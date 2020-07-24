  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 10 (1) 0.26
2. Алле Себастьян 7 0.18
3. Снодграсс Роберт 5 0.13
4. Ноубл Марк 4 (3) 0.11
5. Ярмоленко Андрей 4 0.11
6. Диоп Исса 3 0.08
7. Крессуэлл Арон 3 0.08
8. Соучек Томаш 3 0.08
9. Форнальс Пабло 2 0.05
10. Огбонна Анджело 2 0.05
11. Андерсон Фелипе 1 0.03
12. Боуэн Джаррод 1 0.03
13. Райс Деклан 1 0.03
14. Чичарито 1 0.03
15. Бальбуэна Фабиан 1 0.03
16. Фредерикс Райан 0 0
17. Лансини Мануэль 0 0
18. Масуаку Артур 0 0
Астон Вилла
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Грилиш Джек 7 0.18
2. Трезеге 6 0.16
3. Уэсли Мораес 5 0.13
4. Эль-Гази Анвар 4 (1) 0.11
5. Хурихан Конор 3 0.08
6. Макгинн Джон 3 0.08
7. Соарес Дуглас 3 0.08
8. Мингс Тайрон 2 0.05
9. Таргет Мэтт 1 0.03
10. Конса Эзри 1 0.03
11. Эль-Мухамади Ахмед 1 0.03
12. Хаус Кортни 1 0.03
13. Энгельс Бьорн 1 0.03
14. Саматта Мбвана 1 0.03
15. Гильберт Фредерик 0 0
16. Йота Пелетейро 0 0

Карточки

Вест Хэм
# Игрок      
1. Диоп Исса 8 0
2. Масуаку Артур 5 1
3. Крессуэлл Арон 6 0
4. Фредерикс Райан 6 0
5. Райс Деклан 6 0
6. Ноубл Марк 5 0
7. Снодграсс Роберт 4 0
8. Огбонна Анджело 4 0
9. Форнальс Пабло 3 0
10. Сабалета Пабло 2 0
11. Ярмоленко Андрей 2 0
12. Антонио Майкл 2 0
13. Бальбуэна Фабиан 2 0
14. Фабьянски Лукаш 1 0
15. Лансини Мануэль 1 0
16. Андерсон Фелипе 1 0
17. Алле Себастьян 1 0
18. Мартин Дэвид 1 0
Астон Вилла
# Игрок      
1. Грилиш Джек 8 0
2. Соарес Дуглас 8 0
3. Мингс Тайрон 7 0
4. Гильберт Фредерик 6 0
5. Накамба Марвелус 5 0
6. Трезеге 3 1
7. Хурихан Конор 4 0
8. Таргет Мэтт 4 0
9. Макгинн Джон 3 0
10. Хаус Кортни 3 0
11. Эль-Гази Анвар 3 0
12. Уэсли Мораес 3 0
13. Конса Эзри 3 0
14. Тейлор Нил 2 0
15. Рейна Пепе 1 0
16. Эль-Мухамади Ахмед 1 0
17. Коджиа Жонатан 1 0
18. Дринкуотер Дэнни 1 0
19. Энгельс Бьорн 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вест Хэм 17.39% (8) 8.7% (4) 28.26% (13) 21.74% (10) 19.57% (9) 4.35% (2)
 Астон Вилла 8.82% (3) 17.65% (6) 26.47% (9) 11.76% (4) 26.47% (9) 8.82% (3)

Предыдущие игры

Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -
Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла

Последние игры между собой

Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 3:1 Астон Вилла Товарищеские матчи Вест Хэм 2:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига
Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Астон Вилла от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 81
    Вест Хэм 54.3% (44)
    X 25.9% (21)
    Астон Вилла 19.8% (16)
    Все прогнозы

    Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла

    Исход игры
    Вест Хэм
    54.3% (44)
    Ничья
    25.9% (21)
    Астон Вилла
    19.8% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.21% (45)
    Меньше
    40.79% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    77.63% (59)
    Нет
    22.37% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    28.4% (23)
    1:0 Вест Хэм
    17.3% (14)
    1:1 Ничья
    17.3% (14)
    1:2 Астон Вилла
    13.6% (11)
    2:2 Ничья
    6.2% (5)
    3:1 Вест Хэм
    3.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Где смотреть матч Вест Хэм - Астон Вилла онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + ФРИБЕТ 10 000 рублей

    Бонусы букмекеров
    КЭШБЭК 12,5% на все ставки


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный