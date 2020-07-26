Думается пока этот матч может претендовать на звание самого душного в последнем туре. Впрочем, не знаю, может быть в "Лестере" тоже всё тухло.

"Вулверхэмптон" пробовал провернуть атаку по левому флангу, это Хонни хотел убежать от Жоржиньо. Итальянец с бразильскими генами без проблем отобрал мяч у испанца.

Маунт и Пулишич то и дело меняются флангами, пока перемена мест футболистов никак не влияет на качество футбола. Моментов как не было, так и нет.

Столкновение в центре поля. Рауль столкнулся с Куртом Зума. Больно всем, но Зума больше, так что я бы не хотел оказаться на месте мексиканского нападающего "Вулвс".

Затягивается у нас пауза, Хименес лежит на газоне, врачи колдуют над ним. Не исключено, что есть подозрение на травму головы. Адама Траоре уже начал разминаться.

28' Жиру начал атаку пасом на Алонсо. Маркос сделал диагональную передачу на Джеймса. Слишком сильно и слишком неточно. Брака сегодня просто куча.

27' Длинный пас на Жиру. Оливье оказался в положении "вне игры".

26' Пауза у нас на водопой. Вообще странная история с этой паузой. Пеп Гвардиола крайне недоволен ей. Нам показали Тимо Вернера на трибуне, но ТВ-комментатор почему-то уверен, что это Кай Хаверц. Хотя бы посмотрел в интернете, как выглядит Хаверц...Кошмар.

25' Что-то у Пулишича сегодня многовато ошибок. Снова Кристиан попёрся в абсолютно бесперспективную обводку. Поверил в себя после игры с "Ливерпулем"?

24' Первая желтая карточка в матче достается Диогу Жоте. Португалец крайне грубо въехал в капитана "Челси" Сесара Аспиликуэту. Недовольно машет головой португалец, но там реально было очень жёстко.

23' Маунт убегал справа, пытался он обыграться с Жиру в "стеночку", но ответный пас от француза вышел топорным.

22' Виллиан сегодня сидит на трибунах, но в заявке бразильца нет. Между прочим, у него заканчивается контракт через пять дней, и, кажется, "Челси" расстанется со своими ветераном по итогам сезона. В качестве наиболее вероятного варианта для Виллиана значится "Тоттенхэм", где его всегда будет рад увидеть Жозе Моуринью.

21' Не знаю, может быть "Челси" решил сегодня сыграть в "автобус"-стайл? Пока очень и очень неспешно развивают свою атаку футболисты в синей форме. Так можно доиграться и до гола в свои ворота.

20' Очередной длиннющий заброс в штрафную площадь "волков". Маунту тут было тяжеловато в борьбе с мощными центральными защитниками "Вулверхэмптона".

19' Нету побежал по правому флангу, не стал он ничего изобретать, а просто заработал угловой. Сам же португалец и сделал навесную передачу на линию вратарской. Выбили "синие" куда-подальше.

18' "Вулверхэмптон" чуть чаще владеет мячом на старте поединка. Тем не менее, ни одного мало-мальски опасного момента у нас пока ещё не было. Подождем, какие ещё варианты?

17' Ну что, быстрого гола у нас не получилось, хотя такое вполне могло быть. А что вы думаете, когда забьют первый гол? Пишите свои идеи в комментариях!

16' Хименес решил пробить метров с тридцати. Ничего опасного не было, Курт Зума тут же заблокировал этот выстрел мексиканца.

15' Джеймс сыграл рукой в центре поля. Повезло игроку "Челси", что Стюарт Атвелл не показал ему жёлтую карточку.

14' Уже во многих матчах забили голы, но в игре между "Лестером" и "Манчестер Юнайтед" пока по нулям. "Тоттенхэм" повел в игре с "Кристал Пэлас". И теперь уже "шпоры" опережают "Вулверхэмптон" в борьбе за шестую строчку.

13' Теперь уже штрафной в исполнении "Челси". Маунт навешивал с левого фланга на дальнюю. Рис Джеймс выпрыгнул выше всех и пробил головой. Ударчик получился слабеньким и неточным. Может дреды помешали?

12' Штрафной с правого фланга исполняли гости. Нету навешивал на дальнюю штангу, там никого из игроков в оранжевых футболках не оказалось. Мяч у "Челси".

11' Пулишич полез в обводку сразу против двух игроков "Вулвс". Кристиан, конечно, крут в этом сезоне, но не настолько, чтобы так легко убегать от соперников.

10' Огромное количество безадресных передач в исполнении "Челси". Скорости, к слову, пока тоже не самые высокие. Вот сейчас ошибся с пасом на Жиру Рис Джеймс.

9' Фрэнк Лэмпард нервно поправляет волосы. Мы помним, как он повздорил с тренерским штабом Юргена Клоппа у боковой линии в матче с "Ливерпулем". Англичанин понимает, что его команде жизненно важно попасть в Лигу чемпионов.

8' Пока без моментов у нас в матче. Напомню, что "Челси" ничья устроит, а вот "Вулверхэмптону" неплохо было бы победить. Аспиликуэта, тем временем, пробовал прорваться по правой бровке, мяч у него выбивают в аут.

7' Навес в штрафную площадь "Челси" едва не завершился контратакой от хозяев поля. Маунт пробовал убежать по левому флангу, но наткнулся на крепкую спину Конора Коади.

6' Доэрти играючи разделался с Рюдигером, войдя в штрафную площадь "Челси". Повезло Антонио, что его подстраховал Курт Зума. Угловой у ворот Кабальеро.

5' Пока обе команды играют в обычные "закидушки" в чужие штрафные площади. Мне кажется, что ничем опасным вся эта история не закончится. Нужно что-то более конкретное.

4' Хименес сделал какую-то ерунду: метров с сорока мексиканец сделал то ли удар, то ли навес. Рауль не удержался и упал. Нервы?

3' Рубен Невеш сделал заброс на Диогу Жоту. Последний понимал, что явно не успеет к этой передаче, поэтому даже и бежать не стал.

2' "Челси" сразу же взял мяч под свой контроль. Пока лондонцы перепасовываются на своей половине поля. Длинный заброс вперед не нашёл адресата.