Челси
0:0
Первый тайм: 33'
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вулверхэмптон
23' Желтая карточкаЖота Диогу
15
Зума
Курт
19
Маунт
Мэйсон
18
Жиру
Оливье
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
27
Саисс
Ромен
19
Хонни
Кастро
18
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Зума КуртЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Маунт МэйсонНападающий
-
18 Жиру ОливьеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лэмпард Фрэнк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
27 Саисс РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Хонни КастроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
59 Буур ОскарЗащитник
-
49 Килмен МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Траоре АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|15
|0.39
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|9
|0.24
|4.
|Жиру Оливье
|7
|0.18
|5.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|18.
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|17 (4)
|0.45
|2.
|Жота Диогу
|7
|0.18
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0.11
|6.
|Нету Педру
|3
|0.08
|7.
|Хонни Кастро
|2
|0.05
|8.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|9.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|10.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|11.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|12.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.03
|13.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|8
|0
|3.
|Зума Курт
|6
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|11
|1
|2.
|Невеш Рубен
|9
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Коди Конор
|5
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|6.
|Хонни Кастро
|4
|0
|7.
|Боли Вийи
|2
|1
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Траоре Адама
|1
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|14.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|15.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|12.31% (8)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|21.54% (14)
|13.85% (9)
|12.31% (8)
|Вулверхэмптон
|4.35% (2)
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|23.91% (11)
|23.91% (11)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Челси 0:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
89.8% (141)
Ничья
7.6% (12)
Вулверхэмптон
2.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
61.64% (90)
Меньше
38.36% (56)
Обе команды забьют
Да
64.38% (94)
Нет
35.62% (52)
Популярный счёт
2:1 Челси
42.7% (67)
2:0 Челси
15.3% (24)
1:0 Челси
14% (22)
3:1 Челси
6.4% (10)
1:1 Ничья
4.5% (7)
3:2 Челси
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
3:0 Челси
1.3% (2)
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