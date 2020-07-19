Челси
Позже
Стадион: Стэмфорд Бридж
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Абрахам Тэмми
|15
|0.39
|2.
|Виллиан Боргес
|9 (4)
|0.24
|3.
|Пулишич Кристиан
|9
|0.24
|4.
|Жиру Оливье
|7
|0.18
|5.
|Маунт Мэйсон
|6
|0.16
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0.11
|7.
|Жоржиньо II
|4 (3)
|0.11
|8.
|Канте Н'Голо
|3
|0.08
|9.
|Аспиликуэта Сесар
|2
|0.05
|10.
|Рюдигер Антонио
|2
|0.05
|11.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0.03
|12.
|Баркли Росс
|1
|0.03
|13.
|Ковачич Матео
|1
|0.03
|14.
|Педро Родригес
|1
|0.03
|15.
|Бачуайи Миши
|1
|0.03
|16.
|Томори Фикайо
|1
|0.03
|17.
|Джеймс Рис III
|0
|0
|18.
|Лофтус-Чик Рубен
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|17 (4)
|0.45
|2.
|Жота Диогу
|7
|0.18
|3.
|Траоре Адама
|4
|0.11
|4.
|Доэрти Мэтт
|4
|0.11
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0.11
|6.
|Нету Педру
|3
|0.08
|7.
|Хонни Кастро
|2
|0.05
|8.
|Невеш Рубен
|2
|0.05
|9.
|Саисс Ромен
|2
|0.05
|10.
|Кутроне Патрик
|2
|0.05
|11.
|Моутинью Жоау
|1
|0.03
|12.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.03
|13.
|Боли Вийи
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Жоржиньо II
|10
|0
|2.
|Ковачич Матео
|8
|0
|3.
|Зума Курт
|6
|0
|4.
|Кристенсен Андреас
|5
|0
|5.
|Виллиан Боргес
|4
|0
|6.
|Алонсо Маркос
|4
|0
|7.
|Канте Н'Голо
|4
|0
|8.
|Рюдигер Антонио
|3
|0
|9.
|Эмерсон Палмиери
|3
|0
|10.
|Томори Фикайо
|3
|0
|11.
|Маунт Мэйсон
|3
|0
|12.
|Абрахам Тэмми
|2
|0
|13.
|Педро Родригес
|1
|0
|14.
|Джеймс Рис III
|1
|0
|15.
|Хадсон-Одои Каллум
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Саисс Ромен
|11
|1
|2.
|Невеш Рубен
|9
|0
|3.
|Моутинью Жоау
|7
|0
|4.
|Коди Конор
|5
|0
|5.
|Дендонкер Леандер
|4
|0
|6.
|Хонни Кастро
|4
|0
|7.
|Боли Вийи
|2
|1
|8.
|Хименес Рауль
|3
|0
|9.
|Жота Диогу
|3
|0
|10.
|Беннетт Райан
|2
|0
|11.
|Нету Педру
|2
|0
|12.
|Траоре Адама
|1
|0
|13.
|Доэрти Мэтт
|1
|0
|14.
|Вальехо Хесус
|1
|0
|15.
|Винагре Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Челси
|12.31% (8)
|18.46% (12)
|21.54% (14)
|21.54% (14)
|13.85% (9)
|12.31% (8)
|Вулверхэмптон
|4.35% (2)
|15.22% (7)
|10.87% (5)
|21.74% (10)
|23.91% (11)
|23.91% (11)
Предыдущие игры
Челси Последние 20 матчей: + = -Ливерпуль 5:3 Челси Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Челси 1:0 Норвич Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси
Кристал Пэлас 2:3 Челси Челси 3:0 Уотфорд Вест Хэм 3:2 Челси Лестер 0:1 Челси Челси 2:1 Манчестер Сити Астон Вилла 1:2 Челси Челси 1:0 Рединг Челси 4:0 Эвертон Челси 2:0 Ливерпуль Борнмут 2:2 Челси Челси 0:3 Бавария Челси 2:1 Тоттенхэм Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Лестер 2:2 Челси Халл Сити 1:2 Челси Челси 2:2 Арсенал
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: + = -Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Тоттенхэм 2:3 Вулверхэмптон Эспаньол 3:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Норвич Вулверхэмптон 4:0 Эспаньол Вулверхэмптон 0:0 Лестер Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл
Последние игры между собой
Челси: победы: 8, ничьи: 1, поражения: 2
Вулверхэмптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Челси - Вулверхэмптон
Исход игры
Челси
92.8% (64)
Ничья
4.3% (3)
Вулверхэмптон
2.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
56.25% (36)
Меньше
43.75% (28)
Обе команды забьют
Да
56.25% (36)
Нет
43.75% (28)
Популярный счёт
2:1 Челси
37.7% (26)
2:0 Челси
20.3% (14)
1:0 Челси
14.5% (10)
3:1 Челси
7.2% (5)
1:1 Ничья
4.3% (3)
3:0 Челси
2.9% (2)
3:2 Челси
2.9% (2)
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