Влашич с углового покатил мяч на Облякова, Иван с левого фланга выполнил ещё одну подачу к линии вратарской, вновь игроки "Тамбова" оказались первыми на мяче.

Обляков на этот раз завозился с мячом на левом фланге, Ивана накрыл Чуперка и выбил мяч в аут.

Дивеев с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов в борьбе с Филиным не смог добраться до мяча, а затем его при игре на выходе забрал Шелия.

Влашич с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Чалов выполнил передачу на ход Облякову, Иван не решился сам пробить по воротам и сразу же отдал пас назад, но и Фёдор уже выключился из момента, мяч в итоге был перехвачен.

Дзагоев в центре поля нарушил правила против Ойеволе. Игроки "Тамбова" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Начинается второй тайм. Посмотрим, как "Тамбов" перестроится после удаления, команде Сергея Первушина нужно добавлять в атаке, а иначе сегодня даже на ничью гостям будет крайне трудно рассчитывать.

В составе "Тамбова" после перерыва произошла замена. Вместо Артура Калмыкова на поле вышел Владимир Кабахидзе.

Ойеволе выполнил передачу в центр штрафной площади, могло быть достаточно опасно, но Чуперка не смог как следует попасть по мячу, а затем Фернандес выбил его на угловой.

Карасёв с углового выполнил подачу к линии вратарской, Дивеев головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

Щенников в центре поля нарушил правила против Рыбина. "Тамбову" не удалось быстро разыграть стандарт.

Чуперка выполнил заброс к левому углу штрафной площади, Костюков оказался в офсайде и даже не стал пытаться бороться за мяч.

Дзагоев выполнил передачу на ход Облякову по левому флангу, Иван выполнил подачу к линии вратарской, Грицаенко опередил Влашича и головой выбил мяч на угловой.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма игроки ЦСКА на своём поле спокойно переигрывают "Тамбов" 1:0, пока единственный мяч в этой встрече забил Георгий Щенников. Удаление Георгия Мелкадзе в самом конце первого тайма должно помочь ЦСКА добиться победы, но вторая половина встречи простой для команды Виктора Ганчаренко точно не будет.

45' Угловой у ворот "Тамбова". Влашич выполнил подачу к линии вратарской, Ойеволе головой выбил мяч к линии штрафной площади, Обляков оказался первым на подборе, а затем Иван пробил в левый угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

45' Удаление в составе "Тамбова"! Георгий Мелкадзе при попытке разогнать атаку через центр поля отмахнулся от Марадишвили и попал по лицу игроку ЦСКА, Кирилл Левников сразу дал свисток и показал вторую жёлтую карточку форварду гостей.

45' Одну минуту добавил Кирилл Левников к основному времени первого тайма.

44' Влашич разыграл угловой с Марадишвили, затем Константин с левого фланга выполнил подачу к правому углу вратарской, Каплиенко оказался первым на мяче и грудь сбросил мяч Шелии.

43' Дивеев пробил по воротам с дальней дистанции, мяч попал в Рыбина и ушёл на угловой.

42' Калмыков в борьбе за верховой мяч в центре поля с Васиным подыграл себе рукой, вновь Кирилл Левников грамотно рассмотрел момент и дал свисток в пользу ЦСКА.

41' Теперь уже сам защитник ЦСКА Игорь Дивеев получил жёлтую карточку за грубую игру против Костюкова на половине поля "Тамбова".

40' Форвард "Тамбова" Георгий Мелкадзе получил жёлтую карточку за грубую игру против Дивеева на правом фланге у штрафной площади ЦСКА.

39' Фернандес из центра поля выполнил заброс к линии штрафной площади "Тамбова", никого из партнёров по команде там не оказалось.

38' Рыбин продолжает попытки грузить мяч к штрафной площади ЦСКА, на этот раз Чалов успел подставить ногу и выбить мяч в аут.

37' Рыбин с правого фланга на этот раз выполнил подачу к левому углу вратарской, Акинфеев вновь вовремя спокойно вышел из ворот и спокойно забрал мяч в руки.

36' Рыбин с правого фланга выполнил подачу к линии вратарской, Акинфеев сыграл на выходе и перехватил мяч.

35' Чалов перехватил мяч на половине поля "Тамбова", затем Фёдор выполнил передачу в центр штрафной площади, Обляков не стал его трогать, Иван был в офсайде, а сам Чалов уже не смог опередить Грицаенко.

34' Щенников выполнил передачу к линии штрафной площади, Карасёв перехватил мяч, но выбить его к центру поля Павел не смог.

