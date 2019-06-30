Лига чемпионов 2019-2020
БАТЭ
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Стадион: Борисов-Арена
Пяст
Предыдущие игры
БАТЭ Последние 20 матчей: +13 =2 -5Динамо Минск 1:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Витебск Ислочь 0:0 БАТЭ БАТЭ 3:1 Шахтёр Солигорск
Гомель 0:2 БАТЭ БАТЭ 3:0 Слуцк Неман 0:1 БАТЭ БАТЭ 1:0 Торпедо Минск Городея 1:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Минск Славия-Мозырь 1:2 БАТЭ БАТЭ 0:1 Динамо-Брест Энергетик-БГУ 0:4 БАТЭ БАТЭ 2:0 Днепр Могилёв БАТЭ 1:3 Динамо-Брест Арсенал 3:0 БАТЭ БАТЭ 1:0 Арсенал БАТЭ 1:2 Вольфсбергер ПАОК 1:3 БАТЭ Торпедо-БелАЗ 2:2 БАТЭ
Пяст Последние 20 матчей: +13 =4 -3Пяст 1:0 Лех Погонь Щецин 0:0 Пяст Пяст 2:1 Ягеллония Легия 0:1 Пяст
Пяст 3:1 Краковия Пяст 1:0 Заглембе Любин Лехия Гданьск 0:2 Пяст Пяст 4:0 Корона Кельце Висла Краков 2:2 Пяст Пяст 1:0 Висла Плоцк Лехия Гданьск 2:0 Пяст Пяст 2:1 Медзь Гурник Забже 0:2 Пяст Пяст 2:0 Шлёнск Арка Гдыня 1:2 Пяст Пяст 4:0 Лех Краковия 2:1 Пяст Пяст 1:1 Ягеллония Легия 2:0 Пяст Заглембе Любин 2:2 Пяст
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
БАТЭ
96.6% (57)
Ничья
1.7% (1)
Пяст
1.7% (1)
2:0 БАТЭ
44.1% (26)
2:1 БАТЭ
20.3% (12)
1:0 БАТЭ
11.9% (7)
3:0 БАТЭ
8.5% (5)
4:1 БАТЭ
5.1% (3)
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