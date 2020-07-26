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Эвертон
1:3
Конец матча

Стадион:
Борнмут
0'
0:1
13' Пенальти
Кинг Джошуа
1:1
41' Гол
Кин Мойзе
1:2
45' Гол
Соланке Доминик
79' Желтая карточка
Кин Майкл
1:3
80' Гол
Станислас Жуниор
90'+5
1
Пикфорд
Джордан
23
Коулмэн
Шеймус
5
Кин
Майкл
32
Брэнтуэйт
Джерред
12
Динь
Люка
21
Гомеш
Андре
26
Дэйвис
Том
11
Уолкотт
Тео
10
Сигурдссон
Гильфи
7
Ришарлисон
27
Кин
Мойзе
12
Ремсдейл
Арон
15
Смит
Адам
3
Кук
Стив
26
Келли
Ллойд
21
Рико
Диего
20
Брукс
Дэвид
4
Гослинг
Дэн
8
Хефферсон
Лерма
7
Кинг
Джошуа
13
Уилсон
Каллум
9
Соланке
Доминик
Эвертон
4-2-3-1
Борнмут
4-4-2

Ход матча

13'
0:1
Кинг Джошуа
41'
Кин Мойзе
(Уолкотт Тео)
1:1
45'
1:2
Соланке Доминик
(Рико Диего)
58'
Гордон Энтони
Уолкотт Тео
 
58'
Сидибе Джибриль
Коулмэн Шеймус
 
64'
 
Биллинг Филип
Соланке Доминик
64'
 
Станислас Жуниор
Брукс Дэвид
70'
Бернард Дуарте
Дэйвис Том
 
70'
Калверт-Льюин Доминик
Кин Мойзе
 
71'
Бэйнс Лейтон
Динь Люка
 
79'
Кин Майкл
 
80'
1:3
Станислас Жуниор
(Кинг Джошуа)
89'
 
Уилсон Гарри
Кинг Джошуа

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 1 Удары по воротам 2
  • 6 Удары в створ 7
  • 2 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Эвертон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ришарлисон 13 0.34
2. Калверт-Льюин Доминик 13 0.34
3. Бернард Дуарте 3 0.08
4. Уолкотт Тео 2 0.05
5. Сигурдссон Гильфи 2 (1) 0.05
6. Кин Мойзе 2 0.05
7. Мина Йерри 2 0.05
8. Кин Майкл 2 0.05
9. Тосун Дженк 1 0.03
10. Айуоби Алекс 1 0.03
11. Дэйвис Том 1 0.03
12. Динь Люка 0 0
13. Сидибе Джибриль 0 0
14. Холгейт Мэйсон 0 0
15. Коулмэн Шеймус 0 0
16. Гомеш Андре 0 0
17. Гордон Энтони 0 0
Борнмут
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 8 0.21
2. Уилсон Гарри 7 0.18
3. Кинг Джошуа 6 (3) 0.16
4. Гослинг Дэн 3 0.08
5. Соланке Доминик 3 0.08
6. Станислас Жуниор 3 (1) 0.08
7. Аке Натан 2 0.05
8. Фрейзер Райан 1 0.03
9. Хефферсон Лерма 1 0.03
10. Биллинг Филип 1 0.03
11. Брукс Дэвид 1 0.03
12. Кук Стив 1 0.03
13. Мефам Крис 1 0.03
14. Рико Диего 0 0
15. Стэйси Джек 0 0
16. Смит Адам 0 0
17. Ремсдейл Арон 0 0

Карточки

Эвертон
# Игрок      
1. Калверт-Льюин Доминик 9 0
2. Дэйвис Том 8 0
3. Ришарлисон 8 0
4. Шнайдерлин Морган 5 1
5. Динь Люка 6 0
6. Гомеш Андре 6 0
7. Коулмэн Шеймус 4 1
8. Делф Фабиан 4 1
9. Холгейт Мэйсон 5 0
10. Сидибе Джибриль 3 0
11. Сигурдссон Гильфи 3 0
12. Кин Майкл 3 0
13. Мина Йерри 3 0
14. Бернард Дуарте 2 0
15. Пикфорд Джордан 2 0
16. Уолкотт Тео 1 0
17. Кин Мойзе 1 0
Борнмут
# Игрок      
1. Хефферсон Лерма 12 1
2. Уилсон Каллум 9 0
3. Биллинг Филип 8 0
4. Кук Стив 6 1
5. Смит Адам 7 0
6. Фрэнсис Саймон 4 1
7. Рико Диего 5 0
8. Кук Льюис 5 0
9. Гослинг Дэн 3 0
10. Фрейзер Райан 2 0
11. Аке Натан 2 0
12. Уилсон Гарри 2 0
13. Стэйси Джек 2 0
14. Келли Ллойд 2 0
15. Сурман Эндрю 1 0
16. Станислас Жуниор 1 0
17. Брукс Дэвид 1 0
18. Соланке Доминик 1 0
19. Мефам Крис 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Эвертон 23.08% (9) 15.38% (6) 25.64% (10) 12.82% (5) 10.26% (4) 12.82% (5)
 Борнмут 25.71% (9) 5.71% (2) 22.86% (8) 14.29% (5) 20% (7) 11.43% (4)

