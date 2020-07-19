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Крылья Советов
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

Крылья Советов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Соболев Александр Сергеевич 10 (2) 0.33
2. Радонич Деян 4 0.13
3. Попович Денис 3 0.1
4. Глушенков Максим 3 0.1
5. Паул-Виорел Антон 2 (1) 0.07
6. Бурлак Тарас 2 0.07
7. Канунников Максим 1 0.03
8. Чернов Никита 1 0.03
9. Гынсарь Раду 1 0.03
10. Мияйлович Срджан 1 0.03
11. Лысцов Виталий 1 0.03
12. Карпов Максим 1 0.03
13. Зиньковский Антон 0 0
14. Кабутов Дмитрий 0 0
15. Гацкан Александр 0 0
16. Тимофеев Артём 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кокорин Александр 7 (2) 0.23
2. Мостовой Андрей 6 0.2
3. Заболотный Антон 5 0.17
4. Полоз Дмитрий 5 (2) 0.17
5. Нобоа Кристиан 4 0.13
6. Карапетян Александр 2 0.07
7. Заика Кирилл 1 0.03
8. Бурмистров Никита 1 0.03
9. Новосельцев Иван 1 0.03
10. Колдунов Никита 1 0.03
11. Кудряшов Фёдор 1 0.03
12. Цаллагов Ибрагим 1 0.03
13. Мевля Миха 1 0.03
14. Лагатор Душан 1 0.03
15. Маргасов Тимофей 0 0
16. Миладинович Иван 0 0

Карточки

Крылья Советов
# Игрок      
1. Мияйлович Срджан 5 2
2. Кабутов Дмитрий 8 0
3. Чернов Никита 8 0
4. Комбаров Дмитрий 7 0
5. Гацкан Александр 7 0
6. Анюков Александр 5 1
7. Соболев Александр Сергеевич 6 0
8. Карпов Максим 4 1
9. Тимофеев Артём 5 0
10. Радонич Деян 5 0
11. Полуяхтов Владимир 2 1
12. Лысцов Виталий 3 0
13. Паул-Виорел Антон 3 0
14. Зиньковский Антон 1 1
15. Хади Сафаа 1 1
16. Чичерин Никита 2 0
17. Гынсарь Раду 2 0
18. Глушенков Максим 2 0
19. Рыжиков Сергей 1 0
20. Канунников Максим 1 0
21. Фролов Евгений 1 0
22. Попович Денис 1 0
23. Терехов Антон 1 0
24. Голенков Егор 1 0
25. Киселёв Геннадий 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Цаллагов Ибрагим 10 0
2. Кудряшов Фёдор 5 1
3. Бурмистров Никита 6 0
4. Миладинович Иван 6 0
5. Набиуллин Эльмир 4 1
6. Лагатор Душан 5 0
7. Заболотный Антон 4 0
8. Маргасов Тимофей 4 0
9. Нобоа Кристиан 3 0
10. Померко Алексей 3 0
11. Заика Кирилл 3 0
12. Новосельцев Иван 3 0
13. Кокорин Александр 2 0
14. Полоз Дмитрий 2 0
15. Джанаев Сослан 2 0
16. Карапетян Александр 2 0
17. Мостовой Андрей 2 0
18. Калугин Никита 2 0
19. Мевля Миха 1 0
20. Юрганов Игорь 1 0
21. Колдунов Никита 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Крылья Советов 13.79% (4) 13.79% (4) 20.69% (6) 13.79% (4) 24.14% (7) 13.79% (4)
 Сочи 15.15% (5) 6.06% (2) 30.3% (10) 15.15% (5) 24.24% (8) 9.09% (3)

Предыдущие игры

Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик
Сочи Последние 20 матчей: +7 =9 -4
Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи
Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште

Последние игры между собой

Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Сочи 0:2 Крылья Советов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Зенит Заявка 29 21 6 2 63 - 17 69
2. Локомотив Москва Заявка 29 15 9 5 40 - 29 54
3. Краснодар Заявка 29 13 10 6 45 - 30 49
4. ЦСКА Москва Заявка 29 13 8 8 41 - 29 47
5. Ростов Заявка 29 12 9 8 44 - 48 45
6. Динамо Москва Заявка 29 11 8 10 27 - 29 41
7. Арсенал Тула Заявка 29 11 4 14 37 - 41 37
8. Уфа Заявка 29 8 13 8 22 - 24 37
9. Спартак Москва Заявка 29 10 6 13 33 - 32 36
10. Рубин Заявка 29 8 11 10 17 - 26 35
11. Урал Заявка 29 9 8 12 36 - 52 35
12. Сочи Заявка 29 8 9 12 40 - 36 33
13. Тамбов Заявка 29 9 4 16 37 - 39 31
14. Ахмат Заявка 29 7 10 12 27 - 42 31
15. Крылья Советов Заявка 29 7 7 15 30 - 40 28
16. Оренбург Заявка 29 6 6 17 27 - 52 24
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Крылья Советов - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 июля 2020, осталось 2 дня 16 часов 27 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 56
    Крылья Советов 57.1% (32)
    X 28.6% (16)
    Сочи 14.3% (8)
    Все прогнозы
    Новости

    Прогнозы на матч Крылья Советов - Сочи

    Исход игры
    Крылья Советов
    57.1% (32)
    Ничья
    28.6% (16)
    Сочи
    14.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.09% (27)
    Меньше
    50.91% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (37)
    Нет
    32.73% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Крылья Советов
    28.6% (16)
    1:1 Ничья
    25% (14)
    1:0 Крылья Советов
    14.3% (8)
    1:2 Сочи
    10.7% (6)
    3:0 Крылья Советов
    7.1% (4)
    2:0 Крылья Советов
    7.1% (4)
    0:0 Ничья
    3.6% (2)
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