33' Ойеволе из центра поля выполнил заброс к правому углу штрафной площади, мяч вновь полетел слишком сильно для партнёров по команде, Акинфеев немного размялся при игре на выходе.

32' Дзагоев в центре поля нарушил правила против Чуперки. Игроки "Тамбова" не смогли быстро разыграть стандарт.

31' В составе "Тамбова" произошла замена. Вместо Евгения Шлякова на поле вышел Александр Каплиенко.

30' Щенников попытался пройти вперёд по левому флангу, на этот раз Георгия накрыл Рыбин, мяч ушёл в аут от игрока "Тамбова".

29' В Москве пошёл дождь, быть может теперь футболисты будут чаще пробовать бить по воротам из-за пределов штрафной площади.

28' Временами ЦСКА удаются очень хорошие комбинации, иногда даже в одно касание, когда "армейцы" увеличивают темп, оборона "Тамбова" сразу же теряется, этим нужно пользоваться.

27' Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Щенников!!! Марадишвили, Дзагоев и Чалов быстро довели мяч до центра штрафной площади, Щенников удачно подключился к атаке, а затем Георгий здорово пробил под перекладину в правый угол ворот, Шелия был бессилен.

26' После достаточно активного начала матча ЦСКА также немного успокоился, "Тамбову" стало намного проще играть от обороны.

25' Грицаенко ошибся с передачей на левый фланг из центра поля, мяч улетел в аут.

24' Влашич со стандарта с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Чалов не смог зацепиться за мяч, а затем игроки "Тамбова" выбили его к центру поля.

23' Центральный защитник "Тамбова" Александр Филин получил жёлтую карточку за игру рукой на своей половине поля.

22' Рыбин попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Щенниковым Алексей упустил мяч в аут.

21' Игроки "Тамбова" перехватили контроль над мячом, но пока дальше центра поля гости продвинуться никак не могут.

20' Из центра поля последовала хорошая передача к левому углу штрафной площади на ход Облякову, Иван обыграл Ойеволе и пробил в правый угол ворот, мяч вновь достаточно сильно ушёл в сторону от цели.

19' Чуперка пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел не очень сильно, Акинфеев с ним справился без особого труда.

18' Калмыков в борьбе за верховой мяч на половине поля ЦСКА подыграл себе рукой, Кирилл Левников всё видел и дал свисток в пользу ЦСКА.

17' Влашич пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

16' Костюков в борьбе за верховой мяч в центре поля получил небольшое повреждение, но Михаил после небольшой паузы сам поднялся, игра продолжается.

15' Фернандес, Чалов и Дзагоев довели мяч до правого угла штрафной площади, Влашич оторвался от защитников "Тамбова" и пробил низом в правый угол ворот, Шелия ногой отвёл угрозу от своих владений.

14' Шелия от своей штрафной площади выбил мяч точно на правый фланг Рыбину, но Алексей неудачно сыграл головой, мяч улетел в аут.

13' Шляков в центре поля нарушил правила против Фернандеса. Игроки ЦСКА достаточно быстро разыграли стандарт.

12' Марадишвили неудачно обработал мяч на половине поля "Тамбова", а затем Константин нарушил правила против Чуперки.

11' Ещё один угловой у ворот "Тамбова". Влашич выполнил подачу в центр штрафной площади, Грицаенко головой выбил мяч за пределы штрафной площади, Марадишвили был первым на подборе, но ему не удалось грамотно попасть по мячу и пробить по воротам.

10' Вновь игроки ЦСКА неудачно разыграли угловой, стандарты "армейцам" нужно поправлять.

9' Марадишвили выполнил передачу на ход Чалову по правому флангу, Фёдор в борьбе со Шляковым заработал угловой для своей команды.

8' Ойеволе с правого фланга выполнил подачу к левому углу штрафной площади, мяч полетел слишком сильно, Фернандес грамотно поставил корпусу и дал ему уйти в аут.

7' Чалов отправился прессинговать к штрафной площади "Тамбова" Шелию, голкипер гостей сыграл без ошибок и спокойно выбил мяч в центр поля.

6' Ещё один угловой у ворот "Тамбова". На этот раз Влашич решил разыграть корнер с Обляковым, но в итоге ничего интересного "армейцы" придумать так и не смогли.

5' Влашич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, после борьбы удар по воротам смог нанести Дзагоев, мяч попал в защитника "Тамбова".

4' Влашич с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, игроки "Тамбова" спокойно выбили мяч к правому флангу.

3' Фернандес с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Грицаенко и ушёл на угловой.

2' Из глубины поля последовала передача к штрафной площади "Тамбова" на Чалова, в борьбе с соперником Фёдор не смог выполнить скидку на Влашича, мяч в итоге достался Шелии.