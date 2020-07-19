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Лестер
 
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Стадион:
Манчестер Юнайтед

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 23 (4) 0.61
2. Перес Айосе 8 (1) 0.21
3. Барнс Харви 6 0.16
4. Мэддисон Джеймс 6 0.16
5. Ихеначо Келечи 5 0.13
6. Тилеманс Юри 3 0.08
7. Чилвел Бенджамин 3 0.08
8. Рикарду Перейра II 3 0.08
9. Грэй Демарай 2 0.05
10. Ндиди Уилфред 2 0.05
11. Прает Деннис 1 0.03
12. Эванс Джонни 1 0.03
13. Сёюнджю Чаглар 1 0.03
14. Чодури Хамза 1 0.03
15. Олбрайтон Марк 0 0
16. Томас Люк 0 0
17. Джастин Джеймс 0 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Рэшфорд Маркус 17 (6) 0.45
2. Марсьяль Антони 17 0.45
3. Гринвуд Мэйсон 10 0.26
4. Фернандеш Бруну 7 (3) 0.18
5. Джеймс Дэниэл 3 0.08
6. Мактоминай Скотт 3 0.08
7. Погба Поль 1 0.03
8. Перейра Андреас 1 0.03
9. Магуайр Гарри 1 0.03
10. Линделоф Виктор 1 0.03
11. Уильямс Брендон 1 0.03
12. Уан-Биссака Аарон 0 0
13. Мата Хуан 0 0
14. Матич Неманья 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 7 0
2. Ндиди Уилфред 6 0
3. Сёюнджю Чаглар 4 1
4. Чодури Хамза 3 1
5. Мэддисон Джеймс 4 0
6. Чилвел Бенджамин 3 0
7. Шмейхель Каспер 2 0
8. Олбрайтон Марк 2 0
9. Варди Джейми 2 0
10. Прает Деннис 2 0
11. Тилеманс Юри 2 0
12. Рикарду Перейра II 1 0
13. Ихеначо Келечи 1 0
14. Грэй Демарай 1 0
15. Джастин Джеймс 1 0
Манчестер Юнайтед
# Игрок      
1. Фред Сантос 8 0
2. Уан-Биссака Аарон 8 0
3. Шоу Люк 7 0
4. Янг Эшли 5 0
5. Магуайр Гарри 5 0
6. Линделоф Виктор 5 0
7. Уильямс Брендон 5 0
8. Джеймс Дэниэл 4 0
9. Лингард Джесси 3 0
10. Перейра Андреас 3 0
11. Рэшфорд Маркус 3 0
12. Фернандеш Бруну 2 0
13. Матич Неманья 2 0
14. Де Хеа Давид 2 0
15. Мактоминай Скотт 2 0
16. Мата Хуан 1 0
17. Рохо Маркос 1 0
18. Марсьяль Антони 1 0
19. Фосу-Менса Тимоти 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 5.08% (3) 13.56% (8) 20.34% (12) 16.95% (10) 22.03% (13) 22.03% (13)
 Манчестер Юнайтед 6.67% (4) 26.67% (16) 21.67% (13) 16.67% (10) 15% (9) 13.33% (8)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: + = -
Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед

Последние игры между собой

Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 1:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 2:1 Лестер Премьер-лига Лестер 2:2 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 37 31 3 3 82 - 32 96
2. Манчестер Сити Заявка 37 25 3 9 97 - 35 78
3. Челси Заявка 37 19 6 12 67 - 54 63
4. Манчестер Юнайтед Заявка 37 17 12 8 64 - 36 63
5. Лестер Заявка 37 18 8 11 67 - 39 62
6. Вулверхэмптон Заявка 37 15 14 8 51 - 38 59
7. Тоттенхэм Заявка 37 16 10 11 60 - 46 58
8. Бёрнли Заявка 37 15 9 13 42 - 48 54
9. Шеффилд Юнайтед Заявка 37 14 12 11 38 - 36 54
10. Арсенал Заявка 37 13 14 10 53 - 46 53
11. Саутгемптон Заявка 37 14 7 16 48 - 59 49
12. Эвертон Заявка 37 13 10 14 43 - 53 49
13. Ньюкасл Заявка 37 11 11 15 37 - 55 44
14. Кристал Пэлас Заявка 37 11 9 17 30 - 49 42
15. Вест Хэм Заявка 37 10 8 19 48 - 61 38
16. Брайтон Заявка 37 8 14 15 37 - 53 38
17. Астон Вилла Заявка 37 9 7 21 40 - 66 34
18. Уотфорд Заявка 37 8 10 19 34 - 61 34
19. Борнмут Заявка 37 8 7 22 37 - 64 31
20. Норвич Заявка 37 5 6 26 26 - 70 21
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 июля 2020, осталось 2 дня 15 часов 11 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 69
    Лестер 15.9% (11)
    X 27.5% (19)
    Манчестер Юнайтед 56.5% (39)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Лестер
    15.9% (11)
    Ничья
    27.5% (19)
    Манчестер Юнайтед
    56.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.54% (40)
    Меньше
    38.46% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    86.15% (56)
    Нет
    13.85% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    36.2% (25)
    1:1 Ничья
    24.6% (17)
    2:1 Лестер
    11.6% (8)
    0:1 Манчестер Юнайтед
    4.3% (3)
    0:2 Манчестер Юнайтед
    4.3% (3)
    1:3 Манчестер Юнайтед
    2.9% (2)
    2:2 Ничья
    2.9% (2)
    2:3 Манчестер Юнайтед
    2.9% (2)
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