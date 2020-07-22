Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли игроки "Динамо", которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи командам!

В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.

Школик, Игбун, Каборе во втором тайме у москвичей вышли.

"Динамо" вроде и присвоило мяч себе с первых минут второй половины встречи, но комбинационный футбол пока не приносит успеха.

Игроки "Динамо" держат мяч на своей половине поля и выманивают гостей всё ближе и ближе.

Первый тайм

— Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.

45' Быстрый выход из обороны на оформили гости, но только вот Фамейе допустил брак.

44' Тайм заканчивается под диктовку "Динамо". Хозяева больше владеют мячом, да и увереннее выглядят в целом.

43' Прижимают потихоньку москвичи соперника к воротам. "Оренбург" счет устраивает, и экономия сил понятна.

42' "Динамо" бросается в очередную атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта, не удалось.

41' Панченко на смог перебросить стенку, всего лишь аут.

41' Сиваков нарушает правила у своей штрафной вновь жёлтая карточка. До ворот около 24 метров.

40' "Оренбург" всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча.

39' Сергей Лапочкин достает жёлтую карточку. Её получает Терехов за фол в центре поля.

38' Все больше апелляций к арбитру. Конечно, нервы у игроков на пределе, их можно понять.

37' Угловой подал "Оренбург". Мяч прилетел в центр штрафной, а там защитники "Динамо" выносят снаряд.

36' Сдерживающий футбол удается коллективу из Оренбурга. В центре поля хорошо они расположились и отлично разрушают.

35' Филипп за разговоры получает жёлтую карточку.

34' Филипп вбежал в штрафную и выдал передачу на 11 метров, а там был Панченко, который в касание отправил мяч мимо створа.

33' Рваный темп встречи в последние минуты. "Динамо" пытается атаковать, "Оренбург" пытается вязко защищаться.

32' В защите "Оренбург" играет очень просто. Не колеблется в обороне коллектив Константина Парамонова, выбивает мяч куда подальше.

31' Шунин своевременно выбежал за пределы вратарской и сыграл в падении, совсем немного опередив Фамейе, который уже готов был оформлять гол.

30' Печальнее всего, что подопечные Новикова не могут даже стандарт никакой заработать. Рядовые набросы вперед, которые ни к чему не приводят.

29' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фамейе!!!

Малых с правого фланга навесил в штрафную, Фамейе опередил Евгеньева и головой переправил мяч куда надо.

29' На своей половине поля контролируют мяч игроки "Динамо", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.

28' Показали нам статистику владения мячом, 60 на 40, в пользу москвичей.

27' Попытались игроки "Динамо" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.

26' Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.

25' Терехов нарушает правила у центрального круга.

24' Увлеклись своей атакой гости и получили быстрый удар от соперника. Скопинцев с 24 метров приложился по мячу, выше створа.

23' Добавили темпа гости и в перемещениях, и в работе с мячом. Что-то начинает получаться в атаке.

22' Забросы из глубины в центр штрафной "Динамо" пока не проходят. Надо придумать что-то другое.

21' Обе команды пока сбиваются на фланговую игру с большим количеством подач, а дальше нападающие проигрывают борьбу.

20' Первый в матче корнер. Угловой у ворот "Динамо", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.

19' Борьба в центре поля, из которой "Оренбург" выходит, завладев мячом, но не продвинувшись вперед.

18' Атака москвичей левым флангом завершается подачей в штрафную, после чего хозяева просили пенальти, якобы мяч попал в руку. Судья не обратил на это внимание. Игра продолжается.

17' Потеря мяча москвичами в центре поля. Атака в три три завершается ударом Кулишева с паса Фамейе, точно в руки Шунину мяч летит.

17' "Оренбургу" позиционные атаки совсем не удаются. Как только скорость теряется на чужой половине поля, сразу отбирают мяч хозяева.

16' Карапузов получил пас, сместился к линии штрафной и нанёс хлёсткий удар в дальний угол. Мяч просвистел рядом со штангой.

15' "Динамо" уже и скорость включает. Налетели сначала справа к штрафной Климовича хозяева, потом слева, но обе подачи оказались безадресными.

14' Аюпов нарушает правила на половине поля соперника. Игра остановлена.

13' "Динамо" долго готовило атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники "Оренбурга" спокойно вынесли мяч к центру.

12' Панченко нашёл возможность для удара по воротам, до которых было около 25 метров. Климович отбил мяч перед собой, а дальше Готлиб подстраховал.

11' "Оренбург" не стесняется бить по воротам из любых положений, но как-то все не то.

10' Территориальное и игровое преимущество москвичей не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.

9' Аюпов зарядил по воротам метров с 28. Слишком смелое решение, мяч улетает на трибуны.

8' Вполне ожидаемая картина сейчас. Хозяева взяли игру и мяч под свой контроль, а "Оренбургу" остается уповать на контратаки.

7' Для обеих команд по сути этот матч турнирного значения не имеет. Гости завершают сезон на последнем месте, готовясь к выступлению в ФНЛ в следующем сезоне, а "Динамо" победа над "Краснодаром» в перенесенном матче обеспечила 6-е место в турнирной таблице.

6' Комличенко в касание замыкал передачу партнера с правого фланга, но мяч летит над перекладиной ворот Климовича.

5' Фамейе часто оказывается на острие атаки. Постоянные перемещения, наверное, должны запутать соперника.

4' Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.

3' "Оренбург" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Динамо" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.

2' Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Сергея Лапочкина. Зафиксировал он первый офсайд в матче, туда забрался Фамейе.

1' "Динамо" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в белой футболисты "Оренбурга".