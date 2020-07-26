  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Челси
0:0
Первый тайм: 33'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
23' Желтая карточка
Жота Диогу
33'
13
Кабальеро
Вилли
28
Аспиликуэта
Сесар
2
Рюдигер
Антонио
15
Зума
Курт
24
Джеймс
Рис
III
5
Жоржиньо
II
17
Ковачич
Матео
3
Алонсо
Маркос
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
22
Пулишич
Кристиан
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
2
Доэрти
Мэтт
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
19
Хонни
Кастро
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
18
Жота
Диогу
Челси
3-4-3
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

23'
 
Жота Диогу

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 15 0.39
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 9 0.24
4. Жиру Оливье 7 0.18
5. Маунт Мэйсон 6 0.16
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Баркли Росс 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 17 (4) 0.45
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Хонни Кастро 2 0.05
8. Невеш Рубен 2 0.05
9. Саисс Ромен 2 0.05
10. Кутроне Патрик 2 0.05
11. Моутинью Жоау 1 0.03
12. Поденсе Даниэл 1 0.03
13. Боли Вийи 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 8 0
3. Зума Курт 6 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 5 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Траоре Адама 1 0
13. Доэрти Мэтт 1 0
14. Вальехо Хесус 1 0
15. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 12.31% (8) 18.46% (12) 21.54% (14) 21.54% (14) 13.85% (9) 12.31% (8)
 Вулверхэмптон 4.35% (2) 15.22% (7) 10.87% (5) 21.74% (10) 23.91% (11) 23.91% (11)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Вулверхэмптон 2:5 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок
Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • Первый тайм
  • Травма, повреждение
    33'
    Затягивается у нас пауза, Хименес лежит на газоне, врачи колдуют над ним. Не исключено, что есть подозрение на травму головы. Адама Траоре уже начал разминаться.
  • Травма, повреждение
    32'
    Столкновение в центре поля. Рауль столкнулся с Куртом Зума. Больно всем, но Зума больше, так что я бы не хотел оказаться на месте мексиканского нападающего "Вулвс".
  • 31'
    Маунт и Пулишич то и дело меняются флангами, пока перемена мест футболистов никак не влияет на качество футбола. Моментов как не было, так и нет.
  • 30'
    "Вулверхэмптон" пробовал провернуть атаку по левому флангу, это Хонни хотел убежать от Жоржиньо. Итальянец с бразильскими генами без проблем отобрал мяч у испанца.
  • 29'
    Думается пока этот матч может претендовать на звание самого душного в последнем туре. Впрочем, не знаю, может быть в "Лестере" тоже всё тухло.
Футбольный тест из 100 вопросов
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  • 28'
    Жиру начал атаку пасом на Алонсо. Маркос сделал диагональную передачу на Джеймса. Слишком сильно и слишком неточно. Брака сегодня просто куча.
  • Офсайд
    27'
    Длинный пас на Жиру. Оливье оказался в положении "вне игры".
  • 26'
    Пауза у нас на водопой. Вообще странная история с этой паузой. Пеп Гвардиола крайне недоволен ей. Нам показали Тимо Вернера на трибуне, но ТВ-комментатор почему-то уверен, что это Кай Хаверц. Хотя бы посмотрел в интернете, как выглядит Хаверц...Кошмар.
  • 25'
    Что-то у Пулишича сегодня многовато ошибок. Снова Кристиан попёрся в абсолютно бесперспективную обводку. Поверил в себя после игры с "Ливерпулем"?
  • Желтая карточка
    24'
    Первая желтая карточка в матче достается Диогу Жоте. Португалец крайне грубо въехал в капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту. Недовольно машет головой португалец, но там реально было очень жёстко.
  • 23'
    Маунт убегал справа, пытался он обыграться с Жиру в "стеночку", но ответный пас от француза вышел топорным.
  • 22'
    Виллиан сегодня сидит на трибунах, но в заявке бразильца нет. Между прочим, у него заканчивается контракт через пять дней, и, кажется, "Челси" расстанется со своими ветераном по итогам сезона. В качестве наиболее вероятного варианта для Виллиана значится "Тоттенхэм", где его всегда будет рад увидеть Жозе Моуринью.