Предыдущие игры

Эвертон Последние 20 матчей: + = -
Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Эвертон 1:1 Астон Вилла Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Эвертон 1:1 Саутгемптон
Тоттенхэм 1:0 Эвертон Эвертон 2:1 Лестер Норвич 0:1 Эвертон Эвертон 0:0 Ливерпуль Челси 4:0 Эвертон Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед Арсенал 3:2 Эвертон Эвертон 3:1 Кристал Пэлас Уотфорд 2:3 Эвертон Эвертон 2:2 Ньюкасл Вест Хэм 1:1 Эвертон Эвертон 1:0 Брайтон Ливерпуль 1:0 Эвертон Манчестер Сити 2:1 Эвертон Ньюкасл 1:2 Эвертон Эвертон 1:0 Бёрнли
Борнмут Последние 20 матчей: + = -
Борнмут 0:2 Саутгемптон Манчестер Сити 2:1 Борнмут Борнмут 4:1 Лестер Борнмут 0:0 Тоттенхэм
Манчестер Юнайтед 5:2 Борнмут Борнмут 1:4 Ньюкасл Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Борнмут 0:2 Кристал Пэлас Ливерпуль 2:1 Борнмут Борнмут 2:2 Челси Бёрнли 3:0 Борнмут Шеффилд Юнайтед 2:1 Борнмут Борнмут 2:1 Астон Вилла Борнмут 1:2 Арсенал Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут

Последние игры между собой

Эвертон: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Борнмут: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
Борнмут 3:1 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 2:2 Эвертон Премьер-лига Борнмут 2:1 Эвертон Премьер-лига
Эвертон 2:1 Борнмут Премьер-лига Эвертон 6:3 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:0 Эвертон Премьер-лига Эвертон 2:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Эвертон Кубок Борнмут 3:3 Эвертон Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 38 32 3 3 85 - 33 99
2. Манчестер Сити Заявка 38 26 3 9 102 - 35 81
3. Челси Заявка 38 20 6 12 69 - 54 66
4. Манчестер Юнайтед Заявка 38 18 12 8 66 - 36 66
5. Лестер Заявка 38 18 8 12 67 - 41 62
6. Тоттенхэм Заявка 38 16 11 11 61 - 47 59
7. Вулверхэмптон Заявка 38 15 14 9 51 - 40 59
8. Арсенал Заявка 38 14 14 10 56 - 48 56
9. Бёрнли Заявка 38 15 9 14 43 - 50 54
10. Шеффилд Юнайтед Заявка 38 14 12 12 39 - 39 54
11. Саутгемптон Заявка 38 15 7 16 51 - 60 52
12. Эвертон Заявка 38 13 10 15 44 - 56 49
13. Ньюкасл Заявка 38 11 11 16 38 - 58 44
14. Кристал Пэлас Заявка 38 11 10 17 31 - 50 43
15. Брайтон Заявка 38 9 14 15 39 - 54 41
16. Вест Хэм Заявка 38 10 9 19 49 - 62 39
17. Астон Вилла Заявка 38 9 8 21 41 - 67 35
18. Борнмут Заявка 38 9 7 22 40 - 65 34
19. Уотфорд Заявка 38 8 10 20 36 - 64 34
20. Норвич Заявка 38 5 6 27 26 - 75 21
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Прогнозы 155
Эвертон 78.7% (122)
X 12.3% (19)
Борнмут 9% (14)
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Прогнозы на матч Эвертон 1:3 Борнмут

Исход игры
Эвертон
78.7% (122)
Ничья
12.3% (19)
Борнмут
9% (14)
Тотал 2.5
Больше
45.89% (67)
Меньше
54.11% (79)
Обе команды забьют
Да
53.42% (78)
Нет
46.58% (68)
Популярный счёт
2:1 Эвертон
32.3% (50)
1:0 Эвертон
24.5% (38)
2:0 Эвертон
12.3% (19)
1:1 Ничья
9% (14)
1:2 Борнмут
3.9% (6)
3:1 Эвертон
3.2% (5)
0:2 Борнмут
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.9% (3)
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