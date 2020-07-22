Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 47'
Стадион: ВТБ Арена
Оренбург
25' Желтая карточкаАюпов Тимур
0:1
29' ГолФамейе Джоэль
34' Желтая карточкаФилипп Максимилиан
38' Желтая карточкаТерехов Сергей
39' Желтая карточкаСиваков Михаил
18
Ордец
Иван
12
Малых
Андрей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Ордец ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
-
23 Соснин АнтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Малых АндрейЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Егофаров РимНападающий
-
Главный тренер: Парамонов Константин
Ход матча
25'
29'
0:1
38'
39'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Филипп Максимилиан
|8 (5)
|0.27
|2.
|Комличенко Николай
|3 (2)
|0.1
|3.
|Жоаозиньо Рамос
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Панченко Кирилл
|2
|0.07
|6.
|Рауш Константин
|1
|0.03
|7.
|Нжи Клинтон Муа
|1
|0.03
|8.
|Грулёв Вячеслав
|1
|0.03
|9.
|Шиманьски Себастиан
|1
|0.03
|10.
|Юсупов Артур
|1
|0.03
|11.
|Ордец Иван
|1
|0.03
|12.
|Морозов Григорий
|1
|0.03
|13.
|Кардозу Мигел
|1
|0.03
|14.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0.03
|15.
|Паршивлюк Сергей
|0
|0
|16.
|Нойштедтер Роман
|0
|0
|17.
|Шейдаев Рамиль
|0
|0
|18.
|Евгеньев Роман
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|8 (1)
|0.27
|2.
|Фамейе Джоэль
|7
|0.23
|3.
|Алвеш Рикарду
|3
|0.1
|4.
|Кулишев Артём
|3 (1)
|0.1
|5.
|Малых Андрей
|1
|0.03
|6.
|Радакович Урош
|1
|0.03
|7.
|Зотов Георгий
|1
|0.03
|8.
|Рогич Филип
|1
|0.03
|9.
|Маляров Никита
|1
|0.03
|10.
|Шкофлек Жига
|1
|0.03
|11.
|Терехов Сергей
|0
|0
|12.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|13.
|Чуканов Андреа
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Каборе Шарль
|8
|1
|2.
|Юсупов Артур
|5
|2
|3.
|Рыков Владимир
|7
|0
|4.
|Ордец Иван
|4
|1
|5.
|Шунич Тони
|4
|1
|6.
|Плиев Заурбек
|2
|2
|7.
|Игбун Сильвестр
|5
|0
|8.
|Шиманьски Себастиан
|5
|0
|9.
|Нойштедтер Роман
|4
|0
|10.
|Паршивлюк Сергей
|3
|0
|11.
|Жоаозиньо Рамос
|3
|0
|12.
|Рауш Константин
|3
|0
|13.
|Панченко Кирилл
|3
|0
|14.
|Комличенко Николай
|3
|0
|15.
|Морозов Григорий
|3
|0
|16.
|Филипп Максимилиан
|3
|0
|17.
|Евгеньев Роман
|3
|0
|18.
|Соснин Антон
|2
|0
|19.
|Нжи Клинтон Муа
|2
|0
|20.
|Шунин Антон
|1
|0
|21.
|Кардозу Мигел
|1
|0
|22.
|Скопинцев Дмитрий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Аюпов Тимур
|11
|0
|2.
|Мишкич Даниэль
|5
|2
|3.
|Терехов Сергей
|7
|0
|4.
|Шахов Виталий
|5
|1
|5.
|Малых Андрей
|4
|1
|6.
|Деспотович Джордже
|5
|0
|7.
|Фамейе Джоэль
|5
|0
|8.
|Зотов Георгий
|3
|1
|9.
|Радакович Урош
|3
|0
|10.
|Шкофлек Жига
|3
|0
|11.
|Довбня Александр
|1
|1
|12.
|Афонин Вадим
|2
|0
|13.
|Сиваков Михаил
|2
|0
|14.
|Кулишев Артём
|2
|0
|15.
|Куат Исламбек
|2
|0
|16.
|Рогич Филип
|2
|0
|17.
|Маляров Никита
|1
|0
|18.
|Алвеш Рикарду
|1
|0
|19.
|Силла Мамаду
|1
|0
|20.
|Козлов Савелий
|1
|0
|21.
|Криворучко Даниил
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Динамо Москва
|13.04% (3)
|30.43% (7)
|17.39% (4)
|17.39% (4)
|4.35% (1)
|17.39% (4)
|Оренбург
|8.33% (2)
|4.17% (1)
|25% (6)
|12.5% (3)
|25% (6)
|25% (6)
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани
Оренбург Последние 20 матчей: + = -Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава
Последние игры между собой
Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
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Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Оренбург
Исход игры
Динамо Москва
93.1% (149)
Ничья
3.1% (5)
Оренбург
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
28% (42)
Нет
72% (108)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
33.8% (54)
1:0 Динамо Москва
26.9% (43)
2:1 Динамо Москва
18.1% (29)
3:0 Динамо Москва
5.6% (9)
3:1 Динамо Москва
5% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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