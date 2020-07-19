Крылья Советов
Позже
Стадион: Самара Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Соболев Александр Сергеевич
|10 (2)
|0.33
|2.
|Радонич Деян
|4
|0.13
|3.
|Попович Денис
|3
|0.1
|4.
|Глушенков Максим
|3
|0.1
|5.
|Паул-Виорел Антон
|2 (1)
|0.07
|6.
|Бурлак Тарас
|2
|0.07
|7.
|Канунников Максим
|1
|0.03
|8.
|Чернов Никита
|1
|0.03
|9.
|Гынсарь Раду
|1
|0.03
|10.
|Мияйлович Срджан
|1
|0.03
|11.
|Лысцов Виталий
|1
|0.03
|12.
|Карпов Максим
|1
|0.03
|13.
|Зиньковский Антон
|0
|0
|14.
|Кабутов Дмитрий
|0
|0
|15.
|Гацкан Александр
|0
|0
|16.
|Тимофеев Артём
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кокорин Александр
|7 (2)
|0.23
|2.
|Мостовой Андрей
|6
|0.2
|3.
|Заболотный Антон
|5
|0.17
|4.
|Полоз Дмитрий
|5 (2)
|0.17
|5.
|Нобоа Кристиан
|4
|0.13
|6.
|Карапетян Александр
|2
|0.07
|7.
|Заика Кирилл
|1
|0.03
|8.
|Бурмистров Никита
|1
|0.03
|9.
|Новосельцев Иван
|1
|0.03
|10.
|Колдунов Никита
|1
|0.03
|11.
|Кудряшов Фёдор
|1
|0.03
|12.
|Цаллагов Ибрагим
|1
|0.03
|13.
|Мевля Миха
|1
|0.03
|14.
|Лагатор Душан
|1
|0.03
|15.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|16.
|Миладинович Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мияйлович Срджан
|5
|2
|2.
|Кабутов Дмитрий
|8
|0
|3.
|Чернов Никита
|8
|0
|4.
|Комбаров Дмитрий
|7
|0
|5.
|Гацкан Александр
|7
|0
|6.
|Анюков Александр
|5
|1
|7.
|Соболев Александр Сергеевич
|6
|0
|8.
|Карпов Максим
|4
|1
|9.
|Тимофеев Артём
|5
|0
|10.
|Радонич Деян
|5
|0
|11.
|Полуяхтов Владимир
|2
|1
|12.
|Лысцов Виталий
|3
|0
|13.
|Паул-Виорел Антон
|3
|0
|14.
|Зиньковский Антон
|1
|1
|15.
|Хади Сафаа
|1
|1
|16.
|Чичерин Никита
|2
|0
|17.
|Гынсарь Раду
|2
|0
|18.
|Глушенков Максим
|2
|0
|19.
|Рыжиков Сергей
|1
|0
|20.
|Канунников Максим
|1
|0
|21.
|Фролов Евгений
|1
|0
|22.
|Попович Денис
|1
|0
|23.
|Терехов Антон
|1
|0
|24.
|Голенков Егор
|1
|0
|25.
|Киселёв Геннадий
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Цаллагов Ибрагим
|10
|0
|2.
|Кудряшов Фёдор
|5
|1
|3.
|Бурмистров Никита
|6
|0
|4.
|Миладинович Иван
|6
|0
|5.
|Набиуллин Эльмир
|4
|1
|6.
|Лагатор Душан
|5
|0
|7.
|Заболотный Антон
|4
|0
|8.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|9.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|10.
|Померко Алексей
|3
|0
|11.
|Заика Кирилл
|3
|0
|12.
|Новосельцев Иван
|3
|0
|13.
|Кокорин Александр
|2
|0
|14.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|15.
|Джанаев Сослан
|2
|0
|16.
|Карапетян Александр
|2
|0
|17.
|Мостовой Андрей
|2
|0
|18.
|Калугин Никита
|2
|0
|19.
|Мевля Миха
|1
|0
|20.
