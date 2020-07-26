хозяева получше
Vasilij #
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|21
|0.55
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (1)
|0.13
|3.
|Армстронг Стюарт
|5
|0.13
|4.
|Редмонд Натан
|4
|0.11
|5.
|Обафеми Майкл
|3
|0.08
|6.
|Лонг Шейн
|2
|0.05
|7.
|Адамс Че
|2
|0.05
|8.
|Дженепо Мусса
|2
|0.05
|9.
|Стивенс Джек
|1
|0.03
|10.
|Бертранд Райан
|1
|0.03
|11.
|Беднарек Ян
|1
|0.03
|12.
|Вестергор Янник
|1
|0.03
|13.
|Буфаль Софьян
|0
|0
|14.
|Седрик Соареш
|0
|0
|15.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|0
|0
|16.
|Дансо Кевин
|0
|0
|17.
|Смолбон Вильям
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Муссе Ли
|6
|0.16
|2.
|Макбарни Оливер
|6
|0.16
|3.
|Флек Джон
|5
|0.13
|4.
|Ландстрем Джон
|4
|0.11
|5.
|Шарп Билли
|3
|0.08
|6.
|Стивенс Энда
|2
|0.05
|7.
|Бэлдок Джордж
|2
|0.05
|8.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.05
|9.
|Иган Джон
|2
|0.05
|10.
|Робинсон Каллум
|1
|0.03
|11.
|Берге Сандер
|1
|0.03
|12.
|Норвуд Оливер
|1 (1)
|0.03
|13.
|Башам Крис
|0
|0
|14.
|О'Коннелл Джек
|0
|0
|#
|Игрок
|1.
|Уорд-Праус Джеймс
|9
|0
|2.
|Стивенс Джек
|4
|1
|3.
|Дженепо Мусса
|4
|1
|4.
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|5.
|Хёйбьерг Пьер-Эмиль
|5
|0
|6.
|Бертранд Райан
|3
|1
|7.
|Армстронг Стюарт
|4
|0
|8.
|Беднарек Ян
|4
|0
|9.
|Ингс Дэнни
|3
|0
|10.
|Вестергор Янник
|3
|0
|11.
|Дансо Кевин
|1
|1
|12.
|Редмонд Натан
|2
|0
|13.
|Буфаль Софьян
|2
|0
|14.
|Йосида Майя
|1
|0
|15.
|Седрик Соареш
|1
|0
|16.
|Уокер-Питерс Кайл
|1
|0
|17.
|Валери Ян
|1
|0
|18.
|Обафеми Майкл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Флек Джон
|8
|0
|2.
|Норвуд Оливер
|8
|0
|3.
|Бэлдок Джордж
|7
|0
|4.
|Стивенс Энда
|6
|0
|5.
|Иган Джон
|4
|1
|6.
|Ландстрем Джон
|5
|0
|7.
|Башам Крис
|4
|0
|8.
|О'Коннелл Джек
|4
|0
|9.
|Макбарни Оливер
|4
|0
|10.
|Шарп Билли
|1
|1
|11.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0
|12.
|Бешич Мухамед
|2
|0
|13.
|Фримен Люк
|2
|0
|14.
|Хендерсон Дин
|2
|0
|15.
|Робинсон Каллум
|1
|0
|16.
|Муссе Ли
|1
|0
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|11.36% (5)
|20.45% (9)
|18.18% (8)
|22.73% (10)
|13.64% (6)
|13.64% (6)
|Шеффилд Юнайтед
|3.03% (1)
|18.18% (6)
|21.21% (7)
|21.21% (7)
|12.12% (4)
|24.24% (8)
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21