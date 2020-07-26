Повздорили немного Варди с де Хеа после стыка в предыдущем эпизоде, но вовремя подоспел арбитр к конфликтующим, вежливо попросив горячих парней жить дружно.

Остыть нужно всем игрокам на поле сейчас, поэтому судья отправил на водопой главных действующих лиц матча.

В матче "Челси" - "Вулверхэмптон" пока что тоже нулевая ничья, так что ситуация в турнирной таблице остаётся прежней - "МЮ" третий, а "Лестер" пятый.

Солнышко выглянуло из-за туч в Лестере. Гости не рады этому факту, так как им приходится играть теперь ещё и против солнечных лучей.

Правым флангом хозяева провели атаку с подачей на дальнюю штангу в направлении Ихеаначо, но против того чётко в воздухе отыграл Магуайр.

26' Тем не менее удалось сейчас убежать в контратаку в формате "три в два" "лисам", но Ихеаначо взял игру на себя и пробил слабовато с 20-ти метров. Несмотря на это, де Хеа не зафиксировал мяч в руках, но всё же не позволил сыграть Варди на добивании.

25' Достаточно высокий процент брака в передачах совершают обе команды, особенно при попытках обострения игры. Но это и понятно, так как команды атакуют небольшими силами, опасаясь нарваться на разящий контрвыпад.

24' Марсьяль принял мяч у правого угла штрафной площади, откуда пасовал в центр на Гринвуда, но передача получилась в противоход партнёру.

23' Половина тайма у нас позади. Равную игру мы с Вами наблюдаем. Хотя статистика говорит, что манкунианцы владеют мячом 61% игрового времени.

22' В ответной атаке "Лестера" с правого фланга прошла прострельная передача в полукружие штрафной площади на Тилеманса, который полез в дриблинг, но нарвался на чистый подкат одного из защитников.

21' Правым флангом теперь обостряли игру гости, выполняя диагональную подачу в центр штрафной площади, но в этом эпизоде чётко на выходе отыграл Шмейхель, намертво забрав мяч в руки.

20' Длинный заброс на левый край штрафной площади прошёл у манкунианцев на Фернандеша, который от лицевой линии простреливал вдоль ворот, но никто из его партнёров по команде не успевали на замыкание.

19' Левым фангом атаковали лестерцы, откуда подача прошла на противоположный край штрафной площади на Олбрайтона. Марк наносил неподготовленный удар с ходу, находясь под прессингом защитника - на трибуны мяч улетел.

18' Спокойно отбились хозяева после ещё одного стандартного положения у своих ворот, но убежать в контратаку у них никак не получается.

17' А теперь уже "лисы" обрезались в центральной зоне и едва не нарвались на разящую контратаку, но мяч всё-таки удалось отбить по крайней мере на угловой.

16' Манкунианцы потеряли мяч, затеяв перепасовку у своей штрафной площади, и мяч был сброшен под удар Ндиди, который палил с ходу метров с 20-ти, но мяч над перекладиной просвистел. Де Хеа, похоже, ситуацию здесь контролировал в прыжке.

15' Многие предрекали, что в этом матче не будет большого количества забитых голов, и по игре эти прогнозы подтверждаются - голевыми моментами пока что даже не пахнет.

14' Брендан Роджерс практически не отходит от кромки поля, постоянно подбадривая своих подопечных. Уле Гуннар Сульшер же сидит на своём месте, закинув ногу на ногу.

13' С левого фланга диагональная подача прошла в штрафную площадку гостей, и метров с 12-ти головой пробивал Гринвуд, но получилось у него выше и мимо ворот.

12' Стихает постепенно стартовый сумбур. После потери мяча команды оперативно отходят большими силами в оборону, не стремясь работать в высоком прессинге.

11' Постепенно выравнивается игра - "Лестер" налаживает комбинационную игру. Правым флангом сейчас атаку провели "лисы", но прострельная передача вдоль ворот была перехвачена де Хеа.

10' Магуайр в центре поля в опасном подкате сзади атаковать Ихеаначо. Арбитру это совсем не понравилось, и защитник гостей "посажен" на жёлтую карточку.

9' Первую свою атаку только сейчас провёл "Лестер", но заработан был только аут на левом фланге, после вбрасывания которого Ихеаначо падал в штрафной площади, но никто против него не фолил.

8' Уильямс с левого фланга срезал угол и врывался в штрафную площадку, но чисто против него в подкате сыграл Ндиди, причём мяч именно от ноги вингера "МЮ" покинул поле.

7' Отбились хозяева поля после подачи корнера, но провести контратаку не получилось - мяч был выпущен за боковую линию поля.

6' На левом фланге атаки сейчас оказался Марсьяль, получил пас, после чего пытался обыграть один в один защитника, но заработал только угловой.

5' Брендан Роджерс у кромки поля внешне скрывает волнение. Конечно, он надеется таким образом вселить уверенность в сердца своих подопечных.

4' Лучше мяч пока что держится в ногах футболистов "Ман Юнайтед". "Лисы" вынуждены всем составом держать позиционную оборону.

3' Погба выполнил вертикальную передачу на правый край штрафной площади на Марсьяля, который падал в борьбе с защитником, надеясь на пенальти. Свисток прозвучал, но он зафиксировал лишь офсайд у французского нападающего.

2' Сразу же пошла плотная борьба в центре поля. Футболисты не намерены отдавать соперникам ни одного сантиметра в границах поля.