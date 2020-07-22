Уфа
0:0
Второй тайм: 58'
Стадион: Нефтяник
Арсенал Тула
42' Желтая карточкаТилль Оливье
54' Желтая карточкаБеляев Максим
77
Алиев
Азер
10
Тилль
Оливье
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Алиев АзерЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Тилль ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Евсеев Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чаушич ГоранПолузащитник
-
25 Кангва КингсПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кангва ЭвансПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Шамов ЕгорВратарь
- Вратарь
-
14 Хагуш АнриЗащитник
- Полузащитник
-
15 Ковалёв ЮрийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Минаев РоманНападающий
-
17 Аджоев ГурамНападающий
-
Главный тренер: Подпалый Сергей
Ход матча
42'
54'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фомин Даниил
|6 (4)
|0.2
|2.
|Кротов Вячеслав
|3
|0.1
|3.
|Бизяк Ловро
|2 (1)
|0.07
|4.
|Игбун Сильвестр
|2
|0.07
|5.
|Козлов Андрей
|1
|0.03
|6.
|Алиев Азер
|1
|0.03
|7.
|Табидзе Джемал
|1
|0.03
|8.
|Терентьев Денис
|1
|0.03
|9.
|Карп Кэтэлин
|1
|0.03
|10.
|Вомбергар Андрес
|1
|0.03
|11.
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.03
|12.
|Сухов Александр
|0
|0
|13.
|Тилль Оливье
|0
|0
|14.
|Никитин Алексей
|0
|0
|15.
|Пуцко Александр
|0
|0
|16.
|Круговой Данил
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Луценко Евгений
|15
|0.5
|2.
|Лесовой Даниил
|3
|0.1
|3.
|Кангва Эванс
|3
|0.1
|4.
|Ткачёв Сергей
|2
|0.07
|5.
|Чаушич Горан
|2
|0.07
|6.
|Пантелеев Владислав
|2 (1)
|0.07
|7.
|Ломовицкий Александр
|2 (1)
|0.07
|8.
|Горбатенко Игорь
|1
|0.03
|9.
|Бауэр Роберт
|1
|0.03
|10.
|Альварес Виктор-Гильермо
|1
|0.03
|11.
|Денисов Александр
|1
|0.03
|12.
|Григалава Гиа
|1
|0.03
|13.
|Берхамов Кантемир
|1
|0.03
|14.
|Тудорие Александру
|1
|0.03
|15.
|Хлусевич Даниил
|1
|0.03
|16.
|Комбаров Кирилл
|0
|0
|17.
|Беляев Максим
|0
|0
|18.
|Костадинов Георги
|0
|0
|19.
|Громыко Валерий
|0
|0
|20.
|Банда Ламек
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Карп Кэтэлин
|8
|0
|2.
|Пуцко Александр
|5
|1
|3.
|Неделчару Ионуц
|4
|1
|4.
|Сухов Александр
|5
|0
|5.
|Йокич Боян
|5
|0
|6.
|Кротов Вячеслав
|5
|0
|7.
|Фомин Даниил
|5
|0
|8.
|Табидзе Джемал
|4
|0
|9.
|Беленов Александр
|3
|0
|10.
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|11.
|Бизяк Ловро
|3
|0
|12.
|Тилль Оливье
|3
|0
|13.
|Аликин Павел
|2
|0
|14.
|Игбун Сильвестр
|2
|0
|15.
|Терентьев Денис
|2
|0
|16.
|Голубев Артём
|2
|0
|17.
|Емельянов Данила
|2
|0
|18.
|Урунов Остон
|2
|0
|19.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|20.
|Алиев Азер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Костадинов Георги
|8
|0
|2.
|Ломовицкий Александр
|8
|0
|3.
|Григалава Гиа
|7
|0
|4.
|Альварес Виктор-Гильермо
|7
|0
|5.
|Денисов Александр
|5
|0
|6.
|Ткачёв Сергей
|5
|0
|7.
|Чаушич Горан
|5
|0
|8.
|Комбаров Кирилл
|3
|1
|9.
|Бауэр Роберт
|3
|1
|10.
|Луценко Евгений
|4
|0
|11.
|Лесовой Даниил
|4
|0
|12.
|Горбатенко Игорь
|3
|0
|13.
|Левашов Михаил
|2
|0
|14.
|Ковалёв Юрий
|2
|0
|15.
|Кангва Кингс
|2
|0
|16.
|Хагуш Анри
|2
|0
|17.
|Шамов Егор
|2
|0
|18.
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|19.
|Банда Ламек
|2
|0
|20.
|Кангва Эванс
|2
|0
|21.
|Беляев Максим
|1
|0
|22.
|Пантелеев Владислав
|1
|0
|23.
|Минаев Роман
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|5.56% (1)
|22.22% (4)
|16.67% (3)
|0
|22.22% (4)
|33.33% (6)
|Арсенал Тула
|19.35% (6)
|25.81% (8)
|6.45% (2)
|16.13% (5)
|12.9% (4)
|19.35% (6)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: + = -Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Уфа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
Прогнозы на матч Уфа 0:0 Арсенал Тула
Исход игры
Уфа
32.3% (52)
Ничья
48.4% (78)
Арсенал Тула
19.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
26% (39)
Меньше
74% (111)
Обе команды забьют
Да
67.33% (101)
Нет
32.67% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:0 Уфа
19.3% (31)
2:1 Уфа
11.8% (19)
1:2 Арсенал Тула
7.5% (12)
0:1 Арсенал Тула
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Арсенал Тула
1.2% (2)
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