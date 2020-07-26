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  3. Англия
Эвертон
0:1
Первый тайм: 31'

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
13' Пенальти
Кинг Джошуа
31'
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
27
Кин
Мойзе
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
4
Гослинг
Дэн
8
Хефферсон
Лерма
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
9
Соланке
Доминик
Эвертон
4-2-3-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Кинг Джошуа

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 4
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 13 0.34
2. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
5. Уолкотт Тео 2 0.05
6. Мина Йерри 2 0.05
7. Кин Майкл 2 0.05
8. Кин Мойзе 1 0.03
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гомеш Андре 0 0
17. Гордон Энтони 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 6 (3) 0.16
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Аке Натан 2 0.05
6. Соланке Доминик 2 0.05
7. Станислас Жуниор 2 (1) 0.05
8. Фрейзер Райан 1 0.03
9. Хефферсон Лерма 1 0.03
10. Биллинг Филип 1 0.03
11. Брукс Дэвид 1 0.03
12. Кук Стив 1 0.03
13. Мефам Крис 1 0.03
14. Рико Диего 0 0
15. Стэйси Джек 0 0
16. Смит Адам 0 0
17. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 9 0
2. Дэйвис Том 8 0
3. Ришарлисон 8 0
4. Шнайдерлин Морган 5 1
5. Динь Люка 6 0
6. Гомеш Андре 6 0
7. Коулмэн Шеймус 4 1
8. Делф Фабиан 4 1
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Мина Йерри 3 0
13. Кин Майкл 2 0
14. Бернард Дуарте 2 0
15. Пикфорд Джордан 2 0
16. Уолкотт Тео 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Биллинг Филип 8 0
4. Кук Стив 6 1
5. Смит Адам 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 5 0
9. Гослинг Дэн 3 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Келли Ллойд 2 0
15. Сурман Эндрю 1 0
16. Станислас Жуниор 1 0
17. Брукс Дэвид 1 0
18. Соланке Доминик 1 0
19. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 23.68% (9) 15.79% (6) 23.68% (9) 13.16% (5) 10.53% (4) 13.16% (5)
 Борнмут 25% (8) 6.25% (2) 21.88% (7) 15.63% (5) 21.88% (7) 9.38% (3)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Борнмут: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Борнмут 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:2 Эвертон Премьер-лига Борнмут 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Борнмут Премьер-лига Эвертон 6:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Эвертон Кубок Борнмут 3:3 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль 0:1 Заявка 38 31 3 4 82 - 33 96
2. Манчестер Сити 1:0 Заявка 38 26 3 9 98 - 35 81
3. Челси 0:0 Заявка 38 19 7 12 67 - 54 64
4. Манчестер Юнайтед 0:0 Заявка 38 17 13 8 64 - 36 64
5. Лестер 0:0 Заявка 38 18 9 11 67 - 39 63
6. Тоттенхэм 1:0 Заявка 38 17 10 11 61 - 46 61
7. Вулверхэмптон 0:0 Заявка 38 15 15 8 51 - 38 60
8. Арсенал 2:0 Заявка 38 14 14 10 55 - 46 56
9. Шеффилд Юнайтед 0:0 Заявка 38 14 13 11 38 - 36 55
10. Бёрнли 0:1 Заявка 38 15 9 14 42 - 49 54
11. Саутгемптон 0:0 Заявка 38 14 8 16 48 - 59 50
12. Эвертон 0:1 Заявка 38 13 10 15 43 - 54 49
13. Ньюкасл 1:0 Заявка 38 12 11 15 38 - 55 47
14. Кристал Пэлас 0:1 Заявка 38 11 9 18 30 - 50 42
15. Брайтон 1:0 Заявка 38 9 14 15 38 - 53 41
16. Вест Хэм 0:0 Заявка 38 10 9 19 48 - 61 39
17. Астон Вилла 0:0 Заявка 38 9 8 21 40 - 66 35
18. Борнмут 1:0 Заявка 38 9 7 22 38 - 64 34
19. Уотфорд 0:2 Заявка 38 8 10 20 34 - 63 34
20. Норвич 0:1 Заявка 38 5 6 27 26 - 71 21
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Goodison Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 155
Эвертон 78.7% (122)
X 12.3% (19)
Борнмут 9% (14)
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2.1 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Прогнозы на матч Эвертон 0:1 Борнмут

Исход игры
Эвертон
78.7% (122)
Ничья
12.3% (19)
Борнмут
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
53.42% (78)
Нет
46.58% (68)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
32.3% (50)
1:0 Эвертон
24.5% (38)
2:0 Эвертон
12.3% (19)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Борнмут
3.9% (6)
3:1 Эвертон
3.2% (5)
0:0 Ничья
1.9% (3)
0:2 Борнмут
1.9% (3)
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