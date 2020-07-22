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Динамо Москва
0:1
Второй тайм: 47'

Стадион:
Оренбург
0'
25' Желтая карточка
Аюпов Тимур
0:1
29' Гол
Фамейе Джоэль
34' Желтая карточка
Филипп Максимилиан
38' Желтая карточка
Терехов Сергей
39' Желтая карточка
Сиваков Михаил
47'
Динамо - Оренбург. 0:1. Джоэл Фа...
1
Шунин
Антон
2
Морозов
Григорий
24
Евгеньев
Роман
18
Ордец
Иван
21
Скопинцев
Дмитрий
8
Панченко
Кирилл
15
Нойштедтер
Роман
76
Карапузов
Владислав
5
Филипп
Максимилиан
20
Грулёв
Вячеслав
27
Комличенко
Николай
38
Климович
Андрей
12
Малых
Андрей
6
Готлиб
Эдуард
3
Сиваков
Михаил
66
Козлов
Савелий
13
Терехов
Сергей
11
Чуканов
Андреа
5
Аюпов
Тимур
15
Зотов
Георгий
32
Кулишев
Артём
20
Фамейе
Джоэль
Динамо Москва
4-2-3-1
Оренбург
5-4-1

Ход матча

25'
 
Аюпов Тимур
29'
0:1
Фамейе Джоэль
(Малых Андрей)
34'
Филипп Максимилиан
 
38'
 
Терехов Сергей
39'
 
