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Саутгемптон
3:1
Конец матча

Стадион:
Шеффилд Юнайтед
0'
0:1
26' Гол
Ландстрем Джон
1:1
50' Гол
Адамс Че
2:1
71' Гол
Адамс Че
3:1
84' Пенальти
Ингс Дэнни
90' Желтая карточка
Стивенс Энда
90'+5
1
Маккарти
Алекс
24
Уокер-Питерс
Кайл
5
Стивенс
Джек
4
Вестергор
Янник
21
Бертранд
Райан
17
Армстронг
Стюарт
16
Уорд-Праус
Джеймс
14
Ромеу
Ориоль
22
Редмонд
Натан
9
Ингс
Дэнни
10
Адамс
Че
1
Хендерсон
Дин
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
19
Робинсон
Джек
2
Бэлдок
Джордж
7
Ландстрем
Джон
32
Берге
Сандер
4
Флек
Джон
3
Стивенс
Энда
9
Макбарни
Оливер
10
Шарп
Билли
Саутгемптон
4-4-2
Шеффилд Юнайтед
3-5-2

Ход матча

26'
0:1
Ландстрем Джон
(Шарп Билли)
30'
Смолбон Вильям
Армстронг Стюарт
 
50'
Адамс Че
(Смолбон Вильям)
1:1
51'
 
Живкович Рицхайро
Макбарни Оливер
70'
 
Леон Кларк
Шарп Билли
71'
Адамс Че
2:1
80'
 
Норвуд Оливер
Башам Крис
84'
Ингс Дэнни
3:1
85'
Лонг Шейн
Адамс Че
 
90'
Обафеми Майкл
Ромеу Ориоль
 
90'
 
Стивенс Энда

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 3
  • 9 Угловые 1
  • 2 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 16
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 22 (1) 0.58
2. Уорд-Праус Джеймс 5 (1) 0.13
3. Армстронг Стюарт 5 0.13
4. Редмонд Натан 4 0.11
5. Адамс Че 4 0.11
6. Обафеми Майкл 3 0.08
7. Лонг Шейн 2 0.05
8. Дженепо Мусса 2 0.05
9. Стивенс Джек 1 0.03
10. Бертранд Райан 1 0.03
11. Беднарек Ян 1 0.03
12. Вестергор Янник 1 0.03
13. Буфаль Софьян 0 0
14. Смолбон Вильям 0 0
15. Седрик Соареш 0 0
16. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 0 0
17. Дансо Кевин 0 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Муссе Ли 6 0.16
2. Макбарни Оливер 6 0.16
3. Ландстрем Джон 5 0.13
4. Флек Джон 5 0.13
5. Шарп Билли 3 0.08
6. Стивенс Энда 2 0.05
7. Бэлдок Джордж 2 0.05
8. Макголдрик Дэвид 2 0.05
9. Иган Джон 2 0.05
10. Робинсон Каллум 1 0.03
11. Берге Сандер 1 0.03
12. Норвуд Оливер 1 (1) 0.03
13. Башам Крис 0 0
14. О'Коннелл Джек 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уорд-Праус Джеймс 9 0
2. Стивенс Джек 4 1
3. Дженепо Мусса 4 1
4. Ромеу Ориоль 5 0
5. Хёйбьерг Пьер-Эмиль 5 0
6. Бертранд Райан 3 1
7. Армстронг Стюарт 4 0
8. Беднарек Ян 4 0
9. Ингс Дэнни 3 0
10. Вестергор Янник 3 0
11. Дансо Кевин 1 1
12. Редмонд Натан 2 0
13. Буфаль Софьян 2 0
14. Йосида Майя 1 0
15. Седрик Соареш 1 0
16. Уокер-Питерс Кайл 1 0
17. Валери Ян 1 0
18. Обафеми Майкл 1 0
Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Флек Джон 8 0
2. Норвуд Оливер 8 0
3. Стивенс Энда 7 0
4. Бэлдок Джордж 7 0
5. Иган Джон 4 1
6. Ландстрем Джон 5 0
7. Башам Крис 4 0
8. О'Коннелл Джек 4 0
9. Макбарни Оливер 4 0
10. Шарп Билли 1 1
11. Макголдрик Дэвид 2 0
12. Бешич Мухамед 2 0
13. Фримен Люк 2 0
14. Хендерсон Дин 2 0
15. Робинсон Каллум 1 0
16. Муссе Ли 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 10.64% (5) 19.15% (9) 17.02% (8) 23.4% (11) 14.89% (7) 14.89% (7)
 Шеффилд Юнайтед 2.94% (1) 20.59% (7) 20.59% (7) 20.59% (7) 11.76% (4) 23.53% (8)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон
Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла Саутгемптон 1:2 Бёрнли Тоттенхэм 3:2 Саутгемптон Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Тоттенхэм Кристал Пэлас 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:3 Вулверхэмптон Лестер 1:2 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Хаддерсфилд Таун Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон
Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал Манчестер Юнайтед 3:0 Шеффилд Юнайтед Ньюкасл 3:0 Шеффилд Юнайтед Астон Вилла 0:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич Рединг 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Брайтон Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Кристал Пэлас 0:1 Шеффилд Юнайтед Миллуолл 0:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Шеффилд Юнайтед 2:1 Филд

