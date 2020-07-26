Лестер, увы...
НикитаФуфачев #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|23 (4)
|0.61
|2.
|Перес Айосе
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Грэй Демарай
|2
|0.05
|10.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|11.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Томас Люк
|0
|0
|17.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|17 (6)
|0.45
|2.
|Марсьяль Антони
|17
|0.45
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|10
|0.26
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|6
|0
|3.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|1
|4.
|Чодури Хамза
|3
|1
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Уан-Биссака Аарон
|8
|0
|3.
|Шоу Люк
|7
|0
|4.
|Магуайр Гарри
|6
|0
|5.
|Янг Эшли
|5
|0
|6.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|7.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|12.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|13.
|Матич Неманья
|2
|0
|14.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|15.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|19.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|5.08% (3)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
|22.03% (13)
|Манчестер Юнайтед
|6.67% (4)
|26.67% (16)
|21.67% (13)
|16.67% (10)
|15% (9)
|13.33% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21