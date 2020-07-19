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Челси
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Челси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Абрахам Тэмми 15 0.39
2. Виллиан Боргес 9 (4) 0.24
3. Пулишич Кристиан 9 0.24
4. Жиру Оливье 7 0.18
5. Маунт Мэйсон 6 0.16
6. Алонсо Маркос 4 0.11
7. Жоржиньо II 4 (3) 0.11
8. Канте Н'Голо 3 0.08
9. Аспиликуэта Сесар 2 0.05
10. Рюдигер Антонио 2 0.05
11. Хадсон-Одои Каллум 1 0.03
12. Баркли Росс 1 0.03
13. Ковачич Матео 1 0.03
14. Педро Родригес 1 0.03
15. Бачуайи Миши 1 0.03
16. Томори Фикайо 1 0.03
17. Джеймс Рис III 0 0
18. Лофтус-Чик Рубен 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 17 (4) 0.45
2. Жота Диогу 7 0.18
3. Траоре Адама 4 0.11
4. Доэрти Мэтт 4 0.11
5. Дендонкер Леандер 4 0.11
6. Нету Педру 3 0.08
7. Хонни Кастро 2 0.05
8. Невеш Рубен 2 0.05
9. Саисс Ромен 2 0.05
10. Кутроне Патрик 2 0.05
11. Моутинью Жоау 1 0.03
12. Поденсе Даниэл 1 0.03
13. Боли Вийи 0 0

Карточки

Челси
# Игрок      
1. Жоржиньо II 10 0
2. Ковачич Матео 8 0
3. Зума Курт 6 0
4. Кристенсен Андреас 5 0
5. Виллиан Боргес 4 0
6. Алонсо Маркос 4 0
7. Канте Н'Голо 4 0
8. Рюдигер Антонио 3 0
9. Эмерсон Палмиери 3 0
10. Томори Фикайо 3 0
11. Маунт Мэйсон 3 0
12. Абрахам Тэмми 2 0
13. Педро Родригес 1 0
14. Джеймс Рис III 1 0
15. Хадсон-Одои Каллум 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Саисс Ромен 11 1
2. Невеш Рубен 9 0
3. Моутинью Жоау 7 0
4. Коди Конор 5 0
5. Дендонкер Леандер 4 0
6. Хонни Кастро 4 0
7. Боли Вийи 2 1
8. Хименес Рауль 3 0
9. Жота Диогу 3 0
10. Беннетт Райан 2 0
11. Нету Педру 2 0
12. Траоре Адама 1 0
13. Доэрти Мэтт 1 0
14. Вальехо Хесус 1 0
15. Винагре Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Челси 12.31% (8) 18.46% (12) 21.54% (14) 21.54% (14) 13.85% (9) 12.31% (8)
 Вулверхэмптон 4.35% (2) 15.22% (7) 10.87% (5) 21.74% (10) 23.91% (11) 23.91% (11)

Предыдущие игры

Челси Последние 20 матчей: + = -
Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл

Последние игры между собой

Челси: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
Вулверхэмптон 2:5 Челси Премьер-лига Челси 1:1 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 2:1 Челси Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Кубок
Челси 6:0 Вулверхэмптон Кубок лиги Вулверхэмптон 1:2 Челси Премьер-лига Челси 3:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 0:2 Челси Премьер-лига Челси 4:0 Вулверхэмптон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Челси 92.8% (64)
    X 4.3% (3)
    Вулверхэмптон 2.9% (2)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Челси
    92.8% (64)
    Ничья
    4.3% (3)
    Вулверхэмптон
    2.9% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.25% (36)
    Меньше
    43.75% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    56.25% (36)
    Нет
    43.75% (28)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    37.7% (26)
    2:0 Челси
    20.3% (14)
    1:0 Челси
    14.5% (10)
    3:1 Челси
    7.2% (5)
    1:1 Ничья
    4.3% (3)
    3:0 Челси
    2.9% (2)
    3:2 Челси
    2.9% (2)
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