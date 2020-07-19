Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Манчестер Юнайтед
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|23 (4)
|0.61
|2.
|Перес Айосе
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Харви
|6
|0.16
|4.
|Мэддисон Джеймс
|6
|0.16
|5.
|Ихеначо Келечи
|5
|0.13
|6.
|Тилеманс Юри
|3
|0.08
|7.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0.08
|8.
|Рикарду Перейра II
|3
|0.08
|9.
|Грэй Демарай
|2
|0.05
|10.
|Ндиди Уилфред
|2
|0.05
|11.
|Прает Деннис
|1
|0.03
|12.
|Эванс Джонни
|1
|0.03
|13.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.03
|14.
|Чодури Хамза
|1
|0.03
|15.
|Олбрайтон Марк
|0
|0
|16.
|Томас Люк
|0
|0
|17.
|Джастин Джеймс
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Рэшфорд Маркус
|17 (6)
|0.45
|2.
|Марсьяль Антони
|17
|0.45
|3.
|Гринвуд Мэйсон
|10
|0.26
|4.
|Фернандеш Бруну
|7 (3)
|0.18
|5.
|Джеймс Дэниэл
|3
|0.08
|6.
|Мактоминай Скотт
|3
|0.08
|7.
|Погба Поль
|1
|0.03
|8.
|Перейра Андреас
|1
|0.03
|9.
|Магуайр Гарри
|1
|0.03
|10.
|Линделоф Виктор
|1
|0.03
|11.
|Уильямс Брендон
|1
|0.03
|12.
|Уан-Биссака Аарон
|0
|0
|13.
|Мата Хуан
|0
|0
|14.
|Матич Неманья
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|7
|0
|2.
|Ндиди Уилфред
|6
|0
|3.
|Сёюнджю Чаглар
|4
|1
|4.
|Чодури Хамза
|3
|1
|5.
|Мэддисон Джеймс
|4
|0
|6.
|Чилвел Бенджамин
|3
|0
|7.
|Шмейхель Каспер
|2
|0
|8.
|Олбрайтон Марк
|2
|0
|9.
|Варди Джейми
|2
|0
|10.
|Прает Деннис
|2
|0
|11.
|Тилеманс Юри
|2
|0
|12.
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|13.
|Ихеначо Келечи
|1
|0
|14.
|Грэй Демарай
|1
|0
|15.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Фред Сантос
|8
|0
|2.
|Уан-Биссака Аарон
|8
|0
|3.
|Шоу Люк
|7
|0
|4.
|Янг Эшли
|5
|0
|5.
|Магуайр Гарри
|5
|0
|6.
|Линделоф Виктор
|5
|0
|7.
|Уильямс Брендон
|5
|0
|8.
|Джеймс Дэниэл
|4
|0
|9.
|Лингард Джесси
|3
|0
|10.
|Перейра Андреас
|3
|0
|11.
|Рэшфорд Маркус
|3
|0
|12.
|Фернандеш Бруну
|2
|0
|13.
|Матич Неманья
|2
|0
|14.
|Де Хеа Давид
|2
|0
|15.
|Мактоминай Скотт
|2
|0
|16.
|Мата Хуан
|1
|0
|17.
|Рохо Маркос
|1
|0
|18.
|Марсьяль Антони
|1
|0
|19.
|Фосу-Менса Тимоти
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|5.08% (3)
|13.56% (8)
|20.34% (12)
|16.95% (10)
|22.03% (13)
|22.03% (13)
|Манчестер Юнайтед
|6.67% (4)
|26.67% (16)
|21.67% (13)
|16.67% (10)
|15% (9)
|13.33% (8)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: + = -Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер
Лестер 3:0 Кристал Пэлас Эвертон 2:1 Лестер Лестер 0:1 Челси Лестер 0:0 Брайтон Уотфорд 1:1 Лестер Лестер 4:0 Астон Вилла Лестер 1:0 Бирмингем Норвич 1:0 Лестер Лестер 0:1 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:0 Лестер Лестер 2:2 Челси Астон Вилла 2:1 Лестер Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон
Манчестер Юнайтед Последние 20 матчей: + = -Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Манчестер Юнайтед 1:3 Челси Кристал Пэлас 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон
Астон Вилла 0:3 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Норвич 1:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Тоттенхэм 1:1 Манчестер Юнайтед ЛАСК 0:5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2:0 Манчестер Сити Дерби 0:3 Манчестер Юнайтед Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 5:0 Брюгге Манчестер Юнайтед 3:0 Уотфорд Брюгге 1:1 Манчестер Юнайтед Челси 0:2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 0:0 Вулверхэмптон Манчестер Сити 0:1 Манчестер Юнайтед
Последние игры между собой
Лестер: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 8
Манчестер Юнайтед: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 1
Манчестер Юнайтед 2:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 4:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:2 Манчестер Юнайтед Суперкубок Манчестер Юнайтед 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 1:1 Манчестер Юнайтед Премьер-лига Манчестер Юнайтед 3:1 Лестер Премьер-лига Лестер 5:3 Манчестер Юнайтед Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|37
|31
|3
|3
|82 - 32
|96
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|37
|25
|3
|9
|97 - 35
|78
|3.
|Челси
|Заявка
|37
|19
|6
|12
|67 - 54
|63
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|37
|17
|12
|8
|64 - 36
|63
|5.
|Лестер
|Заявка
|37
|18
|8
|11
|67 - 39
|62
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|37
|15
|14
|8
|51 - 38
|59
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|37
|16
|10
|11
|60 - 46
|58
|8.
|Бёрнли
|Заявка
|37
|15
|9
|13
|42 - 48
|54
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|37
|14
|12
|11
|38 - 36
|54
|10.
|Арсенал
|Заявка
|37
|13
|14
|10
|53 - 46
|53
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|37
|14
|7
|16
|48 - 59
|49
|12.
|Эвертон
|Заявка
|37
|13
|10
|14
|43 - 53
|49
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|37
|11
|11
|15
|37 - 55
|44
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|37
|11
|9
|17
|30 - 49
|42
|15.
|Вест Хэм
|Заявка
|37
|10
|8
|19
|48 - 61
|38
|16.
|Брайтон
|Заявка
|37
|8
|14
|15
|37 - 53
|38
|17.
|Астон Вилла
|Заявка
|37
|9
|7
|21
|40 - 66
|34
|18.
|Уотфорд
|Заявка
|37
|8
|10
|19
|34 - 61
|34
|19.
|Борнмут
|Заявка
|37
|8
|7
|22
|37 - 64
|31
|20.
|Норвич
|Заявка
|37
|5
|6
|26
|26 - 70
|21
Прогнозы на матч Лестер - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Лестер
15.9% (11)
Ничья
27.5% (19)
Манчестер Юнайтед
56.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
61.54% (40)
Меньше
38.46% (25)
Обе команды забьют
Да
86.15% (56)
Нет
13.85% (9)
Популярный счёт
1:2 Манчестер Юнайтед
36.2% (25)
1:1 Ничья
24.6% (17)
2:1 Лестер
11.6% (8)
0:1 Манчестер Юнайтед
4.3% (3)
0:2 Манчестер Юнайтед
4.3% (3)
1:3 Манчестер Юнайтед
2.9% (2)
2:2 Ничья
2.9% (2)
2:3 Манчестер Юнайтед
2.9% (2)
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