Сиваков Михаил

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 8 (5) 0.27
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.1
3. Жоаозиньо Рамос 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Панченко Кирилл 2 0.07
6. Рауш Константин 1 0.03
7. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
8. Грулёв Вячеслав 1 0.03
9. Шиманьски Себастиан 1 0.03
10. Юсупов Артур 1 0.03
11. Ордец Иван 1 0.03
12. Морозов Григорий 1 0.03
13. Кардозу Мигел 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Паршивлюк Сергей 0 0
16. Нойштедтер Роман 0 0
17. Шейдаев Рамиль 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 7 0.23
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Рыков Владимир 7 0
4. Ордец Иван 4 1
5. Шунич Тони 4 1
6. Плиев Заурбек 2 2
7. Игбун Сильвестр 5 0
8. Шиманьски Себастиан 5 0
9. Нойштедтер Роман 4 0
10. Паршивлюк Сергей 3 0
11. Жоаозиньо Рамос 3 0
12. Рауш Константин 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Комличенко Николай 3 0
15. Морозов Григорий 3 0
16. Филипп Максимилиан 3 0
17. Евгеньев Роман 3 0
18. Соснин Антон 2 0
19. Нжи Клинтон Муа 2 0
20. Шунин Антон 1 0
21. Кардозу Мигел 1 0
22. Скопинцев Дмитрий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 11 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Терехов Сергей 7 0
4. Шахов Виталий 5 1
5. Малых Андрей 4 1
6. Деспотович Джордже 5 0
7. Фамейе Джоэль 5 0
8. Зотов Георгий 3 1
9. Радакович Урош 3 0
10. Шкофлек Жига 3 0
11. Довбня Александр 1 1
12. Афонин Вадим 2 0
13. Сиваков Михаил 2 0
14. Кулишев Артём 2 0
15. Куат Исламбек 2 0
16. Рогич Филип 2 0
17. Маляров Никита 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
21. Криворучко Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.04% (3) 30.43% (7) 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4)
 Оренбург 8.33% (2) 4.17% (1) 25% (6) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: + = -
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани
Оренбург Последние 20 матчей: + = -
Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Оренбург 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 50'
    Игроки "Динамо" держат мяч на своей половине поля и выманивают гостей всё ближе и ближе.
  • 49'
     "Динамо"  вроде и присвоило мяч себе с первых минут второй половины встречи, но комбинационный футбол пока не приносит успеха.
  • Замена
    48'
    Школик, Игбун, Каборе во втором тайме у москвичей вышли.
  • 47'
    В центре поля идет борьба за мяч, обе команды хотят через средний пас доставить мяч в атаку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Возобновляется игра. Футболисты обеих команд уже появились на поле. Прозвучал свисток арбитра. С центра поля мяч разыграли игроки "Динамо", которые во второй половине встречи будут справа по ТВ-картинке! Удачи командам!
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Прозвучал свисток на перерыв! После первого тайма счет на табло – 0:1. Нас ждет 15-минутный перерыв, после чего мы вновь вернемся на поле и продолжим смотреть футбол.
  • 45'
    Быстрый выход из обороны на оформили гости, но только вот Фамейе допустил брак.
  • 44'
    Тайм заканчивается под диктовку "Динамо". Хозяева больше владеют мячом, да и увереннее выглядят в целом.
  • 43'
    Прижимают потихоньку москвичи соперника к воротам. "Оренбург" счет устраивает, и экономия сил понятна.
  • Угловой
    42'
    "Динамо" бросается в очередную атаку и зарабатывает угловой. Но вот извлечь пользу из подачи со стандарта, не удалось.
  • 41'
    Панченко на смог перебросить стенку, всего лишь аут.
  • Желтая карточка
    41'
    Сиваков нарушает правила у своей штрафной вновь жёлтая карточка. До ворот около 24 метров.
  • 40'
    "Оренбург" всеми силами сидит в обороне, практически всей командой за линией мяча.
  • Желтая карточка
    39'
    Сергей Лапочкин достает жёлтую карточку. Её получает Терехов за фол в центре поля.
  • 38'
    Все больше апелляций к арбитру. Конечно, нервы у игроков на пределе, их можно понять.
  • Угловой
    37'
    Угловой подал "Оренбург". Мяч прилетел в центр штрафной, а там защитники "Динамо" выносят снаряд.
  • 36'
    Сдерживающий футбол удается коллективу из Оренбурга. В центре поля хорошо они расположились и отлично разрушают.
  • Желтая карточка
    35'
    Филипп за разговоры получает жёлтую карточку.
  • 34'
    Филипп вбежал в штрафную и выдал передачу на 11 метров, а там был Панченко, который в касание отправил мяч мимо створа.
  • 33'
    Рваный темп встречи в последние минуты. "Динамо" пытается атаковать, "Оренбург" пытается вязко защищаться.
  • 32'
    В защите "Оренбург" играет очень просто. Не колеблется в обороне коллектив Константина Парамонова, выбивает мяч куда подальше.
  • 31'
    Шунин своевременно выбежал за пределы вратарской и сыграл в падении, совсем немного опередив Фамейе, который уже готов был оформлять гол.
  • 30'
    Печальнее всего, что подопечные Новикова не могут даже стандарт никакой заработать. Рядовые набросы вперед, которые ни к чему не приводят.
  • Описание гола
    29'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Фамейе!!!