|Юрганов Игорь
|1
|0
|21.
|Колдунов Никита
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Крылья Советов
|13.79% (4)
|13.79% (4)
|20.69% (6)
|13.79% (4)
|24.14% (7)
|13.79% (4)
|Сочи
|15.15% (5)
|6.06% (2)
|30.3% (10)
|15.15% (5)
|24.24% (8)
|9.09% (3)
Предыдущие игры
Крылья Советов Последние 20 матчей: +7 =6 -7Крылья Советов 0:0 Краснодар Динамо Москва 2:0 Крылья Советов Арсенал Тула 2:4 Крылья Советов Крылья Советов 0:0 Ростов
Локомотив Москва 1:1 Крылья Советов Зенит 2:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:4 Ахмат Тамбов 3:0 Крылья Советов Рубин 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 1:1 Оренбург Енисей 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:0 Торпедо Москва Крылья Советов 0:2 Стрёмсгодсет Тамбов 4:1 Крылья Советов Крылья Советов 3:3 Томь Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов Краснодар 1:0 Крылья Советов Чертаново 0:1 Крылья Советов Крылья Советов 2:2 Раннерс Крылья Советов 2:1 Нефтехимик
Сочи Последние 20 матчей: +7 =9 -4Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи Локомотив Москва 0:0 Сочи
Сочи 1:1 Динамо Москва Ахмат 1:1 Сочи Сочи 10:1 Ростов Сочи 2:0 Краснодар Сочи 5:1 Оренбург Сочи 2:0 Урал Сочи 1:2 Арсенал Тула Сочи 3:1 Астана Динамо Москва 1:3 Сочи Ахмат 2:2 Сочи БАТЭ 1:1 Сочи Сочи 1:2 Енисей Спартак Трнава 2:2 Сочи Краковия 0:0 Сочи Сочи 0:0 Санкт-Пёльтен Сочи 0:0 Киндия Тырговиште
Последние игры между собой
Крылья Советов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|29
|21
|6
|2
|63 - 17
|69
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|29
|15
|9
|5
|40 - 29
|54
|3.
|Краснодар
|Заявка
|29
|13
|10
|6
|45 - 30
|49
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|29
|13
|8
|8
|41 - 29
|47
|5.
|Ростов
|Заявка
|29
|12
|9
|8
|44 - 48
|45
|6.
|Динамо Москва
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|27 - 29
|41
|7.
|Арсенал Тула
|Заявка
|29
|11
|4
|14
|37 - 41
|37
|8.
|Уфа
|Заявка
|29
|8
|13
|8
|22 - 24
|37
|9.
|Спартак Москва
|Заявка
|29
|10
|6
|13
|33 - 32
|36
|10.
|Рубин
|Заявка
|29
|8
|11
|10
|17 - 26
|35
|11.
|Урал
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|36 - 52
|35
|12.
|Сочи
|Заявка
|29
|8
|9
|12
|40 - 36
|33
|13.
|Тамбов
|Заявка
|29
|9
|4
|16
|37 - 39
|31
|14.
|Ахмат
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|27 - 42
|31
|15.
|Крылья Советов
|Заявка
|29
|7
|7
|15
|30 - 40
|28
|16.
|Оренбург
|Заявка
|29
|6
|6
|17
|27 - 52
|24
Прогнозы на матч Крылья Советов - Сочи
Исход игры
Крылья Советов
57.1% (32)
Ничья
28.6% (16)
Сочи
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
49.09% (27)
Меньше
50.91% (28)
Обе команды забьют
Да
67.27% (37)
Нет
32.73% (18)
Популярный счёт
2:1 Крылья Советов
28.6% (16)
1:1 Ничья
25% (14)
1:0 Крылья Советов
14.3% (8)
1:2 Сочи
10.7% (6)
3:0 Крылья Советов
7.1% (4)
2:0 Крылья Советов
7.1% (4)
0:0 Ничья
3.6% (2)
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