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ЦСКА Москва
1:0
Второй тайм: 54'

Стадион:
Тамбов
0'
22' Желтая карточка
Филин Александр
1:0
26' Гол
Щенников Георгий
38' Желтая карточка
Мелкадзе Георгий
39' Желтая карточка
Дивеев Игорь
45' Вторая желтая карточка
Мелкадзе Георгий
54'
ЦСКА - Тамбов. 1:0. Георгий Щенн...
35
Акинфеев
Игорь
14
Набабкин
Кирилл
5
Васин
Виктор
78
Дивеев
Игорь
2
Фернандес
Марио
87
Марадишвили
Константин
98
Обляков
Иван
42
Щенников
Георгий
10
Дзагоев
Алан
8
Влашич
Никола
9
Чалов
Фёдор
88
Шелия
Гиорги
58
Ойеволе
Адессойе
27
Грицаенко
Алексей
15
Филин
Александр
2
Рыбин
Алексей
25
Карасёв
Павел
92
Чуперка
Валерий
5
Шляков
Евгений
77
Костюков
Михаил
19
Мелкадзе
Георгий
14
Калмыков
Амур
ЦСКА Москва
3-4-2-1
Тамбов
3-4-2-1

Ход матча

22'
 
Филин Александр
26'
Щенников Георгий
(Чалов Фёдор)
1:0
30'
 
Каплиенко Александр
Шляков Евгений
38'
 
Мелкадзе Георгий
39'
Дивеев Игорь
 
45'
 
Мелкадзе Георгий
46'
 
