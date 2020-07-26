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  3. Англия
Лестер
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Манчестер Юнайтед
0'
9' Желтая карточка
Магуайр Гарри
28'
1
Шмейхель
Каспер
2
Джастин
Джеймс
5
Морган
Уэс
6
Эванс
Джонни
11
Олбрайтон
Марк
20
Чодури
Хамза
25
Ндиди
Уилфред
8
Тилеманс
Юри
56
Томас
Люк
14
Ихеначо
Келечи
9
Варди
Джейми
1
Де
Хеа
Давид
29
Уан-Биссака
Аарон
2
Линделоф
Виктор
5
Магуайр
Гарри
53
Уильямс
Брендон
6
Погба
Поль
31
Матич
Неманья
26
Гринвуд
Мэйсон
18
Фернандеш
Бруну
10
Рэшфорд
Маркус
9
Марсьяль
Антони
Лестер
3-5-2
Манчестер Юнайтед
4-2-3-1

Ход матча

9'
 
Магуайр Гарри

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 23 (4) 0.61
2. Перес Айосе 8 (1) 0.21
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Грэй Демарай 2 0.05
10. Ндиди Уилфред 2 0.05
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Томас Люк 0 0
17. Джастин Джеймс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 17 (6) 0.45
2. Марсьяль Антони 17 0.45
3. Гринвуд Мэйсон 10 0.26
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Ндиди Уилфред 6 0
3. Сёюнджю Чаглар 4 1
4. Чодури Хамза 3 1
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Уан-Биссака Аарон 8 0
3. Шоу Люк 7 0
4. Магуайр Гарри 6 0
5. Янг Эшли 5 0
6. Линделоф Виктор 5 0
7. Уильямс Брендон 5 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Рэшфорд Маркус 3 0
12. Фернандеш Бруну 2 0
13. Матич Неманья 2 0
14. Де Хеа Давид 2 0
15. Мактоминай Скотт 2 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
19. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 5.08% (3) 13.56% (8) 20.34% (12) 16.95% (10) 22.03% (13) 22.03% (13)
 Манчестер Юнайтед 6.67% (4) 26.67% (16) 21.67% (13) 16.67% (10) 15% (9) 13.33% (8)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • Первый тайм
  • 31'
    Правым флангом хозяева провели атаку с подачей на дальнюю штангу в направлении Ихеаначо, но против того чётко в воздухе отыграл Магуайр.
  • 30'
    Солнышко выглянуло из-за туч в Лестере. Гости не рады этому факту, так как им приходится играть теперь ещё и против солнечных лучей.
  • 29'
    В матче "Челси" - "Вулверхэмптон" пока что тоже нулевая ничья, так что ситуация в турнирной таблице остаётся прежней - "МЮ" третий, а "Лестер" пятый.
  • Судья
    28'
    Остыть нужно всем игрокам на поле сейчас, поэтому судья отправил на водопой главных действующих лиц матча.
  • Судья
    27'
    Повздорили немного Варди с де Хеа после стыка в предыдущем эпизоде, но вовремя подоспел арбитр к конфликтующим, вежливо попросив горячих парней жить дружно.
  • Опасный момент
    26'
    Тем не менее удалось сейчас убежать в контратаку в формате "три в два" "лисам", но Ихеаначо взял игру на себя и пробил слабовато с 20-ти метров. Несмотря на это, де Хеа не зафиксировал мяч в руках, но всё же не позволил сыграть Варди на добивании.
  • 25'
    Достаточно высокий процент брака в передачах совершают обе команды, особенно при попытках обострения игры. Но это и понятно, так как команды атакуют небольшими силами, опасаясь нарваться на разящий контрвыпад.
  • 24'
    Марсьяль принял мяч у правого угла штрафной площади, откуда пасовал в центр на Гринвуда, но передача получилась в противоход партнёру.
  • 23'
    Половина тайма у нас позади. Равную игру мы с Вами наблюдаем. Хотя статистика говорит, что манкунианцы владеют мячом 61% игрового времени.
  • 22'
    В ответной атаке "Лестера" с правого фланга прошла прострельная передача в полукружие штрафной площади на Тилеманса, который полез в дриблинг, но нарвался на чистый подкат одного из защитников.
  • 21'
    Правым флангом теперь обостряли игру гости, выполняя диагональную подачу в центр штрафной площади, но в этом эпизоде чётко на выходе отыграл Шмейхель, намертво забрав мяч в руки.
  • 20'
    Длинный заброс на левый край штрафной площади прошёл у манкунианцев на Фернандеша, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но никто из его партнёров по команде не успевали на замыкание.
