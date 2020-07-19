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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Норвич

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 19 0.5
2. Агуэро Серхио 16 (2) 0.42
3. Жезус Габриэль 13 0.34
4. Де Брёйне Кевин 11 (2) 0.29
5. Марез Рияд 10 (1) 0.26
6. Сильва Давид 6 0.16
7. Силва Бернарду 6 0.16
8. Фоден Фил 5 0.13
9. Родри Эрнандес 3 0.08
10. Гюндоган Илкай 2 (1) 0.05
11. Отаменди Николас 2 0.05
12. Уокер Кайл 1 0.03
13. Лапорт Эмерик 1 0.03
14. Менди Бенджамин 0 0
15. Фернандиньо Фернандо 0 0
Норвич
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пукки Теэму 11 (2) 0.29
2. Кантуэлл Тодд 6 0.16
3. Буэндия Эмилиано 1 0.03
4. Эрнандес Онел 1 0.03
5. Тетти Александер 1 0.03
6. Маклин Кенни 1 0.03
7. Вранчич Марио 1 0.03
8. Дрмич Йосип 1 0.03
9. Србени Деннис 1 0.03
10. Льюис Джамал 1 0.03
11. Циммерман Кристоф 0 0
12. Ааронс Макс 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Фернандиньо Фернандо 8 2
2. Родри Эрнандес 8 0
3. Гюндоган Илкай 7 0
4. Уокер Кайл 5 0
5. Стерлинг Рахим 5 0
6. Силва Бернарду 5 0
7. Эдерсон Мораес 3 1
8. Де Брёйне Кевин 3 0
9. Отаменди Николас 3 0
10. Менди Бенджамин 3 0
11. Канселу Жоау 3 0
12. Жезус Габриэль 3 0
13. Зинченко Александр 1 1
14. Агуэро Серхио 1 0
15. Лапорт Эмерик 1 0
16. Анхелиньо Хосе 1 0
17. Гарсия Эрик 1 0
Норвич
# Игрок      
1. Буэндия Эмилиано 6 1
2. Ааронс Макс 7 0
3. Штайперманн Марко 6 0
4. Кантуэлл Тодд 6 0
5. Тетти Александер 5 0
6. Маклин Кенни 5 0
7. Годфри Бен 3 1
8. Крул Тим 4 0
9. Хэнли Грант 4 0
10. Байрам Сэм 4 0
11. Льюис Джамал 4 0
12. Пукки Теэму 3 0
13. Вранчич Марио 3 0
14. Трибулл Том 2 0
15. Циммерман Кристоф 2 0
16. Дрмич Йосип 0 1
17. Рупп Лукас 1 0
18. Ляйтнер Мориц 1 0
19. Амаду Ибрагим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 10.87% (10) 18.48% (17) 20.65% (19) 17.39% (16) 15.22% (14) 17.39% (16)
 Норвич 12.5% (3) 33.33% (8) 12.5% (3) 8.33% (2) 25% (6) 8.33% (2)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: + = -
Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити
Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Ньюкасл 0:2 Манчестер Сити Челси 2:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Манчестер Сити 3:0 Арсенал Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Реал Мадрид 1:2 Манчестер Сити Лестер 0:1 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Тоттенхэм 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Сити 4:0 Фулхэм
Норвич Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:2 Бёрнли Челси 1:0 Норвич Норвич 0:4 Вест Хэм Уотфорд 2:1 Норвич
Норвич 0:1 Брайтон Арсенал 4:0 Норвич Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Норвич 0:1 Эвертон Норвич 0:3 Саутгемптон Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Тоттенхэм 1:1 Норвич Норвич 1:0 Лестер Вулверхэмптон 3:0 Норвич Норвич 0:1 Ливерпуль Ньюкасл 0:0 Норвич Бёрнли 1:2 Норвич Тоттенхэм 2:1 Норвич Норвич 1:0 Борнмут Манчестер Юнайтед 4:0 Норвич Престон Норт Энд 2:4 Норвич

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 2
Норвич: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 6
Норвич 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 0:3 Манчестер Сити Кубок Манчестер Сити 2:1 Норвич Премьер-лига
Норвич 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 7:0 Норвич Премьер-лига Манчестер Сити 2:3 Норвич Премьер-лига Норвич 3:4 Манчестер Сити Премьер-лига Норвич 1:6 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:1 Норвич Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Манчестер Сити 95.7% (66)
    X 2.9% (2)
    Норвич 1.4% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Норвич

    Исход игры
    Манчестер Сити
    95.7% (66)
    Ничья
    2.9% (2)
    Норвич
    1.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.85% (48)
    Меньше
    26.15% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    24.62% (16)
    Нет
    75.38% (49)
    Популярный счёт
    3:0 Манчестер Сити
    23.2% (16)
    2:0 Манчестер Сити
    18.8% (13)
    4:0 Манчестер Сити
    15.9% (11)
    2:1 Манчестер Сити
    8.7% (6)
    3:1 Манчестер Сити
    8.7% (6)
    5:0 Манчестер Сити
    7.2% (5)
    1:0 Манчестер Сити
    2.9% (2)
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