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 0:1 Саутгемптон Премьер-лига Шеффилд Юнайтед 1:0 Саутгемптон Кубок лиги Саутгемптон 1:2 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:0 Саутгемптон
Саутгемптон 3:2 Шеффилд Юнайтед
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 38 32 3 3 85 - 33 99
2. Манчестер Сити Заявка 38 26 3 9 102 - 35 81
3. Челси Заявка 38 20 6 12 69 - 54 66
4. Манчестер Юнайтед Заявка 38 18 12 8 66 - 36 66
5. Лестер Заявка 38 18 8 12 67 - 41 62
6. Тоттенхэм Заявка 38 16 11 11 61 - 47 59
7. Вулверхэмптон Заявка 38 15 14 9 51 - 40 59
8. Арсенал Заявка 38 14 14 10 56 - 48 56
9. Бёрнли Заявка 38 15 9 14 43 - 50 54
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 38 14 12 12 39 - 39 54
11. Саутгемптон Заявка 38 15 7 16 51 - 60 52
12. Эвертон Заявка 38 13 10 15 44 - 56 49
13. Ньюкасл Заявка 38 11 11 16 38 - 58 44
14. Кристал Пэлас Заявка 38 11 10 17 31 - 50 43
15. Брайтон Заявка 38 9 14 15 39 - 54 41
16. Вест Хэм Заявка 38 10 9 19 49 - 62 39
17. Астон Вилла Заявка 38 9 8 21 41 - 67 35
18. Борнмут Заявка 38 9 7 22 40 - 65 34
19. Уотфорд Заявка 38 8 10 20 36 - 64 34
20. Норвич Заявка 38 5 6 27 26 - 75 21
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на St. Mary's Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 156
Саутгемптон 62.2% (97)
X 27.6% (43)
Шеффилд Юнайтед 10.3% (16)
0
выиграет Саутгемптон
хозяева получше
Vasilij #
Все прогнозы
1.57 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед

Исход игры
Саутгемптон
62.2% (97)
Ничья
27.6% (43)
Шеффилд Юнайтед
10.3% (16)
Тотал 2.5
Больше
41.38% (60)
Меньше
58.62% (85)
Обе команды забьют
Да
63.45% (92)
Нет
36.55% (53)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
26.9% (42)
1:1 Ничья
21.8% (34)
1:0 Саутгемптон
21.2% (33)
2:0 Саутгемптон
5.1% (8)
1:2 Шеффилд Юнайтед
5.1% (8)
0:0 Ничья
2.6% (4)
3:1 Саутгемптон
2.6% (4)
0:2 Шеффилд Юнайтед
1.9% (3)
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