Кабахидзе Владимир
Калмыков Амур

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 12 (2) 0.4
2. Чалов Фёдор 8 (1) 0.27
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Обляков Иван 3 0.1
5. Фернандес Марио 3 0.1
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Щенников Георгий 2 0.07
8. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
9. Бистрович Кристиян 1 0.03
10. Бийол Яка 1 0.03
11. Дивеев Игорь 0 0
12. Тикнизян Наяир 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костюков Михаил 7 0.23
2. Мелкадзе Георгий 7 (1) 0.23
3. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
4. Гогуа Седрик 3 0.1
5. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
6. Килин Антон 2 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 11 0
2. Дивеев Игорь 9 0
3. Магнуссон Хёрдур 7 0
4. Бийол Яка 3 2
5. Карпов Вадим 2 2
6. Набабкин Кирилл 5 0
7. Фернандес Марио 5 0
8. Ахметов Ильзат 3 1
9. Сигурдссон Арнор 4 0
10. Бистрович Кристиян 4 0
11. Кучаев Константин 3 0
12. Чалов Фёдор 3 0
13. Шарлия Звонимир 3 0
14. Акинфеев Игорь 2 0
15. Щенников Георгий 2 0
16. Влашич Никола 2 0
17. Марадишвили Константин 2 0
18. Васин Виктор 1 0
19. Дзагоев Алан 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Мелкадзе Георгий 10 1
3. Тетрашвили Гурам 8 1
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 6 0
6. Грицаенко Алексей 5 0
7. Филин Александр 5 0
8. Шелия Гиорги 4 0
9. Килин Антон 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 3.03% (1) 18.18% (6) 27.27% (9) 12.12% (4) 33.33% (11) 6.06% (2)
 Тамбов 9.09% (3) 6.06% (2) 15.15% (5) 21.21% (7) 33.33% (11) 15.15% (5)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
Тамбов Последние 20 матчей: + = -
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит 0:1 Заявка 30 21 6 3 63 - 18 69
2. Локомотив Москва 1:0 Заявка 30 16 9 5 41 - 29 57
3. Краснодар 1:0 Заявка 30 14 10 6 46 - 30 52
4. ЦСКА Москва 1:0 Заявка 30 14 8 8 42 - 29 50
5. Ростов 1:0 Заявка 30 13 9 8 45 - 48 48
6. Динамо Москва 0:1 Заявка 30 11 8 11 27 - 30 41
7. Арсенал Тула 0:0 Заявка 30 11 5 14 37 - 41 38
8. Уфа 0:0 Заявка 30 8 14 8 22 - 24 38
9. Спартак Москва 1:1 Заявка 30 10 7 13 34 - 33 37
10. Рубин 1:1 Заявка 30 8 12 10 18 - 27 36
11. Урал 0:1 Заявка 30 9 8 13 36 - 53 35
12. Сочи Заявка 30 8 9 13 40 - 39 33
13. Тамбов 0:1 Заявка 30 9 4 17 37 - 40 31
14. Крылья Советов Заявка 30 8 7 15 33 - 40 31
15. Ахмат 0:1 Заявка 30 7 10 13 27 - 43 31
16. Оренбург 1:0 Заявка 30 7 6 17 28 - 52 27
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    57'
    Дзагоев в центре поля нарушил правила против Ойеволе. Игроки "Тамбова" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 56'
    Влашич с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Чалов выполнил передачу на ход Облякову, Иван не решился сам пробить по воротам и сразу же отдал пас назад, но и Фёдор уже выключился из момента, мяч в итоге был перехвачен. 
  • 55'
    Дивеев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов в борьбе с Филиным не смог добраться до мяча, а затем его при игре на выходе забрал Шелия. 
  • 54'
    Обляков на этот раз завозился с мячом на левом фланге, Ивана накрыл Чуперка и выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    53'
    Влашич с углового покатил мяч на Облякова, Иван с левого фланга выполнил ещё одну подачу к линии вратарской, вновь игроки "Тамбова" оказались первыми на мяче. 
  • 52'
    Дзагоев выполнил передачу на ход Облякову по левому флангу, Иван выполнил подачу к линии вратарской, Грицаенко опередил Влашича и головой выбил мяч на угловой. 
  • 51'
    Чуперка выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Костюков оказался в офсайде и даже не стал пытаться бороться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Щенников в центре поля нарушил правила против Рыбина. "Тамбову" не удалось быстро разыграть стандарт. 
  • Угловой
    49'
    Карасёв с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дивеев головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • 48'
    Ойеволе выполнил передачу в центр штрафной площади, могло быть достаточно опасно, но Чуперка не смог как следует попасть по мячу, а затем Фернандес выбил его на угловой. 
  • Замена
    47'
    В составе "Тамбова" после перерыва произошла замена. Вместо Артура Калмыкова на поле вышел Владимир Кабахидзе. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Тамбов" перестроится после удаления, команде Сергея Первушина нужно добавлять в атаке, а иначе сегодня даже на ничью гостям будет крайне трудно рассчитывать. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма игроки ЦСКА на своём поле спокойно переигрывают "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Георгий Щенников. Удаление Георгия Мелкадзе в самом конце первого тайма должно помочь ЦСКА добиться победы, но вторая половина встречи простой для команды Виктора Ганчаренко точно не будет. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот "Тамбова". Влашич выполнил подачу к линии вратарской, Ойеволе головой выбил мяч к линии штрафной площади, Обляков оказался первым на подборе, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • Жёлтая и сразу красная
    45'
    Удаление в составе "Тамбова"! Георгий Мелкадзе при попытке разогнать атаку через центр поля отмахнулся от Марадишвили и попал по лицу игроку ЦСКА, Кирилл Левников сразу дал свисток и показал вторую жёлтую карточку форварду гостей. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма. 
  • Угловой
    44'
    Влашич разыграл угловой с Марадишвили, затем Константин с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Каплиенко оказался первым на мяче и грудь сбросил мяч Шелии. 
  • 43'
    Дивеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Рыбина и ушёл на угловой. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Калмыков в борьбе за верховой мяч в центре поля с Васиным подыграл себе рукой, вновь Кирилл Левников грамотно рассмотрел момент и дал свисток в пользу ЦСКА.
  • Желтая карточка
    41'
    Теперь уже сам защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил жёлтую карточку за грубую игру против Костюкова на половине поля "Тамбова". 
  • Желтая карточка
    40'
    Форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе получил жёлтую карточку за грубую игру против Дивеева на правом фланге у штрафной площади ЦСКА. 
  • 39'
    Фернандес из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Тамбова", никого из партнёров по команде там не оказалось. 
  • 38'
