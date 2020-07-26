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Бёрнли
0:1
Первый тайм: 30'

Стадион:
Брайтон
0'
5' Желтая карточка
Браунхилл Джош
0:1
20' Гол
Биссума Ив
30'
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
6
Стивенс
Дейл
44
Коннолли
Аарон
10
Мак
Аллистер
Алексис
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
Бёрнли
4-4-2
Брайтон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Браунхилл Джош
 
20'
0:1
Биссума Ив

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 4
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 13 (1) 0.34
2. Родригес Джей 8 (1) 0.21
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Тарковски Джеймс 2 0.05
7. Хендрик Джефф 2 0.05
8. Выдра Матей 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
11. Ми Бен 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Лоутон Мэттью 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 10 (1) 0.26
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Гросс Паскаль 2 0.05
6. Муй Аарон 2 0.05
7. Коннолли Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Стивенс Дейл 0 0
14. Монтойя Мартин 0 0
15. Марч Соломон 0 0
16. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Тарковски Джеймс 10 0
2. Вествуд Эшли 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Бардсли Филипп 5 0
6. Макнил Дуайт 5 0
7. Леннон Аарон 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Лоутон Мэттью 2 0
11. Браунхилл Джош 2 0
12. Корк Джек 1 0
13. Родригес Джей 1 0
14. Питерс Эрик 1 0
15. Вуд Крис 1 0
16. Брэйди Роберт 1 0
17. Поуп Ник 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 8 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Гросс Паскаль 4 0
6. Уэбстер Адам 4 0
7. Прёппер Дэви 4 0
8. Биссума Ив 4 0
9. Муй Аарон 2 1
10. Мопе Нил 3 0
11. Даффи Шейн 2 0
12. Скелотто Эзекиль 2 0
13. Марч Соломон 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 15.79% (6) 2.63% (1) 15.79% (6) 15.79% (6) 23.68% (9) 26.32% (10)
 Брайтон 9.38% (3) 12.5% (4) 21.88% (7) 6.25% (2) 21.88% (7) 28.13% (9)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: + = -
Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: + = -
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бёрнли 71.2% (111)
X 22.4% (35)
Брайтон 6.4% (10)
Все прогнозы
2.35 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Брайтон

Исход игры
Бёрнли
71.2% (111)
Ничья
22.4% (35)
Брайтон
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.79% (49)
Меньше
66.21% (96)
Обе команды забьют
Да
46.21% (67)
Нет
53.79% (78)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34% (53)
2:1 Бёрнли
23.1% (36)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Бёрнли
9% (14)
0:0 Ничья
3.8% (6)
1:2 Брайтон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Бёрнли
1.9% (3)
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