  • 21'
    Не знаю, может быть "Челси" решил сегодня сыграть в "автобус"-стайл? Пока очень и очень неспешно развивают свою атаку футболисты в синей форме. Так можно доиграться и до гола в свои ворота.
  • 20'
    Очередной длиннющий заброс в штрафную площадь "волков". Маунту тут было тяжеловато в борьбе с мощными центральными защитниками "Вулверхэмптона".
  • Угловой
    19'
    Нету побежал по правому флангу, не стал он ничего изобретать, а просто заработал угловой. Сам же португалец и сделал навесную передачу на линию вратарской. Выбили "синие" куда-подальше.
  • 18'
    "Вулверхэмптон" чуть чаще владеет мячом на старте поединка. Тем не менее, ни одного мало-мальски опасного момента у нас пока ещё не было. Подождем, какие ещё варианты?
  • 17'
    Ну что, быстрого гола у нас не получилось, хотя такое вполне могло быть. А что вы думаете, когда забьют первый гол? Пишите свои идеи в комментариях!
  • 16'
    Хименес решил пробить метров с тридцати. Ничего опасного не было, Курт Зума тут же заблокировал этот выстрел мексиканца.
  • Фол, нарушение
    15'
    Джеймс сыграл рукой в центре поля. Повезло игроку "Челси", что Стюарт Атвелл не показал ему жёлтую карточку.
  • 14'
    Уже во многих матчах забили голы, но в игре между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" пока по нулям. "Тоттенхэм" повел в игре с "Кристал Пэлас". И теперь уже "шпоры" опережают "Вулверхэмптон" в борьбе за шестую строчку.
  • 13'
    Теперь уже штрафной в исполнении "Челси". Маунт навешивал с левого фланга на дальнюю. Рис Джеймс выпрыгнул выше всех и пробил головой. Ударчик получился слабеньким и неточным. Может дреды помешали?
  • Фол, нарушение
    12'
    Штрафной с правого фланга исполняли гости. Нету навешивал на дальнюю штангу, там никого из игроков в оранжевых футболках не оказалось. Мяч у "Челси".
  • 11'
    Пулишич полез в обводку сразу против двух игроков "Вулвс". Кристиан, конечно, крут в этом сезоне, но не настолько, чтобы так легко убегать от соперников.
  • 10'
    Огромное количество безадресных передач в исполнении "Челси". Скорости, к слову, пока тоже не самые высокие. Вот сейчас ошибся с пасом на Жиру Рис Джеймс.
  • 9'
    Фрэнк Лэмпард нервно поправляет волосы. Мы помним, как он повздорил с тренерским штабом Юргена Клоппа у боковой линии в матче с "Ливерпулем". Англичанин понимает, что его команде жизненно важно попасть в Лигу чемпионов.
  • 8'
    Пока без моментов у нас в матче. Напомню, что "Челси" ничья устроит, а вот "Вулверхэмптону" неплохо было бы победить. Аспиликуэта, тем временем, пробовал прорваться по правой бровке, мяч у него выбивают в аут.
  • 7'
    Навес в штрафную площадь "Челси" едва не завершился контратакой от хозяев поля. Маунт пробовал убежать по левому флангу, но наткнулся на крепкую спину Конора Коади.
  • Угловой
    6'
    Доэрти играючи разделался с Рюдигером, войдя в штрафную площадь "Челси". Повезло Антонио, что его подстраховал Курт Зума. Угловой у ворот Кабальеро.
  • 5'
    Пока обе команды играют в обычные "закидушки" в чужие штрафные площади. Мне кажется, что ничем опасным вся эта история не закончится. Нужно что-то более конкретное.
  • 4'
    Хименес сделал какую-то ерунду: метров с сорока мексиканец сделал то ли удар, то ли навес. Рауль не удержался и упал. Нервы?
  • 3'
    Рубен Невеш сделал заброс на Диогу Жоту. Последний понимал, что явно не успеет к этой передаче, поэтому даже и бежать не стал.
  • 2'
    "Челси" сразу же взял мяч под свой контроль. Пока лондонцы перепасовываются на своей половине поля. Длинный заброс вперед не нашёл адресата.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч стартовал! Поехали! С центра поля мяч разыграли "волки"!
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stamford Bridge. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Челси 0:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Челси
89.8% (141)
Ничья
7.6% (12)
Вулверхэмптон
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Челси
42.7% (67)
2:0 Челси
15.3% (24)
1:0 Челси
14% (22)
3:1 Челси
6.4% (10)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:2 Челси
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Челси
1.3% (2)
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