    Рыбин продолжает попытки грузить мяч к штрафной площади ЦСКА, на этот раз Чалов успел подставить ногу и выбить мяч в аут. 
  • 37'
    Рыбин с правого фланга на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, Акинфеев вновь вовремя спокойно вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки. 
  • 36'
    Рыбин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 35'
    Чалов перехватил мяч на половине поля "Тамбова", затем Фёдор выполнил передачу в центр штрафной площади, Обляков не стал его трогать, Иван был в офсайде, а сам Чалов уже не смог опередить Грицаенко. 
  • 34'
    Щенников выполнил передачу к линии штрафной площади, Карасёв перехватил мяч, но выбить его к центру поля Павел не смог. 
  • 33'
    Ойеволе из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, мяч вновь полетел слишком сильно для партнёров по команде, Акинфеев немного размялся при игре на выходе. 
  • Фол, нарушение
    32'
    Дзагоев в центре поля нарушил правила против Чуперки. Игроки "Тамбова" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Замена
    31'
    В составе "Тамбова" произошла замена. Вместо Евгения Шлякова на поле вышел Александр Каплиенко. 
  • 30'
    Щенников попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Георгия накрыл Рыбин, мяч ушёл в аут от игрока "Тамбова". 
  • Дождь
    29'
    В Москве пошёл дождь, быть может теперь футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 28'
    Временами ЦСКА удаются очень хорошие комбинации, иногда даже в одно касание, когда "армейцы" увеличивают темп, оборона "Тамбова" сразу же теряется, этим нужно пользоваться. 
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Щенников!!! Марадишвили, Дзагоев и Чалов быстро довели мяч до центра штрафной площади, Щенников удачно подключился к атаке, а затем Георгий здорово пробил под перекладину в правый угол ворот, Шелия был бессилен. 
  • 26'
    После достаточно активного начала матча ЦСКА также немного успокоился, "Тамбову" стало намного проще играть от обороны. 
  • 25'
    Грицаенко ошибся с передачей на левый фланг из центра поля, мяч улетел в аут. 
  • 24'
    Влашич со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов не смог зацепиться за мяч, а затем игроки "Тамбова" выбили его к центру поля. 
  • Желтая карточка
    23'
    Центральный защитник "Тамбова" Александр Филин получил жёлтую карточку за игру рукой на своей половине поля. 
  • 22'
    Рыбин попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Щенниковым Алексей упустил мяч в аут. 
  • 21'
    Игроки "Тамбова" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гости продвинуться никак не могут. 
  • 20'
    Из центра поля последовала хорошая передача к левому углу штрафной площади на ход Облякову, Иван обыграл Ойеволе и пробил в правый угол ворот, мяч вновь достаточно сильно ушёл в сторону от цели. 
  • 19'
    Чуперка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Акинфеев с ним справился без особого труда. 
  • Фол, нарушение
    18'
    Калмыков в борьбе за верховой мяч на половине поля ЦСКА подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА. 
  • 17'
    Влашич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Травма, повреждение
    16'
    Костюков в борьбе за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение, но Михаил после небольшой паузы сам поднялся, игра продолжается. 
  • Опасный момент
    15'
    Фернандес, Чалов и Дзагоев довели мяч до правого угла штрафной площади, Влашич оторвался от защитников "Тамбова" и пробил низом в правый угол ворот, Шелия ногой отвёл угрозу от своих владений. 
  • 14'
    Шелия от своей штрафной площади выбил мяч точно на правый фланг Рыбину, но Алексей неудачно сыграл головой, мяч улетел в аут. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Шляков в центре поля нарушил правила против Фернандеса. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграли стандарт. 
  • Фол, нарушение
    12'
    Марадишвили неудачно обработал мяч на половине поля "Тамбова", а затем Константин нарушил правила против Чуперки. 
  • Угловой
    11'
    Ещё один угловой у ворот "Тамбова". Влашич выполнил подачу в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч за пределы штрафной площади, Марадишвили был первым на подборе, но ему не удалось грамотно попасть по мячу и пробить по воротам. 
  • Угловой
    10'
    Вновь игроки ЦСКА неудачно разыграли угловой, стандарты "армейцам" нужно поправлять. 
  • 9'
    Марадишвили выполнил передачу на ход Чалову по правому флангу, Фёдор в борьбе со Шляковым заработал угловой для своей команды. 
  • 8'
    Ойеволе с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Фернандес грамотно поставил корпусу и дал ему уйти в аут. 
  • 7'
    Чалов отправился прессинговать к штрафной площади "Тамбова" Шелию, голкипер гостей сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля. 
  • Угловой
    6'
    Ещё один угловой у ворот "Тамбова". На этот раз Влашич решил разыграть корнер с Обляковым, но в итоге ничего интересного "армейцы" придумать так и не смогли. 
  • 5'
    Влашич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы удар по воротам смог нанести Дзагоев, мяч попал в защитника "Тамбова". 
  • Угловой
    4'
    Влашич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Тамбова" спокойно выбили мяч к правому флангу. 
  • 3'
    Фернандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Грицаенко и ушёл на угловой. 
  • 2'
    Из глубины поля последовала передача к штрафной площади "Тамбова" на Чалова, в борьбе с соперником Фёдор не смог выполнить скидку на Влашича, мяч в итоге достался Шелии. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня ЦСКА нужно обязательно побеждать "Тамбов" и рассчитывать на осечку "Краснодара", только таким образом команда Виктора Ганчаренко сможет попасть в квалификацию Лиги чемпионов. Посмотрим, смогут ли "армейцы" добиться поставленной цели и завершить этот тяжёлый сезон домашней победой над командой из нижней части турнирной таблицы. 
  • Второй тайм
  • 46'
    Калмыков Амур уходит с поля. Владимир Кабахидзе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Тамбов

Исход игры
ЦСКА Москва
93.2% (151)
Ничья
4.9% (8)
Тамбов
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
30.92% (47)
Нет
69.08% (105)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
43.8% (71)
2:1 ЦСКА Москва
16% (26)
3:0 ЦСКА Москва
14.2% (23)
3:1 ЦСКА Москва
6.8% (11)
1:0 ЦСКА Москва
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (5)
4:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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