    Малых с правого фланга навесил в штрафную, Фамейе опередил Евгеньева и головой переправил мяч куда надо.
  • 29'
    На своей половине поля контролируют мяч игроки "Динамо", пытаются растянуть они оборону соперника, пока безуспешно.
  • 28'
    Показали нам статистику владения мячом, 60 на 40, в пользу москвичей.
  • 27'
    Попытались игроки "Динамо" организовать позиционное наступление через центральную часть, но не вышло. Оборона противника действует надёжно.
  • 26'
    Обе команды пытаются активно прессинговать и пока разрушать получается лучше, чем созидать.
  • Фол, нарушение
    25'
    Терехов нарушает правила у центрального круга.
  • 24'
    Увлеклись своей атакой гости и получили быстрый удар от соперника. Скопинцев с 24 метров приложился по мячу, выше створа.
  • 23'
    Добавили темпа гости и в перемещениях, и в работе с мячом. Что-то начинает получаться в атаке.
  • 22'
    Забросы из глубины в центр штрафной "Динамо" пока не проходят. Надо придумать что-то другое.
  • 21'
    Обе команды пока сбиваются на фланговую игру с большим количеством подач, а дальше нападающие проигрывают борьбу.
  • Угловой
    20'
    Первый в матче корнер. Угловой у ворот "Динамо", следует подача, но защитники легко отбиваются от этого корнера.
  • 19'
    Борьба в центре поля, из которой "Оренбург" выходит, завладев мячом, но не продвинувшись вперед.
  • Судья
    18'
    Атака москвичей левым флангом завершается подачей в штрафную, после чего хозяева просили пенальти, якобы мяч попал в руку. Судья не обратил на это внимание. Игра продолжается.
  • Опасный момент
    17'
    Потеря мяча москвичами в центре поля. Атака в три три завершается ударом Кулишева с паса Фамейе, точно в руки Шунину мяч летит.
  • 17'
    "Оренбургу" позиционные атаки совсем не удаются. Как только скорость теряется на чужой половине поля, сразу отбирают мяч хозяева.
  • Опасный момент
    16'
    Карапузов получил пас, сместился к линии штрафной и нанёс хлёсткий удар в дальний угол. Мяч просвистел рядом со штангой.
  • 15'
    "Динамо" уже и скорость включает. Налетели сначала справа к штрафной Климовича хозяева, потом слева, но обе подачи оказались безадресными.
  • Фол, нарушение
    14'
    Аюпов нарушает правила на половине поля соперника. Игра остановлена.
  • 13'
    "Динамо" долго готовило атаку, гоняя мяч поперек поля. Когда же дело дошло до передачи в штрафную, защитники "Оренбурга" спокойно вынесли мяч к центру.
  • 12'
    Панченко нашёл возможность для удара по воротам, до которых было около 25 метров. Климович отбил мяч перед собой, а дальше Готлиб подстраховал.
  • 11'
    "Оренбург" не стесняется бить по воротам из любых положений, но как-то все не то.
  • 10'
    Территориальное и игровое преимущество москвичей не вызывает сомнений, вот только они не торопятся его в голы превращать.
  • 9'
    Аюпов зарядил по воротам метров с 28. Слишком смелое решение, мяч улетает на трибуны.
  • 8'
    Вполне ожидаемая картина сейчас. Хозяева взяли игру и мяч под свой контроль, а "Оренбургу" остается уповать на контратаки.
  • 7'
    Для обеих команд по сути этот матч турнирного значения не имеет. Гости завершают сезон на последнем месте, готовясь к выступлению в ФНЛ в следующем сезоне, а "Динамо" победа над "Краснодаром» в перенесенном матче обеспечила 6-е место в турнирной таблице.
  • Опасный момент
    6'
    Комличенко в касание замыкал передачу партнера с правого фланга, но мяч летит над перекладиной ворот Климовича.
  • 5'
    Фамейе часто оказывается на острие атаки. Постоянные перемещения, наверное, должны запутать соперника.
  • 4'
    Гости ответили своим подходом к чужим владениям, но по-прежнему никакой конкретики.
  • 3'
    "Оренбург" тут же обрушивается на своего соперника яростным прессингом. "Динамо" не без труда из-под него выходит и проводит первую атаку.
  • Офсайд
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Сергея Лапочкина. Зафиксировал он первый офсайд в матче, туда забрался Фамейе.
  • 1'
    "Динамо" проводит матч в комплекте формы синего цвета, в белой футболисты "Оренбурга". 
  • Первый тайм начался
    Матч начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты гостей.
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    39'
    Сиваков Михаил получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    38'
    Терехов Сергей получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    34'
    Филипп Максимилиан получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    29'
    Г О О О О Л - Фамейе Джоэль бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Тимур Аюпов получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VTB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Динамо Москва 0:1 Оренбург

Исход игры
Динамо Москва
93.1% (149)
Ничья
3.1% (5)
Оренбург
3.8% (6)
Тотал 2.5
Больше
32% (48)
Меньше
68% (102)
Обе команды забьют
Да
28% (42)
Нет
72% (108)
Популярный счёт
2:0 Динамо Москва
33.8% (54)
1:0 Динамо Москва
26.9% (43)
2:1 Динамо Москва
18.1% (29)
3:0 Динамо Москва
5.6% (9)
3:1 Динамо Москва
5% (8)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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