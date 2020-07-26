5' Желтая карточкаБраунхилл Джош
0:1
20' ГолБиссума Ив
1
Поуп
Ник
28
Лонг
Кевин
23
Питерс
Эрик
18
Вествуд
Эшли
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
15
Уэбстер
Адам
33
Бёрн
Дэн
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
-
28 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
-
23 Питерс ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Вествуд ЭшлиПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Макнил ДуайтПолузащитник
-
9 Вуд КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
34 Данн ДжиммиЗащитник
-
41 Бенсон ДжошПолузащитник
- Полузащитник
-
44 Гудридж МэйсПолузащитник
-
33 Томпсон МаксНападающий
-
27 Выдра МатейНападающий
-
-
Главный тренер: Дайч Шон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Уэбстер АдамЗащитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
7 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
-
27 Баттон ДэвидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Прёппер ДэвиПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Муй АаронПолузащитник
-
17 Мюррей ГленнНападающий
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Вуд Крис
|13 (1)
|0.34
|2.
|Родригес Джей
|8 (1)
|0.21
|3.
|Барнс Эшли
|6 (1)
|0.16
|4.
|Вествуд Эшли
|2
|0.05
|5.
|Макнил Дуайт
|2
|0.05
|6.
|Тарковски Джеймс
|2
|0.05
|7.
|Хендрик Джефф
|2
|0.05
|8.
|Выдра Матей
|2
|0.05
|9.
|Брэйди Роберт
|1
|0.03
|10.
|Гудмундссон Йоханн
|1
|0.03
|11.
|Ми Бен
|1
|0.03
|12.
|Питерс Эрик
|0
|0
|13.
|Бардсли Филипп
|0
|0
|14.
|Тэйлор Чарли
|0
|0
|15.
|Лоутон Мэттью
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мопе Нил
|10 (1)
|0.26
|2.
|Троссар Леандро
|5
|0.13
|3.
|Данк Льюис
|3
|0.08
|4.
|Уэбстер Адам
|3
|0.08
|5.
|Гросс Паскаль
|2
|0.05
|6.
|Муй Аарон
|2
|0.05
|7.
|Коннолли Аарон
|2
|0.05
|8.
|Джаханбакш Алиреза
|2
|0.05
|9.
|Прёппер Дэви
|1
|0.03
|10.
|Мюррей Гленн
|1
|0.03
|11.
|Даффи Шейн
|1
|0.03
|12.
|Андоне Флорин
|1
|0.03
|13.
|Стивенс Дейл
|0
|0
|14.
|Монтойя Мартин
|0
|0
|15.
|Марч Соломон
|0
|0
|16.
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тарковски Джеймс
|10
|0
|2.
|Вествуд Эшли
|9
|0
|3.
|Хендрик Джефф
|8
|0
|4.
|Ми Бен
|7
|0
|5.
|Бардсли Филипп
|5
|0
|6.
|Макнил Дуайт
|5
|0
|7.
|Леннон Аарон
|4
|0
|8.
|Барнс Эшли
|4
|0
|9.
|Тэйлор Чарли
|3
|0
|10.
|Лоутон Мэттью
|2
|0
|11.
|Браунхилл Джош
|2
|0
|12.
|Корк Джек
|1
|0
|13.
|Родригес Джей
|1
|0
|14.
|Питерс Эрик
|1
|0
|15.
|Вуд Крис
|1
|0
|16.
|Брэйди Роберт
|1
|0
|17.
|Поуп Ник
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Данк Льюис
|9
|0
|2.
|Стивенс Дейл
|8
|0
|3.
|Бёрн Дэн
|5
|0
|4.
|Монтойя Мартин
|5
|0
|5.
|Гросс Паскаль
|4
|0
|6.
|Уэбстер Адам
|4
|0
|7.
|Прёппер Дэви
|4
|0
|8.
|Биссума Ив
|4
|0
|9.
|Муй Аарон
|2
|1
|10.
|Мопе Нил
|3
|0
|11.
|Даффи Шейн
|2
|0
|12.
|Скелотто Эзекиль
|2
|0
|13.
|Марч Соломон
|2
|0
|14.
|Лемпти Тарик
|2
|0
|15.
|Андоне Флорин
|0
|1
|16.
|Бернардо Фернандес
|1
|0
|17.
|Альсате Стивен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Бёрнли
|15.79% (6)
|2.63% (1)
|15.79% (6)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|26.32% (10)
|Брайтон
|9.38% (3)
|12.5% (4)
|21.88% (7)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|28.13% (9)
Предыдущие игры
Бёрнли Последние 20 матчей: + = -Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: + = -Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Последние игры между собой
Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Бёрнли 0:1 Брайтон
Исход игры
Бёрнли
71.2% (111)
Ничья
22.4% (35)
Брайтон
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.79% (49)
Меньше
66.21% (96)
Обе команды забьют
Да
46.21% (67)
Нет
53.79% (78)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34% (53)
2:1 Бёрнли
23.1% (36)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Бёрнли
9% (14)
0:0 Ничья
3.8% (6)
1:2 Брайтон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Бёрнли
1.9% (3)
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