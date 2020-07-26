Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Тарик Лэмпти предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Тарик Лэмпти нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Брайтон

48' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

45' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

45' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Бёрнли будет все-таки засчитан.

45' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

44' Г О О О О Л - Вуд Крис изменил счет на табло!

43' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

41' Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Удар от ворот произведет Брайтон

40' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

37' Удар от ворот произведет Бёрнли

36' Брайтон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

36' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

35' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

35' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Удар от ворот произведет Брайтон

32' Удар от ворот произведет Бёрнли

32' Тарик Лэмпти из команды Брайтон идет с мячом вперед на обострение...

31' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Удар от ворот произведет Брайтон

30' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Тарковски Джеймс из команды Бёрнли сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

27' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает пас партнеру.

26' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' Удар от ворот произведет Бёрнли

26' Матч возобновлен

24' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

24' Коннолли Аарон нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

24' Отличная возможность! Мопе Нил упустил отличный шанс, пробив головой только в перекладину!

24' Тарик Лэмпти из команды Брайтон отправил кросс в штрафную...

23' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

22' Гудмундссон Йоханн выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Тарик Лэмпти из команды Брайтон делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.

19' Плохо сыграл Вуд Крис - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' Удар от ворот произведет Брайтон

18' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

18' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

17' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Поуп Ник взял и забрал мяч на выходе

15' Удар от ворот произведет Бёрнли

15' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бёрнли пробьет пенальти!

15' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

15' Уэбстер Адам выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' Бёрнли имеет хороший шанс забить.

13' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' Матч возобновлен

12' Ох, нехорошо это выглядит. Бардсли Филипп получил травму и медбригада забирает его с поля.

11' Бардсли Филипп на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

11' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Тарик Лэмпти выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

7' Удар от ворот произведет Бёрнли

6' Брайтон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Вуд Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Тарковски Джеймс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Браунхилл Джош - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

5' Райан Мэтт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Матч возобновлен

4' Матч остановлен

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Бёрнли вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Данк Льюис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

2' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Бёрнли вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Брайтон начинает с центра поля