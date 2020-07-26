Эвертон
0:1
Первый тайм: 31'
Стадион: Гудисон Парк
Борнмут
0:1
13' ПенальтиКинг Джошуа
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
27
Кин
Мойзе
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
21 Гомеш АндреПолузащитник
-
26 Дэйвис ТомПолузащитник
-
11 Уолкотт ТеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Кин МойзеНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
50 Ellis Simms
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Смит АдамЗащитник
-
3 Кук СтивЗащитник
-
26 Келли ЛлойдЗащитник
-
21 Рико ДиегоЗащитник
-
20 Брукс ДэвидПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
17 Стэйси ДжекЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Уилсон ГарриПолузащитник
-
16 Кук ЛьюисПолузащитник
-
44 Сарридж СэмНападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
13'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 4
-
0 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ришарлисон
|13
|0.34
|2.
|Калверт-Льюин Доминик
|13
|0.34
|3.
|Бернард Дуарте
|3
|0.08
|4.
|Сигурдссон Гильфи
|2 (1)
|0.05
|5.
|Уолкотт Тео
|2
|0.05
|6.
|Мина Йерри
|2
|0.05
|7.
|Кин Майкл
|2
|0.05
|8.
|Кин Мойзе
|1
|0.03
|9.
|Тосун Дженк
|1
|0.03
|10.
|Айуоби Алекс
|1
|0.03
|11.
|Дэйвис Том
|1
|0.03
|12.
|Динь Люка
|0
|0
|13.
|Сидибе Джибриль
|0
|0
|14.
|Холгейт Мэйсон
|0
|0
|15.
|Коулмэн Шеймус
|0
|0
|16.
|Гомеш Андре
|0
|0
|17.
|Гордон Энтони
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|8
|0.21
|2.
|Уилсон Гарри
|7
|0.18
|3.
|Кинг Джошуа
|6 (3)
|0.16
|4.
|Гослинг Дэн
|3
|0.08
|5.
|Аке Натан
|2
|0.05
|6.
|Соланке Доминик
|2
|0.05
|7.
|Станислас Жуниор
|2 (1)
|0.05
|8.
|Фрейзер Райан
|1
|0.03
|9.
|Хефферсон Лерма
|1
|0.03
|10.
|Биллинг Филип
|1
|0.03
|11.
|Брукс Дэвид
|1
|0.03
|12.
|Кук Стив
|1
|0.03
|13.
|Мефам Крис
|1
|0.03
|14.
|Рико Диего
|0
|0
|15.
|Стэйси Джек
|0
|0
|16.
|Смит Адам
|0
|0
|17.
|Ремсдейл Арон
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Калверт-Льюин Доминик
|9
|0
|2.
|Дэйвис Том
|8
|0
|3.
|Ришарлисон
|8
|0
|4.
|Шнайдерлин Морган
|5
|1
|5.
|Динь Люка
|6
|0
|6.
|Гомеш Андре
|6
|0
|7.
|Коулмэн Шеймус
|4
|1
|8.
|Делф Фабиан
|4
|1
|9.
|Холгейт Мэйсон
|5
|0
|10.
|Сидибе Джибриль
|3
|0
|11.
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|12.
|Мина Йерри
|3
|0
|13.
|Кин Майкл
|2
|0
|14.
|Бернард Дуарте
|2
|0
|15.
|Пикфорд Джордан
|2
|0
|16.
|Уолкотт Тео
|1
|0
|17.
|Кин Мойзе
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Хефферсон Лерма
|12
|1
|2.
|Уилсон Каллум
|9
|0
|3.
|Биллинг Филип
|8
|0
|4.
|Кук Стив
|6
|1
|5.
|Смит Адам
|7
|0
|6.
|Фрэнсис Саймон
|4
|1
|7.
|Рико Диего
|5
|0
|8.
|Кук Льюис
|5
|0
|9.
|Гослинг Дэн
|3
|0
|10.
|Фрейзер Райан
|2
|0
|11.
|Аке Натан
|2
|0
|12.
|Уилсон Гарри
|2
|0
|13.
|Стэйси Джек
|2
|0
|14.
|Келли Ллойд
|2
|0
|15.
|Сурман Эндрю
|1
|0
|16.
|Станислас Жуниор
|1
|0
|17.
|Брукс Дэвид
|1
|0
|18.
|Соланке Доминик
|1
|0
|19.
|Мефам Крис
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Эвертон
|23.68% (9)
|15.79% (6)
|23.68% (9)
|13.16% (5)
|10.53% (4)
|13.16% (5)
|Борнмут
|25% (8)
|6.25% (2)
|21.88% (7)
|15.63% (5)
|21.88% (7)
|9.38% (3)
Предыдущие игры
Эвертон Последние 20 матчей: + = -Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли
Борнмут Последние 20 матчей: + = -Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут
Последние игры между собой
Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Борнмут: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|0:1 Заявка
|38
|31
|3
|4
|82 - 33
|96
|2.
|Манчестер Сити
|1:0 Заявка
|38
|26
|3
|9
|98 - 35
|81
|3.
|Челси
|0:0 Заявка
|38
|19
|7
|12
|67 - 54
|64
|4.
|Манчестер Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|17
|13
|8
|64 - 36
|64
|5.
|Лестер
|0:0 Заявка
|38
|18
|9
|11
|67 - 39
|63
|6.
|Тоттенхэм
|1:0 Заявка
|38
|17
|10
|11
|61 - 46
|61
|7.
|Вулверхэмптон
|0:0 Заявка
|38
|15
|15
|8
|51 - 38
|60
|8.
|Арсенал
|2:0 Заявка
|38
|14
|14
|10
|55 - 46
|56
|9.
|Шеффилд Юнайтед
|0:0 Заявка
|38
|14
|13
|11
|38 - 36
|55
|10.
|Бёрнли
|0:1 Заявка
|38
|15
|9
|14
|42 - 49
|54
|11.
|Саутгемптон
|0:0 Заявка
|38
|14
|8
|16
|48 - 59
|50
|12.
|Эвертон
|0:1 Заявка
|38
|13
|10
|15
|43 - 54
|49
|13.
|Ньюкасл
|1:0 Заявка
|38
|12
|11
|15
|38 - 55
|47
|14.
|Кристал Пэлас
|0:1 Заявка
|38
|11
|9
|18
|30 - 50
|42
|15.
|Брайтон
|1:0 Заявка
|38
|9
|14
|15
|38 - 53
|41
|16.
|Вест Хэм
|0:0 Заявка
|38
|10
|9
|19
|48 - 61
|39
|17.
|Астон Вилла
|0:0 Заявка
|38
|9
|8
|21
|40 - 66
|35
|18.
|Борнмут
|1:0 Заявка
|38
|9
|7
|22
|38 - 64
|34
|19.
|Уотфорд
|0:2 Заявка
|38
|8
|10
|20
|34 - 63
|34
|20.
|Норвич
|0:1 Заявка
|38
|5
|6
|27
|26 - 71
|21
Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Борнмут
Исход игры
Эвертон
78.7% (122)
Ничья
12.3% (19)
Борнмут
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
53.42% (78)
Нет
46.58% (68)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
32.3% (50)
1:0 Эвертон
24.5% (38)
2:0 Эвертон
12.3% (19)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Борнмут
3.9% (6)
3:1 Эвертон
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Борнмут
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!