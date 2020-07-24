Вест Хэм
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Стадион: Олимпийский (Лондон)
Астон Вилла
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|10 (1)
|0.26
|2.
|Алле Себастьян
|7
|0.18
|3.
|Снодграсс Роберт
|5
|0.13
|4.
|Ноубл Марк
|4 (3)
|0.11
|5.
|Ярмоленко Андрей
|4
|0.11
|6.
|Диоп Исса
|3
|0.08
|7.
|Крессуэлл Арон
|3
|0.08
|8.
|Соучек Томаш
|3
|0.08
|9.
|Форнальс Пабло
|2
|0.05
|10.
|Огбонна Анджело
|2
|0.05
|11.
|Андерсон Фелипе
|1
|0.03
|12.
|Боуэн Джаррод
|1
|0.03
|13.
|Райс Деклан
|1
|0.03
|14.
|Чичарито
|1
|0.03
|15.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.03
|16.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|17.
|Лансини Мануэль
|0
|0
|18.
|Масуаку Артур
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Грилиш Джек
|7
|0.18
|2.
|Трезеге
|6
|0.16
|3.
|Уэсли Мораес
|5
|0.13
|4.
|Эль-Гази Анвар
|4 (1)
|0.11
|5.
|Хурихан Конор
|3
|0.08
|6.
|Макгинн Джон
|3
|0.08
|7.
|Соарес Дуглас
|3
|0.08
|8.
|Мингс Тайрон
|2
|0.05
|9.
|Таргет Мэтт
|1
|0.03
|10.
|Конса Эзри
|1
|0.03
|11.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0.03
|12.
|Хаус Кортни
|1
|0.03
|13.
|Энгельс Бьорн
|1
|0.03
|14.
|Саматта Мбвана
|1
|0.03
|15.
|Гильберт Фредерик
|0
|0
|16.
|Йота Пелетейро
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Диоп Исса
|8
|0
|2.
|Масуаку Артур
|5
|1
|3.
|Крессуэлл Арон
|6
|0
|4.
|Фредерикс Райан
|6
|0
|5.
|Райс Деклан
|6
|0
|6.
|Ноубл Марк
|5
|0
|7.
|Снодграсс Роберт
|4
|0
|8.
|Огбонна Анджело
|4
|0
|9.
|Форнальс Пабло
|3
|0
|10.
|Сабалета Пабло
|2
|0
|11.
|Ярмоленко Андрей
|2
|0
|12.
|Антонио Майкл
|2
|0
|13.
|Бальбуэна Фабиан
|2
|0
|14.
|Фабьянски Лукаш
|1
|0
|15.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|16.
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|17.
|Алле Себастьян
|1
|0
|18.
|Мартин Дэвид
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Грилиш Джек
|8
|0
|2.
|Соарес Дуглас
|8
|0
|3.
|Мингс Тайрон
|7
|0
|4.
|Гильберт Фредерик
|6
|0
|5.
|Накамба Марвелус
|5
|0
|6.
|Трезеге
|3
|1
|7.
|Хурихан Конор
|4
|0
|8.
|Таргет Мэтт
|4
|0
|9.
|Макгинн Джон
|3
|0
|10.
|Хаус Кортни
|3
|0
|11.
|Эль-Гази Анвар
|3
|0
|12.
|Уэсли Мораес
|3
|0
|13.
|Конса Эзри
|3
|0
|14.
|Тейлор Нил
|2
|0
|15.
|Рейна Пепе
|1
|0
|16.
|Эль-Мухамади Ахмед
|1
|0
|17.
|Коджиа Жонатан
|1
|0
|18.
|Дринкуотер Дэнни
|1
|0
|19.
|Энгельс Бьорн
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вест Хэм
|17.39% (8)
|8.7% (4)
|28.26% (13)
|21.74% (10)
|19.57% (9)
|4.35% (2)
|Астон Вилла
|8.82% (3)
|17.65% (6)
|26.47% (9)
|11.76% (4)
|26.47% (9)
|8.82% (3)
Предыдущие игры
Вест Хэм Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Ньюкасл 2:2 Вест Хэм Вест Хэм 3:2 Челси Тоттенхэм 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Арсенал 1:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Ливерпуль 3:2 Вест Хэм Манчестер Сити 2:0 Вест Хэм Вест Хэм 3:3 Брайтон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль Вест Хэм 0:1 Вест Бромвич Лестер 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Джиллингем 0:2 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Борнмут
Астон Вилла Последние 20 матчей: + = -Астон Вилла 1:0 Арсенал Эвертон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Кристал Пэлас Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед
Ливерпуль 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Ньюкасл 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Челси Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Лестер 4:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Манчестер Сити Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:3 Тоттенхэм Борнмут 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Лестер Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла Фулхэм 2:1 Астон Вилла
Последние игры между собой
Вест Хэм: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла: победы: 5, ничьи: 7, поражения: 5
Астон Вилла 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 0:2 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 1:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 3:0 Вест Хэм Премьер-лига Астон Вилла 0:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 2:1 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 0:1 Астон Вилла Премьер-лига Вест Хэм 2:2 Астон Вилла Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Вест Хэм - Астон Вилла
Исход игры
Вест Хэм
54.3% (44)
Ничья
25.9% (21)
Астон Вилла
19.8% (16)
Тотал 2.5
Больше
59.21% (45)
Меньше
40.79% (31)
Обе команды забьют
Да
77.63% (59)
Нет
22.37% (17)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
28.4% (23)
1:0 Вест Хэм
17.3% (14)
1:1 Ничья
17.3% (14)
1:2 Астон Вилла
13.6% (11)
2:2 Ничья
6.2% (5)
3:1 Вест Хэм
3.7% (3)
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