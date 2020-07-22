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Уфа
0:0
Второй тайм: 58'

Стадион:
Арсенал Тула
0'
42' Желтая карточка
Тилль Оливье
54' Желтая карточка
Беляев Максим
58'
1
Чернов
Алексей
77
Алиев
Азер
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
2
Круговой
Данил
57
Кротов
Вячеслав
8
Карп
Кэтэлин
82
Белоусов
Никита
10
Тилль
Оливье
19
Агаларов
Гамид
32
Вомбергар
Андрес
36
Левашов
Михаил
82
Хлусевич
Даниил
6
Беляев
Максим
3
Сокол
Артём
5
Довбня
Александр
Евгеньевич
28
Пантелеев
Владислав
20
Чаушич
Горан
25
Кангва
Кингс
22
Лесовой
Даниил
10
Кангва
Эванс
48
Луценко
Евгений
Уфа
4-4-2
Арсенал Тула
4-2-3-1

Ход матча

42'
Тилль Оливье
 
54'
 
Беляев Максим

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фомин Даниил 6 (4) 0.2
2. Кротов Вячеслав 3 0.1
3. Бизяк Ловро 2 (1) 0.07
4. Игбун Сильвестр 2 0.07
5. Козлов Андрей 1 0.03
6. Алиев Азер 1 0.03
7. Табидзе Джемал 1 0.03
8. Терентьев Денис 1 0.03
9. Карп Кэтэлин 1 0.03
10. Вомбергар Андрес 1 0.03
11. Гиоргобиани Николай 1 0.03
12. Сухов Александр 0 0
13. Тилль Оливье 0 0
14. Никитин Алексей 0 0
15. Пуцко Александр 0 0
16. Круговой Данил 0 0
Арсенал Тула
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Луценко Евгений 15 0.5
2. Лесовой Даниил 3 0.1
3. Кангва Эванс 3 0.1
4. Ткачёв Сергей 2 0.07
5. Чаушич Горан 2 0.07
6. Пантелеев Владислав 2 (1) 0.07
7. Ломовицкий Александр 2 (1) 0.07
8. Горбатенко Игорь 1 0.03
9. Бауэр Роберт 1 0.03
10. Альварес Виктор-Гильермо 1 0.03
11. Денисов Александр 1 0.03
12. Григалава Гиа 1 0.03
13. Берхамов Кантемир 1 0.03
14. Тудорие Александру 1 0.03
15. Хлусевич Даниил 1 0.03
16. Комбаров Кирилл 0 0
17. Беляев Максим 0 0
18. Костадинов Георги 0 0
19. Громыко Валерий 0 0
20. Банда Ламек 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Карп Кэтэлин 8 0
2. Пуцко Александр 5 1
3. Неделчару Ионуц 4 1
4. Сухов Александр 5 0
5. Йокич Боян 5 0
6. Кротов Вячеслав 5 0
7. Фомин Даниил 5 0
8. Табидзе Джемал 4 0
9. Беленов Александр 3 0
10. Вомбергар Андрес 3 0
11. Бизяк Ловро 3 0
12. Тилль Оливье 3 0
13. Аликин Павел 2 0
14. Игбун Сильвестр 2 0
15. Терентьев Денис 2 0
16. Голубев Артём 2 0
17. Емельянов Данила 2 0
18. Урунов Остон 2 0
19. Сысуев Дмитрий 1 0
20. Алиев Азер 1 0
Арсенал Тула
# Игрок      
1. Костадинов Георги 8 0
2. Ломовицкий Александр 8 0
3. Григалава Гиа 7 0
4. Альварес Виктор-Гильермо 7 0
5. Денисов Александр 5 0
6. Ткачёв Сергей 5 0
7. Чаушич Горан 5 0
8. Комбаров Кирилл 3 1
9. Бауэр Роберт 3 1
10. Луценко Евгений 4 0
11. Лесовой Даниил 4 0
12. Горбатенко Игорь 3 0
13. Левашов Михаил 2 0
14. Ковалёв Юрий 2 0
15. Кангва Кингс 2 0
16. Хагуш Анри 2 0
17. Шамов Егор 2 0
18. Хлусевич Даниил 2 0
19. Банда Ламек 2 0
20. Кангва Эванс 2 0
21. Беляев Максим 1 0
22. Пантелеев Владислав 1 0
23. Минаев Роман 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 5.56% (1) 22.22% (4) 16.67% (3) 0 22.22% (4) 33.33% (6)
 Арсенал Тула 19.35% (6) 25.81% (8) 6.45% (2) 16.13% (5) 12.9% (4) 19.35% (6)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: + = -
Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа Уфа 1:1 Урал
