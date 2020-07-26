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Бёрнли
1:2
Конец матча

Стадион:
Брайтон
0'
5' Желтая карточка
Браунхилл Джош
0:1
20' Гол
Биссума Ив
1:1
44' Гол
Вуд Крис
1:2
50' Гол
Коннолли Аарон
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Родригес Джей
85' Желтая карточка
Бардсли Филипп
90' Желтая карточка
Питерс Эрик
90'+6
1
Поуп
Ник
26
Бардсли
Филипп
28
Лонг
Кевин
5
Тарковски
Джеймс
23
Питерс
Эрик
7
Гудмундссон
Йоханн
18
Вествуд
Эшли
8
Браунхилл
Джош
11
Макнил
Дуайт
9
Вуд
Крис
19
Родригес
Джей
1
Райан
Мэтт
2
Лемпти
Тарик
15
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
33
Бёрн
Дэн
8
Биссума
Ив
6
Стивенс
Дейл
44
Коннолли
Аарон
10
Мак
Аллистер
Алексис
20
Марч
Соломон
7
Мопе
Нил
Бёрнли
4-4-2
Брайтон
4-2-3-1

Ход матча

5'
Браунхилл Джош
 
20'
0:1
Биссума Ив
44'
Вуд Крис
(Питерс Эрик)
1:1
50'
1:2
Коннолли Аарон
(Мопе Нил)
58'
Родригес Джей
 
73'
 
Бернардо Фернандес
Марч Соломон
74'
 
Мак Аллистер Алексис
Биссума Ив
74'
 
Прёппер Дэви
Муй Аарон
75'
Брэйди Роберт
Гудмундссон Йоханн
 
78'
Выдра Матей
Родригес Джей
 
85'
Бардсли Филипп
 
90'
 
Мюррей Гленн
Коннолли Аарон
90'
 
Джаханбакш Алиреза
Мопе Нил
90'
Питерс Эрик
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 7 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 7
  • 3 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 5
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Вуд Крис 14 (1) 0.37
2. Родригес Джей 8 (1) 0.21
3. Барнс Эшли 6 (1) 0.16
4. Вествуд Эшли 2 0.05
5. Макнил Дуайт 2 0.05
6. Тарковски Джеймс 2 0.05
7. Хендрик Джефф 2 0.05
8. Выдра Матей 2 0.05
9. Брэйди Роберт 1 0.03
10. Гудмундссон Йоханн 1 0.03
11. Ми Бен 1 0.03
12. Питерс Эрик 0 0
13. Бардсли Филипп 0 0
14. Тэйлор Чарли 0 0
15. Лоутон Мэттью 0 0
Брайтон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мопе Нил 10 (1) 0.26
2. Троссар Леандро 5 0.13
3. Данк Льюис 3 0.08
4. Уэбстер Адам 3 0.08
5. Коннолли Аарон 3 0.08
6. Гросс Паскаль 2 0.05
7. Муй Аарон 2 0.05
8. Джаханбакш Алиреза 2 0.05
9. Прёппер Дэви 1 0.03
10. Мюррей Гленн 1 0.03
11. Даффи Шейн 1 0.03
12. Андоне Флорин 1 0.03
13. Биссума Ив 1 0.03
14. Стивенс Дейл 0 0
15. Монтойя Мартин 0 0
16. Марч Соломон 0 0
17. Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Бёрнли
# Игрок      
1. Тарковски Джеймс 10 0
2. Вествуд Эшли 9 0
3. Хендрик Джефф 8 0
4. Ми Бен 7 0
5. Бардсли Филипп 6 0
6. Макнил Дуайт 5 0
7. Леннон Аарон 4 0
8. Барнс Эшли 4 0
9. Тэйлор Чарли 3 0
10. Питерс Эрик 2 0
11. Лоутон Мэттью 2 0
12. Браунхилл Джош 2 0
13. Корк Джек 1 0
14. Родригес Джей 1 0
15. Вуд Крис 1 0
16. Брэйди Роберт 1 0
17. Поуп Ник 1 0
Брайтон
# Игрок      
1. Данк Льюис 9 0
2. Стивенс Дейл 8 0
3. Бёрн Дэн 5 0
4. Монтойя Мартин 5 0
5. Гросс Паскаль 4 0
6. Уэбстер Адам 4 0
7. Прёппер Дэви 4 0
8. Биссума Ив 4 0
9. Муй Аарон 2 1
10. Мопе Нил 3 0
11. Даффи Шейн 2 0
12. Скелотто Эзекиль 2 0
13. Марч Соломон 2 0
14. Лемпти Тарик 2 0
15. Андоне Флорин 0 1
16. Бернардо Фернандес 1 0
17. Альсате Стивен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Бёрнли 15.38% (6) 2.56% (1) 17.95% (7) 15.38% (6) 23.08% (9) 25.64% (10)
 Брайтон 8.82% (3) 14.71% (5) 20.59% (7) 8.82% (3) 20.59% (7) 26.47% (9)

