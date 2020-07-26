Уильям Смоллбоун не смог попасть в створ ударом издали

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Робинсон Джек выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

48' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

43' Уильям Смоллбоун нанес удар, но промахнулся очень сильно.

43' Башам Крис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Саутгемптон имеет хороший шанс забить.

37' Отличные скиллы показывает Редмонд Натан , обводя своих соперников

36' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

35' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

34' Отличные скиллы показывает Адамс Че , обводя своих соперников

33' Уильям Смоллбоун из команды Саутгемптон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

32' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

30' Армстронг Стюарт получил травму и заменен. Уильям Смоллбоун выходит на поле.

26' Г О О О О Л - Ландстрем Джон изменил счет на табло!

25' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

20' Уорд-Праус Джеймс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

18' Удар от ворот произведет Саутгемптон

15' Удар от ворот произведет Саутгемптон

14' ШАНС! Шарп Билли вышел один на один с голкипером...

12' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Уорд-Праус Джеймс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

11' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Хендерсон Дин взял и забрал мяч на выходе

8' Иган Джон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

7' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Удар от ворот произведет Саутгемптон

5' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Саутгемптон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Шеффилд Юнайтед вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Саутгемптон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Идеальный солнечный день для футбола