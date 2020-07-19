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Динамо Москва
 
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Стадион:
Оренбург

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Филипп Максимилиан 8 (5) 0.27
2. Комличенко Николай 3 (2) 0.1
3. Жоаозиньо Рамос 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Панченко Кирилл 2 0.07
6. Рауш Константин 1 0.03
7. Нжи Клинтон Муа 1 0.03
8. Грулёв Вячеслав 1 0.03
9. Шиманьски Себастиан 1 0.03
10. Юсупов Артур 1 0.03
11. Ордец Иван 1 0.03
12. Морозов Григорий 1 0.03
13. Кардозу Мигел 1 0.03
14. Скопинцев Дмитрий 1 0.03
15. Паршивлюк Сергей 0 0
16. Нойштедтер Роман 0 0
17. Шейдаев Рамиль 0 0
18. Евгеньев Роман 0 0
Оренбург
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 8 (1) 0.27
2. Фамейе Джоэль 6 0.2
3. Алвеш Рикарду 3 0.1
4. Кулишев Артём 3 (1) 0.1
5. Малых Андрей 1 0.03
6. Радакович Урош 1 0.03
7. Зотов Георгий 1 0.03
8. Рогич Филип 1 0.03
9. Маляров Никита 1 0.03
10. Шкофлек Жига 1 0.03
11. Терехов Сергей 0 0
12. Мишкич Даниэль 0 0
13. Чуканов Андреа 0 0

Карточки

Динамо Москва
# Игрок      
1. Каборе Шарль 8 1
2. Юсупов Артур 5 2
3. Рыков Владимир 7 0
4. Ордец Иван 4 1
5. Шунич Тони 4 1
6. Плиев Заурбек 2 2
7. Игбун Сильвестр 5 0
8. Шиманьски Себастиан 5 0
9. Нойштедтер Роман 4 0
10. Паршивлюк Сергей 3 0
11. Жоаозиньо Рамос 3 0
12. Рауш Константин 3 0
13. Панченко Кирилл 3 0
14. Комличенко Николай 3 0
15. Морозов Григорий 3 0
16. Евгеньев Роман 3 0
17. Соснин Антон 2 0
18. Нжи Клинтон Муа 2 0
19. Филипп Максимилиан 2 0
20. Шунин Антон 1 0
21. Кардозу Мигел 1 0
22. Скопинцев Дмитрий 1 0
Оренбург
# Игрок      
1. Аюпов Тимур 10 0
2. Мишкич Даниэль 5 2
3. Шахов Виталий 5 1
4. Терехов Сергей 6 0
5. Малых Андрей 4 1
6. Деспотович Джордже 5 0
7. Фамейе Джоэль 5 0
8. Зотов Георгий 3 1
9. Радакович Урош 3 0
10. Шкофлек Жига 3 0
11. Довбня Александр 1 1
12. Афонин Вадим 2 0
13. Кулишев Артём 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Рогич Филип 2 0
16. Сиваков Михаил 1 0
17. Маляров Никита 1 0
18. Алвеш Рикарду 1 0
19. Силла Мамаду 1 0
20. Козлов Савелий 1 0
21. Криворучко Даниил 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Динамо Москва 13.04% (3) 30.43% (7) 17.39% (4) 17.39% (4) 4.35% (1) 17.39% (4)
 Оренбург 8.33% (2) 4.17% (1) 25% (6) 12.5% (3) 25% (6) 25% (6)

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
Краснодар 0:2 Динамо Москва Уфа 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Урал 2:1 Динамо Москва
Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула Сочи 1:1 Динамо Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:1 Динамо Москва Ахмат 2:3 Динамо Москва Динамо Москва 1:0 Тамбов Динамо Москва 0:2 Спартак Москва Динамо Москва 4:0 Динамо Минск Динамо Москва 1:1 Минск Динамо Москва 1:3 Сочи Динамо Москва 5:0 Спартак Юрмала Динамо Москва 1:1 Кайрат Динамо Москва 1:0 Металлург Бекабад Динамо Москва 2:1 Вентспилс Динамо Москва 2:0 Слован Либерец Динамо Москва 3:1 Младост Лучани
Оренбург Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Зенит 4:1 Оренбург Оренбург 0:0 Ростов Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Рубин 1:0 Оренбург
Оренбург 0:3 Урал Оренбург 0:3 Краснодар Локомотив Москва 1:0 Оренбург Оренбург 1:3 Спартак Москва Сочи 5:1 Оренбург Оренбург 2:0 Арсенал Тула Крылья Советов 1:1 Оренбург Сарпсборг-08 1:1 Оренбург Оренбург 3:0 Европа Оренбург 1:0 Далянь Ифан Оренбург 1:0 Спартак Юрмала Оренбург 1:0 Эсбьерг Оренбург 2:2 Борац Баня-Лука Оренбург 0:2 Сигма Оломоуц Оренбург 2:3 Славия София Оренбург 0:1 Слован Братислава

Последние игры между собой

Динамо Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Оренбург: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Оренбург 2:0 Динамо Москва Премьер-лига Оренбург 1:0 Динамо Москва Премьер-лига Динамо Москва 2:0 Оренбург Премьер-лига Оренбург 1:1 Динамо Москва Товарищеские матчи
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Оренбург от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    Динамо Москва 94.8% (55)
    X 3.4% (2)
    Оренбург 1.7% (1)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Динамо Москва - Оренбург

    Исход игры
    Динамо Москва
    94.8% (55)
    Ничья
    3.4% (2)
    Оренбург
    1.7% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    29.82% (17)
    Меньше
    70.18% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    29.82% (17)
    Нет
    70.18% (40)
    Популярный счёт
    2:0 Динамо Москва
    36.2% (21)
    1:0 Динамо Москва
    29.3% (17)
    2:1 Динамо Москва
    22.4% (13)
    3:0 Динамо Москва
    3.4% (2)
    3:1 Динамо Москва
    3.4% (2)
    1:1 Ничья
    3.4% (2)
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