Уфа 0:0 Рубин Спартак Москва 0:0 Уфа Уфа 2:1 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов ЦСКА Москва 0:0 Уфа Зенит 0:0 Уфа Краснодар 2:0 Уфа Уфа 4:1 Далянь Ифан ЦСКА Москва 3:0 Уфа Уфа 2:1 Рапперсвиль-Йона Уфа 1:2 Арарат-Армения Уфа 0:0 Урарту Уфа 1:1 Судува Уфа 5:0 Айя-Напа Уфа 3:0 Лиепая Уфа 1:0 Чукарички
Арсенал Тула Последние 20 матчей: + = -
Урал 1:3 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:1 Тамбов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Динамо Москва 0:1 Арсенал Тула
Арсенал Тула 1:3 Ахмат Ростов 2:1 Арсенал Тула Арсенал Тула 2:3 Спартак Москва Арсенал Тула 0:1 Рубин Оренбург 2:0 Арсенал Тула Сочи 1:2 Арсенал Тула Алания 0:2 Арсенал Тула Арсенал Тула 1:1 Астана Арсенал Тула 2:0 Ордабасы Арсенал Тула 2:3 Шахтёр Солигорск Арсенал Тула 1:1 Пршибрам Арсенал Тула 2:2 Младост Лучани Арсенал Тула 1:1 Корона Кельце Арсенал Тула 1:0 Сепси Арсенал Тула 2:1 Кешля Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Уфа: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 6
Арсенал Тула: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 4
Арсенал Тула 1:0 Уфа Премьер-лига Уфа 1:2 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 1:1 Уфа Премьер-лига Арсенал Тула 2:1 Уфа Премьер-лига
Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Уфа 1:0 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:2 Уфа Премьер-лига Уфа 2:2 Арсенал Тула Товарищеские матчи Уфа 0:1 Арсенал Тула Премьер-лига Арсенал Тула 0:1 Уфа Премьер-лига Уфа 3:4 Арсенал Тула ФНЛ - Первый дивизион Арсенал Тула 1:0 Уфа ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • 56'
    Хлусевич подключился в атаку, пошёл в лицевую и из-за пределы поля делал передачу в центр штрафной, линейный арбитр показал удар от ворот.
  • Фол, нарушение
    55'
    Белоусов сильным ударом отправил игровой снаряд в сторону центрального круга, но Агаларов в верховом единоборстве нарушил правила против Сокола.
  • 54'
    Тилль перевёл игровой снаряд на правую бровку, но вышло слишком сильно и мяч около центральной линии вылетел в аут.
  • Желтая карточка
    53'
    Беляев в центре поля захватил Вомбергара и арбитр показал ему жёлтую карточку.
  • Опасный момент
    52'
    Агаларов отборолся возле лицевой на левом краю, прострелил в центр штрафной, откуда Кротов в касание пробил по воротам, но вышло прямо в Левашова!
  • 51'
    Хлусевич головой в своей штрафной скинул мяч на вышедшего из ворот Левашова, а сзади защитника "Арсенала" находился Алиев.
  • 50'
    Круговой прокидывал мяч вперёд по правому флангу, но Довбня выставил ногу и перевёл сферу за боковую линию.
  • Угловой
    49'
    После подачи с углового Левашов пролетел мимо мяча и Кротов немного не дотянулся до игрового снаряда.
  • 48'
    Агаларов сыграл налево на Алиева, который с линии штрафной нанёс удар по воротам и Левашов в падении переправил сферу за пределы поля.
  • 47'
    Алиев выполнил передачу вперёд по правому флангу, Довбня сыграл на перехвате и отправил сферу в сторону центральной линии.
  • Второй тайм начался
    46'
    Начался второй тайм.
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Нисколько не добавляет главный арбитр, звучит свисток на перерыв.
  • 44'
    Лесовой сместился с левого фланга в центр и пробил по воротам в ближний угол, но мяч пролетел рядом со штангой!
  • 43'
