёт
3:0 Манчестер Сити
23.2% (16)
2:0 Манчестер Сити
18.8% (13)
4:0 Манчестер Сити
15.9% (11)
2:1 Манчестер Сити
8.7% (6)
3:1 Манчестер Сити
8.7% (6)
5:0 Манчестер Сити
7.2% (5)
1:0 Манчестер Сити
2.9% (2)
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