ЦСКА Москва
1:0
Второй тайм: 54'
Стадион: ВЭБ Арена
Тамбов
22' Желтая карточкаФилин Александр
1:0
26' ГолЩенников Георгий
38' Желтая карточкаМелкадзе Георгий
39' Желтая карточкаДивеев Игорь
45' Вторая желтая карточкаМелкадзе Георгий
78
Дивеев
Игорь
98
Обляков
Иван
10
Дзагоев
Алан
88
Шелия
Гиорги
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
78 Дивеев ИгорьЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
98 Обляков ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дзагоев АланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
53 Елеев МаксимЗащитник
-
13 Котин НикитаЗащитник
- Защитник
-
62 Карпов ВадимЗащитник
-
27 Гогуа СедрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Бийол ЯкаПолузащитник
-
99 Шкурин ИльяНападающий
-
Главный тренер: Ганчаренко Виктор
- Основной состав
-
88 Шелия ГиоргиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Первушин Сергей
Ход матча
22'
26'
1:0
38'
39'
45'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|12 (2)
|0.4
|2.
|Чалов Фёдор
|8 (1)
|0.27
|3.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0.13
|4.
|Обляков Иван
|3
|0.1
|5.
|Фернандес Марио
|3
|0.1
|6.
|Ахметов Ильзат
|2
|0.07
|7.
|Щенников Георгий
|2
|0.07
|8.
|Магнуссон Хёрдур
|2
|0.07
|9.
|Бистрович Кристиян
|1
|0.03
|10.
|Бийол Яка
|1
|0.03
|11.
|Дивеев Игорь
|0
|0
|12.
|Тикнизян Наяир
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Костюков Михаил
|7
|0.23
|2.
|Мелкадзе Георгий
|7 (1)
|0.23
|3.
|Обухов Владимир
|7 (2)
|0.23
|4.
|Гогуа Седрик
|3
|0.1
|5.
|Чуперка Валерий
|2 (1)
|0.07
|6.
|Килин Антон
|2
|0.07
|7.
|Ойеволе Адессойе
|1
|0.03
|8.
|Мамтов Хасан
|1
|0.03
|9.
|Таказов Сослан
|1
|0.03
|10.
|Осипенко Максим
|1
|0.03
|11.
|Грицаенко Алексей
|1
|0.03
|12.
|Бенито
|1
|0.03
|13.
|Рыбин Алексей
|0
|0
|14.
|Тетрашвили Гурам
|0
|0
|15.
|Карасёв Павел
|0
|0
|16.
|Шелия Гиорги
|0
|0
|17.
|Аппаев Хызыр
|0
|0
|18.
|Каплиенко Александр
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Обляков Иван
|11
|0
|2.
|Дивеев Игорь
|9
|0
|3.
|Магнуссон Хёрдур
|7
|0
|4.
|Бийол Яка
|3
|2
|5.
|Карпов Вадим
|2
|2
|6.
|Набабкин Кирилл
|5
|0
|7.
|Фернандес Марио
|5
|0
|8.
|Ахметов Ильзат
|3
|1
|9.
|Сигурдссон Арнор
|4
|0
|10.
|Бистрович Кристиян
|4
|0
|11.
|Кучаев Константин
|3
|0
|12.
|Чалов Фёдор
|3
|0
|13.
|Шарлия Звонимир
|3
|0
|14.
|Акинфеев Игорь
|2
|0
|15.
|Щенников Георгий
|2
|0
|16.
|Влашич Никола
|2
|0
|17.
|Марадишвили Константин
|2
|0
|18.
|Васин Виктор
|1
|0
|19.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Чуперка Валерий
|10
|3
|2.
|Мелкадзе Георгий
|10
|1
|3.
|Тетрашвили Гурам
|8
|1
|4.
|Ойеволе Адессойе
|6
|0
|5.
|Таказов Сослан
|6
|0
|6.
|Грицаенко Алексей
|5
|0
|7.
|Филин Александр
|5
|0
|8.
|Шелия Гиорги
|4
|0
|9.
|Килин Антон
|4
|0
|10.
|Костюков Михаил
|3
|0
|11.
|Карасёв Павел
|3
|0
|12.
|Гогуа Седрик
|3
|0
|13.
|Мамтов Хасан
|2
|0
|14.
|Аппаев Хызыр
|2
|0
|15.
|Бенито
|2
|0
|16.
|Обухов Владимир
|1
|0
|17.
|Маркелов Иван
|1
|0
|18.
|Рыбин Алексей
|1
|0
|19.
|Осипенко Максим
|1
|0
|20.
|Хосонов Хетаг
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|27.27% (9)
|12.12% (4)
|33.33% (11)
|6.06% (2)
|Тамбов
|9.09% (3)
|6.06% (2)
|15.15% (5)
|21.21% (7)
|33.33% (11)
|15.15% (5)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: + = -Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
Тамбов Последние 20 матчей: + = -Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|0:1 Заявка
|30
|21
|6
|3
|63 - 18
|69
|2.
|Локомотив Москва
|1:0 Заявка
|30
|16
|9
|5
|41 - 29
|57
|3.
|Краснодар
|1:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|46 - 30
|52
|4.
|ЦСКА Москва
|1:0 Заявка
|30
|14
|8
|8
|42 - 29
|50
|5.
|Ростов
|1:0 Заявка
|30
|13
|9
|8
|45 - 48
|48
|6.
|Динамо Москва
|0:1 Заявка
|30
|11
|8
|11
|27 - 30
|41
|7.
|Арсенал Тула
|0:0 Заявка
|30
|11
|5
|14
|37 - 41
|38
|8.
|Уфа
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|22 - 24
|38
|9.
|Спартак Москва
|1:1 Заявка
|30
|10
|7
|13
|34 - 33
|37
|10.
|Рубин
|1:1 Заявка
|30
|8
|12
|10
|18 - 27
|36
|11.
|Урал
|0:1 Заявка
|30
|9
|8
|13
|36 - 53
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|40 - 39
|33
|13.
|Тамбов
|0:1 Заявка
|30
|9
|4
|17
|37 - 40
|31
|14.
|Крылья Советов
|Заявка
|30
|8
|7
|15
|33 - 40
|31
|15.
|Ахмат
|0:1 Заявка
|30
|7
|10
|13
|27 - 43
|31
|16.
|Оренбург
|1:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|28 - 52
|27
Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:0 Тамбов
Исход игры
ЦСКА Москва
93.2% (151)
Ничья
4.9% (8)
Тамбов
1.9% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (68)
Меньше
55.26% (84)
Обе команды забьют
Да
30.92% (47)
Нет
69.08% (105)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
43.8% (71)
2:1 ЦСКА Москва
16% (26)
3:0 ЦСКА Москва
14.2% (23)
3:1 ЦСКА Москва
6.8% (11)
1:0 ЦСКА Москва
3.7% (6)
1:1 Ничья
3.1% (5)
4:0 ЦСКА Москва
1.9% (3)
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