    Лесовой перед штрафной площадью сыграл на Пантелеева, который снова наносит дальний удар по воротам и Чернов переводит снаряд в сторону от каркаса за боковую линию.
  • Желтая карточка
    42'
    Тилль сзади подкатывается под Чаушича, выходит очень жёстко, за что главный арбитр вручил Оливье жёлтую карточку.
  • 41'
    Вомбергар сбрасывал мяч, бежавшему вперёд, Белоусову, но вышло слишком сильно и Левашов на выходе зафиксировал сферу.
  • 40'
    Хлусевич с правого фланга начал смещение в центр и возле края штрафной Карп чисто сыграл в подкате и выбил у соперника футбольный снаряд!
  • 39'
    Довбня подключился в атаку, сыграл в направлении Луценко на линию штрафной, но Тилль в подкате перехватил игровой снаряд.
  • 38'
    Хлусевич снова побежал сам вперёд, Луценко остался сзади, пытался прокинуть защитник "Арсенала" между двух защитников уфимцев, но мяч от Кругового вылетел за боковую линию.
  • Фол, нарушение
    37'
    Агаларов побежал в лицевую и помогал себе руками в борьбе с Беляевым, арбитр зафиксировал нарушение правил.
  • 36'
    Эванс Кангва нанёс удар из-за пределов штрафной, мяч пролетел в метре от штанги!
  • 35'
    Хлусевич подключился в атаку, выполнил подачу на дальнюю штангу, после чего защитники "Уфы" выбили сферу за пределы штрафной.
  • 34'
    Хлусевич и Белоусов вели борьбу за верховое единоборство, но в итоге игрок "Арсенала" выиграл мяч и сыграл на партнёра.
  • 33'
    Защитники "Уфы" отошли к своей штрафной площади и вместе с Черновым перекатывают игровой снаряд на своей половине поля.
  • Фол, нарушение
    32'
    Беляев пошёл в активный отбор мяча и зацепил ногу Агаларова.
  • 31'
    Снова игроки "Арсенала" прибрали себе игровой снаряд под контроль, но вот пока это около центрального круга.
  • 30'
    Алиев на противоположном краю после подключения в атаку, пытался прострелить, но игроки тульской команды блокируют футбольный снаряд!
  • 29'
    Круговой пытался выполнить подачу с правого фланга, но на этот раз защитники "Арсенала" смогли выбить сферу за пределы штрафной.
  • 28'
    Кротов подключился в атаку, выполнил резанную передачу в центр штрафной, откуда Белоусов в касание пробил по воротам и Левашов уверенно смог зафиксировать сферу.
  • 27'
    Тилль пытался убежать в быструю атаку от центрального круга, но на смене движения потерял равновесие и упал на газон, мяч пришёл снова к игрокам "Арсенала".
  • Угловой
    26'
    После розыгрыша углового, Кангва выполнил подачу в штрафную, но не смог перебросить ближайшего игрока.
  • 25'
    Хлусевич выполнил передачу вперёд по правой бровке, но вышло немного неточно и круглый вылетел за боковую линию.
  • 24'
    На протяжении нескольких минут уже игроки "Арсенала" уверенно контролируют игровой снаряд, Вадим Евсеев нервничает на границе технической зоны.
  • 23'
    Белоусов сыграл назад на Никитина, но Луценко чуть было не перехватил сферу, Никитин в подкате успел выбить игровой снаряд на бровку.
  • 22'
    Теперь уже тульские футболисты не спешат идти вперёд и спокойно катают сферу около центрального круга.
  • 21'
    Круговой подключился в атаку, выполнил подачу в центр, но вышло слишком сильно и мяч улетел на левую бровку.
  • 20'
    Снова защитники уфимской команды перекатывают футбольный снаряд поперёк поля.
