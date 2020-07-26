Вест Хэм
0:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Астон Вилла
23' Желтая карточкаАнтонио Майкл
23
Диоп
Исса
53
Джонсон
Бен
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
16
Ноубл
Марк
29
Рейна
Пепе
15
Конса
Эзри
40
Мингс
Тайрон
18
Таргет
Мэтт
17
Трезеге
10
Грилиш
Джек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
53 Джонсон БенЗащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Уилшер ДжекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
-
29 Рейна ПепеВратарь
- Защитник
-
15 Конса ЭзриЗащитник
-
40 Мингс ТайронЗащитник
-
18 Таргет МэттЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 ТрезегеНападающий
- Нападающий
-
10 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
-
25 Нюланд ЭрьянВратарь
-
30 Хаус КортниЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
39 Дэвис КинанНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Смит Дин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
23'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
3 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|10 (1)
|0.26
|2.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|3.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|4.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|8.
|Соучек Томаш
|3
|0.08
|9.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|10.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|16.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Трезеге
|6
|0.16
|3.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|4.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|5.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|6.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|7.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Конса Эзри
|1
|0.03
|11.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|14.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|15.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Масуаку Артур
|5
|1
|3.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|4.
|Фредерикс Райан
|6
|0
|5.
|Райс Деклан
|6
|0
|6.
|Ноубл Марк
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|8
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|7
|0
|4.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|5.
|Накамба Марвелус
|5
|0
|6.
|Трезеге
|3
|1
|7.
|Хурихан Конор
|4
|0
|8.
|Таргет Мэтт
|4
|0
|9.
|Макгинн Джон
|3
|0
|10.
|Хаус Кортни
|3
|0
|11.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Конса Эзри
|3
|0
|14.
|Тейлор Нил
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0
|17.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|18.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|19.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.39% (8)
|8.7% (4)
|28.26% (13)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|4.35% (2)
|Астон Вилла
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
47.1% (72)
Ничья
32.7% (50)
Астон Вилла
20.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
56.55% (82)
Меньше
43.45% (63)
Обе команды забьют
Да
82.07% (119)
Нет
17.93% (26)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
28.8% (44)
1:1 Ничья
24.2% (37)
1:2 Астон Вилла
14.4% (22)
1:0 Вест Хэм
11.8% (18)
2:2 Ничья
5.2% (8)
3:1 Вест Хэм
3.3% (5)
0:1 Астон Вилла
3.3% (5)
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