  • 19'
    Левым фангом атаковали лестерцы, откуда подача прошла на противоположный край штрафной площади на Олбрайтона. Марк наносил неподготовленный удар с ходу, находясь под прессингом защитника - на трибуны мяч улетел.
  • 18'
    Спокойно отбились хозяева после ещё одного стандартного положения у своих ворот, но убежать в контратаку у них никак не получается.
  • Угловой
    17'
    А теперь уже "лисы" обрезались в центральной зоне и едва не нарвались на разящую контратаку, но мяч всё-таки удалось отбить по крайней мере на угловой.
  • Опасный момент
    16'
    Манкунианцы потеряли мяч, затеяв перепасовку у своей штрафной площади, и мяч был сброшен под удар Ндиди, который палил с ходу метров с 20-ти, но мяч над перекладиной просвистел. Де Хеа, похоже, ситуацию здесь контролировал в прыжке.
  • 15'
    Многие предрекали, что в этом матче не будет большого количества забитых голов, и по игре эти прогнозы подтверждаются - голевыми моментами пока что даже не пахнет.
  • 14'
    Брендан Роджерс практически не отходит от кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных. Уле Гуннар Сульшер же сидит на своём месте, закинув ногу на ногу.
  • 13'
    С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, и метров с 12-ти головой пробивал Гринвуд, но получилось у него выше и мимо ворот.
  • 12'
    Стихает постепенно стартовый сумбур. После потери мяча команды оперативно отходят большими силами в оборону, не стремясь работать в высоком прессинге.
  • 11'
    Постепенно выравнивается игра - "Лестер" налаживает комбинационную игру. Правым флангом сейчас атаку провели "лисы", но прострельная передача вдоль ворот была перехвачена де Хеа.
  • Желтая карточка
    10'
    Магуайр в центре поля в опасном подкате сзади атаковать Ихеаначо. Арбитру это совсем не понравилось, и защитник гостей "посажен" на жёлтую карточку.
  • Судья
    9'
    Первую свою атаку только сейчас провёл "Лестер", но заработан был только аут на левом фланге, после вбрасывания которого Ихеаначо падал в штрафной площади, но никто против него не фолил.
  • 8'
    Уильямс с левого фланга срезал угол и врывался в штрафную площадку, но чисто против него в подкате сыграл Ндиди, причём мяч именно от ноги вингера "МЮ" покинул поле.
  • 7'
    Отбились хозяева поля после подачи корнера, но провести контратаку не получилось - мяч был выпущен за боковую линию поля.
  • Угловой
    6'
    На левом фланге атаки сейчас оказался Марсьяль, получил пас, после чего пытался обыграть один в один защитника, но заработал только угловой.
  • 5'
    Брендан Роджерс у кромки поля внешне скрывает волнение. Конечно, он надеется таким образом вселить уверенность в сердца своих подопечных.
  • 4'
    Лучше мяч пока что держится в ногах футболистов "Ман Юнайтед". "Лисы" вынуждены всем составом держать позиционную оборону.
  • Офсайд
    3'
    Погба выполнил вертикальную передачу на правый край штрафной площади на Марсьяля, который падал в борьбе с защитником, надеясь на пенальти. Свисток прозвучал, но он зафиксировал лишь офсайд у французского нападающего.
  • 2'
    Сразу же пошла плотная борьба в центре поля. Футболисты не намерены отдавать соперникам ни одного сантиметра в границах поля.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался! Первыми с центра поля мяч разыграли футболисты "Манчестер Юнайтед".
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч Лестер 0:0 Манчестер Юнайтед

Исход игры
Лестер
16.6% (26)
Ничья
26.8% (42)
Манчестер Юнайтед
56.7% (89)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (92)
Меньше
37.84% (56)
Обе команды забьют
Да
85.81% (127)
Нет
14.19% (21)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
38.2% (60)
1:1 Ничья
22.9% (36)
2:1 Лестер
10.2% (16)
0:1 Манчестер Юнайтед
7% (11)
2:3 Манчестер Юнайтед
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.2% (5)
1:0 Лестер
3.2% (5)
0:2 Манчестер Юнайтед
1.9% (3)
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