  • 19'
    Эванс Кангва сместился с левого фланга до штрафной площади, выполнил подачу в штрафную, откуда гости выбили сферу.
  • 18'
    Агаларов сбрасывает мяч Тиллю, который с левого края штрафной пробил по воротам, но круглый пролетел в нескольких метрах от каркаса.
  • 17'
    Чаушич сделал передачу вперёд на Луценко, который сместился на фланг, пробежал вперёд, прострелил на линию штрафной, откуда Пантелеев пробил по воротам и Чернов переводит сферу в сторону от каркаса.
  • 16'
    После перехвата мяча защитники "Уфы" не спеша идут вперёд, Тобидзе с Карпом разыгрывают сферу в центральном круге.
  • 15'
    Эванс Кангва сыграл вперёд по левому флангу на Пантелеева, который сделал вертикальную передачу вперёд, но вышло неточно.
  • 14'
    Больше игра с начала матча проходит в центре поля, очень мало ударов по воротам.
  • 13'
    Пантелеев отдаёт на правый фланг Хлусевичу, тот играет чуть назад на Кангва, который пытался забросить мяч в штрафную, но уфимцы блокируют сферу.
  • 12'
    Хлусевич подключился в атаку, выполнил подачу в штрафную, но вышло слишком сильно и мяч вылетел за пределы поля.
  • 11'
    Алиев пошёл вперёд по левой бровке, по кромки поля сделал передачу дальше на Кротова, но вышло немного неточно и круглый выкатился в аут.
  • 10'
    Игроки "Уфы" продолжают перекатывать игровой снаряд на своей половине поля, не спешат они идти вперёд.
  • 9'
    Вомбергар подхватил мяч возле своей штрафной площади, пошёл в обводку и против него Кангва нарушил правила.
  • 8'
    Кангва рвался вперёд по левому флангу, мяч после отскока от соперника прилетел к Пантелееву, который выполнил тоже подачу, но мяч улетел на противоположную бровку.
  • 7'
    Лесовой метров с тридцати пяти низом пытался нанести удар по воротам, но игровой снаряд попал в футболистов "Уфы".
  • 6'
    Вомбергар вёл борьбу за мяч на правой бровке и мяч от Довбни вылетел за боковую линию.
  • 5'
    Кротов получил мяч с левого фланга и из-за пределов штрафной площади нанёс удар по воротам, но круглый пролетел чуть выше перекладины.
  • 4'
    Круговой подключился в атаку, выполнил подачу на край штрафной, где Беляев выиграл верховое единоборство и выбил сферу за боковую линию.
  • 3'
    Луценко в центре поля перехватил мяч, сыграл на Пантелеева, который протащил снаряд до штрафной и сыграл налево на Лесового, который нанёс удар по воротам и Чернов в прыжке перевёл сферу над перекладиной!
  • 2'
    Чаушич сыграл вперёд по левой бровке на Кангва, но вышло слишком сильно и игровой снаряд выкатился за пределы поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    54'
    Беляев Максим получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    42'
    Тилль Оливье получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Уфа 0:0 Арсенал Тула

Исход игры
Уфа
32.3% (52)
Ничья
48.4% (78)
Арсенал Тула
19.3% (31)
Тотал 2.5
Больше
26% (39)
Меньше
74% (111)
Обе команды забьют
Да
67.33% (101)
Нет
32.67% (49)
Популярный счёт
1:1 Ничья
38.5% (62)
1:0 Уфа
19.3% (31)
2:1 Уфа
11.8% (19)
1:2 Арсенал Тула
7.5% (12)
0:1 Арсенал Тула
6.2% (10)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:2 Ничья
2.5% (4)
1:3 Арсенал Тула
1.2% (2)
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