Предыдущие игры

Бёрнли Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Норвич 0:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 1:1 Бёрнли Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 0:1 Бёрнли Бёрнли 1:0 Уотфорд Манчестер Сити 5:0 Бёрнли Бёрнли 1:1 Тоттенхэм Ньюкасл 0:0 Бёрнли Бёрнли 3:0 Борнмут Саутгемптон 1:2 Бёрнли Бёрнли 0:0 Арсенал Бёрнли 1:2 Норвич Манчестер Юнайтед 0:2 Бёрнли Бёрнли 2:1 Лестер Челси 3:0 Бёрнли Бёрнли 4:2 Питерборо Юнайтед Бёрнли 1:2 Астон Вилла Бёрнли 0:2 Манчестер Юнайтед
Брайтон Последние 20 матчей: +3 =9 -8
Брайтон 0:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:1 Брайтон Брайтон 0:5 Манчестер Сити Брайтон 1:3 Ливерпуль
Норвич 0:1 Брайтон Брайтон 0:3 Манчестер Юнайтед Лестер 0:0 Брайтон Брайтон 2:1 Арсенал Вулверхэмптон 0:0 Брайтон Брайтон 0:1 Кристал Пэлас Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Брайтон 1:1 Уотфорд Вест Хэм 3:3 Брайтон Борнмут 3:1 Брайтон Брайтон 1:1 Астон Вилла Эвертон 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Шеффилд Уэнсдей Брайтон 1:1 Челси Брайтон 2:0 Борнмут Тоттенхэм 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Бёрнли: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 3
Брайтон: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 4
Брайтон 1:1 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 1:3 Бёрнли Премьер-лига Бёрнли 1:0 Брайтон Премьер-лига Бёрнли 0:0 Брайтон Премьер-лига
Брайтон 0:0 Бёрнли Премьер-лига Брайтон 2:2 Бёрнли Бёрнли 1:1 Брайтон Бёрнли 0:0 Брайтон Брайтон 2:0 Бёрнли Брайтон 1:0 Бёрнли Бёрнли 1:3 Брайтон Бёрнли 1:0 Брайтон Брайтон 0:1 Бёрнли
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 38 32 3 3 85 - 33 99
2. Манчестер Сити Заявка 38 26 3 9 102 - 35 81
3. Челси Заявка 38 20 6 12 69 - 54 66
4. Манчестер Юнайтед Заявка 38 18 12 8 66 - 36 66
5. Лестер Заявка 38 18 8 12 67 - 41 62
6. Тоттенхэм Заявка 38 16 11 11 61 - 47 59
7. Вулверхэмптон Заявка 38 15 14 9 51 - 40 59
8. Арсенал Заявка 38 14 14 10 56 - 48 56
9. Бёрнли Заявка 38 15 9 14 43 - 50 54
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 38 14 12 12 39 - 39 54
11. Саутгемптон Заявка 38 15 7 16 51 - 60 52
12. Эвертон Заявка 38 13 10 15 44 - 56 49
13. Ньюкасл Заявка 38 11 11 16 38 - 58 44
14. Кристал Пэлас Заявка 38 11 10 17 31 - 50 43
15. Брайтон Заявка 38 9 14 15 39 - 54 41
16. Вест Хэм Заявка 38 10 9 19 49 - 62 39
17. Астон Вилла Заявка 38 9 8 21 41 - 67 35
18. Борнмут Заявка 38 9 7 22 40 - 65 34
19. Уотфорд Заявка 38 8 10 20 36 - 64 34
20. Норвич Заявка 38 5 6 27 26 - 75 21
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Turf Moor. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Бёрнли 71.2% (111)
X 22.4% (35)
Брайтон 6.4% (10)
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2.35 Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Бёрнли 1:2 Брайтон

Исход игры
Бёрнли
71.2% (111)
Ничья
22.4% (35)
Брайтон
6.4% (10)
Тотал 2.5
Больше
33.79% (49)
Меньше
66.21% (96)
Обе команды забьют
Да
46.21% (67)
Нет
53.79% (78)
Популярный счёт
1:0 Бёрнли
34% (53)
2:1 Бёрнли
23.1% (36)
1:1 Ничья
13.5% (21)
2:0 Бёрнли
9% (14)
0:0 Ничья
3.8% (6)
1:2 Брайтон
3.2% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
3:0 Бёрнли
1.9% (3)
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