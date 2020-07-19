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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Тамбов

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 12 (2) 0.4
2. Чалов Фёдор 8 (1) 0.27
3. Сигурдссон Арнор 4 0.13
4. Обляков Иван 3 0.1
5. Фернандес Марио 3 0.1
6. Ахметов Ильзат 2 0.07
7. Магнуссон Хёрдур 2 0.07
8. Бистрович Кристиян 1 0.03
9. Бийол Яка 1 0.03
10. Щенников Георгий 1 0.03
11. Дивеев Игорь 0 0
12. Тикнизян Наяир 0 0
Тамбов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Костюков Михаил 7 0.23
2. Мелкадзе Георгий 7 (1) 0.23
3. Обухов Владимир 7 (2) 0.23
4. Гогуа Седрик 3 0.1
5. Чуперка Валерий 2 (1) 0.07
6. Килин Антон 2 0.07
7. Ойеволе Адессойе 1 0.03
8. Мамтов Хасан 1 0.03
9. Таказов Сослан 1 0.03
10. Осипенко Максим 1 0.03
11. Грицаенко Алексей 1 0.03
12. Бенито 1 0.03
13. Рыбин Алексей 0 0
14. Тетрашвили Гурам 0 0
15. Карасёв Павел 0 0
16. Шелия Гиорги 0 0
17. Аппаев Хызыр 0 0
18. Каплиенко Александр 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Обляков Иван 11 0
2. Дивеев Игорь 8 0
3. Магнуссон Хёрдур 7 0
4. Бийол Яка 3 2
5. Карпов Вадим 2 2
6. Набабкин Кирилл 5 0
7. Фернандес Марио 5 0
8. Ахметов Ильзат 3 1
9. Сигурдссон Арнор 4 0
10. Бистрович Кристиян 4 0
11. Кучаев Константин 3 0
12. Чалов Фёдор 3 0
13. Шарлия Звонимир 3 0
14. Акинфеев Игорь 2 0
15. Щенников Георгий 2 0
16. Влашич Никола 2 0
17. Марадишвили Константин 2 0
18. Васин Виктор 1 0
19. Дзагоев Алан 1 0
Тамбов
# Игрок      
1. Чуперка Валерий 10 3
2. Тетрашвили Гурам 8 1
3. Мелкадзе Георгий 9 0
4. Ойеволе Адессойе 6 0
5. Таказов Сослан 6 0
6. Грицаенко Алексей 5 0
7. Шелия Гиорги 4 0
8. Килин Антон 4 0
9. Филин Александр 4 0
10. Костюков Михаил 3 0
11. Карасёв Павел 3 0
12. Гогуа Седрик 3 0
13. Мамтов Хасан 2 0
14. Аппаев Хызыр 2 0
15. Бенито 2 0
16. Обухов Владимир 1 0
17. Маркелов Иван 1 0
18. Рыбин Алексей 1 0
19. Осипенко Максим 1 0
20. Хосонов Хетаг 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 3.03% (1) 18.18% (6) 27.27% (9) 12.12% (4) 33.33% (11) 6.06% (2)
 Тамбов 9.09% (3) 6.06% (2) 15.15% (5) 21.21% (7) 33.33% (11) 15.15% (5)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Локомотив Москва 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Рубин Оренбург 0:4 ЦСКА Москва Ахмат 0:4 ЦСКА Москва
ЦСКА Москва 2:0 Спартак Москва Динамо Москва 0:0 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:4 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Уфа Ростов 3:2 ЦСКА Москва Спартак Москва 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:1 Урал ЦСКА Москва 3:0 Уфа ЦСКА Москва 3:0 Рапперсвиль-Йона Картахена 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Сириус Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва
Тамбов Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Тамбов 3:0 Сочи Арсенал Тула 2:1 Тамбов Тамбов 1:2 Ахмат Спартак Москва 2:3 Тамбов
Тамбов 1:2 Зенит Урал 2:1 Тамбов Уфа 2:1 Тамбов Локомотив Москва 1:0 Тамбов Уфа 4:0 Тамбов Тамбов 3:0 Крылья Советов Динамо Москва 1:0 Тамбов Тамбов 0:0 Рубин Химки 7:0 Тамбов Тамбов 1:0 Шинник Тамбов 4:1 Крылья Советов Тамбов 1:1 Чертаново Томь 2:2 Тамбов Тамбов 0:0 Городея Тамбов 0:3 Словацко Радник Сурдулица 1:2 Тамбов

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Тамбов: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Тамбов 0:2 ЦСКА Москва Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Тамбов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 58
    ЦСКА Москва 93.1% (54)
    X 6.9% (4)
    Тамбов 0% (0)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Тамбов

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    93.1% (54)
    Ничья
    6.9% (4)
    Тамбов
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.29% (22)
    Меньше
    60.71% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    28.57% (16)
    Нет
    71.43% (40)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    50% (29)
    3:0 ЦСКА Москва
    15.5% (9)
    2:1 ЦСКА Москва
    13.8% (8)
    3:1 ЦСКА Москва
    6.9% (4)
    1:1 Ничья
    5.2% (3)
    1:0 ЦСКА Москва
    3.4% (2)
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