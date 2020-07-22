Агаларов отборолся возле лицевой на левом краю, прострелил в центр штрафной, откуда Кротов в касание пробил по воротам, но вышло прямо в Левашова!

Беляев в центре поля захватил Вомбергара и арбитр показал ему жёлтую карточку.

Тилль перевёл игровой снаряд на правую бровку, но вышло слишком сильно и мяч около центральной линии вылетел в аут.

Белоусов сильным ударом отправил игровой снаряд в сторону центрального круга, но Агаларов в верховом единоборстве нарушил правила против Сокола.

Хлусевич подключился в атаку, пошёл в лицевую и из-за пределы поля делал передачу в центр штрафной, линейный арбитр показал удар от ворот.

Алиев выполнил передачу вперёд по правому флангу, Довбня сыграл на перехвате и отправил сферу в сторону центральной линии.

Агаларов сыграл налево на Алиева, который с линии штрафной нанёс удар по воротам и Левашов в падении переправил сферу за пределы поля.

После подачи с углового Левашов пролетел мимо мяча и Кротов немного не дотянулся до игрового снаряда.

Круговой прокидывал мяч вперёд по правому флангу, но Довбня выставил ногу и перевёл сферу за боковую линию.

Хлусевич головой в своей штрафной скинул мяч на вышедшего из ворот Левашова, а сзади защитника "Арсенала" находился Алиев.

Первый тайм

— Нисколько не добавляет главный арбитр, звучит свисток на перерыв.

44' Лесовой сместился с левого фланга в центр и пробил по воротам в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой!

43' Лесовой перед штрафной площадью сыграл на Пантелеева, который снова наносит дальний удар по воротам и Чернов переводит снаряд в сторону от каркаса за боковую линию.

42' Тилль сзади подкатывается под Чаушича, выходит очень жёстко, за что главный арбитр вручил Оливье жёлтую карточку.

41' Вомбергар сбрасывал мяч, бежавшему вперёд, Белоусову, но вышло слишком сильно и Левашов на выходе зафиксировал сферу.

40' Хлусевич с правого фланга начал смещение в центр и возле края штрафной Карп чисто сыграл в подкате и выбил у соперника футбольный снаряд!

39' Довбня подключился в атаку, сыграл в направлении Луценко на линию штрафной, но Тилль в подкате перехватил игровой снаряд.

38' Хлусевич снова побежал сам вперёд, Луценко остался сзади, пытался прокинуть защитник "Арсенала" между двух защитников уфимцев, но мяч от Кругового вылетел за боковую линию.

37' Агаларов побежал в лицевую и помогал себе руками в борьбе с Беляевым, арбитр зафиксировал нарушение правил.

36' Эванс Кангва нанёс удар из-за пределов штрафной, мяч пролетел в метре от штанги!

35' Хлусевич подключился в атаку, выполнил подачу на дальнюю штангу, после чего защитники "Уфы" выбили сферу за пределы штрафной.

34' Хлусевич и Белоусов вели борьбу за верховое единоборство, но в итоге игрок "Арсенала" выиграл мяч и сыграл на партнёра.

33' Защитники "Уфы" отошли к своей штрафной площади и вместе с Черновым перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.

32' Беляев пошёл в активный отбор мяча и зацепил ногу Агаларова.

31' Снова игроки "Арсенала" прибрали себе игровой снаряд под контроль, но вот пока это около центрального круга.

30' Алиев на противоположном краю после подключения в атаку, пытался прострелить, но игроки тульской команды блокируют футбольный снаряд!

29' Круговой пытался выполнить подачу с правого фланга, но на этот раз защитники "Арсенала" смогли выбить сферу за пределы штрафной.

28' Кротов подключился в атаку, выполнил резанную передачу в центр штрафной, откуда Белоусов в касание пробил по воротам и Левашов уверенно смог зафиксировать сферу.

27' Тилль пытался убежать в быструю атаку от центрального круга, но на смене движения потерял равновесие и упал на газон, мяч пришёл снова к игрокам "Арсенала".

26' После розыгрыша углового, Кангва выполнил подачу в штрафную, но не смог перебросить ближайшего игрока.

25' Хлусевич выполнил передачу вперёд по правой бровке, но вышло немного неточно и круглый вылетел за боковую линию.

24' На протяжении нескольких минут уже игроки "Арсенала" уверенно контролируют игровой снаряд, Вадим Евсеев нервничает на границе технической зоны.

23' Белоусов сыграл назад на Никитина, но Луценко чуть было не перехватил сферу, Никитин в подкате успел выбить игровой снаряд на бровку.

22' Теперь уже тульские футболисты не спешат идти вперёд и спокойно катают сферу около центрального круга.

21' Круговой подключился в атаку, выполнил подачу в центр, но вышло слишком сильно и мяч улетел на левую бровку.

20' Снова защитники уфимской команды перекатывают футбольный снаряд поперёк поля.

19' Эванс Кангва сместился с левого фланга до штрафной площади, выполнил подачу в штрафную, откуда гости выбили сферу.

18' Агаларов сбрасывает мяч Тиллю, который с левого края штрафной пробил по воротам, но круглый пролетел в нескольких метрах от каркаса.

17' Чаушич сделал передачу вперёд на Луценко, который сместился на фланг, пробежал вперёд, прострелил на линию штрафной, откуда Пантелеев пробил по воротам и Чернов переводит сферу в сторону от каркаса.

16' После перехвата мяча защитники "Уфы" не спеша идут вперёд, Тобидзе с Карпом разыгрывают сферу в центральном круге.

15' Эванс Кангва сыграл вперёд по левому флангу на Пантелеева, который сделал вертикальную передачу вперёд, но вышло неточно.

14' Больше игра с начала матча проходит в центре поля, очень мало ударов по воротам.

13' Пантелеев отдаёт на правый фланг Хлусевичу, тот играет чуть назад на Кангва, который пытался забросить мяч в штрафную, но уфимцы блокируют сферу.

12' Хлусевич подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.

11' Алиев пошёл вперёд по левой бровке, по кромки поля сделал передачу дальше на Кротова, но вышло немного неточно и круглый выкатился в аут.

10' Игроки "Уфы" продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.

9' Вомбергар подхватил мяч возле своей штрафной площади, пошёл в обводку и против него Кангва нарушил правила.

8' Кангва рвался вперёд по левому флангу, мяч после отскока от соперника прилетел к Пантелееву, который выполнил тоже подачу, но мяч улетел на противоположную бровку.

7' Лесовой метров с тридцати пяти низом пытался нанести удар по воротам, но игровой снаряд попал в футболистов "Уфы".

6' Вомбергар вёл борьбу за мяч на правой бровке и мяч от Довбни вылетел за боковую линию.

5' Кротов получил мяч с левого фланга и из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам, но круглый пролетел чуть выше перекладины.

4' Круговой подключился в атаку, выполнил подачу на край штрафной, где Беляев выиграл верховое единоборство и выбил сферу за боковую линию.

3' Луценко в центре поля перехватил мяч, сыграл на Пантелеева, который протащил снаряд до штрафной и сыграл налево на Лесового, который нанёс удар по воротам и Чернов в прыжке перевёл сферу над перекладиной!

2' Чаушич сыграл вперёд по левой бровке на Кангва, но вышло слишком сильно и игровой снаряд выкатился за пределы поля.