Второй тайм

95' Кинг Джошуа из команды Борнмут сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Борнмут заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Ремсдейл Арон взял и забрал мяч на выходе

93' Уилсон Гарри не смог попасть в створ ударом издали

93' Удар от ворот произведет Эвертон

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

90' Сигурдссон Гильфи предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Пикфорд Джордан взял и забрал мяч на выходе

89' Уилсон Гарри навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

87' Ришарлисон нанес удар, но тот был заблокирован.

86' Опасность! Биллинг Филип из команды Борнмут отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

85' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

85' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

84' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

83' Ришарлисон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

80' Г О О О О Л - Станислас Жуниор изменил счет на табло!

80' Отличные скиллы показывает Станислас Жуниор , обводя своих соперников

80' Калверт-Льюин Доминик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Рико Диего навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

79' Кин Майкл получил желтую карточку от судьи

78' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

77' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Кинг Джошуа из команды Борнмут сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

75' Плохо сыграл Кин Майкл - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

74' Борнмут вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

71' Удар от ворот произведет Эвертон

71' Игрок команды Эвертон делает подачу своему товарищу по команде.

69' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Келли Ллойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

66' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

65' Опасность! Смит Адам из команды Борнмут отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

65' Сидибе Джибриль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Ришарлисон из команды Эвертон делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.

63' Гордон Энтони из команды Эвертон навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

62' Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...

62' Опасность! Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

61' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

60' Опасность! Сигурдссон Гильфи из команды Эвертон отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...

59' Ришарлисон из команды Эвертон направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

58' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

58' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

57' Ришарлисон из команды Эвертон сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

56' Сигурдссон Гильфи выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

55' Ремсдейл Арон взял и забрал мяч на выходе

55' Келли Ллойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Эвертон вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

51' Удар от ворот произведет Эвертон

51' Брэнтуэйт Джерред выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Борнмут вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Рико Диего выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ремсдейл Арон взял и забрал мяч на выходе

47' Ришарлисон из команды Эвертон нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

46' Эвертон вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля